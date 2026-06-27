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Uruguay-Spagna: 0-1 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Estadio Guadalajara di Guadalajara
27 Giugno 2026 ore 02:00
Uruguay
0
Spagna
1
Partita finita
Arbitro: Ismail Elfath
  1. 42' 0-1 Álex Baena
0'
45'
90'
90'
97'

Una Spagna molto solida, anche se non brillante, si prende il primo posto nel gruppo H. Sette punti, nessun gol subito in tre partite. Deludente l'Uruguay di Bielsa, mai pericolosa e tradita da Muslera. Con due punti è terza nel girone, ma il ripescaggio è impossibile.

  1. Grazie per averci seguito. La Spagna tornerà in campo il 2 luglio, per il suo sedicesimo di finale contro una tra Austria e Algeria. Buonanotte.04:13

  2. 90'+7'

    Finisce qui. Vince la Spagna 1-0. Roja prima nel girone, Uruguay eliminata.04:02

  3. 90'+5'

    Rosso diretto per Agustín Canobbio. Fallaccio su Cubarsì.03:59

  4. 90'+3'

    Ammonito Nicolás de la Cruz, che stende Nico Williams. Scintille qui.03:58

  5. 90'+1'

    L'Uruguay protesta per un contrasto in area tra Vinas e Olmo, ma è fallo dell'attaccante sudamericano.03:56

  6. 90'

    Assegnati 5 minuti di recupero.03:55

  8. 87'

    Ferran Torres si divora il 2-0. Grande scambio con Fabian Ruiz, ma poi destro secco da ottima posizione che scheggia la traversa.03:51

  9. 86'

    De la Cruz ci prova da fuori, sicuro in presa Unai Simon.03:51

  10. 85'

    La Spagna gestisce possesso e ritmo con la solita sagacia. 03:48

  11. 82'

    Entriamo nel gran finale. L'Uruguay ha bisogno di un gol per non salutare in anticipo questo Mondiale.03:46

  12. 79'

    Ottima uscita di Unai Simon su Nunez, anticipo secco del portiere spagnolo.03:44

  14. 76'

    Fuori anche Lamine Yamal, dentro Nico Williams03:41

  15. 76'

    Due cambi nella Spagna: fuori Mikel Oyarzabal, dentro Ferran Torres03:40

  16. 72'

    La Spagna avrebbe spazio per colpire in contropiede. Uruguay che non molla comunque.03:37

  17. 70'

    Fuori Juan Manuel Sanabria, dentro Brian Rodríguez03:35

  18. 68'

    Giunto il momento dell'Hydration break. Ci si ferma 3 minuti.03:32

  20. 66'

    Esce l'autore del gol Álex Baena, entra Yéremy Pino03:31

  21. 66'

    Gara ruvida, fallosa, con poco ritmo.03:30

  22. 63'

    Si divora il raddoppio Dani Olmo. Grande accelerazione di Yamal a destra, palla a rimorchio per Olmo, che a centro area tutto solo calcia malissimo.03:28

  23. 60'

    Fuori anche Mikel Merino, dentro Dani Olmo03:25

  24. 60'

    Doppio cambio per la Spagna. Fuori Pedri, dentro Fabián Ruiz03:24

  26. 58'

    Ammonito anche Guillermo Varela, che mette giù Baena.03:22

  27. 57'

    Altro cambio a sorpresa di Bielsa. Fuori capitan Federico Valverde, dentro Federico Viñas03:21

  28. 54'

    Ammonito invece Juan Manuel Sanabria. Durissimo su Yamal.03:18

  29. 53'

    Graziato Canobbio, che era entrato in ritardo su Pedri.03:18

  30. 50'

    Uruguay che prova ad attaccare ora, ma la Spagna difende sempre ordinata.03:14

  32. 46'

    Ammonito Álex Baena, fallo su Canobbio.03:12

  33. 46'

    Cambio in porta nell'Uruguay. Fuori Fernando Muslera, dentro Sergio Rochet03:10

  34. 46'

    Via al secondo tempo. Si riparte. C'è un cambio nell'Uruguay.03:10

  35. A tra poco per la ripresa. Vedremo cosa si inventerà Bielsa per cambiare le sorti del match. 03:00

  36. Partita bloccata ed equilibrata per 40 minuti, senza particolari occasioni. Poi un lampo della Spagna, il tiro di Baena e l'intervento goffo di Muslera. Lo 0-1 premia una Roja più propositiva. Al momento spagnoli primi nel girone, Celeste eliminata.02:58

