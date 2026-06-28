La Repubblica Democratica del Congo ottiene il pass per i Sedicesimi di finale del Mondiale 2026! Mercoledì sfiderà l'Inghilterra!
Definita la classifica finale del gruppo K: 1° posto per la Colombia (7 punti), 2° il Portogallo (5 punti), 3° il Congo DR (4 punti) e 4° l’Uzbekistan (0 punti).
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per aver seguito con noi la diretta di questo match. Appuntamento alle prossime partite della Coppa del Mondo 2026.03:36
90'+9'
FINE DEL MATCH: Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan 3-1!03:33
90'+5'
I tifosi del Congo stanno iniziando a festeggiare! Il loro sogno è quasi realtà.03:28
90'+1'
GOL! REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-Uzbekistan 3-1: rete di Yoane Wissa! L'attaccante del Newcastle riceve al limite e si gira improvvisamente in area, facendo partire un tiro a giro basso imparabile! 03:27
90'+1'
Ci saranno 8 minuti di recupero.03:24
87'
L'Uzbekistan sta provando a reagire ma le energie rimaste sembrano poche.03:21
83'
Quinta sostituzione del Congo DR: esce Arthur Masuaku ed entra Joris Kayembe.03:17
82'
Quinto cambio dell'Uzbekistan: Jamshid Iskanderov subentra al posto di Akmal Mozgovoy.03:17
82'
Quarta sostituzione dell'Uzbekistan: esce Jakhongir Urozov ed entra Igor Sergeev.03:16
78'
GOL! REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-Uzbekistan 2-1: rete di Fiston Mayele! Elia si accentra e conclude, il suo tiro viene deviato e la sfera termina tra un difensore e il portiere dell'Uzbekistan, Mayele è il più rapido e con un tocco di destro insacca in rete.03:15
76'
Alla Repubblica Democratica del Congo serve il gol per vincere, salire a quota quattro punti e qualificarsi tra le migliori terze!03:10
73'
Terza sostituzione dell'Uzbekistan: Oston Urunov prende il posto di Abbosbek Fayzullaev.03:09
72'
Quarta sostituzione del Congo DR: esce Nathanaël Mbuku ed entra Meschack Elia.03:08
72'
Terzo cambio nel Congo DR: Ngal'ayel Mukau subentra al posto di Samuel Moutoussamy.03:07
72'
Seconda sostituzione del Congo DR: esce Brian Cipenga ed entra Théo Bongonda.03:07
70'
È in corso il secondo hydration break!03:04
68'
GOL! REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO-Uzbekistan 1-1: rete su Rigore di Yoane Wissa! Portiere spiazzato e pareggio del Congo.03:03
66'
RIGORE PER IL CONGO! Wissa anticipa nettamente Khusanov, che lo atterra in area.03:02
62'
Cartellino giallo per Samuel Moutoussamy per un fallo in ritardo su Mozgovoy.02:57
62'
Occasione Congo! Il cross di Masuaku trova Wissa in area, la conclusione di testa del numero 20 finisce fuori di un paio di metri.02:56
59'
Secondo cambio dell'Uzbekistan: Aziz G'aniev prende il posto di Dostonbek Khamdamov.02:53
59'
Prima sostituzione dell'Uzbekistan: esce Otabek Shukurov ed entra Odiljon Khamrobekov.02:53
54'
Mozgovoy rimane a terra dopo una contusione al piede con Wan-Bissaka. Niente di grave comunque.02:49
51'
Prima sostituzione del match: esce Cédric Bakambu ed entra Fiston Mayele.02:46
51'
Occasione Uzbekistan! Shomurodov prova a sorprendere Mpasi con un tocco di precisione sul secondo palo ma la sua conclusione termina di poco alta.02:45
48'
Cartellino piallo per Nasrullaev per una trattenuta ai danni di Mbuku.02:41
46'
Si riparte con il secondo tempo!02:39
Il risultato di questo 1° tempo non serve a nessuna delle due nazionali. L’Uzbekistan è sì terzo al momento con 3 punti ma ha una differenza reti di -6, che non gli permette di rientrare tra le migliori terze. Il Congo invece per poter accedere ai sedicesimi è obbligato a ribaltare la situazione e a vincere.02:27
45'+7'
Finisce il 1° tempo: Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan 0-1!02:24
45'+5'
Il secondo cartellino giallo del Congo è per Nathanaël Mbuku. Il numero 7 del Congo spinge Fayzullayev dopo un'azione di contropiede.02:22
45'+1'
Ci saranno 7 minuti di recupero in questo 1° tempo.02:17
43'
Cartellino giallo per Abdukodir Khusanov per un'entrata fallosa ai danni di Wissa.02:15
41'
Gioco adesso molto spezzettato con continue piccole interruzioni per falli.02:13
37'
Il cross di Shomurodov dalla sinistra viene deviato e si impenna verso la porta: Mpasi è reattivo e salva.02:11
34'
Cipenga prova una giocata sulla linea di fondo dell'area di rigore e cade a terra dopo un leggero contatto con Alijonov. Per l'arbitro non c'è alcun fallo.02:08
