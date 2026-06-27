Grazie per aver seguito la diretta di Capo Verde-Arabia Saudita. I prossimi appuntamenti in programma sono alle ore 05:00 (ora italiana) con il Gruppo G: Nuova Zelanda-Belgio e Egitto-Iran. Buon proseguimento!04:10

90'+6' Finisce qui! Capo Verde-Arabia Saudita 0-0.04:01

90'+6' Che errore di da Costa! Occasione immensa per Capo Verde proprio al fotofinish. Rodrigues serve da Costa che tira fuori da ottima posizione.04:01

90'+4' Ultimo cambio per Capo Verde, con Steven Moreira che entra al posto di Wagner Pina.03:59

90'+3' Cartellino giallo per Feras Al Brikan per un intervento falloso.03:59

90'+2' Chance anche per l'Arabia Saudita: Abdullah Al Hamddan trova spazio per il suo destro, centrale e basso, Vozinha blocca la sfera.03:58

90'+1' Forcing finale di Capo Verde, che finora ha prodotto un totale di 1.52 Expected Goals (xG) senza però riuscire a sbloccare il match. Decisamente più basso il dato dell'Arabia Saudita, ferma a quota 0.27 xG.03:57

90' Ci saranno cinque minuti di recupero.03:55

86' Ancora un'occasione per Capo Verde! "Pull-back" di Duarte dalla sinistra per Wagner Pina, libero appena all'interno dell'area di rigore: il suo tiro viene deviato dalla difesa avversaria e, sulla ribattuta, Garry Rodrigues non riesce a ribadire a rete.03:55

85' Azione individuale di qualità di Nuno da Costa, che effettua una serpentina sulla destra e prova il sinistro; il tiro finisce però a lato della porta difesa da Al Owais.03:54

84' Brivido per la difesa saudita, con Al Owais che buca l'intervento in seguito a un cross, la palla però viene raccolta da un suo compagno di squadra.03:48

82' Ultima sostituzione per l'Arabia Saudita: finisce l'incontro di Nawaf Bu Washl, entra al suo posto Moteb Al Harbi.03:46

75' Su calcio d'angolo occasione anche per Pico Lopes, il cui colpo di testa finisce alto.03:42

74' Occasione sprecata per Capo Verde! Ottimo contropiede di Nuno da Costa che, grazie alla sua velocità, guida una splendida transizione offensiva: serve con un pallone filtrante Laros Duarte che, a tu per tu con Mohammed Al Owais, calcia centralmente trovando la pronta risposta del portiere saudita in corner.03:54

71' Fuori anche Ryan Mendes, al suo posto entra Garry Rodrigues.03:37

71' Ne approfitta Capo Verde per inserire Laros Duarte al posto di Jamiro Monteiro.03:36

69' Secondo cooling break della partita.03:35

67' Nuno da Costa va via in dribbling e Nasser Al Dawsari lo ferma irregolarmente: ammonito.03:33

67' Abu Al Shamat raccoglie un bel pallone, entra sul lato destro dell'area di rigore e tenta la conclusione, trovando però l'attenta risposta di Vozinha che blocca in due tempi.03:32

66' Entra anche Abdullah Al Hamddan, al posto di Sultan Mandash.03:30

66' Finisce la partita del capitano dell'Arabia Saudita Salem Al Dawsari, entra Mohammed Abu Al Shamat.03:30

64' Ci avviamo verso l'ultima mezzora di gioco della fase a gironi per queste due squadre: al momento è la squadra africana che sembra averne di più.03:29

61' Fuori anche Willy Semedo, fa il suo ingresso sul terreno di gioco Hélio Varela. 03:37

61' Bubista fa la sua prima mossa, togliendo Dailon Livramento e facendo entrare al suo posto Nuno da Costa.03:37

57' Ci prova anche Deroy Duarte, chiudendo con un tiro dalla distanza da dimenticare un possesso palla offensivo di Capo Verde.03:21

53' Ancora Capo Verde, stavolta con Ryan Mendes: il tiro del capitano viene però bloccato sul nascere dalla difesa saudita.03:18

52' Pressing alto dell'Arabia Saudita, che costringe Vozinha a regalare una rimessa laterale da posizione avanzata ai sauditi.03:16

50' Bolide di Kevin Pina dalla distanza: un sinistro che esce di pochissimo a lato!03:15

48' Jamiro Monteiro! Dal centro dell'area di rigore trova lo spazio per il suo destro, la sua conclusione però è bassa e centrale, presa facile per Mohammed Al Owais.03:13

47' L'Arabia Saudita a iniziato avanti questa ripresa.03:11

46' Comincia il secondo tempo! 03:10

45' Cambio all'intervallo per Georgios Donis: rimane negli spogliatoi Abdullah Al Khaibari, entra al suo posto Musab Al Juwayr.03:10

Al momento, grazie al contemporaneo vantaggio della Spagna sull'Uruguay, questo pareggio qualificherebbe virtualmente Capo Verde come seconda del girone.02:56

Un primo tempo bloccato ed equilibrato a Houston si chiude a reti bianche. Dopo un avvio privo di conclusioni, la partita sembra essersi aperta, ma di occasioni vere se ne sono viste poche. Unica nota negativa la tegola per il CT Donis, costretto a sostituire il difensore Al Tambakti per un infortunio muscolare.02:55

45'+6' Finisce il primo tempo: 0-0 dopo i primi 45 minuti.02:53

45'+2' Occasione per l'Arabia Saudita! Lancio lungo a cercare Mohamed Kanno, che stacca bene di testa, ma la sua conclusione è centrale: Vozinha blocca la sfera senza problemi.02:56

