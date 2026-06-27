Una Spagna molto solida, anche se non brillante, si prende il primo posto nel gruppo H. Sette punti, nessun gol subito in tre partite. Deludente l'Uruguay di Bielsa, mai pericolosa e tradita da Muslera. Con due punti è terza nel girone, ma il ripescaggio è impossibile.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per averci seguito. La Spagna tornerà in campo il 2 luglio, per il suo sedicesimo di finale contro una tra Austria e Algeria. Buonanotte.04:13
90'+7'
Finisce qui. Vince la Spagna 1-0. Roja prima nel girone, Uruguay eliminata.04:02
90'+5'
Rosso diretto per Agustín Canobbio. Fallaccio su Cubarsì.03:59
90'+3'
Ammonito Nicolás de la Cruz, che stende Nico Williams. Scintille qui.03:58
90'+1'
L'Uruguay protesta per un contrasto in area tra Vinas e Olmo, ma è fallo dell'attaccante sudamericano.03:56
90'
Assegnati 5 minuti di recupero.03:55
87'
Ferran Torres si divora il 2-0. Grande scambio con Fabian Ruiz, ma poi destro secco da ottima posizione che scheggia la traversa.03:51
86'
De la Cruz ci prova da fuori, sicuro in presa Unai Simon.03:51
85'
La Spagna gestisce possesso e ritmo con la solita sagacia. 03:48
82'
Entriamo nel gran finale. L'Uruguay ha bisogno di un gol per non salutare in anticipo questo Mondiale.03:46
79'
Ottima uscita di Unai Simon su Nunez, anticipo secco del portiere spagnolo.03:44
76'
Fuori anche Lamine Yamal, dentro Nico Williams03:41
76'
Due cambi nella Spagna: fuori Mikel Oyarzabal, dentro Ferran Torres03:40
72'
La Spagna avrebbe spazio per colpire in contropiede. Uruguay che non molla comunque.03:37
70'
Fuori Juan Manuel Sanabria, dentro Brian Rodríguez03:35
68'
Giunto il momento dell'Hydration break. Ci si ferma 3 minuti.03:32
66'
Esce l'autore del gol Álex Baena, entra Yéremy Pino03:31
66'
Gara ruvida, fallosa, con poco ritmo.03:30
63'
Si divora il raddoppio Dani Olmo. Grande accelerazione di Yamal a destra, palla a rimorchio per Olmo, che a centro area tutto solo calcia malissimo.03:28
60'
Fuori anche Mikel Merino, dentro Dani Olmo03:25
60'
Doppio cambio per la Spagna. Fuori Pedri, dentro Fabián Ruiz03:24
58'
Ammonito anche Guillermo Varela, che mette giù Baena.03:22
57'
Altro cambio a sorpresa di Bielsa. Fuori capitan Federico Valverde, dentro Federico Viñas03:21
54'
Ammonito invece Juan Manuel Sanabria. Durissimo su Yamal.03:18
53'
Graziato Canobbio, che era entrato in ritardo su Pedri.03:18
50'
Uruguay che prova ad attaccare ora, ma la Spagna difende sempre ordinata.03:14
46'
Ammonito Álex Baena, fallo su Canobbio.03:12
46'
Cambio in porta nell'Uruguay. Fuori Fernando Muslera, dentro Sergio Rochet03:10
46'
Via al secondo tempo. Si riparte. C'è un cambio nell'Uruguay.03:10
A tra poco per la ripresa. Vedremo cosa si inventerà Bielsa per cambiare le sorti del match. 03:00
Partita bloccata ed equilibrata per 40 minuti, senza particolari occasioni. Poi un lampo della Spagna, il tiro di Baena e l'intervento goffo di Muslera. Lo 0-1 premia una Roja più propositiva. Al momento spagnoli primi nel girone, Celeste eliminata.02:58
45'+8'
Finisce qui il primo tempo. Spagna avanti 1-0.02:55
45'+7'
Cross da sinistra di Valverde, Laporte fa un grande intervento in spaccata e anticipa Nunez.02:54
45'+5'
Ci prova da palla inattiva l'Uruguay, anche se Araujo non sta calciando bene i piazzati oggi.02:53
45'+3'
Scorre il recupero. Palla sempre alla Spagna, che sta addormentando questo primo tempo.02:50
45'
