Grazie per averci seguito. La Spagna tornerà in campo il 2 luglio, per il suo sedicesimo di finale contro una tra Austria e Algeria. Buonanotte.04:13

90'+7' Finisce qui. Vince la Spagna 1-0. Roja prima nel girone, Uruguay eliminata.04:02

90'+5' Rosso diretto per Agustín Canobbio. Fallaccio su Cubarsì.03:59

90'+3' Ammonito Nicolás de la Cruz, che stende Nico Williams. Scintille qui.03:58

90'+1' L'Uruguay protesta per un contrasto in area tra Vinas e Olmo, ma è fallo dell'attaccante sudamericano.03:56

90' Assegnati 5 minuti di recupero.03:55

87' Ferran Torres si divora il 2-0. Grande scambio con Fabian Ruiz, ma poi destro secco da ottima posizione che scheggia la traversa.03:51

86' De la Cruz ci prova da fuori, sicuro in presa Unai Simon.03:51

85' La Spagna gestisce possesso e ritmo con la solita sagacia. 03:48

82' Entriamo nel gran finale. L'Uruguay ha bisogno di un gol per non salutare in anticipo questo Mondiale.03:46

79' Ottima uscita di Unai Simon su Nunez, anticipo secco del portiere spagnolo.03:44

76' Fuori anche Lamine Yamal, dentro Nico Williams03:41

76' Due cambi nella Spagna: fuori Mikel Oyarzabal, dentro Ferran Torres03:40

72' La Spagna avrebbe spazio per colpire in contropiede. Uruguay che non molla comunque.03:37

70' Fuori Juan Manuel Sanabria, dentro Brian Rodríguez03:35

68' Giunto il momento dell'Hydration break. Ci si ferma 3 minuti.03:32

66' Esce l'autore del gol Álex Baena, entra Yéremy Pino03:31

66' Gara ruvida, fallosa, con poco ritmo.03:30

63' Si divora il raddoppio Dani Olmo. Grande accelerazione di Yamal a destra, palla a rimorchio per Olmo, che a centro area tutto solo calcia malissimo.03:28

60' Fuori anche Mikel Merino, dentro Dani Olmo03:25

60' Doppio cambio per la Spagna. Fuori Pedri, dentro Fabián Ruiz03:24

58' Ammonito anche Guillermo Varela, che mette giù Baena.03:22

57' Altro cambio a sorpresa di Bielsa. Fuori capitan Federico Valverde, dentro Federico Viñas03:21

54' Ammonito invece Juan Manuel Sanabria. Durissimo su Yamal.03:18

53' Graziato Canobbio, che era entrato in ritardo su Pedri.03:18

50' Uruguay che prova ad attaccare ora, ma la Spagna difende sempre ordinata.03:14

46' Ammonito Álex Baena, fallo su Canobbio.03:12

46' Cambio in porta nell'Uruguay. Fuori Fernando Muslera, dentro Sergio Rochet03:10

46' Via al secondo tempo. Si riparte. C'è un cambio nell'Uruguay.03:10

A tra poco per la ripresa. Vedremo cosa si inventerà Bielsa per cambiare le sorti del match. 03:00

Partita bloccata ed equilibrata per 40 minuti, senza particolari occasioni. Poi un lampo della Spagna, il tiro di Baena e l'intervento goffo di Muslera. Lo 0-1 premia una Roja più propositiva. Al momento spagnoli primi nel girone, Celeste eliminata.02:58

45'+8' Finisce qui il primo tempo. Spagna avanti 1-0.02:55

45'+7' Cross da sinistra di Valverde, Laporte fa un grande intervento in spaccata e anticipa Nunez.02:54

45'+5' Ci prova da palla inattiva l'Uruguay, anche se Araujo non sta calciando bene i piazzati oggi.02:53

45'+3' Scorre il recupero. Palla sempre alla Spagna, che sta addormentando questo primo tempo.02:50

