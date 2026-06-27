Festeggia l'Egitto al Lumen di Seattle: la nazionale di Hassan, già qualificata ai sedicesimi, chiude al secondo posto il Gruppo G, alle spalle del Belgio primo per miglior differenza reti.

Questa è la prima volta in cui l'Egitto è rimasto imbattuto in tre gare consecutive dei Mondiali FIFA e in cui ha superato la fase a gironi nella competizione (l'unico precedente nella fase a eliminazione diretta risaliva finora al 1934, edizione che non prevedeva però i gruppi).

L'Egitto affronterà ai sedicesimi l'Australia, il 3 luglio a Dallas. L'Iran invece dovrà attendere gli ultimi risultati della fase a gironi nella speranza di rientrare tra le otto migliori terze che proseguiranno il loro cammino.