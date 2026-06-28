Giordania-Argentina si gioca a Dallas con fischio d'inizio alle 04.00 italiane (21.00 locali). A dirigere il match sarà il romeno István Kovács, coadiuvato da Mihai Marica e Ferencz Tunyogi. Al VAR Bram van Driessche. 03:31

Questo sarà il primo incontro in assoluto tra Giordania e Argentina.03:32

Giuliano Simeone e Nico Paz scenderanno in campo insieme per l'Argentina contro la Giordania, proprio come i loro padri Diego Simeone e Pablo Paz fecero nella vittoria per 1-0 dell'Argentina contro la Croazia alla terza giornata della fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 1998.03:48

Prova a salire l'Argentina: Paz apre per Lautaro che sventaglia a sinistra, ma il pallone dell'interista è fuori misura e si perde sul fondo. 04:05

Annullato il vantaggio a Lo Celso per fuorigioco: il centrocampista del Betis aveva finalizzato la combinazione efficace tra Lautaro e Alvarez, ma in posizione di offside. 04:08

Prova ad farsi vedere anche la Giordania con lo spunto di Olwan sull'out di sinistra, ma il classe 2000 è isolato e alla fine è rimessa laterale per l'Albiceleste. 04:12

Calcio di rigore per l'Argentina! All'on-field review il colpo al volto subito da Senesi è inequivocabile e Kovács assegna il penalty. 04:34

Primo tempo in totale controllo per l'Argentina di Scaloni: al 19' Lo Celso guadagna e trasforma una punizione dal limite, mentre al 31' Lautaro Martinez sigla il suo primo gol ai Mondiali dal dischetto, dopo aver colpito una traversa proprio nell'azione che ha portato al penalty. 04:57

Altro gol annullato a Lo Celso per fuorigioco: il centrocampista del Betis aveva ricevuto una gran palla da Lautaro all'area di rigore avversaria, ma come nel primo tempo la posizione era leggermente oltre. 05:12

PREPARTITA

Giordania - Argentina è valevole per la fase a gironi della competizione Mondiali 2026

La partita è in programma il giorno 28 giugno alle ore 04:00 allo stadio Dallas Stadium di Arlington, Texas.

Arbitro di Giordania - Argentina sarà István Kovács. Al VAR invece ci sarà Bram van Driessche.

Dove vedere Giordania-Argentina di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming

Giordania-Argentina si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 04:00 (mezz'ora prima) del 28 giugno.

Giordania-Argentina verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

Guarda chi trasmetterà Giordania - Argentina sulla Guida TV.

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