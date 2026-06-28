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Congo-Uzbekistan: 3-1 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia
28 Giugno 2026 ore 01:30
Congo
3
Uzbekistan
1
Partita finita
Arbitro: Felix Zwayer
  1. 10' 0-1 Eldor Shomurodov
  2. 68' 1-1 Yoane Wissa (R)
  3. 78' 2-1 Fiston Mayele
  4. 90+1' 3-1 Yoane Wissa
0'
45'
90'
90'
98'

La Repubblica Democratica del Congo ottiene il pass per i Sedicesimi di finale del Mondiale 2026! Mercoledì sfiderà l'Inghilterra!

Definita la classifica finale del gruppo K: 1° posto per la Colombia (7 punti), 2° il Portogallo (5 punti), 3° il Congo DR (4 punti) e 4° l’Uzbekistan (0 punti).

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match. Appuntamento alle prossime partite della Coppa del Mondo 2026.03:36

  2. 90'+9'

    FINE DEL MATCH: Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan 3-1!03:33

  3. 90'+5'

    I tifosi del Congo stanno iniziando a festeggiare! Il loro sogno è quasi realtà.03:28

  4. 90'+1'

    GOL! REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-Uzbekistan 3-1: rete di Yoane Wissa! L'attaccante del Newcastle riceve al limite e si gira improvvisamente in area, facendo partire un tiro a giro basso imparabile! 03:27

  5. 90'+1'

    Ci saranno 8 minuti di recupero.03:24

  7. 87'

    L'Uzbekistan sta provando a reagire ma le energie rimaste sembrano poche.03:21

  8. 83'

    Quinta sostituzione del Congo DR: esce Arthur Masuaku ed entra Joris Kayembe.03:17

  9. 82'

    Quinto cambio dell'Uzbekistan: Jamshid Iskanderov subentra al posto di Akmal Mozgovoy.03:17

  10. 82'

    Quarta sostituzione dell'Uzbekistan: esce Jakhongir Urozov ed entra Igor Sergeev.03:16

  11. 78'

    GOL! REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-Uzbekistan 2-1: rete di Fiston Mayele! Elia si accentra e conclude, il suo tiro viene deviato e la sfera termina tra un difensore e il portiere dell'Uzbekistan, Mayele è il più rapido e con un tocco di destro insacca in rete.03:15

  13. 76'

    Alla Repubblica Democratica del Congo serve il gol per vincere, salire a quota quattro punti e qualificarsi tra le migliori terze!03:10

  14. 73'

    Terza sostituzione dell'Uzbekistan: Oston Urunov prende il posto di Abbosbek Fayzullaev.03:09

  15. 72'

    Quarta sostituzione del Congo DR: esce Nathanaël Mbuku ed entra Meschack Elia.03:08

  16. 72'

    Terzo cambio nel Congo DR: Ngal'ayel Mukau subentra al posto di Samuel Moutoussamy.03:07

  17. 72'

    Seconda sostituzione del Congo DR: esce Brian Cipenga ed entra Théo Bongonda.03:07

  19. 70'

    È in corso il secondo hydration break!03:04

  20. 68'

    GOL! REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-Uzbekistan 1-1: rete su Rigore di Yoane Wissa! Portiere spiazzato e pareggio del Congo.03:03

  21. 66'

    RIGORE PER IL CONGO! Wissa anticipa nettamente Khusanov, che lo atterra in area.03:02

  22. 62'

    Cartellino giallo per Samuel Moutoussamy per un fallo in ritardo su Mozgovoy.02:57

  23. 62'

    Occasione Congo! Il cross di Masuaku trova Wissa in area, la conclusione di testa del numero 20 finisce fuori di un paio di metri.02:56

  25. 59'

    Secondo cambio dell'Uzbekistan: Aziz G'aniev prende il posto di Dostonbek Khamdamov.02:53

  26. 59'

    Prima sostituzione dell'Uzbekistan: esce Otabek Shukurov ed entra Odiljon Khamrobekov.02:53

  27. 54'

    Mozgovoy rimane a terra dopo una contusione al piede con Wan-Bissaka. Niente di grave comunque.02:49

