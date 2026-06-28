Per questa serata di grande calcio è davvero tutto, così come per la fase a gironi. Il Mondiale ora è pronto ad entrare nel vivo con i primi storici sedicesimi di finale, che sanciscono l'inizio della fase a eliminazione diretta. Appuntamento dunque ai prossimi emozionanti incontri della Coppa del Mondo FIFA 2026.06:06

FINISCE QUI! Finale a Kansas City: il 3-3 qualifica sia Algeria che Austria.06:00

90'+6' GOL! Algeria-AUSTRIA 3-3. Finale di partita semplicemente clamoroso: a segnare la rete che ridà nuovamente la qualificazione agli uomini di Rangnick è Kalajdzic, che al primo pallone toccato da distanza ravvicinata raccoglie una sponda di testa di Gregoritsch e segna un gol dal peso specifico incalcolabile.06:00

90'+5' Sostituzione Austria: fuori Phillipp Mwene, dentro Sasa Kalajdzic05:58

90'+4' Sostituzione Algeria: fuori Houssem Aouar, dentro Farès Ghedjemis05:57

90'+3' GOL! ALGERIA-Austria 3-2. Incredibile a Kansas City, doppietta per Riyad Mahrez che di fatto condanna al momento l'Austria all'eliminazione. Il gol nasce ancora sull'asse con Aouar, che serve all'ex City un pallone filtrante perfetto.05:57

90'+2' Fischi a Kansas City da parte del pubblico: dopo il gol di Mahrez, praticamente, non si è più giocato.05:54

90'+1' Concessi 4 minuti di recupero.05:52

86' Non cambia il canovaccio tattico del match, mentre ci avviciniamo al recupero.05:48

82' Altra bella iniziativa di Ait-Nouri che cerca poi Maza a rimorchio, riesce però a chiudersi e ad allontanare la difesa austriaca.05:45

81' Giropalla lento e cadenzato dell'Algeria, l'Austria difende ordinata senza esporsi alle avanzate avversarie.05:43

77' Ritmi ora sensibilmente più bassi: la sensazione è che le due squadre stiano consapevolmente rallentando.05:40

74' Bella giocata di Ait-Nouri che salta secco Posch, poi Seiwald chiude con puntualità.05:36

71' Sostituzione Algeria: fuori Rafik Belghali, in campo Samir Chergui05:34

71' Sostituzione Algeria: esce Amine Gouiri, entra Zineddine Belaïd05:33

71' Sostituzione Algeria: fuori Jaouen Hadjam, dentro Rayan Aït-Nouri05:33

70' Si riprende a giocare dopo l'Hydration Break. Ancora 20 minuti più recupero da vivere nei quali non si escludono a questo punto sorprese, visti i colpi di scena di una partita che il gol di Arnautovic nel primo tempo ha letteralmente stappato.05:33

68' Corner molto interessante battuto da Sabitzer, Danso svetta più in alto di tutti ma non riesce a grare il pallone verso la porta avversaria.05:30

65' Destro interessante da fuori area di Seiwald, palla a lato non di molto.05:29

62' Sostituzione Austria: fuori David Alaba, dentro Kevin Danso05:24

60' GOL! ALGERIA-Austria 2-2. Rete fondamentale quella realizzata da Riyad Mahrez, anche lui al primo centro in Coppa del Mondo. Perfetto il suo tiro di destro a botta sicura di prima intenzione su un assist al bacio di Aouar arrivato dalla sinistra dopo un'azione personale davvero pregevole.05:56

58' Algeria clamorosamente di nuovo con le spalle al muro e, allo stato attuale delle cose, eliminata dal Mondiale. L'Austria, con questo risultato, consoliderebbe invece ancora di più il secondo posto dietro l'Argentina.05:20

55' GOL! Algeria-AUSTRIA 1-2. Prima gioia in questo Mondiale per Marcel Sabitzer, che converte in rete alla perfezione con un inserimento dei suoi dalle retrovie un pallone a rimorchio perfetto di Laimer arrivato da destra.05:19

53' Aouar viene fermato dopo una serie di finte, la palla carambola sui piedi di Chaibi che calcia però troppo debolmente: blocca Schlager. 05:17

51' L'Algeria fa girare il pallone, ma ancora con chiara approssimazione: diversi errori in questo incontro in fase di impostazione per i nordafricani.05:14

46' Sostituzione Austria: esce Xaver Schlager, entra Florian Grillitsch05:10

46' Sostituzione Austria: fuori Romano Schmid, dentro Paul Wanner05:10

46' Sostituzione Austria: fuori Marko Arnautovic, dentro Michael Gregoritsch05:10

45' SI RICOMINCIA! Gara ripartita a Kansas City.05:09

Algeria che dopo un inizio timido e la rete di Arnautovic ha preso coraggio, iniziando a macinare gioco e occasioni. Alla fine 1T il tabellino dice 1-1, ma 7 conclusioni per l'Algeria e 5 per l'Austria.04:57

Dalle prime battute si poteva pensare ad una gara bloccata, con ritmi bassi e poche occasioni. Con il passare dei minuti prima l'Austria e poi l'Algeria hanno preso coraggio, producendo pericoli per le difese avversarie. 1T che si chiude in parità sull'1-1 dove però non sono mancate chance da ambo i lati. 04:52

