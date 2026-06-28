Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match. Appuntamento alle prossime partite della Coppa del Mondo 2026.03:36

90'+9' FINE DEL MATCH: Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan 3-1!03:33

90'+5' I tifosi del Congo stanno iniziando a festeggiare! Il loro sogno è quasi realtà.03:28

90'+1' GOL! REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-Uzbekistan 3-1: rete di Yoane Wissa! L'attaccante del Newcastle riceve al limite e si gira improvvisamente in area, facendo partire un tiro a giro basso imparabile! 03:27

90'+1' Ci saranno 8 minuti di recupero.03:24

87' L'Uzbekistan sta provando a reagire ma le energie rimaste sembrano poche.03:21

83' Quinta sostituzione del Congo DR: esce Arthur Masuaku ed entra Joris Kayembe.03:17

82' Quinto cambio dell'Uzbekistan: Jamshid Iskanderov subentra al posto di Akmal Mozgovoy.03:17

82' Quarta sostituzione dell'Uzbekistan: esce Jakhongir Urozov ed entra Igor Sergeev.03:16

78' GOL! REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-Uzbekistan 2-1: rete di Fiston Mayele! Elia si accentra e conclude, il suo tiro viene deviato e la sfera termina tra un difensore e il portiere dell'Uzbekistan, Mayele è il più rapido e con un tocco di destro insacca in rete.03:15

76' Alla Repubblica Democratica del Congo serve il gol per vincere, salire a quota quattro punti e qualificarsi tra le migliori terze!03:10

73' Terza sostituzione dell'Uzbekistan: Oston Urunov prende il posto di Abbosbek Fayzullaev.03:09

72' Quarta sostituzione del Congo DR: esce Nathanaël Mbuku ed entra Meschack Elia.03:08

72' Terzo cambio nel Congo DR: Ngal'ayel Mukau subentra al posto di Samuel Moutoussamy.03:07

72' Seconda sostituzione del Congo DR: esce Brian Cipenga ed entra Théo Bongonda.03:07

70' È in corso il secondo hydration break!03:04

68' GOL! REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-Uzbekistan 1-1: rete su Rigore di Yoane Wissa! Portiere spiazzato e pareggio del Congo.03:03

66' RIGORE PER IL CONGO! Wissa anticipa nettamente Khusanov, che lo atterra in area.03:02

62' Cartellino giallo per Samuel Moutoussamy per un fallo in ritardo su Mozgovoy.02:57

62' Occasione Congo! Il cross di Masuaku trova Wissa in area, la conclusione di testa del numero 20 finisce fuori di un paio di metri.02:56

59' Secondo cambio dell'Uzbekistan: Aziz G'aniev prende il posto di Dostonbek Khamdamov.02:53

59' Prima sostituzione dell'Uzbekistan: esce Otabek Shukurov ed entra Odiljon Khamrobekov.02:53

54' Mozgovoy rimane a terra dopo una contusione al piede con Wan-Bissaka. Niente di grave comunque.02:49

51' Prima sostituzione del match: esce Cédric Bakambu ed entra Fiston Mayele.02:46

51' Occasione Uzbekistan! Shomurodov prova a sorprendere Mpasi con un tocco di precisione sul secondo palo ma la sua conclusione termina di poco alta.02:45

48' Cartellino piallo per Nasrullaev per una trattenuta ai danni di Mbuku.02:41

46' Si riparte con il secondo tempo!02:39

Il risultato di questo 1° tempo non serve a nessuna delle due nazionali. L’Uzbekistan è sì terzo al momento con 3 punti ma ha una differenza reti di -6, che non gli permette di rientrare tra le migliori terze. Il Congo invece per poter accedere ai sedicesimi è obbligato a ribaltare la situazione e a vincere.02:27

45'+7' Finisce il 1° tempo: Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan 0-1!02:24

45'+5' Il secondo cartellino giallo del Congo è per Nathanaël Mbuku. Il numero 7 del Congo spinge Fayzullayev dopo un'azione di contropiede.02:22

45'+1' Ci saranno 7 minuti di recupero in questo 1° tempo.02:17

43' Cartellino giallo per Abdukodir Khusanov per un'entrata fallosa ai danni di Wissa.02:15

41' Gioco adesso molto spezzettato con continue piccole interruzioni per falli.02:13

37' Il cross di Shomurodov dalla sinistra viene deviato e si impenna verso la porta: Mpasi è reattivo e salva.02:11

34' Cipenga prova una giocata sulla linea di fondo dell'area di rigore e cade a terra dopo un leggero contatto con Alijonov. Per l'arbitro non c'è alcun fallo.02:08

32' Mbuku prova il lancio lungo ma Bakambu è colto in posizione di fuorigioco.02:06

29' Buona azione del Congo dalla sinistra con cross verso Wissa. L'attaccante del Newcastle prova a coordinarsi ma la sua conclusione al volo di sinistro termina ampiamente alta.02:02

27' Riprende ora il match!01:58

24' Il primo hydration break della gara è in corso, è tempo per le squadre di rinfrescarsi e ripassare la tattica di gioco.01:55

21' Noah Sadiki è il primo ammonito del match a seguito di un gioco pericoloso.01:54

18' GOL DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ANNULLATO DAL VAR! La rete di Mbuku viene annullata a seguito di revisione dopo una manata dello stesso Mbuku ad Alijonov ad inizio azione.02:03

13' L'Uzbekistan ha nettamente approcciato meglio questo match. Il Congo si è fatto subito sorprendere.01:46

10' GOL! Repubblica Democratica del Congo-UZBEKISTAN 0-1: rete di Eldor Shomurodov! L'ex Roma con un pallonetto di sinistro da posizione defilata in area sorprende Mpasi e porta in vantaggio la nazionale allenata da Fabio Cannavaro.01:44

4' Mbuku, provando a proteggere il pallone, colpisce sul volto Nasrullaev. Punizione per l'Uzbekistan a metà campo.01:59

Gol annullato all'Uzbekistan! Shomurodov in posizione di offside colpisce al volo dopo una spizzata precedente di testa.01:34

Si comincia! Primo possesso affidato all'Uzbekistan.01:32

Le nazionali entrano sul terreno di gioco. È ora il momento degli inni nazionali.01:26

Si gioca all’Atlanta Stadium e a dirigere il match è l’arbitro tedesco Felix Zwayer.01:10

Il Gruppo K vede al momento, prima di questa terza giornata, la Colombia 1ª con 6 punti, il Portogallo 2° con 4 punti, la Repubblica Democratica del Congo 3ª con 1 punto e l’Uzbekistan ultima con 0 punti.01:09

FORMAZIONI UFFICIALI. L’Uzbekistan risponde con un 3-4-3: Nematov; Khusanov, Urozov, Ashurmatov; Alijonov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Khamdamov, Shomurodov, Fayzullayev.00:47

FORMAZIONI UFFICIALI. La Repubblica Democratica del Congo schiera un 4-4-2: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga; Wissa, Bakambu.00:44

Benvenuti alla diretta testuale di Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan, gara della terza giornata del Girone K dei Mondiali 2026.00:41

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