  28. 51'

    Prima sostituzione del match: esce Cédric Bakambu ed entra Fiston Mayele.02:46

  29. 51'

    Occasione Uzbekistan! Shomurodov prova a sorprendere Mpasi con un tocco di precisione sul secondo palo ma la sua conclusione termina di poco alta.02:45

  31. 48'

    Cartellino piallo per Nasrullaev per una trattenuta ai danni di Mbuku.02:41

  32. 46'

    Si riparte con il secondo tempo!02:39

  33. Il risultato di questo 1° tempo non serve a nessuna delle due nazionali. L’Uzbekistan è sì terzo al momento con 3 punti ma ha una differenza reti di -6, che non gli permette di rientrare tra le migliori terze. Il Congo invece per poter accedere ai sedicesimi è obbligato a ribaltare la situazione e a vincere.02:27

  34. 45'+7'

    Finisce il 1° tempo: Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan 0-1!02:24

  35. 45'+5'

    Il secondo cartellino giallo del Congo è per Nathanaël Mbuku. Il numero 7 del Congo spinge Fayzullayev dopo un'azione di contropiede.02:22

  37. 45'+1'

    Ci saranno 7 minuti di recupero in questo 1° tempo.02:17

  38. 43'

    Cartellino giallo per Abdukodir Khusanov per un'entrata fallosa ai danni di Wissa.02:15

  39. 41'

    Gioco adesso molto spezzettato con continue piccole interruzioni per falli.02:13

  40. 37'

    Il cross di Shomurodov dalla sinistra viene deviato e si impenna verso la porta: Mpasi è reattivo e salva.02:11

  41. 34'

    Cipenga prova una giocata sulla linea di fondo dell'area di rigore e cade a terra dopo un leggero contatto con Alijonov. Per l'arbitro non c'è alcun fallo.02:08

  43. 32'

    Mbuku prova il lancio lungo ma Bakambu è colto in posizione di fuorigioco.02:06

  44. 29'

    Buona azione del Congo dalla sinistra con cross verso Wissa. L'attaccante del Newcastle prova a coordinarsi ma la sua conclusione al volo di sinistro termina ampiamente alta.02:02

  45. 27'

    Riprende ora il match!01:58

  46. 24'

    Il primo hydration break della gara è in corso, è tempo per le squadre di rinfrescarsi e ripassare la tattica di gioco.01:55

  47. 21'

    Noah Sadiki è il primo ammonito del match a seguito di un gioco pericoloso.01:54

  49. 18'

    GOL DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ANNULLATO DAL VAR! La rete di Mbuku viene annullata a seguito di revisione dopo una manata dello stesso Mbuku ad Alijonov ad inizio azione.02:03

  50. 13'

    L'Uzbekistan ha nettamente approcciato meglio questo match. Il Congo si è fatto subito sorprendere.01:46

  51. 10'

    GOL! Repubblica Democratica del Congo-UZBEKISTAN 0-1: rete di Eldor Shomurodov! L'ex Roma con un pallonetto di sinistro da posizione defilata in area sorprende Mpasi e porta in vantaggio la nazionale allenata da Fabio Cannavaro.01:44

  52. 4'

    Mbuku, provando a proteggere il pallone, colpisce sul volto Nasrullaev. Punizione per l'Uzbekistan a metà campo.01:59

  53. Gol annullato all'Uzbekistan! Shomurodov in posizione di offside colpisce al volo dopo una spizzata precedente di testa.01:34

  55. Si comincia! Primo possesso affidato all'Uzbekistan.01:32

  56. Le nazionali entrano sul terreno di gioco. È ora il momento degli inni nazionali.01:26

  57. Si gioca all’Atlanta Stadium e a dirigere il match è l’arbitro tedesco Felix Zwayer.01:10

  58. Il Gruppo K vede al momento, prima di questa terza giornata, la Colombia 1ª con 6 punti, il Portogallo 2° con 4 punti, la Repubblica Democratica del Congo 3ª con 1 punto e l’Uzbekistan ultima con 0 punti.01:09

