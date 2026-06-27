Vittoria dell'Inghilterra che batte Panama grazie ai due gol realizzati nella ripresa. Dopo un primo tempo controllato ma povero di grandi occasioni, gli inglesi cambiano passo nella seconda frazione grazie a Bellingham che prima devia in rete un corner di Saka e poi confeziona l'assist per la rete di testa di Kane.
L'Inghilterra vince il Gruppo L e ora attende una terza classificata nei sedicesimi di finale mentre torna a casa con tre sconfitte e zero gol fatti Panama che però ha dimostrato carattere e tanto orgoglio in tutte e tre le partite disputate.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale FIFA 2026.01:01
90'+7'
Finisce qui! Panama-Inghilterra 0-2.00:56
90'+4'
Conclusione di Eze dai 30 metri deviata in corner da Escobar. Entrambe le squadre continuano a giocare con un buon ritmo.00:54
90'+2'
Gol annullato a Panama per fuorigioco. Fajardo riceve in campo aperto e poi batte Pickford in uscita. Gioco però interrotto per la posizione irregolare del numero 17.00:51
90'+1'
Rogers imbuca per Madueke che si libera bene ma poi calcia su Mosquera in uscita bassa.00:50
90'+1'
Sei minuti di recupero.00:49
90'
Ancora Diaz sulla trequarti. Questa volta il 10 opta per il destro a giro ma non trova lo specchio della porta.00:49
88'
Cambio per Panama, entra Quintero per Harvey.00:47
88'
Sostituzione per Panama, entra Davis per Gutiérrez.00:47
87'
Madueke sul secondo palo per Rashford che ha il tempo di prendere la mira ma calcia male e spedisce sul fondo.00:47
84'
Cambio per l'Inghilterra, dentro Watkins per Kane.00:44
84'
Sostituzione per l'Inghilterra, entra Henderson ed esce Anderson.00:43
84'
Cartellino giallo per Andrade, autore di un intervento falloso in campo aperto su Rogers.00:43
83'
Si preparano altri cambi sulla panchina inglese. 00:42
80'
Andrade verticalizza per Fajardo che però non riesce ad arrivare sulla sfera complice l'ottima copertura difensiva di Konsa.00:40
76'
Sugli sviluppi del corner, azione pericolosa di Panama che termina con una conclusione alta sopra la traversa di Diaz, entrato decisamente bene in partita.00:36
75'
Ancora Diaz che si avventa su un pallone vagante e calcia di potenza verso il primo palo. Pallone che, deviato, termina in calcio d'angolo.00:35
74'
Colpo di testa di Diaz che termina sopra la traversa. Panama che rialza il baricentro dopo l'uno-due dell'Inghilterra.00:34
71'
Sostituzione per Panama, entra Londoño al posto di J.Rodriguez.00:31
71'
Sostituzione per l'Inghilterra, entra Eze per Bellingham.00:31
71'
Secondo cambio per Panama, entra Diaz ed esce Bárcenas.00:30
70'
Hydration break per le due squadre.00:29
67'
GOL! Panama-INGHILTERRA 0-2! Rete di Kane. Bellingham lavora palla sull'out di sinistra e scodella a centro area per Kane che prende posizione su Andrade e di testa sigla il raddoppio.00:28
67'
Assist Jude Bellingham00:27
63'
Cambio per l'Inghilterra, dentro Madueke per Saka.00:26
63'
Sostituzione per l'Inghilterra, entra Spence ed esce Quansah.00:24
62'
GOL! Panama-INGHILTERRA 0-1! Rete di Bellingham. Corner di Saka che spiove a centro area. Bellingham, nonostante l'opposizione di Gutierrez, vince il duello fisico con l'avversario e con un tocco mancino supera Mosquera.00:26
60'
Cartellino giallo a Quansah per il fallo su J.Rodriguez.00:21
60'
Contrasto tra Quansah e J.Rodriguez. Entrambi i calciatori costretti alle cure dei rispettivi staff medici.00:20
57'
Bellingham imbuca in area per Kane che conta i passi e calcia di potenza verso lo specchio della porta. Mosquera risponde ancora una volta presente.00:17
56'
Anderson perde palla e propizia la giocata di J.Rodriguez che arriva al limite e calcia a giro verso il secondo palo. Pallone sopra la traversa.00:16
