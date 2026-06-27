Festeggia l'Egitto al Lumen di Seattle: la nazionale di Hassan, già qualificata ai sedicesimi, chiude al secondo posto il Gruppo G, alle spalle del Belgio primo per miglior differenza reti.
Questa è la prima volta in cui l'Egitto è rimasto imbattuto in tre gare consecutive dei Mondiali FIFA e in cui ha superato la fase a gironi nella competizione (l'unico precedente nella fase a eliminazione diretta risaliva finora al 1934, edizione che non prevedeva però i gruppi).
L'Egitto affronterà ai sedicesimi l'Australia, il 3 luglio a Dallas. L'Iran invece dovrà attendere gli ultimi risultati della fase a gironi nella speranza di rientrare tra le otto migliori terze che proseguiranno il loro cammino.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Egitto-Iran e arrivederci ai prossimi appuntamenti di questo Mondiale. 07:05
90'+9'
Triplice fischio a Seattle: Egitto-Iran finisce 1-1. La squadra Hassan accede ai sedicesimi, mentre quella di Ghalenoei dovrà aspettare i risultati delle ultime partite dei gironi per sperare di rientrare tra le migliori terze. 07:05
90'+7'
Traversa dell'Iran!! La squadra di Ghalenoei sta provando disperatamente a portarsi avanti. 07:03
90'+4'
Cartellino giallo per Shoja Khalilzadeh, che si è tolto la maglia dopo il gol. 06:59
90'+3'
Succede di tutto nel recupero: Khalilzadeh aveva segnato un gol che valeva i sedicesimi per l'Iran, ma dopo la revisione al VAR la rete è stata annullata per fuorigioco. Si disperano gli undici di Ghalenoei. 07:02
90'+2'
Cartellino giallo per Lasheen che entra scomposto su Taremi. Era diffidato e salterà i sedicesimi. 07:01
90'+1'
Sostituzione Iran: Mohammad Mohebbi lascia il campo ad Alireza Jahanbakhsh. Tenta il tutto per tutto Ghalenoei. 06:56
90'
Saranno sei i minuti di recupero. 06:54
88'
Traversa dell'Iran: Taremi anticipa tutti di testa su calcio d'angolo ma l'arbitro ferma tutto per un fallo in attacco.06:53
87'
Clacio di punizione per l'Iran nella propria metà campo. Alla nazionale di Ghalenoei, ma sembrano mancarle energie e idee. 06:52
81'
Boato a Seattle dei tifosi dell'Egitto per il gol della Nuova Zelanda contro il Belgio, che avrebbe portato la nazionale di Hassan al primo posto nel Gruppo G. Ma Lukaku ha spento in fretta l'entusiasmo con la rete del 4-1 a riportare in testa i Diavoli rossi. 06:51
79'
Cartellino giallo per Saeid Ezatolahi, che ferma Marmoush in maniera irregolare. Era diffidato il classe '96: in caso di qualificazione dell'Iran ai sedicesimi, salterà il match. 06:44
77'
Posesso prolungato per l'Egitto ora. 06:43
76'
Sostituzione Egitto: esce Zico, al suo posto Hamza Abdelkarim.06:42
75'
Azione insistita dell'Iran a caccia del gol vittoria, ma alla fine è rimessa dal fondo. 06:40
74'
Crossi di Hardani dalla trequarti di destra, respinge Rabia.06:39
72'
Ritmi decisamente più bassi nel secondo tempo finora. 06:37
71'
Si riprende: ultimi 20 minuti più recupero.06:36
69'
Cooling break a Seattle. 06:33
67'
Sostituzione Iran: Saman Ghoddos lascia il posto a Shahriyar Moghanloo.06:31
66'
Iran alla ricerca di un gol fondamentale: se non dovesse vincere infatti la nazionale di Ghalenoei dovrebbe aspettare i risultati di domani per sperare di passare i gironi come una delle migliori terze. 06:32
63'
Punizione guadagnata da Marmoush al limite dell'area. 06:29
