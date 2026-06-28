Cultura e territorio
Il modello Ferrara sta generando valore per l'economia localeLEGGI
Grazie per aver seguito la diretta di Giordania-Argentina e arrivederci ai prossimi appuntamenti di questo Mondiale. 06:04
Finisce qui: l'Argentina batte 3-1 la Giordania grazie alle reti di Lo Celso, Lautaro Martinez e Messi. La squadra di Scaloni conferma la leadership nel Gruppo J con 9 punti, quella di Sellami invece saluta il torneo. 06:05
Cartellino giallo per Abu Zraiq, durissimo su Mac Allister. 05:58
Metà recupero se n'è andato e l'Argentina gestisce il possesso nella propria metà campo. 05:55
Sostituzione Giordania: out Ali Olwan, rilevato da Mohammad Abu Zraiq.05:55
Cinque minuti di recupero a Dallas. 05:54
Sostituzione Giordania: Mohammad Abu Dahab esce in barella dopo l'infortunio, al suo posto Saleem Obaid.05:54
Gioco fermo a Dallas: Abu Dahab a terra dolorante. Con tutta probabilità dovrà abbandonare il terreno di gioco. 05:53
Messi dalla bandierina: palla tagliata sul primo palo ma ci arriva Nasib prima di tutti. 05:49
Altra chance per la squadra di Scaloni: diagonale di Lopez dalla sinistra con deviazione e corner. 05:49
Sostituzione Argentina: Julián Alvarez lascia il campo e al suo posto entra José Manuel López.05:45
GOOOL! Giordania-ARGENTINA 1-3. Rete di Messi, che trasforma la punizione piazzando il sinistro alle spalle di Abulaila. Sempre più leggenda il numero 10 dell'Albiceleste, che diventa il primo giocatore nella storia della Coppa del Mondo FIFA a segnare in sette presenze consecutive. 05:47
Grande giocata di Almada per vie centrali; il classe 2001 dell'Atletico scarica su Messi che viene atterrato in modo irregolare. Altra punizione. 05:41
Sostituzione Giordania: Nizar Al Rashdan esce per fare spazio ad Amer Jamous.05:39
Fraseggio della Giordania che prova a mantenersi nella metà campo argentina. 05:37
Sostituzione Argentina: fuori Giuliano Simeone, entra al suo posto Valentín Barco, classe 2004 dello Strasburgo. 05:33
Ritmi molto più blandi ora a Dallas. 05:31
Palla alta di Messi su punizione: la conclusione del Diez non scende abbastanza e finisce oltre la traversa. 05:28
Cartellino giallo per Yazan Al Arab, in ritardo su Mac Allister. Punizione Argentina da circa 40 metri. 05:27
Ovazione per l'ingresso in campo di Leo Messi, acclamato costantemente dal pubblico. 05:24
Sostituzione Argentina: out Nico Paz, rilevato da Alexis Mac Allister. 05:23
Sostituzione Argentina: out Lautaro Martínez, al suo posto Lionel Messi.05:23
Sostituzione Argentina: Giovani Lo Celso esce per Thiago Almada.05:22
A terra dolorante Lo Celso dopo un contrasto al limite dell'area.05:22
GOOOL! GIORDANIA-Argentina 1-2. Rete di Mousa Al Tamari, che riceve palla da Haddad in mezzo e brucia Martinez in scivolata. La riapre il centrocampista del Rennes. 05:20
Seconda traversa per Lautaro! L'attaccante dell'Inter scheggia il montante e manca il tris.05:16
Spunto offensivo della Giordania: Al Tamari servito in posizione arretrata ma calcia alto. 05:14
Altra combinazione Lo Celso-Lautaro: questa volta è il Toro ad andare vicino al gol, ma al momento del tiro viene chiuso da due avversari. 05:13
Altro gol annullato a Lo Celso per fuorigioco: il centrocampista del Betis aveva ricevuto una gran palla da Lautaro all'area di rigore avversaria, ma come nel primo tempo la posizione era leggermente oltre. 05:12
Si ricomincia a Dallas: nessun cambio al momento per l'Argentina, due invece per la Giordania. 05:10
Sostituzione Giordania: Odeh Fakhoury lascia spazio a Mahmoud Al Mardi.05:09
Sostituzione Giordania: fuori Ahmad Ali Azaizeh, al suo posto Mousa Al-Tamari. 05:09
Primo tempo in totale controllo per l'Argentina di Scaloni: al 19' Lo Celso guadagna e trasforma una punizione dal limite, mentre al 31' Lautaro Martinez sigla il suo primo gol ai Mondiali dal dischetto, dopo aver colpito una traversa proprio nell'azione che ha portato al penalty. 04:57
Duplice fischio a Dallas: l'Argentina chiude 2-0 il primo tempo contro la Giordania grazie ai gol di Lo Celso e Lautaro.04:54
Occasione per Alvarez nell'area piccola della Giordania, ma la conclusione non impensierisce Abulaila che blocca il pallone. 04:51
Saranno cinque i minuti di recupero. 04:48
Azaizeh tenta di andare in profondità per vie centrali, ma commette fallo su Senesi. Punizione Argentina.04:48
Tiene palla l'Argentina ora, che gestisce il possesso con calma.04:45
Nico Paz salta due avversari e mette dentro un pallone interessante, ma nessun compagno lo intercetta. 04:50
Prova a farsi strada Abu Dahab, ma nei pressi della bandierina di sinistra commette fallo in attacco. 04:44
Si fa vedere la Giordania, che guadagna un corner. Azaizeh calcia dalla bandierina ma l'Argentina non corre pericoli sullo sviluppo dell'azione.04:37
GOOOOL!!! Giordania-ARGENTINA 0-2. Rete di Lautaro Martínez, che con il destro a inrociare fulmina Abulaila dagli 11 metri. Prima firma per il Toro ai Mondiali con la maglia Albiceleste, alla nona presenza nella competizione.
Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez04:39
Calcio di rigore per l'Argentina! All'on-field review il colpo al volto subito da Senesi è inequivocabile e Kovács assegna il penalty. 04:34
Gioco fermo e VAR in corso: Senesi colpito al volto da Al Rashdan nel tentativo di anticipare il suo colpo di testa. 04:31
Traversa di Lautaro a due passi dalla porta, poi Abulaila dice no a Senesi con un grande riflesso. 04:29
Guadagna subito calcio d'angolo l'Albiceleste. Paredes alla bandierina con il destro a uscire. 04:28
Riprende il gioco: possesso Argentina. 04:26
Primo cooling break del match a Dallas.04:23
Lo Celso è diventato il secondo giocatore argentino a segnare un gol su punizione diretta ai Mondiali nel XXI secolo, dopo Lionel Messi contro la Nigeria nel 2014. 04:22
GOOOL!! Giordania-ARGENTINA 0-1. Rete di Giovani Lo Celso: il centrocampista del Betis, con un sinistro delizioso, trasforma la punizione da lui stesso gudagnata. Albiceleste avanti.04:21
Cartellino giallo per Mohannad Abu-Taha, in netto ritardo su Lo Celso al limite dell'area di rigore. Punizione da posizione invitante per la squadra di Scaloni.04:18
L'Argentina non ha subito nemmeno un tiro in porta nei primi 15 minuti di gara in nessuna delle sue tre partite ai Mondiali FIFA 2026.04:17
Imbucata sulla fascia destra di Simeone: l'attaccante si porta il pallone sul fondo ma al momento del cross viene disturbato, corner per l'Argentina. 04:14
Prova ad farsi vedere anche la Giordania con lo spunto di Olwan sull'out di sinistra, ma il classe 2000 è isolato e alla fine è rimessa laterale per l'Albiceleste. 04:12
Annullato il vantaggio a Lo Celso per fuorigioco: il centrocampista del Betis aveva finalizzato la combinazione efficace tra Lautaro e Alvarez, ma in posizione di offside. 04:08
Prova a salire l'Argentina: Paz apre per Lautaro che sventaglia a sinistra, ma il pallone dell'interista è fuori misura e si perde sul fondo. 04:05
Si parte a Dallas: primo pallone toccato dalla Giordania. 04:01
Squadre in campo a Dallas, a breve gli inni nazionali di Giordania e Argentina, poi il minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto in Venezuela.04:00
L'Argentina è già sicura del primo posto nel proprio girone, mentre la Giordania arriva alla sfida con due sconfitte subite nelle prime due giornate. 03:56
Giuliano Simeone e Nico Paz scenderanno in campo insieme per l'Argentina contro la Giordania, proprio come i loro padri Diego Simeone e Pablo Paz fecero nella vittoria per 1-0 dell'Argentina contro la Croazia alla terza giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 1998.03:48
Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Giordania e Argentina.03:32
Formazione ufficiale Argentina (4-4-2): Martinez; Simeone, Otamendi, Senesi, Tagliafico; Paz, Paredes, Palacios, Lo Celso; Alvarez, Lautaro Martinez. Ct: Scaloni. 03:48
Formazione ufficiale Giordania (3-4-2-1): Abulaila; Nasib,Al-Arab,Abu-Dahab; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Azaiza, Olwan; Al-Fakhouri. Ct: Sellami. 03:31
Giordania-Argentina si gioca a Dallas con fischio d'inizio alle 04.00 italiane (21.00 locali). A dirigere il match sarà il romeno István Kovács, coadiuvato da Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Al VAR Bram van Driessche. 03:31
Benvenuti alla diretta di Giordania-Argentina, match del Gruppo J valido per la terza giornata della fase a gironi di questo Mondiale. 03:11
Dove si gioca la partita:
Stadio: Dallas Stadium
Città: Arlington, Texas
Capienza: 94000 spettatori03:11
Giordania - Argentina è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 28 giugno alle ore 04:00 allo stadio Dallas Stadium di Arlington, Texas.
Arbitro di Giordania - Argentina sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.
Dove vedere Giordania-Argentina di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Giordania-Argentina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 04:00 (mezz'ora prima) del 28 giugno.
Giordania-Argentina verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Giordania - Argentina sulla Guida TV.
Il calendario completo di Mondiali 2026
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