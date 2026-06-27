90'+6' Finisce qui! Il Belgio vince meritatamente 5-1 contro la Nuova Zelanda.06:59

90'+4' GOL! Nuova Zelanda-BELGIO 1-5: rete di Alexis Saelemaekers. Lukaku converge da sinistra e l'appoggia a Saelemaekers che calcia sul primo palo e prende in controtempo Crocombe.



Guarda la scheda del giocatore Alexis Saelemaekers06:59

90'+3' Belgio ancora vicino al gol con De Cuyper che obbliga Crocombe a deviare in angolo.06:56

90'+1' Quattro minuti di recupero.06:53

86' GOL! Nuova Zelanda-BELGIO 1-4: rete di Romelu Lukaku. Saelemaekers sulla destra l'appoggia per Raskin che crossa per Lukaku, colpo di testa dell'attaccante vincente e Belgio che torna primo in classifica per differenza reti.



Guarda la scheda del giocatore Romelu Lukaku06:51

85' Fuori anche Youri Tielemans ed entra Nicolas Raskin.06:49

85' Altri due cambi per il Belgio: esce Charles De Ketelaere ed entra Romelu Lukaku.06:49

84' GOL! NUOVA ZELANDA-Belgio 1-3: rete di Elijah Just. Angolo della Nuova Zelanda respinta dalla difesa belga, la palla finisce al limite e Just calcia di prima intenzione superando Courtois.06:48

81' Fernandez-Pardo cambia gioco per Saelemaekers, controllo e tiro al volo per l'esterno del Milan, ma la palla termina alta.06:44

79' Ultimo cambio per la Nuova Zelanda: fuori Liberato Cacace e dentro Francis de Vries.06:42

78' Punizione al limite per il Belgio per un fallo di Stamenic. De Cuyper tenta il tiro che termina alto.06:41

76' Lungo possesso della Nuova Zelanda, poi la palla arriva a Just che, col suo tiro, guadagna un angolo.Sul seguente corner, colpo di testa alto di Bindon.06:40

73' La rete di De Bruyne sta facendo qualificare il Belgio come prima. Infatti ora i Diavoli Rossi hanno una differenza reti di +3, mentre l'Egitto di +2.06:36

72' Fuori anche Kevin De Bruyne, ed entra Amadou Onana.06:34

72' Esce l'autore della doppietta Leandro Trossard ed entra Alexis Saelemaekers.06:34

69' Secondo ed ultimo hydration break.06:32

66' GOL! Nuova Zelanda-BELGIO 0-3: rete di Kevin De Bruyne. Grande gol del centrocampista del Napoli che dal limite dell'area incrocia perfettamente col mancino, infilando la palla nell'angolino alla sinistra del portiere.



Guarda la scheda del giocatore Kevin De Bruyne06:30

65' Occasione Belgio! Contropiede perfetto dei Diavoli Rossi e alla fine Trossard serve Fernandez-Pardo che chiude alto.06:29

64' Esce anche Joe Bell ed entra Callum McCowatt.06:27

64' Altri due cambi per la Nuova Zelanda: esce Tim Payne ed entra Michael Boxall.06:27

63' Ancora De Bruyne che ci prova, e ancora una volta il tiro viene respinto in angolo. Il corner viene battuto corto all'improvviso, ma alla fine la difesa neozelandese riesce a liberare l'area.06:26

61' Altro corner per il Belgio, questa volta guadagnato da De Bruyne. Angolo corto e poi cross basso di Fernandez-Pardo, la palla arriva a Theate che calcia e Crocombe blocca a terra.06:25

59' Corner per la Nuova Zelanda. Courtois respinge, poi Randall tenta il tiro ma la palla termina alta.06:22

56' Primo cambio per il Belgio: fuori Jérémy Doku e dentro Matias Fernandez-Pardo.06:19

56' Ammonito anche Elijah Just per una trattenuta su Trossard.06:19

53' Occasione Nuova Zelanda! Just incrocia col sinistro e obbliga Courtois a respingere a terra. 06:20

50' GOL! Nuova Zelanda-BELGIO 0-2: rete di Leandro Trossard. Azione insistita di Doku, poi palla filtrante di De Bruyne per Trossard in area: il 10 belga si vede respingere il primo tiro, ma alla seconda conclusione trova il raddoppio.06:15

48' Vanaken serve De Bruyne che dai 25 metri prova il tiro: palla fuori.06:12

46' Ammonito Marko Stamenic per un duro intervento su Tielemans a centrocampo.06:10

46' Inizia il secondo tempo! Nuova Zelanda che muove la prima palla di questa frazione06:09

46' Esce anche Sarpreet Singh, al suo posto Jesse Randall.06:09

45' Doppio cambio per la Nuova Zelanda: fuori Ryan Thomas e dentro Ben Old.06:09

Al momento, con il pareggio tra Iran ed Egitto, il Belgio è secondo dietro proprio agli egiziani per differenza reti, Iran terzo con tre punti e Nuova Zelanda ultima con due.06:04

Belgio meritatamente in vantaggio e che avrebbe meritato anche il raddoppio. La squadra di Garcia ha creato numerose occasioni, non dando punti di riferimento e con gli inserimenti alle spalle, anche se alla fine il vantaggio è arrivato su angolo con Trossard bravo e cinico a ribadire in rete una palla rimasta nell'area piccola. Nuova Zelanda che, invece, non ha mai creato alcun pericolo a Courtois, anche se è ancora tutto aperto. Vedremo se Bazeley cambierà subito qualcosa dopo l'intervallo.05:57

45'+6' Finisce qui il primo tempo! Le squadre rientrano negli spogliatoi col Belgio che conduce 1-0 grazie al gol di Trossard.05:53

