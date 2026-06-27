Grande festa sia per i croati che per i ghanesi a Philadelphia. Le squadre torneranno in campo per i sedicesimi. Grazie per averci seguito, alla prossima.01:11

90'+8' Finisce qui: 2-1 Croazia, al gol di Petar Sucic nel primo tempo risponde nella ripresa Derrick Luckassen, ma il punto esclamativo lo firma Nikola Vlasic su assist di Luka Modric.01:10

90'+4' Fallo tattico di Kojo Peprah Oppong. Primo giallo per il Ghana.00:58

90'+2' Buono spunto di Gvardiol sulla sinistra e punizione da ottima posizione. La conclusione di Luka Modric però si spegne sul muro ghanese.00:54

90'+1' Assegnati 7 minuti di recupero. Prova a congelare il pallone la Croazia.00:53

89' Fuori anche l'autore del momentaneo 2-1 Nikola Vlasic, dentro Josko Gvardiol. Prova a difendere il vantaggio la Croazia.00:51

88' Doppio cambio nella Croazia. Fuori Martin Baturina, dentro Marco Pasalic.00:50

85' Esce Kwasi Sibo, entra Caleb Yirenkyi00:46

83' GOL! CROAZIA -Ghana 2-1! Rete di Nikola Vlasic! Altro ribaltone, Croazia di nuovo avanti. Cross perfetto di Luka Modric da corner, colpo di testa preciso di Vlasic che da centro area schiaccia nell'angolino il nuovo vantaggio croato!



Guarda la scheda del giocatore Nikola Vlasic00:46

82' Subito Mario Pasalic! Con l'esterno sinistro Baturina apparecchia il destro di Pasalic. Bolide appena dentro l'area di rigore alzato sopra la traversa da un ottimo salvataggio di Asade.00:49

78' Fuori Mateo Kovacic, dentro Mario Pasalic00:43

73' GOL! Croazia-GHANA 1-1! Rete di Derrick Luckassen! VAR protagonista. Lunga revisione di Drew Fischer che però alla fine si accorge che sulla punizione del Ghana Luckassen si inserisce con i tempi giusti e spinge in rete in posizione regolare. Tutto di nuovo in equilibrio.00:48

72' Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. 00:33

71' Fuori anche Kamaldeen Sulemana, dentro Ernest Nuamah00:33

71' Esce Jordan Ayew, dentro Brandon Thomas-Asante00:32

69' Hydration break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa. Sull'altro campo, l'Inghilterra ha raddoppiato con Harry Kane.00:34

68' Primo giallo del match. In ritardo Ivan Perisic su un vivacissimo Fatawu00:29

66' Primo cambio per la Croazia. Out Ante Budimir, dentro Igor Matanovic00:28

65' Impreciso il Ghana nell'ultimo passaggio. Dopo un errore di Sucic, Sulemana sbaglia e non riesce a sfruttare un 3vs2.00:31

62' Pallino del gioco in mano al Ghana in questi primi 15 minuti del secondo tempo. Croazia che ha nettamente abbassato il suo baricentro.00:26

60' Ora la Croazia sarebbe seconda nel Gruppo L, l'Inghilterra è avanti 1-0 con Panama grazie al gol di Bellingham.00:22

56' Grande lettura difensiva di Luka Modric! Sulemana salta Stanisic sulla sinistra e crossa rasoterra in area, decisivo il centrocampista croato che anticipa Ayew sul dischetto del rigore.00:20

56' Ritmi più alti in questo secondo tempo. Più vivace il Ghana grazie ai cambi.00:17

49' Entrato bene Fatawu. Altro spunto sulla destra e cross teso in area. Semenyo manca di pochissimo l'appuntamento con il gol!00:13

47' Primo spunto del neo-entrato Fatawu. Riceve sulla destra, rientra e calcia da fuori con il sinistro, alto sopra la traversa.00:10

46' Si riparte! Via al secondo tempo di Croazia-Ghana. 00:07

45' L'altro ad uscire è Elisha Owusu. Al suo posto Abdul Fatawu Issahaku.00:07

45' Doppio cambio per il Ghana. Fuori Jonas Adjetey, dentro Kojo Peprah Oppong00:07

