Vittoria dell'Inghilterra che batte Panama grazie ai due gol realizzati nella ripresa. Dopo un primo tempo controllato ma povero di grandi occasioni, gli inglesi cambiano passo nella seconda frazione grazie a Bellingham che prima devia in rete un corner di Saka e poi confeziona l'assist per la rete di testa di Kane.

L'Inghilterra vince il Gruppo L e ora attende una terza classificata nei sedicesimi di finale mentre torna a casa con tre sconfitte e zero gol fatti Panama che però ha dimostrato carattere e tanto orgoglio in tutte e tre le partite disputate.