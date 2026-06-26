Grazie per aver seguito la diretta di Senegal-Iraq 5-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i Mondiali 2026.23:06

90'+6' Finisce qui! Senegal-Iraq 5-0.23:05

90'+5' Dribbling in area sulla sinistra di Ndiaye, che poi prova con il destro a giro a trovare l'angolino basso più lontano: Hassan si allunga e respinge, poi Hashim spazza.23:04

90'+2' Continua il momento d'oro di Papa Gueye. Il centrocampista del Senegal riceve al limite dell'area, prende la mira e calcia di mancino, ma questa volta Hassan si fa trovare pronto e blocca la conclusione.23:01

90'+1' Segnalati 6 minuti di recupero.22:58

90' 2° ammonito per l'Iraq: cartellino giallo per Merchas Doski22:58

87' Continua a spingere il Senegal, che sembra non volersi fermare nonostante l'ampio vantaggio: l'Iraq è alle corde.22:55

85' Mané scambia sulla sinistra poi crossa al centro: Hashim respinge in angolo.22:54

82' GOL! SENEGAL-Iraq 5-0! Rete di Ndiaye! Papa Gueye trova Ndiaye in zona trequarti: il numero 13 si gira indisturbato, punta l'area di rigore e conclude da fuori, trovando l'incrocio dei pali di destra.22:51

81' 2° ammonito per il Senegal: cartellino giallo per Pape Gueye22:49

81' 5a sostituzione Senegal: esce Ismaila Sarr, entra Assane Diao22:56

80' Jackson prova a trovare la gioia personale, ma il suo destro dal limite viene respinto in angolo da Hassan.22:48

75' 1° ammonito per l'Iraq: cartellino giallo per Amir Al Ammari22:44

75' Palo di Mané! Il numero 10 del Senegal si accentra e calcia di destro, ma la conclusione, deviata e resa imprevedibile dalla traiettoria, si stampa sul palo con Hassan ormai fuori causa.22:44

74' Papa Gueye ci prova di nuovo dal limite dell'area, venendo però murato: il numero 26 serve quindi Diatta che conclude di prima intenzione mettendo fuori.22:43

71' GOL! SENEGAL-Iraq 4-0! Rete di Pape Gueye! Cross fuorimisura dalla sinistra di Jakobs, con Ndiaye che riesce invece a tenerla buona e a servire al centro Papa Gueye, che con il mancino calcia fortissimo, trovando un angolo imprendibile per Hassan.22:40

70' Si riparte: l'Iraq ne approfitta per effettuare la sua ultima sostituzione, inserendo Yakob per Zidane Iqbal.22:38

70' 5a sostituzione Iraq: esce Zidane Iqbal, entra Kevin Yakob22:38

67' Cooling break: qualche attimo di stop anche nella ripresa come previsto dal regolamento di questo Mondiale.22:36

65' Con questo risultato il Senegal porta la propria differenza reti a zero e sale momentaneamente al quinto posto nella classifica delle migliori terze. Davanti ai Leoni della Teranga ci sono Svezia, Ecuador e Bosnia, già qualificate, oltre al Paraguay, anch'esso a quota 4 punti ma non ancora matematicamente certo della qualificazione.22:34

62' Insiste il Senegal: sponda di Mané verso il limite dell'area dove ad attendere c'è ancora Papa Gueye. Il suo mancino, insidioso, viene deviato in traiettoria in calcio d'angolo.22:30

59' GOL! SENEGAL-Iraq 3-0! Rete di Pape Gueye! Ancora un errore in uscita della difesa dell'Iraq: Sarr recupera il pallone e serve Papa Gueye, appena entrato. Il giocatore del Villarreal lascia partire un preciso mancino a giro dal limite dell'area che si infila all'incrocio dei pali, senza lasciare scampo a Hassan.22:28

58' 4a sostituzione Senegal: esce Abdoulaye Seck, entra Pathé Ciss22:27

58' 4a sostituzione Iraq: esce Ali Al-Hamadi, entra Ali Yousif22:37

58' 3a sostituzione Iraq: esce Ali Jasim, entra Ahmed Maknzi 22:30

57' 3a sostituzione Senegal: esce Habib Diarra, entra Pape Gueye22:26

57' 2a sostituzione Senegal: esce Lamine Camara, entra Nicolas Jackson22:26

57' 1a sostituzione Senegal: esce Ibrahim Mbaye, entra Iliman Ndiaye22:26

56' GOL! SENEGAL-Iraq 2-0! Rete di I. Sarr! Grave errore di Zidane Iqbal al limite dell'area: il tentativo di sombrero gli costa il possesso e spalanca la strada a Camara. Il centrocampista entra in area, arriva sul fondo a sinistra e serve un pallone soltanto da spingere in rete a I. Sarr, che firma il tap-in a porta vuota.22:25

54' Senegal vicino al raddoppio! Diarra porta palla sulla trequarti con molto campo davanti a sé, serve in area sulla destra I. Sarr che prova il destro di prima intenzione, trovando la pronta risposta di Hassan.22:23

