Un punto a testa per Colombia e Portogallo, con la situazione in testa al gruppo K che resta dunque invariata. I sudamericani hanno cercato con più insistenza la rete, andando alla conclusione ben 24 volte e andando vicini al gol nel primo tempo con Jhon Córdoba e nella ripresa con Jhon Arias, ma i colombiani sono sbattuti contro un Diogo Costa in gran serata. L’unica vera occasione da gol per il Portogallo invece è capitata sui piedi di Bruno Fernandes nel primo tempo, con una conclusione ravvicinata, potente ma centrale. Nel complesso dunque i lusitani hanno creato troppo poco per provare a vincere il match e conquistare quindi il primo posto nel girone.
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Grazie per aver seguito la diretta di Colombia-Portogallo e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa del Mondo.03:31
90'+8'
Finisce il match! Colombia-Portogallo termina 0-0.03:30
90'+6'
Uscita bassa di Diogo Costa, che agguanta il pallone e anticipa gli avversari, sventando un'occasione pericolosa.03:28
90'+3'
Esce Nuno Mendes per Matheus Luiz Nunes.03:25
90'+2'
Davinson Sánchez aveva trovato l'incornata vincente a pochi passi dalla porta, ma la sua posizione di partenza era irregolare.03:25
90'+1'
Vengono concessi cinque minuti di recupero.03:23
89'
Provvidenziale Rúben Dias, che di testa scaccia via una palla pericolosa, sulla quale stava per avventarsi Luis Suárez a pochi passi dalla porta.03:21
87'
Esce Santiago Arias per Daniel Muñoz.03:19
86'
Cartellino giallo a Gustavo Puerta per un pestone rifilato a João Neves.03:19
85'
La Colombia amministra il possesso in questo momento del match, ma senza forzare la giocata.03:16
81'
Squadre spaccate in questo momento del match, dove sono saltati gli schemi.03:13
79'
Bella conclusione a giro dalla distanza di Diogo Dalot, che riceve palla al limite dalla battuta di un calcio d'angolo, ma il suo destro finisce di poco alla sinistra del portiere.03:10
77'
Diverse forze fresche in campo, quando ci addentriamo nell'ultimo quarto d'ora.03:08
77'
Esce anche James Rodríguez per Juan Fernando Quintero.03:08
76'
Esce Jhon Arias per Kevin Castaño.03:08
75'
Luis Suárez lamenta un contatto irregolare a suo danno in area avversaria, ma l'arbitro è di un diverso avviso.03:06
71'
Esce anche Vitinha per Samu Costa.03:06
70'
Fuori João Félix per Rafael Leão.03:02
68'
Siam al secondo hydration break del match.03:00
67'
Bel tiro a giro dal limite di Jhon Arias, con la sua conclusione che viene leggermente deviata e si dirige insidiosa verso la porta avversaria, ma anche questa volta Diogo Costa respinge.02:59
66'
La Colombia continua a spingersi in avanti, ripetendo un copione già visto nel primo tempo.02:58
63'
OCCASIONE COLOMBIA! Appene entrato Richard Ríos ha sui piedi la palla del vantaggio, ma il suo tiro di prima intenzione, su un cross rasoterra dalla destra, finisce di poco a lato alla sinistra del portiere.02:55
61'
Fuori anche Jhon Córdoba per Luis Suárez.02:53
60'
Esce Jefferson Lerma per Richard Ríos nella Colombia.02:53
60'
Occasione per Cristiano Ronaldo, che si trova a tu per tu con il portiere dopo una bella imbucata di João Félix, ma la sua conclusione finisce a lato. Tuttavia, l'asso portoghese era in fuorigioco.02:52
57'
Ci prova ancora João Félix, questa volta con un destro dal limite dell'area dopo essersi smarcato, ma il suo tiro viene murato.02:49
55'
Conclusione violenta di Jefferson Lerma dalla distanza, ma Diogo Costa è ben appostato e respinge con i pugni.02:47
51'
Bella palla al centro dalla destra di Dalot, che trova la testa di João Félix, ma l'ex Milan non riesce a piazzare a dovere e la sfera finisce alta sulla traversa.02:43
48'
Partenza vivace della Colombia, che amministra i primi possessi.02:40
47'
Riparte il match!02:38
46'
Doppio cambio nel Portogallo: dentro João Neves e Diogo Dalot, fuori João Cancelo e Rúben Neves.02:37
Vedremo se il Portogallo proverà ad essere più incisivo nella ripresa e se la Colombia continuerà il suo forcing offensivo.02:22
Il primo tempo ha visto la Colombia rendersi più pericolosa del Portogallo, andando ben 12 volte alla conclusione, con i lusitani che hanno di fatto creato una sola vera occasione da gol, nel finale della prima frazione con Bruno Fernandes. Le squadre vanno comunque al riposo in situazione di equilibrio, anche se i sudamericani hanno fatto registrare una maggiore ricerca del gol.02:44
45'+4'
Finisce il primo tempo. Squadre sullo 0-0.02:20
45'+3'
