Grazie per aver seguito la diretta di Sudafrica-Canada. Il prossimo appuntamento in programma sarà alle ore 19:00 (ora italiana) con Brasile-Giappone. Buona serata!23:06

90'+7' Fischio finale! Il Canada supera il Sudafrica 1-0 con un gol nei minuti di recupero!22:58

90'+6' Ci prova il Sudafrica in questo finale, ma non riesce a trovare alcuna conclusione.22:57

90'+2' GOL! Sudafrica-CANADA 0-1! Rete di Stephen Eustaquio! Una marcatura che può rivelarsi storica per la formazione nordamericana! La difesa sudafricana allontana corto un cross proveniente dalla destra: il centrocampista canadese si avventa sulla sfera appena fuori area e scarica un destro a incrociare su cui Ronwen Williams non può assolutamente nulla! Sbloccato il match nel recupero!22:56

90'+1' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:51

90' Ritmi che sono rallentati vistosamente negli ultimi minuti.22:51

86' Esce inoltre Thapelo Maseko, al suo posto entra Tshepang Moremi.22:47

86' Doppio cambio per il Sudafrica: Iqraam Rayners entra al posto di Evidence Makgopa.22:47

84' Oswin Appollis! Si mette la palla sul destro e da fuori area fa partire la conclusione velenosa: Maxime Crépeau para nonostante anche se il pallone sarebbe terminato sul fondo.22:55

83' Buon filtrante per Alistair Johnston, che dalla destra non riesce a servire Promise David.22:44

78' Ancora Promise David! Defilato sulla sinistra prova la conclusione, para Ronwen Williams.22:40

78' Nonostante il Sudafrica abbia registrato complessivamente più possesso palla, è il Canada che ha accumulato più occasioni pericolose.22:39

76' Occasione per il Canada! Sponda di Jonathan David per il neo entrato Promise David, che prova una rasoiata da fuori area che finisce di poco oltre il palo sinistro.22:38

75' È arrivato il momento di Alphonso Davies, che entra al posto di Tajon Buchanan.22:36

75' Ci prova il Sudafrica con Khuliso Mudau, la sua conclusione dalla distanza però finisce oltre la traversa.22:35

70' Liam Millar inoltre si siede in panchina per il resto della partita: al suo posto entra Jacob Shaffelburg.22:31

70' A seguito dal cooling break, il Canada compie una doppia sostituzione: Promise David entra sul terreno di gioco al posto di Tani Oluwaseyi.22:31

67' Cooling break.22:30

67' Niko Sigur viene ammonito in seguito a un intervento irregolare su Teboho Mokoena.22:29

66' Da calcio d'angolo prova a colpire Luc De Fougerolles, ma la palla finisce sul fondo.22:27

65' Occasione per Tani Oluwaseyi! Entra a tutta velocità in area di rigore e tenta il tiro: Ronwen Williams riesce a respingere in corner la conclusione centrale.22:32

61' Sudafrica ha registrato un possesso palla del 72.1% nei primi 15 minuti del secondo tempo.22:30

59' Entra anche Luc De Fougerolles al posto di Moïse Bombito.22:20

59' Sostituzione Canada: esce Nathan Saliba e al suo posto entra Niko Sigur.22:19

56' Aubrey Modiba tenta un cross dalla trequarti, Maxime Crépeau riesce ad anticipare tutti e bloccare la sfera.22:17

54' Il primo cartellino giallo del match viene estratto ai danni di Nathan Saliba, costretto a fermare irregolarmente Khuliso Mudau dopo essere stato superato.22:16

51' Il lancio lungo da rimessa laterale di Alistair Johnston trova la testa di Tani Oluwaseyi, che però non riesce a orientare il tiro e farlo diventare una minaccia per il portiere.22:14

47' Ci prova Liam Millar con una conclusione che si spegne sul fondo, dopo che Jonathan David aveva mancato l'aggancio in area. L'azione era comunque viziata dalla sfera che aveva già varcato completamente la linea di fondo campo in precedenza.22:16

46' Inizia il secondo tempo! Primo pallone toccato dal Sudafrica.22:06

45' Un cambio all'intervallo: rimane negli spogliatoi Relebohile Mofokeng, entra al suo posto Thalente Mbatha.22:06

Un finale di primo tempo in crescendo dopo un avvio con poche occasioni. Partita molto tattica tra Canada e Sudafrica, che si sono studiate e non hanno trovato al momento i punti deboli avversari. Proprio negli ultimi minuti della prima frazione, i canadesi riescono a rendersi pericolosi con una serie di conclusioni su calcio d'angolo e contestando la decisione del direttore di gara che non ha deciso di concedere rigore su Laryea che, in accelerazione, viene fermato da un avversario sulla sinistra dell'area di rigore.21:55