Primo tempo a due facce a Philadelphia: per oltre mezz'ora poche emozioni, con il palo colpito da Vlašić come unico vero brivido. Nel finale la Croazia ha alzato il ritmo e ha trovato il vantaggio dalla distanza con Sučić, chiudendo i primi 45 minuti meritatamente avanti 1-0 sul Ghana.23:51

45'+3' Finisce qui il primo tempo. Croazia avanti 1-0 grazie alla firma di Sucic al 31'.23:50

45'+1' Assegnati 3 minuti di recupero.23:47

41' Prova a reagire il Ghana! Semenyo riceve sulla destra, si defila e incrocia con il destro. Palla a fil di palo! Ghana vicinissimo al pareggio.23:44

38' Croazia in questo momento in testa al Gruppo L davanti all'Inghilterra, che sta pareggiando 0-0 con Panama. Il Ghana passerebbe lo stesso tra le migliori terze.23:39

31' GOL! CROAZIA -Ghana 1-0! Rete di Petar Sucic! Servito sulla trequarti da Kovacic, il centrocampista dell'Inter fa partire un destro da fuori che vale il vantaggio croato a Philadelphia!



Guarda la scheda del giocatore Petar Sucic23:37

30' Colpo di testa di Perisic dopo una calcio di punizione dalla trequarti per la Croazia. Attento Asare che blocca senza problemi.23:33

29' Ripartita la sfida, Croazia che gestisce il possesso, ma fatica a cambiare ritmo.23:30

27' E' il momento di idratarsi, tre minuti di pausa del match. Sempre 0-0 finora, ritmi bassi.23:28

24' Prova a salire in cattedra Luka Modric. Il croato gudagna una punizione dal limite che si risolve però in un nulla di fatto.23:27

17' Eccola la prima occasione! Palo di Vlasic! Contropiede di Sucic che serve il calciatore del Torino al limite, il tiro si schianta sul legno alla destra di Asare.23:22

14' Partita che stenta a decollare, ci prova Perisic con una galoppata sulla sinistra. Il suo cross, però, termina tra le braccia di Asare.23:16

12' Primi 10 minuti a ritmi bassissimi. Il pareggio andrebbe bene ad entrambe le squadre e si vede.23:24

10' Tanti errori in questo avvio. Croazia che gestisce il possesso ma è molto imprecisa.23:10

5' Prima fase di studio. Possesso palla Croazia, Ghana pronto a sfruttare gli errori per ripartire.23:06

PARTITI! Via al match, si comincia.23:01

Squadre in campo, tutto pronto al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Si parte con l’inno della Croazia poi quello ghanese.22:54

Fischio d'inizio alle ore 23 italiane, le 17 a Philadelphia. Tra poco si parte.22:18

Sarà il canadese Drew Fischer l'arbitro di Croazia-Ghana. Quella del Lincoln Financial Field di Philadelphia sarà la sua seconda apparizione in questi Mondiali, infatti, nello stesso stadio, il fischietto nordamericano è stato anche il primo ufficiale di Francia-Iraq.22:25

Primo incontro in assoluto tra Croazia e Ghana. In questa sfida si giocano il secondo posto nel Gruppo L: con 4 punti, gli africani sono già certi di passare perlomeno tra le migliori terze mentre ai croati serve almeno un punto per evitare di invischiarsi nella questione differenza reti. 22:24

Tante le conoscenze della Serie A in questa sfida: lato Croazia, l'ex Crotone e Sampdoria Budimir pronto a guidare l'attacco con Perisic, Baturina e Vlasic alle sue spalle. Occasione dal 1' per l'interista Sucic al fianco di Modric e Kovacic in mezzo al campo, in difesa Pongracic. Nel Ghana, invece, l'atalantino Sulemana nel tridente con Semenyo e Jordan Ayew. 22:30

GHANA (4-4-2): Asare; Adjetey, Mensah, Luckassen, Senaya; Sibo, Partney, Semenyo, Owusu; Ayew, Sulemana. CT: Queiroz.22:04

CROAZIA (3-5-2): Livakovic; Stanisic, Pongracic, Sutalo; Kovacic, Modric, Pasalic, Baturina, Vlasic; Perisic, Budimir. CT: Dalic.22:03

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Croazia-Ghana, match valido per la 3a giornata del girone L.22:01

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