53' Non si intendono Diarra e Mané, con il centrocampista che serve l'ex Liverpool, il quale fa sfilare convinto che alle sue spalle ci sia una sovrapposizione di un compagno di squadra. Rimessa laterale per l'Iraq.22:22

51' Hassan sbaglia il rinvio consegnando direttamente palla al Senegal: Diatta colpisce di testa per Mbaye che dalla trequarti di destra crossa verso il secondo palo dove Younus buca l'intervento e alle sue spalle Mané manda incredibilmente alto sopra la traversa.22:21

50' Mbaye avanza palla al piede sulla destra e si ritrova in una promettente situazione di due contro due, ma il tentativo di saltare Hashim non riesce: il numero 5 dell'Iraq resta in piedi e recupera il possesso.22:19

47' Novità in avvio di ripresa: non ce la fa il portiere Basil, con Arnold costretto ad inserire il secondo portiere Hassan in avvio di ripresa.22:17

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso del Senegal.22:13

46' 2a sostituzione Iraq: esce Ahmed Basil, entra Jalal Hassan22:16

In questo momento il Senegal occupa il terzo posto del girone con 3 punti e una differenza reti di -2. Un piazzamento che al momento varrebbe la settima posizione nella classifica delle migliori terze, ma con ancora diverse partite da disputare nella fase a gironi rappresenta un margine tutt'altro che rassicurante, considerando che solo le migliori otto accederanno ai sedicesimi di finale. Mané e compagni sono quindi chiamati a sfruttare la superiorità numerica per aumentare il bottino di reti e migliorare le proprie possibilità di qualificazione.22:14

Primo tempo a senso unico in favore del Senegal, avanti già dopo 4 minuti grazie al colpo di testa di Seck su calcio d'angolo, con la decisiva deviazione sotto porta di Diarra. Al 13' l'Iraq resta in dieci uomini per l'espulsione di Sulaka, autore di un fallo da ultimo uomo su Mané. Nonostante la superiorità numerica, però, i senegalesi non riescono ad aumentare il ritmo e la gara perde progressivamente intensità, con poche emozioni fino all'intervallo.21:59

45'+9' Finisce il primo tempo. Senegal-Iraq 1-0.21:57

45'+9' Mané prova a fare tutto da solo: salta due uomini sulla sinistra, punta il fondo e crossa basso al centro. Allontana la difesa dell'Iraq.21:57

45'+6' Dagli sviluppi del corner, la palla arriva al limite dell'area dove Camara prova a chiudere l'azione con un destro da fuori area: palla distante dalla porta difesa da Basil.21:54

45'+6' Duello sulla fascia tra Jakobs e Munaf: il terzino del Senegal ha la meglio nel corpo a corpo e conquista un calcio d'angolo.21:53

45'+5' Il corner battuto dalla destra da parte dell'Iraq viene bloccato senza problemi da Diaw.21:52

45'+4' Cross dalla destra di Putros verso il centro dell'area: Seck si tuffa e di testa mette in calcio d'angolo.21:52

45'+2' Ci prova Mané! Il numero 10 del Senegal entra in area dalla sinistra poi prova una conclusione di potenza: la palla termina di poco alta sopra la traversa.21:49

45'+1' Segnalati 9 minuti di recupero.21:50

43' Sugli sviluppi del corner, Seck svetta di testa facendo sponda per un compagno di squadra, ma Basil esce con sicurezza e blocca il pallone. Nell'uscita il portiere iracheno si scontra con Niakhaté e rimane a terra: necessario l'intervento dello staff medico.21:46

40' I. Sarr e Mané dialogano sulla trequarti sinistra, con l'ex Liverpool che prova la palla di ritorno verso il dischetto del rigore: interviene Younus deviando verso Basil.21:42

38' Rimpallo al limite dell'area dell'Iraq tra I. Sarr e Hashim, con l'attaccante del Senegal che è sfortunato e con la palla che termina direttamente sul fondo.21:41

35' Il corner battuto dalla destra da Camara viene respinto fuori con i guantoni da Basil: il Senegal riparte da dietro.21:37

34' Diarra prova a proteggere palla in area, ma Doski ci mette la gamba e allunga in calcio d'angolo.21:37

33' Senegal vicino al raddoppio! Mané serve Jakobs sul lato sinistro dell'area, con il terzino che stoppa e calcia con il mancino alla ricerca dell'angolino basso lontano: palla fuori di poco.21:36

28' Al momento il Senegal è terzo in classifica con 3 punti e una differenza reti di -2, un bottino che sulla carta non basta per qualificarsi. La formazione africana deve quindi spingere alla ricerca del gol per aumentare le proprie possibilità di passare il turno, sfruttando anche la superiorità numerica.21:32

23' Cooling break: qualche minuto di pausa, poi si riparte.21:25

22' Ritmi non particolarmente elevati in questa fase centrale del primo tempo: l'Iraq prova a far girare il pallone, con il Senegal che attende.21:25

19' Al-Hamadi protegge il pallone sulla trequarti sinistra e viene spinto alle spalle da Seck. L'arbitro estrae il primo cartellino giallo della partita, tra le proteste degli iracheni, che chiedevano l'espulsione.21:22