62'
Sinistro di Zizo e deviazione in corner di Ezatolahi. I giocatori dell'Egitto protestano per un tocco di mano del classe '96 ma il braccio è attaccato al corpo. 06:27
59'
Palla recuperata dall'Iran e tentativo di ripartenza: sulla trequarti scontro Ibrahim-Ghoddos e gioco fermo.06:25
57'
Sostituzione Egitto: fuori Mohamed Salah, dentro Zizo. 06:21
55'
A terra Zico dopo lo scontro duro con Taremi. 06:23
52'
Provvidenziale Ardani su Trezeguet e corner per l'Egitto: sul cross di Salah dalla bandierina Lasheen di testa non inquadra lo specchio. 06:17
48'
Ci prova subito l'Iran: anticipato Shobeir che pasticcia in uscita, ma Taremi è ostacolato da un compagno.06:13
47'
Si riparte a Seattle. 06:10
46'
Sostituzione Iran: Hossein Kanani, ammonito, lascia il posto a Saleh Hardani. 06:23
46'
Sostituzione Egitto: out Mahmoud Saber, in Marwan Attia.06:10
46'
Sostituzione Egitto: out Emam Ashour, rilevato da Omar Marmoush.06:10
Al Lumen di Seattle va in scena un primo tempo a buon ritmo soprattutto in avvio: Saber sblocca il parziale dopo soli cinque minuti, all'11' Taremi si fa parare un calcio di rigore e tre minuti più tardi Rezaeian pareggia il conto. 06:02
45'+5'
Finisce il primo tempo di Egitto-Iran: le squadre vanno al riposo sull'1-1 frutto delle reti di Saber e Rezaeian. 06:23
45'+4'
Mancino alto di Saber: l'Egitto tenta varie soluzioni per il sorpasso, ma senza fretta. Questa gara non incide infatti sul percorso della nazionale di Hassan, già qualificato ai sedicesimi.06:22
45'
Saranno cinque i minuti di recupero. 05:47
44'
Punizione per l'Egitto sulla trequarti iraniana: Salah imbastisce uno schema col pallone che filtra in area, ma la difesa rivale intercetta. 05:45
43'
Cartellino giallo anche per Ali Nemati che ferma irregolarmente Salah sulla sinistra; è il quarto del match.05:44
42'
Cartellino giallo per Ibrahim, in ritardo su Taremi. 05:43
39'
Calcio d'angolo per l'Egitto della cui battuta si incarica Ashour: sugli sviluppi dell'azione ci prova Saber da fuori, ma il rasoterra è largo. 05:41
37'
Avanzata di Zico verso l'area di rigore iraniana, ma Ghoddos lo argina bene. 05:40
34'
Buona combinazione tra Taremi e Mohebbi sulla trequarti avversaria: decisivo l'anticipo di Rabia.05:35
32'
Prova a costruire dal basso l'Iran, ma l'Egitto non concede spazi. 05:34
29'
Movimento a rientrare di Trezeguet e conclusione centrale: blocca senza problemi Beiranvand.05:34
26'
Si riprende a giocare. 05:28
23'
Primo cooling break del match. 05:26
21'
Numero di Trezeguet che guadagna calcio d'angolo. 05:22
20'
Cartellino giallo anche per Mahmoud Saber per un pestone su Ezatolahi.05:21
19'
Cartellino giallo per Hossein Kanani.05:20
14'
GOOL! Egitto-IRAN 1-1. Rete di Ramin Rezaeian: il difensore del Foolad spinge in porta il pallone dopo un'altra grande parata di Shobeir su Mohammadi. Parità a Seattle. 06:13
14'
Sostituzione Egitto: Mohamed Abdelmonem lascia il campo per infortunio a Yasser Ibrahim.05:18
11'
Parato!!! Shobeir intuisce e neutralizza il tiro di Taremi dal dischetto. Si resta sull'1-0 per l'Egitto. 05:15
9'
Calcio di rigore per l'iran, falciato nell'area di rigore.05:12
6'
Il gol dell'Egitto, al quinto minuto, è stato il più veloce della nazionale in una partita della Coppa del Mondo FIFA: superata la marcatura di Emam Ashour al 20' minuto contro il Belgio all'inizio del torneo.05:11
5'