  38. 45'+8'

    Finisce qui il primo tempo. Spagna avanti 1-0.02:55

  39. 45'+7'

    Cross da sinistra di Valverde, Laporte fa un grande intervento in spaccata e anticipa Nunez.02:54

  40. 45'+5'

    Ci prova da palla inattiva l'Uruguay, anche se Araujo non sta calciando bene i piazzati oggi.02:53

  41. 45'+3'

    Scorre il recupero. Palla sempre alla Spagna, che sta addormentando questo primo tempo.02:50

  42. 45'

    Assegnati 8 minuti di recupero02:48

  44. 45'

    Si è fatto male Manuel Ugarte nell'Uruguay. Torsione innaturale del ginocchio. Entra al suo posto Nicolás de la Cruz.02:47

  45. 42'

    GOL! Uruguay-SPAGNA 0-1. Rete di Baena. Ma che papera di Muslera. Cross da destra di Llorente dopo un'azione orchestrata da Pedri e Yamal, palla a Baena, che controlla in area e calcia col destro. Il tiro sarebbe centrale, ma Muslera non controlla e la palla entra.02:46

  46. 40'

    Cinque minuti all'inizio del recupero in questa prima frazione. Resiste lo 0-0. Spagna decisamente sottotono.02:42

  47. 36'

    Araujo lavora bene per Bentancur, che spara dalla distanza. Palla alta di poco.02:38

  48. 34'

    Partita controllata dall'Uruguay, che dietro chiude sempre benissimo. Poco fa un'uscita sbagliata di Simon, ma Canobbio non ne ha approfittato.02:36

  50. 31'

    Cross da destra di Bentancur per Maxi Araujo, che però non arriva sul pallone. Sfuma la chance per la Celeste.02:32

  51. 28'

    Occasione per l'Uruguay. Valverde per Nunez in area. L'attaccante però sbaglia la sponda per Canobbio.02:29

  52. 27'

    Si riparte. Primo quarto di gara abbastanza deludente.02:28

  53. 24'

    Ci si ferma 3 minuti per l'Hydration break. Pausa in questo primo tempo.02:25

  54. 20'

    Corner teso di Baena in mezzo, Muslera esce male, ma Cubarsì non ne approfitta.02:22

  56. 18'

    Si combatte in ogni zona di campo. Uruguay molto concentrato, la Spagna non riesce a distendersi.02:20

  57. 14'

    Primo quarto d'ora di gioco passato. Non ci sono ancora state reali occasioni da gol.02:17

  58. 10'

    10 minuti di gioco. Ritmi molto bassi per ora. Non si è ancora acceso Lamine Yamal.02:12

  59. 7'

    L'Uruguay cerca il lancio lungo per Nunez, fin qui ben marcato. Spagna invece sempre con il suo classico possesso ragionato.02:09

  60. 4'

    Fa la partita come è nel suo dna la Spagna. Uruguay attendista.02:05

  62. 2'

    Spagna subito insidiosa. Perde palla Bentancur, recupera Yamal, che serve Oyarzabal. Cross deviato in corner.02:04

  63. Via al primo tempo di Uruguay-Spagna. Si parte.02:01

  64. Squadre in campo per gli inni Nazionali. Prima quello dell'Uruguay, poi quello della Spagna.01:55

  65. Arbitro del match Ismail Elfath (Stati Uniti). Assistenti: Parker-Atkins (Stati Uniti). Quarto uomo: Calderon (Costa Rica). VAR: Guzman (Nicaragua). Si gioca alle 2 a Guadalajara.01:18

  66. Ancora tutto da decidere nel gruppo H. La Spagna guida la classifica a 4 punti con una vittoria e una sconfitta. Uruguay e Capoverde sono a 2 punti con due pareggi ciascuno e l'Arabia Saudita con un solo punto frutto del pari con l'Uruguay. Le partite di stasera decideranno il destino di queste quattro Nazionali.01:16

  68. Uruguay e Spagna si affronteranno per la terza volta nella storia della Coppa del Mondo; i due precedenti sono terminati entrambi in pareggio (2-2 nel 1950, 0-0 nel 1990). L'Uruguay, inoltre, ha vinto solo una delle ultime nove partite di Coppa del Mondo giocate in Messico (3N 5P).01:14