45'+5' Dopo 4' l'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi.04:51

45'+1' Saranno 4 i minuti di recupero.04:50

45' GOL! ALGERIA-Austria 1-1! Rafik Belghali segna un gol bellissimo, scarta in area di rigore con la suola due difensori austriaci e calcia un missile di sinistro dove Schlager non può nulla. Match che torna dunque in parità.05:19

42' Ci prova Mahrez con il suo sinistro, ma la conclusione del capitano algerino viene rimpallata da Lienhart.04:43

41' Austria che nonostante il vantaggio continua a produrre gioco, rendendosi pericolosa dalle parti di Benbot.04:42

40' Palo Algeria! Vicinissima al pareggio la formazione di Petkovic con Chaïbi che prende il legno.04:41

34' Ci prova Maza. Il giocatore algerino arriva a calciare ma la sua conclusione esce sull'esterno della rete. 04:38

29' Marko Arnautovic ha segnato due gol ai Mondiali FIFA da quando ha compiuto 37 anni e gli unici altri giocatori capaci di realizzare più di una rete ad almeno 37 anni o più nella Coppa del Mondo sono stati Lionel Messi (5), Roger Milla (5) e Cristiano Ronaldo (3).04:40

28' GOL! Algeria-AUSTRIA 0-1! Marko Arnautovic, servito egregiamente da Alaba in profondità non sbaglia e mette il pallone alle spalle del portiere avversario. Austriaci avanti 1-0 poco prima della mezz'ora di gioco.05:19

18' Ritmi che continuano a non essere entusiasmanti a Kansas City: da parte di entrambe le squadre diversi errori nella gestione del pallone.05:14

13' Sabitzer riceve sulla trequarti in zona centrale, ma Belghali è molto bravo a soffiargli il pallone dai piedi.04:14

11' Cartellino giallo Austria: sbraccia Arnautovic, ammonizione per il centravanti.04:12

7' Prtite che come prevedibile si gioca su ritmi bassissimi: la clssifica obbliga queste due formazioni a stare attente senza prendersi rischi.04:09

4' Rischio per l'Algeria: Posch prolunga in area, Benbot legge male la traiettoria e finisce per perdere la sfera, ma l'Austria non ne approfitta.04:05

3' Buona trama offensiva dell'Algeria sulla trequarti, poi allontana la retroguardia austriaca.04:04

PARTITI! Iniziata la sfida, primo pallone mosso dalla formazione austriaca.04:04

Squadre in campo a Kansas City! Tra poco gli inni nazionali, poi il fischio di inizio di Algeria-Austria.03:51

L'Austria come detto occupa attualmente il secondo posto nel Gruppo J con tre punti e potrebbe qualificarsi alla fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo per la prima volta dal 1954, quando chiuse il torneo al terzo posto in Svizzera.03:46

A disposizione per l'Austria: Schöpf, Prass, Chukwuemeka, Affengruber, Ljubicic, Grillitsch, Wiegele, Danso, Friedl, Gregoritsch, Svoboda, Pentz, Wimmer, Wanner, Kalajdzic.03:45

A disposizione per l'Algeria: Abada, Boulbina, Hadj Moussa, Ghedjemis, Boudaoui, Zidane, Mastil, Tougai, Benbouali, Zerrouki, Aït-Nouri, Chergui, Titraoui, Belaïd.03:44

Questo invece il 4-2-3-1 dell'Austria guidata da Rangnick: Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, Xaver Schlager, Laimer; Schmid, Sabitzer, Arnautovic.03:41

Questo il 4-3-3 com cui il ct Petkovic schiera la sua Algeria: Benbot; Belghali, Mandi, Bensebaini, Hadjam; Aouar, Bentaleb, Maza; Mahrez, Gouiri, Chaïbi.03:40

L'unico precedente tra Algeria e Austria risale alla fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 1982, quando l'Austria vinse 2-0; quella è stata l'ultima partita in cui gli austriaci hanno mantenuto la porta inviolata nel torneo (11 gare giocate da allora).03:31

Ad arbitrare la sfida sarà il direttore di gara uzbeko Ilgiz Tantashev.03:29

La partita si gioca a Kansas City, all'Arrowhead Stadium: si tratta della casa della franchigia NFL Kansa City Chiefs.03:29

Già certo l'accoppiamento per la seconda classificata di questo gruppo J: chi si aggiudicherà tale piazzamento infatti andrà a sfidare nei sedicesimi di finale la Spagna.03:27

Austria e Algeria sono rispettivamente al secondo e al terzo posto del raggruppamento. Con un pareggio manterrebbero entrambe questa classifica e avrebbero entrambe la possibilità di assicurarsi il passaggio del turno.03:26

Buonasera e bentornati all'appuntamento con i Mondiali 2026! Siamo pronti a raccontarvi la sfida tra Algeria e Austria, terza sfida per entrambe nel girone J di cui fanno parte anche l'Argentina già sicura del primo posto e la Giordania invece già eliminata.03:25

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