Missione compiuta per l'Olanda di Ronald Koeman, che supera la Tunisia per 3-1 al Kansas City Stadium e blinda il passaggio del turno, regalandosi il primato solitario nel girone grazie al contemporaneo pareggio tra Giappone e Svezia. Una gara che si era messa subito in discesa nel primo tempo grazie allo sfortunato autogol di Skhiri (3') e al raddoppio lampo di Brobbey (7'). Nella ripresa la Tunisia ha tentato la reazione d'orgoglio, accorciando le distanze al 54' con un gran colpo di testa di Mastouri su corner. L'illusione africana è durata però appena otto minuti: al 62' ci ha pensato Jan Paul van Hecke, sempre sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, a rimettere a posto le distanze e a spegnere definitivamente le speranze di rimonta della Tunisia, che saluta matematicamente il Mondiale 2026.
Una partita che aveva ormai poco da dire per la Tunisia, data la situazione di classifica già compromessa prima di questi 90 minuti. Arriva comunque la reazione d'orgoglio con la rete di Mastouri sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma è troppo poco per impensierire un'Olanda che ha dominato l'incontro a lunghi tratti.
Olanda che strappa quindi il pass per i sedicesimi di finale e il 30 giugno affronterà il Marocco a Monterrey.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito la diretta di Tunisia-Olanda. I prossimi appuntamenti in programma sono alle ore 04:00 (ora italiana) con il Gruppo D: Turchia-USA e Paraguay-Australia. Arrivederci!03:01
90'+5'
Triplice fischio! Tunisia-Olanda 1-3! L'Olanda chiude il girone al primo posto, mentre per la Tunisia il Mondiale finisce questa sera.03:01
90'+4'
Nel finale calcio d'angolo per la Tunisia, la palla finisce sui piedi di Elias Achouri, la cui conclusione però è ribattuta dalla difesa oranje.02:53
90'+1'
Ci saranno 5 minuti di recupero.02:50
90'
Ultima sostituzione anche per la Tunisia: entra Sebastian Tounekti, esce Hazem Mastouri.02:50
88'
Cosa stava per inventare Noa Lang! Cross basso di Dumfries al centro per l'esterno oranje il quale, dopo un primo controllo difettoso che fa impennare il pallone, tenta la conclusione al volo senza però riuscire a impattare la sfera.02:48
86'
Justin Kluivert inventa un bel filtrante dal limite per servire un compagno in area, ma la difesa tunisina capisce tutto e intercetta il pallone.02:46
84'
Ultimo cambio per Koeman: entra Noa Lang al posto di Cody Gakpo.02:44
82'
Al momento il possesso palla dell'Olanda in questo incontro è del 70.3%.02:41
77'
Quarto cambio anche per l'Olanda: entra Memphis Depay al posto di Brian Brobbey.02:37
77'
Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Elias Achouri prova un destro da fuori area, che però finisce alto.02:37
76'
Occasione Tunisia! Buona percussione di Elias Achouri che entra in area di rigore e cade dopo un contatto: per il direttore di gara, tuttavia, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.02:39
76'
Grazie al pareggio che sta maturando tra Giappone e Svezia, al momento l'Olanda è prima in solitaria nel Gruppo F, con sette punti.02:35
75'
Quarto cambio per la Tunisia: esce Ismaël Gharbi, al suo posto entra Firas Chaouat.02:34
72'
Finisce anche la partita di Donyell Malen, inizia quella di Crysencio Summerville.02:32
72'
Tra gli oranje fuori anche Tijjani Reijnders, dentro Justin Kluivert.02:32
72'
Momento dei cambi anche per Ronald Koeman: entra Teun Koopmeiners al posto di Frenkie de Jong.02:31
69'
Hydration break.02:28
68'
Cambio sulla corsia laterale tunisina: fuori Mohamed Amine Ben Hmida, dentro Mortadha Ben Ouanes.02:33
68'
Fuori anche Anis Ben Slimane, al suo posto entra Elias Achouri.02:27
67'
Primi aggiustamenti per Hervé Renard, che toglie Rani Khedira e al suo posto inserisce Hadj Mahmoud.02:27
62'
GOL! Tunisia-OLANDA 1-3! Rete di Jan Paul van Hecke! Da un corner all'altro: Reijnders batte sul primo e van Hecke la spizza quanto basta per spedire la palla in fondo alla rete.02:24
61'