45' Ci saranno sei minuti di recupero.02:47

43' Sull'altro campo la Spagna è appena passata in vantaggio contro l'Uruguay: con questi risultati parziali, Capo Verde si qualificherebbe al secondo posto del girone grazie a tre pareggi.02:50

42' Capo Verde sta alzando i giri del motore: ottima conclusione al volo di Willy Semedo da fuori area, il suo tentativo però finisce sul fondo non di molto.02:50

40' In questa fase finale del primo tempo Capo Verde si installa stabilmente nella metà campo avversaria, riuscendo tuttavia a essere poco pericoloso negli ultimi metri.02:49

38' Tenta il cross dalla sinistra Dailon Livramento, deviato in corner dalla difesa saudita.02:40

33' Primo cambio forzato: entra Ali Lajami al posto dell'infortunato Hassan Al Tambakti.02:35

30' Gioco fermo, a terra Hassan Al Tambakti. Il suo sembra un infortunio muscolare, non a seguito di un contatto di gioco.02:33

29' Dailon Livramento dalla destra dell'area di rigore prova a mettere dentro la palla bassa, ma Semedo era oltre.02:50

24' Cooling break.02:27

22' Ci prova anche Capo Verde con Willy Semedo: servito sulla sinistra, l'esterno entra in area e tenta la conclusione di mancino. Mohammed Al Owais para il tiro rasoterra, senza però riuscire a evitare il calcio d'angolo.02:29

19' Piazzato per l'Arabia Saudita dalla trequarti: il pallone spiove al centro dell'area, ma la difesa di Capo Verde fa buona guardia e allontana.02:22

18' Il primo squillo della gara arriva dai piedi di Salem Al Dawsari, che tenta un sinistro incrociato deviato in corner dalla difesa di Capo Verde.02:29

17' Sono quattro le squadre in questo Mondiale che non hanno effettuato nemmeno un tiro nei primi 15 minuti di gioco: Capo Verde e Arabia Saudita sono due di queste (le altre sono Ghana e Uzbekistan).02:28

16' Il giropalla dell'Arabia Saudita in questo momento è molto lento, Capo Verde è messa dietro in modo ordinato.02:19

14' Prova uno strappo Ryan Mendes, la sua percussione gli permette di arrivare in area di rigore, ma Abdulelah Al Amri lo ferma respingendo il pallone in rimessa laterale.02:17

13' Il ritmo di gioco in questa fase di partita è molto spezzettato, con nessuna delle due squadre che è riuscita ancora a provare la conclusione.02:15

8' Si pareggia il conto degli ammoniti: cartellino giallo estratto verso Wagner Pina, per un gomito alto in un contatto con il capitano saudita Salem Al Dawsari.04:19

6' Fasi iniziali di possesso palla per Capo Verde. L'Arabia Saudita cerca di prendere le misure effettuando un pressing - almeno in questo avvio - più aggressivo rispetto a quanto visto nel match contro la Spagna.02:09

4' Subito un cartellino giallo diretto a Saud Abdulhamid, per un intervento in ritardo su João Paulo, fiondandosi sull'avversario in modo pericoloso.02:07

Si comincia! Capo Verde muove la prima palla del match.02:02

Momento degli inni nazionali.01:54

È tutto pronto allo Houston Stadium, le due squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco.02:08

Dall'altro lato, Georgios Donis ne cambia tre di titolari rispetto al match contro la Spagna: Bu Washl, Mandash e Kanno scendono dal primo minuto al posto di Lajami, Al Juwayr e Al Harbi.01:43

Sono ben 5 i cambi effettuati da Bubista rispetto all'11 iniziale schierato contro l'Uruguay: giocano da titolari infatti Pina, João Paulo, Duarte, Livramento e Semedo al posto di Arcanjo (infortunato), Cabral (squalificato), Benchimol, Moreira e Rodrigues.01:41

L'arbitro dell'incontro sarà il francese François Letexier, alla sua seconda direzione arbitrale ai Mondiali dopo Ecuador-Costa d'Avorio.01:39

Con un'età media di 29 anni e 267 giorni, questa è la formazione titolare più anziana che l'Arabia Saudita abbia mai schierato in una partita della Coppa del Mondo FIFA.02:00

L’Arabia Saudita schiera un 4-4-2: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Nawaf Bu Washl; Sultan Mandash, Nasser Al Dawsari, Abdullah Al Khaibari, Salem Al Dawsari; Mohamed Kanno, Feras Al Brikan. Ct: il greco Georgios Donis.01:37

Ecco l’XI iniziale di Capo Verde (4-1-4-1): Vozinha, Wagner Pina, Pico Lopes, Diney Borges, João Paulo; Kevin Pina; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Willy Semedo; Dailon Livramento. Ct: Bubista.01:24

A Houston alle ore 19:00 locali (ore 2:00 in Italia) andrà in scena l'ultimo atto del Girone H, che vede di fronte Capo Verde a quota due punti (pareggi contro Spagna e Uruguay) e l'Arabia Saudita, con un punto (pareggio contro l'Uruguay e sconfitta contro la Spagna). Questo match può essere davvero importante in chiave secondo posto per una delle due formazioni, in caso di contemporanea vittoria della Spagna sull'Uruguay.01:44

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale del match tra Capo Verde e Arabia Saudita, incontro valido per la terza giornata del Gruppo H del Mondiale 2026.01:43

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