GOOL! EGITTO-Iran 1-0. Rete di Mahmoud Saber. Subito avanti la squadra di Hassan, con il classe 2001 che supera Beiranvand dopo la respinta su Salah. 05:10
1'
Si parte al Lumen Field: al via Egitto-Iran con il primo pallone toccato dalla squadra di Hassan.05:01
Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo a Seattle: a breve sarà il momento degli inni nazionali. 04:53
Egitto e Iran si affrontano per la prima volta in un Mondiale. Il loro unico precedente risale a un match della LG Cup del giugno 2000 a Teheran, terminato 1-1 con il successo poi dell'Egitto per 8-7 alla lotteria dei rigori; in quell'occasione, l'attuale commissario tecnico egiziano Hossam Hassan aprì le marcature, mentre il miglior marcatore nella storia dell'Iran Ali Daei realizzò il gol del pareggio.04:48
Formazione ufficiale Iran (4-4-2): Beiranvand, Rezaeian, Kanani, Khalilzadeh, Nemati, Mohammadi, Ghoddos, Ghorbani, Ezatolahi, Mohebi, Taremi. Ct. Ghalenoei.04:30
Formazione ufficiale Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Abdelmonen, Rabia, Fatouh; Ashour, Lashin; Zico, Saber, Trezeguet, Salah. Ct. Hassan04:30
Egitto-Iran si gioca al Lumen Field di Seattle con fischio d'inizio alle 05.00 italiane (20.00 locali). L'arbitro del match è il polacco Szymon Marciniak.04:55
Benvenuti alla diretta di Egitto-Iran, match del Gruppo G valido per la terza giornata dei Mondiali 2026. 04:14
Dove si gioca la partita:
Stadio: Seattle Stadium Città: Seattle, Washington Capienza: 69000 spettatori04:14
Formazioni Egitto - Iran
Egitto
Iran
TITOLARI EGITTO
(23) MOSTAFA SHOBEIR (P)
(5) RAMY RABIA (D)
(3) MOHAMED HANY (D)
(13) AHMED FATOUH (D)
(6) MOHAMED ABDELMONEM (D)
(10) MOHAMED SALAH (C)
(21) MAHMOUD SABER (C)
(17) MOHANAD LASHEEN (C)
(7) TREZEGUET (C)
(8) EMAM ASHOUR (C)
(11) MOSTAFA ZICO (A)
PANCHINA EGITTO
(24) TAREK ALAA (D)
(19) MARWAN ATTIA (C)
(9) HAMZA ABDELKARIM (A)
(26) MOHAMED ALAA (P)
(2) YASSER IBRAHIM (D)
(12) HAISSEM HASSAN (A)
(1) MOHAMED EL SHENAWY (P)
(25) ZIZO (A)
(15) KARIM HAFEZ (D)
(18) NABIL EMAD DUNGA (C)
(16) EL MAHDY SOLIMAN (P)
(22) OMAR MARMOUSH (A)
(20) IBRAHIM ADEL (A)
ALLENATORE EGITTO
Hossam Hassan Hassanein Hussein
TITOLARI IRAN
(1) ALIREZA BEIRANVAND (P)
(5) MILAD MOHAMMADI (D)
(23) RAMIN REZAEIAN (D)
(19) ALI NEMATI (D)
(13) HOSSEIN KANANI (D)
(4) SHOJA KHALILZADEH (D)
(6) SAEID EZATOLAHI (C)
(21) MOHAMMAD GHORBANI (C)
(14) SAMAN GHODDOS (C)
(8) MOHAMMAD MOHEBBI (C)
(9) MEHDI TAREMI (A)
PANCHINA IRAN
(26) AMIR MOHAMMAD RAZZAGHINIA (C)
(15) ROOZBEH CHESHMI (C)
(24) DENNIS DARGAHI (A)
(18) AMIRHOSSEIN HOSSEINZADEH (A)
(7) ALIREZA JAHANBAKHSH (A)
(20) SHAHRIYAR MOGHANLOO (A)
(22) HOSSEIN HOSSEINI (P)
(12) PAYAM NIAZMAND (P)
(25) DANIAL EIRI (D)
(3) EHSAN HAJISAFI (D)
(17) ARYA YOUSEFI (D)
(16) MEHDI TORABI (C)
(2) SALEH HARDANI (D)
(11) ALI ALIPOUR (A)
(10) MEHDI GHAYEDI (A)
ALLENATORE IRAN
Amir Ghalenoei
PREPARTITA
Egitto - Iran è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 27 giugno alle ore 05:00 allo stadio Seattle Stadium di Seattle, Washington. Arbitro di Egitto - Iran sarà Szymon Marciniak. Al VAR invece ci sarà Tomasz Kwiatkowski.
Dove vedere Egitto-Iran di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Egitto-Iran si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 05:00 (mezz'ora prima) del 27 giugno. Egitto-Iran verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Egitto - Iran sulla Guida TV.