55'
Azione personale di Rashford che entra in area palla al piede e poi conclude col mancino da posizione defilata. Pallone sull'esterno della rete.00:15
53'
Cartellino giallo a Fajardo per gioco falloso.00:13
52'
Occasione Inghilterra! Cross di Rashford che spiove a centro area, Cordoba è bravo nell'anticipo su Kane ma poi calcia su Andrade che per poco non spedisce la sfera verso la propria porta.00:12
50'
Anche Martinez rimane a terra e costringe lo staff medico all'ingresso in campo. Gioco più spezzettato in questo avvio di ripresa.00:09
48'
Contatto tra Cordoba e Bellingham che lascia entrambi a terra doloranti. Si riprende però con una rimessa laterale in favore di Panama.00:07
46'
Inizia la ripresa! Primo pallone giocato dall'Inghilterra.00:04
45'
Sostituzione per Panama, dentro Fajardo per Tomas Rodríguez.00:05
Termina senza reti un primo tempo tutto sommato piacevole. Inghilterra che tiene più il possesso ma che poi fatica a creare occasioni nitide dalle parti di Mosquera mentre Panama si difende con ordine e prova a pizzicare in contropiede.23:57
45'+4'
Finisce il primo tempo! Panama-Inghilterra 0-0.23:49
45'+3'
Occasione Inghilterra! Punizione di Rashford dai 25 metri che aggira la barriera e termina di poco a lato alla sinistra di Mosquera.23:49
45'+1'
Tre minuti di recupero.23:46
43'
Sfonda ancora Saka sulla destra. Altro corner guadagnato e altra occasione per le torri inglesi.23:43
40'
Ci avviciniamo ai minuti finali del primo tempo col punteggio sempre fermo sullo 0-0.23:40
38'
Occasione per l'Inghilterra con Rashford che anticipa Murillo e di testa spedisce sopra la traversa.23:39
35'
O'Reilly per Anderson che si coordina e calcia dai 25 metri. Conclusione potente ma centrale.23:35
33'
Inserimento centrale di O'Reilly che gira di testa in avvitamento. Pallone debole che non crea pericoli alla porta di Panama.23:35
30'
Traversone di Rashford che non trova compagni in area di rigore. Fatica l'Inghilterra a creare occasioni dalle parti di Mosquera.23:31
28'
Rogers sullo spazio per Saka che si presenta in area ma poi da buona posizione, dopo un rimpallo, si trascina palla oltre la linea di fondo.23:29
27'
Sinistro secco di J.Rodriguez entrato in area dalla sinistra. Si oppone Pickford che devia in corner.23:27
26'
Si riprende a giocare con una rimessa laterale in favore di Panama.23:26
23'
Solito break in campo per le due squadre che si avvicinano verso le rispettive panchine.23:24
21'
Cross di Murillo allontanato coi pugni da Pickford. Si affaccia in avanti anche Panama.23:21
19'
Azione avvolgente dell'Inghilterra, nata sulla sinistra da Rashford e conclusa a destra da Saka con un cross a centro area. Ancora attento il folto pacchetto arretrato di Panama.23:21
17'
Altro corner guadagnato dall'Inghilterra. Nello specifico da Kane abile ad arrivare per primo su un calcio piazzato nei pressi del secondo palo.23:18
15'
Saka entra in area dalla destra e poi libera il mancino verso il primo palo ma Mosquera è attento e blocca in presa.23:16
13'
Primo prolungato possesso palla di Panama che però non produce frutti dalle parti di Pickford.23:13
10'
Altro squillo di Rashford che questa volta opta per l'incursione sul sinistro e il cross a centro area. Corner guadagnato dagli inglesi.23:11
8'
Rashford riceve sulla sinistra da Bellingham, si accentra e libera il destro dal limite dell'area. Mosquera si tuffa e devia in corner.23:09
4'
Saka sfonda sulla destra e mette palla al centro per Kane. Escobar è però ben piazzato e allontana la minaccia.23:05
3'
Fase di studio in avvio con l'Inghilterra a gestire il possesso palla.23:04
Inizia la partita! Primo pallone giocato da Panama.23:01