Sull'altro campo, nel frattempo, il Giappone è andato avanti sulla Svezia.02:21
54'
GOL! TUNISIA-Olanda 1-2! Rete di Hazem Mastouri! Su calcio d’angolo, Hannibal Mejbri scodella il pallone al centro dell'area: Mastouri stacca più alto di tutti e mette la palla molto angolata, dove Verbruggen non può arrivare.02:17
53'
Contropiede della Tunisia, avanzata di Yan Valery che mette la palla dentro, deviata però in calcio d'angolo.02:13
52'
Il secondo tempo sembra iniziato sulla falsariga del primo, con l'Olanda in dominio territoriale.02:11
51'
Azione prolungata dell'Olanda, terminata con un tiro di Dumfries, deviato da un difensore.02:10
46'
Pioggia intensa al momento al Kansas City Stadium.02:05
45'
Comincia il secondo tempo! Primo pallone toccato dalla Tunisia.02:04
Partita in discesa fin da subito per l'Olanda, che non dovrà fare altro che gestire il risultato; dall'altra parte, la Tunisia deve cercare di riorganizzare le idee alla ricerca di un episodio che possa riaprire la gara.01:54
Un primo tempo a senso unico vede l'Olanda avanti per 2-0 sulla Tunisia. La squadra di Koeman mette subito la gara in discesa al 3' grazie a uno sfortunato autogol di Ellyes Skhiri, che insacca nella propria porta nel tentativo di anticipare gli attaccanti oranje. Il raddoppio non si fa attendere: al 7' ci pensa Brian Brobbey, lesto a ribadire in rete una torre di testa di Van Dijk sugli sviluppi di una punizione. Forte del doppio vantaggio, l'Olanda gestisce i ritmi e schiaccia la Tunisia nella propria metà campo, sfiorando il tris in più occasioni.01:52
45'+3'
Fine primo tempo! All'intervallo il risultato è Tunisia-Olanda 0-2.01:48
45'
Ci saranno tre minuti di recupero.01:45
44'
Dumfries! Ci prova anche lui con il mancino, ma la sua conclusione è centrale e Dahmen para senza difficoltà.01:50
43'
In questo momento la partita sembra a senso unico, si gioca principalmente nella metà campo della Tunisia.01:46
42'
Interessante percussione di Malen, che però non riesce a trovare spazio per far partire il tiro.01:46
41'
Ancora un recupero dell'Olanda nella metà campo offensiva: Reijnders serve Gakpo sul lato sinistro dell'area di rigore, ma Dahmen è lesto ad anticipare l'attaccante oranje.01:49
39'
Recupero offensivo dell'Olanda e palla per Ryan Gravenberch, che da fuori area conta i passi ma fa partire un destro che finisce molto alto.01:43
32'
In una delle poche sortite offensive della Tunisia, Ismael Gharbi decide di calciare forte dalla distanza, tiro che finisce larghissimo sulla sinistra.01:34
31'
Gravenberch fa da sponda e appoggia per Dumfries, la cui conclusione viene deviata dalla difesa in calcio d'angolo.01:49
28'
Ancora pericolosa l'Olanda, stavolta con Ryan Gravenberch, entra in area di rigore e il suo tiro subisce una doppia deviazione da parte dei difensori tunisini.01:49
25'
Quella di Brobbey è stata l'11ª rete subita dalla Tunisia in questo Mondiale, considerando le ultime due edizioni nessuna squadra ha fatto peggio.01:25
22'
Hydration break, non che le temperature sembrino particolarmente elevate.01:24
22'
L'Olanda detta i ritmi di gioco al momento.01:23
19'
Palla filtrante a cercare Tijjani Reijnders, però Dahmen è stato lesto nell'anticipare il centrocampista Oranje.01:27
12'
Colpo di testa per Anis Ben Slimane! Riesce a incornare in seguito a un cross dalla trequarti destra, tuttavia la sua conclusione è centrale e viene facilmente parata da Bart Verbruggen.01:29
11'
Ancora Olanda in avanti: stavolta ci prova De Jong, il cui tiro viene respinto dall'area, permettendo alla Tunisia di ripartire velocemente.01:15
11'
Si tratta del vantaggio di 2-0 più rapido per l'Olanda dal 17 novembre 1971 (al 7° minuto contro il Lussemburgo).01:11
7'
GOL! Tunisia-OLANDA 0-2! Rete di Brian Brobbey. Calcio di punizione battuto sul secondo palo, Virgil van Dijk fa da torre di testa mettendo la palla dentro, Brian Brobbey anticipa tutti e batte Aymen Dahmen.01:09
6'
Non poteva esserci inizio peggiore per la Tunisia, che dovrà cercare subito di riorganizzare con calma le proprie idee.01:13