Assegnati 8 minuti di recupero02:48
45'
Si è fatto male Manuel Ugarte nell'Uruguay. Torsione innaturale del ginocchio. Entra al suo posto Nicolás de la Cruz.02:47
42'
GOL! Uruguay-SPAGNA 0-1. Rete di Baena. Ma che papera di Muslera. Cross da destra di Llorente dopo un'azione orchestrata da Pedri e Yamal, palla a Baena, che controlla in area e calcia col destro. Il tiro sarebbe centrale, ma Muslera non controlla e la palla entra.02:46
40'
Cinque minuti all'inizio del recupero in questa prima frazione. Resiste lo 0-0. Spagna decisamente sottotono.02:42
36'
Araujo lavora bene per Bentancur, che spara dalla distanza. Palla alta di poco.02:38
34'
Partita controllata dall'Uruguay, che dietro chiude sempre benissimo. Poco fa un'uscita sbagliata di Simon, ma Canobbio non ne ha approfittato.02:36
31'
Cross da destra di Bentancur per Maxi Araujo, che però non arriva sul pallone. Sfuma la chance per la Celeste.02:32
28'
Occasione per l'Uruguay. Valverde per Nunez in area. L'attaccante però sbaglia la sponda per Canobbio.02:29
27'
Si riparte. Primo quarto di gara abbastanza deludente.02:28
24'
Ci si ferma 3 minuti per l'Hydration break. Pausa in questo primo tempo.02:25
20'
Corner teso di Baena in mezzo, Muslera esce male, ma Cubarsì non ne approfitta.02:22
18'
Si combatte in ogni zona di campo. Uruguay molto concentrato, la Spagna non riesce a distendersi.02:20
14'
Primo quarto d'ora di gioco passato. Non ci sono ancora state reali occasioni da gol.02:17
10'
10 minuti di gioco. Ritmi molto bassi per ora. Non si è ancora acceso Lamine Yamal.02:12
7'
L'Uruguay cerca il lancio lungo per Nunez, fin qui ben marcato. Spagna invece sempre con il suo classico possesso ragionato.02:09
4'
Fa la partita come è nel suo dna la Spagna. Uruguay attendista.02:05
2'
Spagna subito insidiosa. Perde palla Bentancur, recupera Yamal, che serve Oyarzabal. Cross deviato in corner.02:04
Via al primo tempo di Uruguay-Spagna. Si parte.02:01
Squadre in campo per gli inni Nazionali. Prima quello dell'Uruguay, poi quello della Spagna.01:55
Arbitro del match Ismail Elfath (Stati Uniti). Assistenti: Parker-Atkins (Stati Uniti). Quarto uomo: Calderon (Costa Rica). VAR: Guzman (Nicaragua). Si gioca alle 2 a Guadalajara.01:18
Ancora tutto da decidere nel gruppo H. La Spagna guida la classifica a 4 punti con una vittoria e una sconfitta. Uruguay e Capoverde sono a 2 punti con due pareggi ciascuno e l'Arabia Saudita con un solo punto frutto del pari con l'Uruguay. Le partite di stasera decideranno il destino di queste quattro Nazionali.01:16
Uruguay e Spagna si affronteranno per la terza volta nella storia della Coppa del Mondo; i due precedenti sono terminati entrambi in pareggio (2-2 nel 1950, 0-0 nel 1990). L'Uruguay, inoltre, ha vinto solo una delle ultime nove partite di Coppa del Mondo giocate in Messico (3N 5P).01:14
De la Fuente schiera la miglior Spagna possibile, con Merino al posto di Olmo e Baena nel tridente. Bielsa risponde con Nunez centravanti titolare. Ancora panchina per Gimenez.01:13
Uruguay - Spagna è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 27 giugno alle ore 02:00 allo stadio Estadio Guadalajara di Guadalajara. Arbitro di Uruguay - Spagna sarà Ismail Elfath. Al VAR invece ci sarà Tatiana Guzman.
Dove vedere Uruguay-Spagna di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Uruguay-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 02:00 (mezz'ora prima) del 27 giugno. Uruguay-Spagna verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Uruguay - Spagna sulla Guida TV.