Le squadre entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi il via del match.22:52
Arbitro del match sarà Al Jassim, fischietto del Qatar.22:07
Panama che si presenta quindi con Tomas Rodriguez unica punta con alle sue spalle una mediana a quattro in cui spiccano i laterali Martinez e José Luis Rodriguez. Nell'Inghilterra cambiano gli esterni di difesa, Quansah per James e O'Reilly per Spence, e retrocede in mediana Bellingham al fianco di Anderson. Dietro Harry Kane, terzetto formato da Saka, Rogers e Rashford. 22:06
Formazioni ufficiali e Panama in campo col 5-4-1: Mosquera - Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez - Martinez, Barcenas, Harvey, J.Rodriguez - T.Rodriguez.21:58
L'unica sconfitta dell'Inghilterra contro una nazionale della CONCACAF nella Coppa del Mondo risale al 1950 contro gli Stati Uniti (0-1); da allora, il bilancio è di tre vittorie e tre pareggi.18:36
L'unico precedente tra Panama e Inghilterra risale alla fase a gironi della Coppa del Mondo 2018, terminato 6-1 per gli inglesi; per la nazionale dei Tre Leoni quella è stata la vittoria più larga nella competizione.18:30
La situazione del girone vede al momento l'Inghilterra (già qualificata per i sedicesimi) prima insieme al Ghana a quota quattro punti, alle loro spalle la Croazia con tre punti e Panama, ormai eliminata e reduce da due sconfitte nelle prime due uscite.22:08
Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Panama e Inghilterra, gara valida per la terza giornata della fase a gironi del Gruppo L. Si gioca alle 23:00 ora italiana (17:00 locali) al New York/New Jersey Stadium.18:31
Dove si gioca la partita:
Stadio: New York New Jersey Stadium Città: East Rutherford, New Jersey Capienza: 82500 spettatori18:31
Formazioni Panama - Inghilterra
Panama
Inghilterra
TITOLARI PANAMA
(22) ORLANDO MOSQUERA (P)
(23) AMIR MURILLO (D)
(26) JORGE GUTIÉRREZ (D)
(4) FIDEL ESCOBAR (D)
(16) ANDRÉS ANDRADE (D)
(3) JOSÉ CÓRDOBA (D)
(14) CARLOS HARVEY (C)
(7) JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ (C)
(6) CRISTIAN MARTÍNEZ (C)
(11) YOEL BÁRCENAS (C)
(9) TOMÁS RODRÍGUEZ (A)
PANCHINA PANAMA
(15) ÉRIC DAVIS (D)
(13) JIOVANY RAMOS (D)
(25) RODERICK MILLER (D)
(18) CECILIO WATERMAN (A)
(10) ISMAEL DÍAZ (A)
(2) CÉSAR BLACKMAN (D)
(12) CÉSAR SAMUDIO (P)
(5) EDGARDO FARIÑA (D)
(24) AZARÍAS LONDOÑO (A)
(1) LUIS MEJÍA (P)
(20) ANÍBAL GODOY (C)
(21) CÉSAR YANIS (A)
(8) ADALBERTO CARRASQUILLA (C)
(19) ALBERTO QUINTERO (A)
(17) JOSÉ FAJARDO (A)
ALLENATORE PANAMA
Thomas Christiansen
TITOLARI INGHILTERRA
(1) JORDAN PICKFORD (P)
(3) NICO O'REILLY (D)
(6) MARC GUÉHI (D)
(26) JARELL QUANSAH (D)
(2) EZRI KONSA (D)
(17) MORGAN ROGERS (C)
(7) BUKAYO SAKA (C)
(8) ELLIOT ANDERSON (C)
(11) MARCUS RASHFORD (C)
(10) JUDE BELLINGHAM (C)
(9) HARRY KANE (A)
PANCHINA INGHILTERRA
(20) NONI MADUEKE (A)
(13) DEAN HENDERSON (P)
(19) OLLIE WATKINS (A)
(22) IVAN TONEY (A)
(5) JOHN STONES (D)
(16) KOBBIE MAINOO (C)
(15) DAN BURN (D)
(25) DJED SPENCE (D)
(21) EBERECHI EZE (C)
(18) ANTHONY GORDON (A)
(23) JAMES TRAFFORD (P)
(12) TREVOH CHALOBAH (D)
(14) JORDAN HENDERSON (C)
(4) DECLAN RICE (C)
ALLENATORE INGHILTERRA
Thomas Tuchel
PREPARTITA
Panama - Inghilterra è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 27 giugno alle ore 23:00 allo stadio New York New Jersey Stadium di East Rutherford, New Jersey. Arbitro di Panama - Inghilterra sarà Abdulrahman Ibrahim Al Jassim. Al VAR invece ci sarà Juan Lara.
Dove vedere Panama-Inghilterra di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Panama-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 23:00 (mezz'ora prima) del 27 giugno. Panama-Inghilterra verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Panama - Inghilterra sulla Guida TV.