45'+3' Finisce il primo tempo, 0-0 tra Sudafrica e Canada.21:50

45'+1' Ci saranno tre minuti di recupero.21:50

45' Proteste canadesi: Richie Laryea penetra in area di rigore e viene fermato in maniera ruvida dalla difesa sudafricana, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty.21:57

44' Prima il colpo di testa di Moïse Bombito viene salvato da un difensore sulla linea di porta, poi ci prova Derek Cornelius, il cui tiro al volo viene murato sul nascere da Khuliso Mudau, e infine Tajon Buchanan calcia centralmente da posizione ravvicinata favorendo la parata del portiere!21:57

42' Thapelo Maseko prolunga di testa un rinvio del portiere alla ricerca di un attaccante: Maxime Crépeau anticipa tutti e fa sua la sfera.21:43

37' Progressione di Oswin Appollis lanciato da Mbekezeli Mbokazi - l'esterno entra in area di rigore sulla sinistra ma non riesce a creare nulla di interessante.21:56

36' Corner a favore dei Bafana Bafana che si conclude con un nulla di fatto.21:37

32' In questo momento i ritmi sono bassi e il Canada prova a impostare la manovra.21:33

27' Riprende l'incontro.21:32

23' Primo pit-stop della gara, è arrivato il momento del cooling break.21:26

22' Occasione per il Canada! Un calcio di punizione sulla trequarti trova la testa di Derek Cornelius libero al centro dell'area di rigore: la sua incornata però è debole e centrale e Ronwen Williams blocca con facilità.21:25

21' Momento molto tattico della partita, con il Sudafrica in possesso palla (al momento 65%-35%), che però non riesce a trovare soluzioni interessanti.21:23

17' Destro al volo di Jonathan David, servito da Stephen Eustaquio su calcio d'angolo: la palla termina oltre il palo destro.21:19

14' Ancora Canada! Contropiede dall'ottimo potenziale guidato da Liam Millar sul centro-sinistra; una volta entrato in area l'esterno cerca di portarsi il pallone sul destro, ma Mbekezeli Mbokazi rimonta bene e riesce a sventare il pericolo.21:27

12' Alistair Johnston galoppa sulla destra e dà un'ottima palla a Tani Oluwaseyi proprio all'ingresso dell'area di rigore: l'attaccante canadese riesce a girarsi ma, nel fare il movimento, si allunga troppo il pallone che viene recuperato dalla difesa sudafricana.21:27

9' Buon filtrante per Laryea, che sfreccia a sinistra ed effettua un cross, deviato però in corner.21:11

6' Il primo tiro della partita porta la firma di Teboho Mokoena, che libera un bel destro dalla distanza; Maxime Crépeau si distende e para senza però riuscire a bloccare la sfera.21:08

2' Richie Laryea sulla sinistra prova a liberarsi per un cross, ma la difesa del Sudafrica è attenta e respinge il pericolo.21:03

Si comincia! Primo pallone toccato dalla formazione canadese.21:05

È arrivato il momento degli inni nazionali: si comincia da quello sudafricano per passare poi al canadese.21:04

Le due squadre stanno effettuando il loro ingresso sul terreno di gioco.20:52

Dirigerà la partita il portoghese João Pinheiro, che in questo Mondiale ha già arbitrato la sfida tra Bosnia Herzegovina e Svizzera.20:40

Broos opera una sola variazione nell'11 iniziale del Sudafrica rispetto al match precedente, inserendo Mokoena per Mbatha; Marsch invece ne cambia quattro nel Canada, lanciando Bombito, Eustaquio, Oluwaseyi e Millar al posto di De Fougerolles, Larin, Choinière e Ahmed.20:36

Il Canada si schiera con un 4-4-2: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moïse Bombito, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Nathan Saliba, Stephen Eustaquio, Liam Millar; Jonathan David, Tani Oluwaseyi. CT: Jesse Alan Marsch.20:31

Ecco l’11 iniziale del Sudafrica (4-2-3-1): Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Yaya Sithole; Thapelo Maseko, Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis; Evidence Makgopa. CT: il belga Hugo Henri Broos.20:30

Entrambe le formazioni arrivano a questa partita con un successo, un pareggio e una sconfitta nella fase a gironi.20:27

Tra pochi minuti avrà inizio a Los Angeles l'attesissima fase a eliminazione diretta di questa Coppa del Mondo, che vedrà di fronte Sudafrica, arrivato al secondo posto nel Gruppo A e Canada, seconda classificata invece nel Gruppo B. Per entrambe questa è la prima partita a eliminazione diretta nella loro storia ai Mondiali.21:04

Buonasera e benvenuti alla diretta live di Sudafrica-Canada, il primo sedicesimo di finale del Mondiale 2026.20:09

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