  69. De la Fuente schiera la miglior Spagna possibile, con Merino al posto di Olmo e Baena nel tridente. Bielsa risponde con Nunez centravanti titolare. Ancora panchina per Gimenez.01:13

  70. URUGUAY (4-3-3): Muslera; Varela, Caceres, Olivera, Sanabria; Bentancur, Ugarte, Valverde; Canobbio, Nunez, Araujo. CT: Bielsa01:12

  71. SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Oyarzabal, Baena. CT: De la Fuente01:11

  72. Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Uruguay-Spagna, match valido per la terza giornata del girone H ai Mondiali FIFA 2026. Si gioca a Guadalajara (Messico) alle ore 2 italiane.01:10

  74. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Estadio Guadalajara
    Città: Guadalajara
    Capienza: 48000 spettatori01:10

    Estadio Guadalajara Fonte: Gettyimages

Formazioni Uruguay - Spagna

Uruguay
Spagna
TITOLARI URUGUAY
  • (23) FERNANDO MUSLERA (P)
  • (3) SEBASTIÁN CÁCERES (D)
  • (25) JUAN MANUEL SANABRIA (D)
  • (13) GUILLERMO VARELA (D)
  • (16) MATHÍAS OLIVERA (D)
  • (14) AGUSTÍN CANOBBIO (C)
  • (20) MAXI ARAÚJO (C)
  • (5) MANUEL UGARTE (C)
  • (8) FEDERICO VALVERDE (C)
  • (6) RODRIGO BENTANCUR (C)
  • (9) DARWIN NÚÑEZ (A)
PANCHINA URUGUAY
  • (18) BRIAN RODRÍGUEZ (A)
  • (2) JOSÉ MARÍA GIMÉNEZ (D)
  • (19) RODRIGO AGUIRRE (A)
  • (4) RONALD ARAUJO (D)
  • (12) SANTIAGO MELE (P)
  • (17) MATÍAS VIÑA (D)
  • (24) SANTIAGO BUENO (D)
  • (7) NICOLÁS DE LA CRUZ (C)
  • (22) JOAQUÍN PIQUEREZ (D)
  • (15) EMILIANO MARTÍNEZ (C)
  • (1) SERGIO ROCHET (P)
  • (26) RODRIGO ZALAZAR (C)
  • (10) GIORGIAN DE ARRASCAETA (C)
  • (11) FACUNDO PELLISTRI (C)
  • (21) FEDERICO VIÑAS (A)
ALLENATORE URUGUAY
  • Marcelo Bielsa
TITOLARI SPAGNA
  • (23) UNAI SIMÓN (P)
  • (5) MARCOS LLORENTE (D)
  • (24) MARC CUCURELLA (D)
  • (22) PAU CUBARSÍ (D)
  • (14) AYMERIC LAPORTE (D)
  • (6) MIKEL MERINO (C)
  • (19) LAMINE YAMAL (C)
  • (20) PEDRI (C)
  • (15) ÁLEX BAENA (C)
  • (16) RODRI (C)
  • (21) MIKEL OYARZABAL (A)
PANCHINA SPAGNA
  • (9) GAVI (C)
  • (10) DANI OLMO (C)
  • (2) MARC PUBILL (D)
  • (18) MARTÍN ZUBIMENDI (C)
  • (13) JOAN GARCÍA (P)
  • (17) NICO WILLIAMS (A)
  • (26) BORJA IGLESIAS (A)
  • (8) FABIÁN RUIZ (C)
  • (1) DAVID RAYA (P)
  • (7) FERRAN TORRES (A)
  • (12) PEDRO PORRO (D)
  • (11) YÉREMY PINO (C)
  • (25) VÍCTOR MUÑOZ (A)
  • (4) ERIC GARCÍA (D)
  • (3) ALEJANDRO GRIMALDO (D)
ALLENATORE SPAGNA
  • Luis de la Fuente
PREPARTITA

Uruguay - Spagna è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 27 giugno alle ore 02:00 allo stadio Estadio Guadalajara di Guadalajara.
Arbitro di Uruguay - Spagna sarà Ismail Elfath. Al VAR invece ci sarà Tatiana Guzman.

Dove vedere Uruguay-Spagna di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Uruguay-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 02:00 (mezz'ora prima) del 27 giugno.
Uruguay-Spagna verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Uruguay - Spagna sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Uruguay - Spagna Live

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