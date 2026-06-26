Grazie per aver seguito la diretta di Turchia-USA e arrivederci ai prossimi appuntamenti con il Mondiale 2026. 06:07

90'+9' Finisce qui: la Turchia batte 3-2 gli Stati Uniti nella gara di Los Angeles e si congeda dal torneo con i primi tre punti. Sconfitta indolore invece per la squadra di Pochettino, che approda ai sedicesimi da prima del Girone. 06:06

90'+8' GOOL!! TURCHIA-Stati Uniti 3-2. Rete di Kaan Ayhan che sotto porta spinge in porta il pallone del sorpasso. La squadra di Montella agguanta la vittoria all'ultimo secondo e saluta il Mondiale battendo i padroni di casa. 06:04

90'+5' Ci provano ancora gli Stati Uniti con Pepi lanciato per vie centrali, ma sulla prima respinta l'attaccante controlla con il braccio e l'arbitro fischia.05:59

90'+2' Sostituzione per la Turchia: Baris Alper Yilmaz esce e al suo posto entra Irfan Can Kahveci.05:55

90'+2' Sostituzione per la Turchia: Oguz Aydin lascia il posto all'ex Sassuolo Mert Müldür.05:54

90'+1' Gioco fermo: Trusty a terra dolorante. 05:55

90' Saranno sei i minuti di recupero, probabilmente con uno aggiuntivo.06:02

89' Occasione Turchia: Yılmaz si addentra nell'area avversaria spalla a spalla con Trusty, vince il contrasto ma alla fine perde il contatto con il pallone. 05:53

88' Sostituzione Turchia: Orkun Kökçü lascia il campo a Kaan Ayhan.05:50

86' Sostituzione USA: l'ultimo cambio di Pochettino è Malik Tillman per Weston McKennie. 05:49

84' Sostituzione Turchia: out Kenan Yildiz, rilevato da Can Uzun.05:47

84' Sostituzione Turchia, con Zeki Çelik che lascia il campo a Çaglar Söyüncü.05:47

82' Percussione della Turchia guidata da Güler; dopo una serie di tocchi però è Robinson ad intercettare il pallone e a spazzare.05:47

80' Primi cambi pronti anche per Montella. 05:44

78' Ancora Pulisic! Perde il piede d'appoggio al momento del tiro l'attaccante del Milan, ma il pallone esce di un soffio. Impatto totale sul match del classe '98.05:43

78' Quattro cambi per gli Stati Uniti, mentre nessuno per la Turchia. 05:41

77' Sostituzione USA: Joe Scally lascia spazio a Alex Freeman.05:40

77' Sostituzione USA: out Brenden Aaronson, al suo posto Álex Zendejas.05:39

76' Sostituzione USA: Giovanni Reyna lascia il campo, entra al suo posto Sergiño Dest.05:39

72' Bella conclusione di Yildiz: pallone fuori di pochissino per lo juventino. 05:37

70' Rischio di Turner: il portiere statunitense recupera in due tempi il pallone e riesce ad evitare il probabile colpo del 2-3. 05:35

66' Secondo e ultimo cooling break della gara. 05:30

64' Gioco fermo: Çakır a terra dopo l'intervento che ha deviato sul palo la conclusione di Pulisic. 05:30

63' Palo di Pulisic: l'attaccante del Milan è entrato benissimo in partita e in pochi minuti le occasioni per gli Stati Uniti l'hanno visto protagonista assoluto. 05:29

62' Doppia clamorosa occasione per gli Stati Uniti: prima Pulisic calcia di sinistro e trova la respinta di Çakır, poi Robinson si divora una chance a porta vuota. 05:26

60' Ci prova subito Pulisic che controlla bene il pallone in area di rigore, ma al momento del tiro Celik interviene e concede corner. 05:23

58' Sostituzione per gli Stati Uniti: Timothy Weah lascia il posto a Christian Pulisic, al rientro dopo il piccolo infortunio. 05:21

55' Gestisce palla la squadra di Pochettino: possesso prolungato dopo la rete del 2-2. 05:20

49' GOOOL! Turchia-USA 2-2. Rete di Sebastian Berhalter, che dopo una serie di respinte piazza il pallone all'angolino e riporta il punteggio in equilibrio. 05:13

48' Partita aggressiva la nazionale statunitense, che guadagna subito un corner. 05:11

46' Si riparte a Los Angeles. Primo pallone toccato dalla Turchia. 05:09

Chiude avanti la Turchia dopo i primi 45' di gara, nonostante abbia tentato la metà dei tiri rispetto alla formazione statunitense (4 vs 8) e abbia registrato un possesso inferiore (41.7% vs 58.3%). Il risultato non inciderà sulle sorti delle squadre in campo, ma nella ripresa la nazionale di Pochettino proverà senza dubbio a far festa davanti ai tanti tifosi a sostegno. 05:05

45'+4' Finisce il primo tempo a Los Angeles: squadre a riposo sul 2-1 per la Turchia. A segno Trusty in avvio di gara, prima della rimonta siglata da Güler e Kökçü.04:53

45'+2' Colpo di testa di Trusty sopra la traversa sul corner del solito Berhalter. USA vicini al 2-2. 05:29

