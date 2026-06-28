Un punto a testa per Colombia e Portogallo, con la situazione in testa al gruppo K che resta dunque invariata. I sudamericani hanno cercato con più insistenza la rete, andando alla conclusione ben 24 volte e andando vicini al gol nel primo tempo con Jhon Córdoba e nella ripresa con Jhon Arias, ma i colombiani sono sbattuti contro un Diogo Costa in gran serata. L’unica vera occasione da gol per il Portogallo invece è capitata sui piedi di Bruno Fernandes nel primo tempo, con una conclusione ravvicinata, potente ma centrale. Nel complesso dunque i lusitani hanno creato troppo poco per provare a vincere il match e conquistare quindi il primo posto nel girone.