  59. FORMAZIONI UFFICIALI. L’Uzbekistan risponde con un 3-4-3: Nematov; Khusanov, Urozov, Ashurmatov; Alijonov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Khamdamov, Shomurodov, Fayzullayev.00:47

  61. FORMAZIONI UFFICIALI. La Repubblica Democratica del Congo schiera un 4-4-2: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga; Wissa, Bakambu.00:44

  62. Benvenuti alla diretta testuale di Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan, gara della terza giornata del Girone K dei Mondiali 2026.00:41

  64. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Atlanta Stadium
    Città: Atlanta, Georgia
    Capienza: 75000 spettatori00:41

    Atlanta Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Congo - Uzbekistan

Congo
Uzbekistan
TITOLARI CONGO
  • (1) LIONEL MPASI (P)
  • (4) AXEL TUANZEBE (D)
  • (22) CHANCEL MBEMBA (D)
  • (26) ARTHUR MASUAKU (D)
  • (2) AARON WAN-BISSAKA (D)
  • (14) NOAH SADIKI (C)
  • (7) NATHANAËL MBUKU (C)
  • (9) BRIAN CIPENGA (C)
  • (8) SAMUEL MOUTOUSSAMY (C)
  • (20) YOANE WISSA (A)
  • (17) CÉDRIC BAKAMBU (A)
PANCHINA CONGO
  • (25) EDO KAYEMBE (C)
  • (24) GÉDÉON KALULU (D)
  • (6) NGAL'AYEL MUKAU (C)
  • (11) GAËL KAKUTA (C)
  • (18) CHARLES PICKEL (C)
  • (13) MESCHACK ELIA (A)
  • (3) STEVE KAPUADI (D)
  • (10) THÉO BONGONDA (C)
  • (15) AARON TSHIBOLA (C)
  • (23) SIMON BANZA (A)
  • (12) JORIS KAYEMBE (D)
  • (21) MATTHIEU EPOLO (P)
  • (19) FISTON MAYELE (A)
  • (5) DYLAN BATUBINSIKA (D)
  • (16) TIMOTHY FAYULU (P)
ALLENATORE CONGO
  • Sébastien Desabre
TITOLARI UZBEKISTAN
  • (12) ABDUVOKHID NEMATOV (P)
  • (26) JAKHONGIR UROZOV (D)
  • (5) RUSTAM ASHURMATOV (D)
  • (2) ABDUKODIR KHUSANOV (D)
  • (3) KHOJIAKBAR ALIJONOV (C)
  • (7) OTABEK SHUKUROV (C)
  • (6) AKMAL MOZGOVOY (C)
  • (13) SHERZOD NASRULLAEV (C)
  • (22) ABBOSBEK FAYZULLAEV (A)
  • (14) ELDOR SHOMURODOV (A)
  • (17) DOSTONBEK KHAMDAMOV (A)
PANCHINA UZBEKISTAN
  • (15) UMAR ESHMURODOV (D)
  • (9) ODILJON KHAMROBEKOV (C)
  • (23) SHERZOD ESANOV (C)
  • (20) AZIZBEK AMONOV (A)
  • (16) BOTIRALI ERGASHEV (P)
  • (10) RUSLANBEK JIYANOV (C)
  • (1) UTKIR YUSUPOV (P)
  • (25) AVAZBEK O'LMASALIEV (D)
  • (21) IGOR SERGEEV (A)
  • (19) AZIZ G'ANIEV (C)
  • (18) ABDULLA ABDULLAEV (C)
  • (4) FARRUKH SAYFIEV (D)
  • (8) JAMSHID ISKANDEROV (C)
  • (24) BEKHRUZ KARIMOV (D)
  • (11) OSTON URUNOV (C)
ALLENATORE UZBEKISTAN
  • Fabio Cannavaro
PREPARTITA

Congo - Uzbekistan è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 28 giugno alle ore 01:30 allo stadio Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia.
Arbitro di Congo - Uzbekistan sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.

Dove vedere Congo-Uzbekistan di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Congo-Uzbekistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 01:30 (mezz'ora prima) del 28 giugno.
Congo-Uzbekistan verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Congo - Uzbekistan sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Congo - Uzbekistan Live

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