45' Assegnati 8 minuti di recupero02:48

45' Si è fatto male Manuel Ugarte nell'Uruguay. Torsione innaturale del ginocchio. Entra al suo posto Nicolás de la Cruz.02:47

42' GOL! Uruguay-SPAGNA 0-1. Rete di Baena. Ma che papera di Muslera. Cross da destra di Llorente dopo un'azione orchestrata da Pedri e Yamal, palla a Baena, che controlla in area e calcia col destro. Il tiro sarebbe centrale, ma Muslera non controlla e la palla entra.02:46

40' Cinque minuti all'inizio del recupero in questa prima frazione. Resiste lo 0-0. Spagna decisamente sottotono.02:42

36' Araujo lavora bene per Bentancur, che spara dalla distanza. Palla alta di poco.02:38

34' Partita controllata dall'Uruguay, che dietro chiude sempre benissimo. Poco fa un'uscita sbagliata di Simon, ma Canobbio non ne ha approfittato.02:36

31' Cross da destra di Bentancur per Maxi Araujo, che però non arriva sul pallone. Sfuma la chance per la Celeste.02:32

28' Occasione per l'Uruguay. Valverde per Nunez in area. L'attaccante però sbaglia la sponda per Canobbio.02:29

27' Si riparte. Primo quarto di gara abbastanza deludente.02:28

24' Ci si ferma 3 minuti per l'Hydration break. Pausa in questo primo tempo.02:25

20' Corner teso di Baena in mezzo, Muslera esce male, ma Cubarsì non ne approfitta.02:22

18' Si combatte in ogni zona di campo. Uruguay molto concentrato, la Spagna non riesce a distendersi.02:20

14' Primo quarto d'ora di gioco passato. Non ci sono ancora state reali occasioni da gol.02:17

10' 10 minuti di gioco. Ritmi molto bassi per ora. Non si è ancora acceso Lamine Yamal.02:12

7' L'Uruguay cerca il lancio lungo per Nunez, fin qui ben marcato. Spagna invece sempre con il suo classico possesso ragionato.02:09

4' Fa la partita come è nel suo dna la Spagna. Uruguay attendista.02:05

2' Spagna subito insidiosa. Perde palla Bentancur, recupera Yamal, che serve Oyarzabal. Cross deviato in corner.02:04

Via al primo tempo di Uruguay-Spagna. Si parte.02:01

Squadre in campo per gli inni Nazionali. Prima quello dell'Uruguay, poi quello della Spagna.01:55

Arbitro del match Ismail Elfath (Stati Uniti). Assistenti: Parker-Atkins (Stati Uniti). Quarto uomo: Calderon (Costa Rica). VAR: Guzman (Nicaragua). Si gioca alle 2 a Guadalajara.01:18

Ancora tutto da decidere nel gruppo H. La Spagna guida la classifica a 4 punti con una vittoria e una sconfitta. Uruguay e Capoverde sono a 2 punti con due pareggi ciascuno e l'Arabia Saudita con un solo punto frutto del pari con l'Uruguay. Le partite di stasera decideranno il destino di queste quattro Nazionali.01:16

Uruguay e Spagna si affronteranno per la terza volta nella storia della Coppa del Mondo; i due precedenti sono terminati entrambi in pareggio (2-2 nel 1950, 0-0 nel 1990). L'Uruguay, inoltre, ha vinto solo una delle ultime nove partite di Coppa del Mondo giocate in Messico (3N 5P).01:14

De la Fuente schiera la miglior Spagna possibile, con Merino al posto di Olmo e Baena nel tridente. Bielsa risponde con Nunez centravanti titolare. Ancora panchina per Gimenez.01:13

URUGUAY (4-3-3): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Bentancur, Ugarte, Valverde; Canobbio, Nunez, Araujo. CT: Bielsa01:12

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. CT: De la Fuente01:11

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Uruguay-Spagna, match valido per la terza giornata del girone H ai Mondiali FIFA 2026. Si gioca a Guadalajara (Messico) alle ore 2 italiane.01:10

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