3'
OLANDA SUBITO IN VANTAGGIO! Autogol di Ellyes Skhiri. Denzel Dumfries sulla destra mette un cross basso al centro ed Ellyes Skhiri, in vantaggio su tutti, nel tentativo di respingere il pallone lo calcia invece in direzione della propria porta.01:05
2'
Subito occasione per la Tunisia! Strappo di Hazem Mastouri sulla sinistra, palla dentro e tiro al volo di Ismaël Gharbi, alto di poco!01:05
SI COMINCIA! Primo pallone giocato dall'Olanda.01:00
Le due squadre hanno effettuato l'ingresso sul terreno di gioco. È arrivato il momento degli inni nazionali, si parte con quello della Tunisia, per poi passare a quello dell'Olanda.00:55
Arbitrerà la gara la messicana Katia García, al suo esordio assoluto in questo ruolo al Mondiale.01:05
Koeman invece conferma pressoché tutta la formazione iniziale in blocco, con la sola differenza rappresentata da Nathan Aké al posto di Micky van de Ven.00:28
Hervé Renard ne cambia quattro rispetto alla formazione titolare schierata contro il Giappone: Mohamed Ben Hmida, Rani Khedira, Hazem Mastouri e Ismaël Gharbi scendono in campo dal 1° minuto al posto di Omar Rekik, Sebastian Tounekti, Dylan Bronn ed Elias Saad.00:28
Così si presenta l’Olanda (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.00:26
Ecco l’XI iniziale tunisino (5-3-2): Aymen Dahmen; Yan Valery, Rani Khedira, Montassar Talbi, Mohamed Amine Ben Hmida, Ali Abdi; Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi; Hazem Mastouri, Anis Ben Slimane.00:25
A Kansas City, alle ore 18:00 locali (1:00 italiane), ci sarà il calcio d'inizio della sfida tra Tunisia e Olanda; gli umori sono diametralmente opposti, con la squadra africana fanalino di coda del girone a zero punti e la formazione oranje in cima, a quattro punti (a pari merito con il Giappone).00:21
Buonasera e benvenuti alla diretta di Tunisia-Olanda, terza giornata del Gruppo F dei Mondiali FIFA 2026.23:12
Dove si gioca la partita:
Stadio: Kansas City Stadium Città: Kansas City, Missouri Capienza: 73000 spettatori23:12
Formazioni Tunisia - Olanda
Tunisia
Olanda
TITOLARI TUNISIA
(16) AYMEN DAHMEN (P)
(21) MOHAMED AMINE BEN HMIDA (D)
(17) ELLYES SKHIRI (D)
(20) YAN VALERY (D)
(2) ALI ABDI (D)
(3) MONTASSAR TALBI (D)
(13) RANI KHEDIRA (C)
(11) ISMAËL GHARBI (C)
(10) HANNIBAL MEJBRI (C)
(25) ANIS BEN SLIMANE (C)
(9) HAZEM MASTOURI (A)
PANCHINA TUNISIA
(22) SABRI BEN HASSEN (P)
(18) RAYAN ELLOUMI (A)
(15) HADJ MAHMOUD (C)
(6) DYLAN BRONN (D)
(8) ELIAS SAAD (A)
(14) KHALIL AYARI (A)
(19) FIRAS CHAOUAT (A)
(1) ABDELMOUHIB CHAMAKH (P)
(24) RAED CHIKHAOUI (D)
(4) OMAR REKIK (D)
(12) MORTADHA BEN OUANES (C)
(26) SEBASTIAN TOUNEKTI (A)
(7) ELIAS ACHOURI (C)
ALLENATORE TUNISIA
Hervé Renard
TITOLARI OLANDA
(1) BART VERBRUGGEN (P)
(6) JAN PAUL VAN HECKE (D)
(5) NATHAN AKÉ (D)
(4) VIRGIL VAN DIJK (D)
(22) DENZEL DUMFRIES (D)
(21) FRENKIE DE JONG (C)
(8) RYAN GRAVENBERCH (C)
(14) TIJJANI REIJNDERS (C)
(18) DONYELL MALEN (A)
(11) CODY GAKPO (A)
(19) BRIAN BROBBEY (A)
PANCHINA OLANDA
(25) JORREL HATO (D)
(17) NOA LANG (A)
(10) MEMPHIS DEPAY (A)
(26) QUINTEN TIMBER (C)
(16) GUUS TIL (C)
(12) MATS WIEFFER (C)
(13) ROBIN ROEFS (P)
(9) WOUT WEGHORST (A)
(15) MICKY VAN DE VEN (D)
(20) TEUN KOOPMEINERS (C)
(7) JUSTIN KLUIVERT (A)
(23) MARK FLEKKEN (P)
(3) MARTEN DE ROON (C)
(24) CRYSENCIO SUMMERVILLE (A)
(2) LUTSHAREL GEERTRUIDA (D)
ALLENATORE OLANDA
Ronald Koeman
PREPARTITA
Tunisia - Olanda è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 26 giugno alle ore 01:00 allo stadio Kansas City Stadium di Kansas City, Missouri. Arbitro di Tunisia - Olanda sarà Katia García. Al VAR invece ci sarà Erick Yair Miranda Galindo.
Dove vedere Tunisia-Olanda di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Tunisia-Olanda si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 01:00 (mezz'ora prima) del 26 giugno. Tunisia-Olanda verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Tunisia - Olanda sulla Guida TV.