45'+1' Saranno sei i minuti di recupero. 04:47

45' Destro dalla distanza di McKennie: Çakır riesce ad intervenire e a respingere la conclusione dello juventino, leggermente deviata. 04:46

44' Cercato ancora Weah sulla sinistra, ma nessun compagno va in suo aiuto nei pressi della bandierina e alla fine il pallone lo recupera la Turchia.05:29

43' Partita a ritmi alti a Los Angeles: sul ribaltamento di fronte c'è ancora calcio d'angolo per la Turchia. 04:44

42' Discesa rapida sulla destra degli Stati Uniti, che conquistano un corner; anche in questo caso però nulla di fatto e Turchia che prova a lanciarsi in contropiede. 04:43

40' La Turchia conquista un calcio d'angolo che però non sfrutta: riparte dal fondo la squadra di Pochettino. 04:41

38' Spunto di Weah sulla fascia sinistra dopo la punizione guadagnata da Berhalter, ma il cross del classe 2000 del Marsiglia si spegne tra i guantoni di Çakır. 04:45

37' Gioca bene nello stretto la Turchia, che avanza in modo corale al limite dell'area statunitense, ma alla fine Güler non trova il pallone. 04:38

35' Meglio la Turchia ora, che dopo un avvio in sofferenza ora gestisce il pallone. 04:37

31' GOOL!!! TURCHIA-Stati Uniti 2-1. Rete di Orkun Kökçü, che riceve palla in mezzo da Elmalı e batte Turner a due passi dalla porta. La squadra di Montella la ribalta. 05:30

29' Annullato il 2-1 agli Stati Uniti sugli sviluppi del corner di Berhalter: McKenzie aveva trovato la deviazione vincente ma in posizione di fuorigioco. 04:31

28' Altro giro dalla bandierina per gli Stati Uniti. Sempre Berhalter alla battuta. 04:45

25' Ripartiti dopo l'hydration break.04:28

23' Primo cooling break della gara a Los Angeles. 04:23

21' Lancio in profondità di Arda Güler per Kökçü, ma il classe 2005 sbaglia la misura: pallone sul fondo. 04:45

19' Cartellino giallo per Sebastian Berhalter: brutto intervento su Kökçü a gamba alta. 04:21

17' Altro piazzato per la squadra di Pochettino poco oltre la linea di centrocampo, conquistato da McKennie. 04:23

15' Punizione USA, Weah prova ad avanzare sull'out di sinistra ma è costretto ad arretrare. 04:17

10' GOOOL!! TURCHIA-Stati Uniti 1-1. Rete di Arda Güler, che avvia e finalizza grazie all'assist di ritorno di Yilmaz una bella azione corale sulla trequarti avversaria. 04:15

8' Prova a distendersi sulla corsia di destra la Turchia, ma l'incursione di Yılmaz viene ben arginata. 04:10

4' Il gol di Auston Trusty è il secondo più veloce nella storia degli Stati Uniti ai Mondiali FIFA (02:13), dopo quello di Clint Dempsey contro il Ghana nel 2014 (00:30).04:08

3' GOOOL! Turchia-USA 0-1. Rete di Auston Trusty, che riceve palla da Berhalter dalla bandierina e trafigge Çakır. La sblocca subito la squadra di Pochettino. 04:06

3' Prima occasione sugli sviluppi del corner: bel traversone di Berhalter che pesca McKennie in mezzo all'area, ma lo juventino non inquadra la porta; sarà ancora calcio d'angolo dopo una serie di tocchi. 04:03

2' Primo squillo degli Stati Uniti: conclusione di Aaronson deviata in corner. 04:02

1' Si parte a Los Angeles: al via Turchia-Stati Uniti. 04:00

Tutto pronto a Los Angeles: squadre in campo e spazio agli inni nazionali, si parte da quello turco, poi quello americano.03:59

Turchia e Stati Uniti si affrontano per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo FIFA.03:59

Gli Stati Uniti hanno apportato nove cambi alla formazione titolare, mentre la Turchia ne ha effettuati sette. Prima di questa partita, nessuna squadra ne aveva effettuati più di cinque tra una partita e l'altra in questa edizione della Coppa del Mondo FIFA.03:59

Turchia-Stati Uniti, in diretta da Los Angeles con fischio d'inizio alle 04.00 italiane (19.00 locali), sarà arbitrata dall’algerino Mustapha Ghorbal, coadiuvato dai connazionali Gourari e Zerhoun. Quarto uomo Al Ali (Emirati Arabi Uniti), al Var Ashour (Egitto) e come Avar la coppia formata dallo statunitense Dickerson e dall’italiano Di Bello.03:51

Formazione ufficiale Stati Uniti (4-2-3-1): Turner; Scally, Trusty, Miles Robinson, McKenzie; Berhalter, McKennie; Weah, Reyna, Aaronson; Pepi. Ct: Mauricio Pochettino. 03:30

Formazione ufficiale Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Kabak, Bardakci, Elmali; Özcan, Kökçü; Aydin, Güler, Yildiz; Yilmaz. Ct: Vincenzo Montella. 03:27

Benvenuti alla diretta di Turchia-Stati Uniti, match del Gruppo D valido per la terza giornata dei Mondiali 2026. 02:17

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