18' 1° ammonito per il Senegal: cartellino giallo per Abdoulaye Seck21:21

17' Ci prova il Senegal con una rimessa lunga dalla sinistra: il pallone attraversa l'area e arriva a I. Sarr, che da posizione defilata calcia di destro senza trovare lo specchio della porta.21:20

16' 1a sostituzione Iraq: esce Ahmed Qasem, entra Munaf Younus21:19

16' Qualche problema per il portiere Basil dopo la parata su Mané: staff medico in campo e qualche attimo di stop, con l'Iraq che ne approfitterà per fare un cambio.21:18

14' Mané ci prova su punizione! L'ex attaccante del Liverpool calcia direttamente da calcio piazzato alla ricerca dell'incrocio dei pali di sinistra, con Basil che si allunga e si oppone con il guantone destro.21:17

13' Cartellino rosso per Rebin Sulaka: Iraq in 10 dopo appena 13 minuti21:15

12' Taylor va a rivedere l'episodio al monitor del VAR.21:14

11' Mané salta Sulaka con una finta di corpo, ma il difensore lo trattiene vistosamente impedendogli di involarsi da solo verso la porta difesa da Basil. L'arbitro Taylor estrae inizialmente il cartellino giallo, ma il VAR è al lavoro per verificare l'episodio.21:14

7' L'Iraq si affaccia per la prima volta nei pressi dell'area avversaria, ma il cross basso dalla destra di Qasem viene respinto in rimessa laterale dalla difesa del Senegal.21:10

4' GOL! SENEGAL-Iraq 1-0! Rete di Diarra! Nuovo corner dalla destra battuto da Camara verso il centro dell'area, dove Seck svetta sopra tutti e colpisce di testa. La conclusione viene leggermente deviata da Diarra, quel tanto che basta per spiazzare il portiere e mandare il pallone in rete.21:08

3' Dagli sviluppi del corner arriva la conclusione dal limite di I. Gueye, deviata nuovamente in calcio d'angolo.21:06

3' Il primo calcio d'angolo del match è in favore del Senegal: dalla bandierina pronto Camara.21:05

Via alla sfida. Primo possesso per l'Iraq.21:03

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: a breve gli inni ufficiali, poi il fischio d'inizio.20:53

A dirigere l’incontro, con il calcio d’inizio fissato alle 21:00 italiane, quando a Toronto saranno le ore 15:00, sarà l’arbitro inglese Anthony Taylor.20:21

Arnold opta per una difesa a quattro formata da Putros, Hashem, Sulaka e Doski a protezione della porta difesa da Basil. In cabina di regia Al-Ammari, coadiuvato da Bayesh e Iqbal, mentre Jasim e Qasem agiranno sulle fasce. Davanti Al-Hammadi sarà l’unico riferimento offensivo.20:21

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Iraq risponde con un 4-1-4-1: Basil - Putros, Hashem, Sulaka, Doski - Al-Ammari - Jasim, Bayesh, Iqbal, Qasem - Al-Hamadi. Ct. Arnold20:15

Qualche novità nella formazione di Thiaw: in porta non ci sarà l’infortunato Mendy ma Diaw, con Seck che prende il posto di Koulibaly accanto a Niakhaté e con Diatta e Jakobs sulle fasce. In mediana I. Gueye affiancato da Diarra e Camara, mentre nel tridente ecco Mané e Mbaye ai lati di I. Sarr.21:12

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Senegal scende in campo con un 4-3-3: Diaw - Diatta, Seck, Niakhaté, Jakobs - Diarra, I. Gueye, Camara - Mbaye, I. Sarr, Mané. Ct. Thiaw21:11

Dall'altro lato, invece, l'Iraq ha perso tutte le sue prime cinque partite nella Coppa del Mondo e potrebbe diventare la seconda nazionale della confederazione AFC a non riuscire a vincere nessuna delle prime sei gare nella competizione, dopo la Corea del Sud tra il 1954 e il 1998 (prime 14).20:09

Il Senegal ha vinto solo una delle tre partite disputate alla terza giornata della fase a gironi nella Coppa del Mondo (un pareggio ed una sconfitta), sebbene tale vittoria sia arrivata nella precedente partecipazione al torneo, grazie al 2-1 contro l'Ecuador nell'edizione 2022.20:08

Quella di questa sera sarà la prima sfida in assoluto tra Senegal e Iraq. La formazione africana è rimasta imbattuta nelle sue due partite ai Mondiali contro squadre della confederazione AFC: 2-2 contro il Giappone nel 2018 e 3-1 contro il Qatar nel 2022.20:08

Senegal e Iraq chiudono la fase a gironi affrontandosi al BMO Field di Toronto, in Canada. Fin qui entrambe le nazionali sono rimaste a secco di punti, avendo perso contro Francia e Norvegia nelle prime due giornate. I Leoni della Teranga, tuttavia, conservano ancora una flebile speranza di qualificazione come una delle migliori terze: per alimentarla servirà però una vittoria con un ampio margine sull'Iraq.20:06

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Senegal e Iraq, gara valida per la 3ª giornata del gruppo I dei Mondiali 2026.20:05

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