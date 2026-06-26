Missione compiuta per l'Olanda di Ronald Koeman, che supera la Tunisia per 3-1 al Kansas City Stadium e blinda il passaggio del turno, regalandosi il primato solitario nel girone grazie al contemporaneo pareggio tra Giappone e Svezia. Una gara che si era messa subito in discesa nel primo tempo grazie allo sfortunato autogol di Skhiri (3') e al raddoppio lampo di Brobbey (7'). Nella ripresa la Tunisia ha tentato la reazione d'orgoglio, accorciando le distanze al 54' con un gran colpo di testa di Mastouri su corner. L'illusione africana è durata però appena otto minuti: al 62' ci ha pensato Jan Paul van Hecke, sempre sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, a rimettere a posto le distanze e a spegnere definitivamente le speranze di rimonta della Tunisia, che saluta matematicamente il Mondiale 2026.

Una partita che aveva ormai poco da dire per la Tunisia, data la situazione di classifica già compromessa prima di questi 90 minuti. Arriva comunque la reazione d'orgoglio con la rete di Mastouri sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma è troppo poco per impensierire un'Olanda che ha dominato l'incontro a lunghi tratti.

Olanda che strappa quindi il pass per i sedicesimi di finale e il 30 giugno affronterà il Marocco a Monterrey.