Sinistro velenoso di James Rodríguez dalla distanza, indirizzato verso l'angolino alla destra del portiere, ma Diogo Costa si distende a terra e respinge.02:19
45'+1'
Sono tre i minuti di recupero.02:17
45'+1'
Gustavo Puerta arriva alla conclusione al limite, da posizione centrale, ma il suo piattone è centrale e non impensierisce il portiere.02:16
44'
I ritimi adesso sembrano calati, quando ci avviamo verso la fine del primo tempo.02:15
40'
OCCASIONE PORTOGALLO! Bruno Fernandes riceva palla in area dalla destra, controlla e scaglia un destro potente da distanza ravvicinata, ma il portiere ben piazzato fa una gran parata, su una conclusione non molto angolata ma brusca.02:11
37'
Contrasto troppo energico di Renato Veiga con Jhon Córdoba, che viene atterrato con una spinta da dietro. L'arbitro assegna un fallo alla Colombia nella trequarti.02:08
33'
Il Portogallo cerca di imbastire un'azione offensiva, spostandosi nella trequarti avversaria, ma la Colombia è attenta a difendere.02:04
30'
La Colombia ha alzato ulteriormente il baricentro, il Portogallo è chiuso nella sua metà campo in questa fase.02:01
25'
Siamo al primo hydration break del match, è tempo di rinfrescarsi.01:56
24'
Cristiano Ronado va al tiro, battendo la punizione da lui stesso ottenuta, ma la sua conclusione è centrale e facile preda del portiere.01:55
23'
Primo squillo di Cristiano Ronaldo, che guadagna una buona punizione nella trequarti avversaria, da posizione centrale.01:53
21'
Il Portogallo registra un possesso palla superiore, ma la Colombia è per adesso più temibile quando amministra il pallone.01:52
17'
OCCASIONE COLOMBIA! Azione di sfondamento di Jhon Córdoba, che penetra in area di rigore dalla destra e scaglia un destro potente ad incrociare, sul quale Diogo Costa compie una parata maestosa, a mano aperta. 02:12
16'
Il Portogallo si affaccia in avanti, ma la Colombia fa buona guardia al momento.01:47
14'
La Colombia sta spingendo di più in fase offensiva, occupando con più frequenza la trequarti avversaria.01:45
11'
Il Portogallo per adesso attende l'avversario, senza forzare la giocata.01:42
8'
Da fuori area, da posizione defilata, James Rodríguez incrocia un sinistro potente, che finisce di qualche metro a lato della porta, alla sinistra del portiere.01:39
6'
Mischia nell'area del Portogallo, da cui può nascere un'occasione per la Colombia, ma i lusitani allontanano il pericolo.01:37
5'
Conclusione al volo velleitaria di Pedro Neto, che finisce di parecchio fuori dallo specchio.01:36
4'
Avvio deciso della Colombia, entrata subito in partita.01:35
2'
OCCASIONE COLOMBIA! Dopo pochi secondi, Luis Díaz va al tiro al limite dell'area, la sua conclusione smorzata arriva sulla testa di Jhon Córdoba che da pochi passi non riesce a correggere a rete.01:33
Si parte! Primo possesso affidato alla Colombia.01:31
Le squadre si apprestano ad entrare in campo nella magica cornice del Miami Stadium, dove sarà Alireza Faghani a dirigere l’incontro alle 19:30 locali.01:14
Il Portogallo risponde con un 4-2-3-1, formato da: Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Neto, Bruno Fernandez, Joao Felix; Cristiano Ronaldo.01:21
La Colombia si schiera con un 4-3-3, formato da: Vargas; Arias, Lucumì, Sanchez, Machado; Puerta, Lerma, Arias; James Rodriguez, Cordoba, Luis Diaz.01:20
La Colombia è imbattuta nelle ultime tre partite di Coppa del Mondo contro squadre UEFA (2V, 1N, escluse lotterie dei rigori). Il Portogallo, dal canto suo, è imbattuto nelle tre partite nella fase a gironi contro formazioni CONMEBOL (2V, 1N).00:54
La Colombia è già certa dell’accesso alla fase ad eliminazione diretta, in virtù dei sei punti conquistati, mentre il Portogallo – con una situazione di classifica che rende praticamente certa la sua partecipazione ai sedicesimi di finale – punta a conquistare la vetta del girone.00:53
Benvenuti alla diretta testuale di Colombia-Portogallo, gara valevole per la terza giornata del gruppo K della Coppa del Mondo 2026.00:53
Colombia - Portogallo è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 28 giugno alle ore 01:30 allo stadio Miami Stadium di Miami Gardens, Florida. Arbitro di Colombia - Portogallo sarà Alireza Faghani. Al VAR invece ci sarà Jerome Brisard.
Dove vedere Colombia-Portogallo di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Colombia-Portogallo si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 01:30 (mezz'ora prima) del 28 giugno. Colombia-Portogallo verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Colombia - Portogallo sulla Guida TV.