32'
Mbuku prova il lancio lungo ma Bakambu è colto in posizione di fuorigioco.02:06
29'
Buona azione del Congo dalla sinistra con cross verso Wissa. L'attaccante del Newcastle prova a coordinarsi ma la sua conclusione al volo di sinistro termina ampiamente alta.02:02
27'
Riprende ora il match!01:58
24'
Il primo hydration break della gara è in corso, è tempo per le squadre di rinfrescarsi e ripassare la tattica di gioco.01:55
21'
Noah Sadiki è il primo ammonito del match a seguito di un gioco pericoloso.01:54
18'
GOL DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ANNULLATO DAL VAR! La rete di Mbuku viene annullata a seguito di revisione dopo una manata dello stesso Mbuku ad Alijonov ad inizio azione.02:03
13'
L'Uzbekistan ha nettamente approcciato meglio questo match. Il Congo si è fatto subito sorprendere.01:46
10'
GOL! Repubblica Democratica del Congo-UZBEKISTAN 0-1: rete di Eldor Shomurodov! L'ex Roma con un pallonetto di sinistro da posizione defilata in area sorprende Mpasi e porta in vantaggio la nazionale allenata da Fabio Cannavaro.01:44
4'
Mbuku, provando a proteggere il pallone, colpisce sul volto Nasrullaev. Punizione per l'Uzbekistan a metà campo.01:59
Gol annullato all'Uzbekistan! Shomurodov in posizione di offside colpisce al volo dopo una spizzata precedente di testa.01:34
Si comincia! Primo possesso affidato all'Uzbekistan.01:32
Le nazionali entrano sul terreno di gioco. È ora il momento degli inni nazionali.01:26
Si gioca all’Atlanta Stadium e a dirigere il match è l’arbitro tedesco Felix Zwayer.01:10
Il Gruppo K vede al momento, prima di questa terza giornata, la Colombia 1ª con 6 punti, il Portogallo 2° con 4 punti, la Repubblica Democratica del Congo 3ª con 1 punto e l’Uzbekistan ultima con 0 punti.01:09
FORMAZIONI UFFICIALI. L’Uzbekistan risponde con un 3-4-3: Nematov; Khusanov, Urozov, Ashurmatov; Alijonov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev; Khamdamov, Shomurodov, Fayzullayev.00:47
FORMAZIONI UFFICIALI. La Repubblica Democratica del Congo schiera un 4-4-2: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Mbuku, Moutoussamy, Sadiki, Cipenga; Wissa, Bakambu.00:44
Benvenuti alla diretta testuale di Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan, gara della terza giornata del Girone K dei Mondiali 2026.00:41
Dove si gioca la partita:
Stadio: Atlanta Stadium Città: Atlanta, Georgia Capienza: 75000 spettatori00:41
Formazioni Congo - Uzbekistan
Congo
Uzbekistan
TITOLARI CONGO
(1) LIONEL MPASI (P)
(4) AXEL TUANZEBE (D)
(22) CHANCEL MBEMBA (D)
(26) ARTHUR MASUAKU (D)
(2) AARON WAN-BISSAKA (D)
(14) NOAH SADIKI (C)
(7) NATHANAËL MBUKU (C)
(9) BRIAN CIPENGA (C)
(8) SAMUEL MOUTOUSSAMY (C)
(20) YOANE WISSA (A)
(17) CÉDRIC BAKAMBU (A)
PANCHINA CONGO
(25) EDO KAYEMBE (C)
(24) GÉDÉON KALULU (D)
(6) NGAL'AYEL MUKAU (C)
(11) GAËL KAKUTA (C)
(18) CHARLES PICKEL (C)
(13) MESCHACK ELIA (A)
(3) STEVE KAPUADI (D)
(10) THÉO BONGONDA (C)
(15) AARON TSHIBOLA (C)
(23) SIMON BANZA (A)
(12) JORIS KAYEMBE (D)
(21) MATTHIEU EPOLO (P)
(19) FISTON MAYELE (A)
(5) DYLAN BATUBINSIKA (D)
(16) TIMOTHY FAYULU (P)
ALLENATORE CONGO
Sébastien Desabre
TITOLARI UZBEKISTAN
(12) ABDUVOKHID NEMATOV (P)
(26) JAKHONGIR UROZOV (D)
(5) RUSTAM ASHURMATOV (D)
(2) ABDUKODIR KHUSANOV (D)
(3) KHOJIAKBAR ALIJONOV (C)
(7) OTABEK SHUKUROV (C)
(6) AKMAL MOZGOVOY (C)
(13) SHERZOD NASRULLAEV (C)
(22) ABBOSBEK FAYZULLAEV (A)
(14) ELDOR SHOMURODOV (A)
(17) DOSTONBEK KHAMDAMOV (A)
PANCHINA UZBEKISTAN
(15) UMAR ESHMURODOV (D)
(9) ODILJON KHAMROBEKOV (C)
(23) SHERZOD ESANOV (C)
(20) AZIZBEK AMONOV (A)
(16) BOTIRALI ERGASHEV (P)
(10) RUSLANBEK JIYANOV (C)
(1) UTKIR YUSUPOV (P)
(25) AVAZBEK O'LMASALIEV (D)
(21) IGOR SERGEEV (A)
(19) AZIZ G'ANIEV (C)
(18) ABDULLA ABDULLAEV (C)
(4) FARRUKH SAYFIEV (D)
(8) JAMSHID ISKANDEROV (C)
(24) BEKHRUZ KARIMOV (D)
(11) OSTON URUNOV (C)
ALLENATORE UZBEKISTAN
Fabio Cannavaro
PREPARTITA
Congo - Uzbekistan è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 28 giugno alle ore 01:30 allo stadio Atlanta Stadium di Atlanta, Georgia. Arbitro di Congo - Uzbekistan sarà Felix Zwayer. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Dove vedere Congo-Uzbekistan di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Congo-Uzbekistan si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 01:30 (mezz'ora prima) del 28 giugno. Congo-Uzbekistan verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Congo - Uzbekistan sulla Guida TV.