45'+3' Sul seguente corner, cross teso di Doku e difesa neozelandese che libera con qualche difficoltà.05:50

45'+2' Spunto di De Ketelaere che si libera di un avversario e serve Trossard, l'esterno l'appoggia per Vanaken che tira: pallone deviato e angolo per il Belgio.05:49

45' Sei minuti di recupero.05:47

43' Tiro di De Ketelaere! Trossard si fa trovare bene tra le linee e serve l'atalantino che si era aperto a sinistra, tiro che Crocombe respinge e la difesa neozelandese la mette fuori.05:46

42' Triangolazione tra De Bruyne e Trossard che porta il centrocampista del Napoli a tirare: palla alta.05:44

41' Altro cross interessante di Cacace, Courtois esce coi piedi, anticipa Wood e la mette in fallo laterale.05:43

40' Spunto di Doku che, partendo da sinistra, cerca il tiro a giro col destro: palla fuori.05:41

37' Nuova Zelanda che negli ultimi minuti ha tenuto più la palla anche se non è riuscita a creare situazioni pericolose.05:39

33' La Nuova Zelanda ha alzato leggermente il proprio baricentro e prova ad attaccare sulla sinistra con Cacace che cerca Wood, ma il suo cross è troppo alto.05:35

31' Si fa vedere in avanti la Nuova Zelanda: corner di Cacace ma Courtois blocca facilmente.05:33

28' GOL! Nuova Zelanda-BELGIO 0-1: rete di Leandro Trossard. Calcio d'angolo di De Bruyne a rientrare, la palla rimane nell'area piccola e Trossard è il più veloce a ribadire in rete.05:31

26' Si riparte, pallone sempre gestito dal Belgio.05:28

24' Primo hydration break del match.05:25

21' Rigore tolto al Belgio dopo la revisione al VAR. I Diavoli Rossi escono bene dal pressing della Nuova Zelanda e mandano al tiro Trossard, Surman respinge col gomito che però è in posizione naturale e quindi, dopo l'on field review, Makhadmeh toglie il penalty inizialmente assegnato.05:26

16' Il Belgio insiste sulla sinistra con Doku e Trossard che si trovano spesso dallo stesso lato. Trossard trova De Ketelaere che appoggia per Doku, l'11 belga prova ad aprire il destro ma il tiro è centrale e Crocombe blocca a terra.05:18

12' Palo di Trossard! Vanaken riesce a trovare Trossard in area, l'esterno incrocia e colpisce prima il palo, poi la palla rimane sulla linea e la Nuova Zelanda si rifugia in fallo laterale.05:15

11' Altra occasione per il Belgio. Questa volta è Doku a trovare De Bruyne sulla sinistra, cross rasoterra ma Cacace arriva prima di tutti e spazza.05:13

9' Potenziale occasione per il Belgio. Bella palla filtrante di De Cuyper per De Ketelaere che prova a servire Vanaken dopo il velo dello stesso centrocampista, palla leggermente dietro e la difeza neozelandese riesce a chiudere.05:12

7' Lungo possesso palla del Belgio che cerca di non dare punti di riferimento per scardinare la difesa avversaria. La Nuova Zelanda si chiude dietro e non concede spazi.05:10

4' Prima conclusione per il Belgio. I Diavoli Rossi provano a sfondare sulla destra con Doku e Castagne; il cross del terzino viene respinto e Tielemans ci prova dalla distanza: palla alta.05:07

3' Parte a destra Doku e Trossard a sinistra. L'esterno del City prova subito a farsi vedere ma viene fermato in fallo laterale.05:05

Si comincia! Primo pallone gestito dal Belgio.05:02

Tutto pronto al BC Place di Vancouver, le squadre si apprestano ad entrare in campo.04:50

Solo due cambi, invece, per Bazeley. Al centro della difesa gioca Bindon insieme a Surman, mentre sulle fasce confermati Payne e Cacace. L’altra novità di formazione è Thomas che prende il posto di McCowatt sulla linea dei trequartisti insieme a Singh e a Just, dietro all’unica punta Wood.04:29

Garcia cambia ben cinque giocatori rispetto al pareggio contro l’Iran. Davanti a Courtois, spazio a Castagne e a Theate insieme a Mechele e a De Cuyper; a centrocampo, insieme al capitano Tielemans gioca Vanaken. A sostegno di De Ketelaere, infine, ci sono Doku, De Bruyne e Trossard.04:25

Stesso modulo anche per la Nuova Zelanda (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Surman, Bindon, Cacace; Bell, Stamenic; Thomas, Singh, Just; Wood. Ct: Bazeley.04:23

Formazioni ufficiali e Belgio in campo col 4-2-3-1: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct: Garcia.04:22

Dall’altra parte, anche la Nuova Zelanda può ambire alla qualificazione; nel Girone G è ancora tutto aperto e, al momento, la classifica vede l’Egitto primo a quattro punti, Iran e Belgio a quota due e, infine, la Nuova Zelanda con un punto.04:22

Questo è il primo match in assoluto tra la Nuova Zelanda e Belgio. La squadra di Garcia ha fin qui deluso le aspettative, pareggiando sia contro l’Egitto che contro l’Iran. I Diavoli Rossi stanno pagando, soprattutto, la scarsa vena realizzativa; infatti, la nazionale ha realizzato solo due reti nelle ultime cinque partite ai Mondiali.04:21

Si gioca a Vancouver, alle ore 20 locali (5:00 italane). Dirige la sfida l’arbitro Adham Mohammad Tumah Makhadmeh.04:10

Benvenuti alla diretta di Nuova Zelanda-Belgio, terza giornata del Girone G del Mondiale FIFA 2026.04:04

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