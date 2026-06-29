Il Brasile stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale, ma lo fa al termine di una vera e propria battaglia tattica contro un Giappone d'acciaio. La squadra di Ancelotti, sorpresa nel primo tempo dalla splendida percussione di Kaishu Sano (29'), ha avuto il grande merito di non perdere la calma di fronte al densissimo fortino difensivo eretto da Moriyasu.La chiave della rimonta verdeoro è arrivata nella ripresa, grazie a una strategia ben chiara, spinta e cross dalle corsie laterali. Dopo il pareggio di testa firmato da Casemiro (56'), l'assedio si è concretizzato in pieno recupero. Al 95', l'intuizione di un monumentale Bruno Guimarães ha liberato il neoentrato Gabriel Martinelli, glaciale nel siglare il 2-1 definitivo.
Per il Giappone resta l'onore delle armi e una prestazione difensiva quasi perfetta, nonostante nel secondo tempo non sia più riuscito a sfruttare le ripartenze e finendo con il schiacciarsi troppo dietro.
Il prossimo appuntamento del Brasile sarà il 5 luglio a New York contro la vincente di Costa D'Avorio-Norvegia.
Per questa diretta è tutto! Grazie per aver seguito con noi Brasile-Giappone; la serata dei Mondiali prosegue con Germania-Paraguay, calcio d'inizio ore 22:30 italiane. Buon proseguimento!21:14
90'+11'
È FINITA! Fischia tre volte Mariani! Il Brasile batte in rimonta un grandissimo Giappone per 2-1 grazie al graffio di Gabriel Martinelli al 95' e vola ufficialmente agli ottavi di finale del Mondiale 2026!21:05
90'+10'
Lancio lungo di Suzuki, ma il Giappone non riesce a creare nulla di interessante.21:03
90'+8'
Sostituzione Brasile: Esce Bruno Guimarães, entra Danilo Santos.21:01
90'+7'
Sostituzione Giappone: Koki Ogawa prende il posto di Daizen Maeda.21:00
90'+5'
GABRIEL MARTINELLI! BRASILE-Giappone 2-1! Bruno Guimarães al limite dell'area di rigore imbuca Gabriel Martinelli tra la linea difensiva giapponese; l'attaccante stoppa con il sinistro e batte Suzuki di destro con un tiro sul palo lontano. Brasile avanti al fotofinish!21:01
90'+3'
Il gioco è rimasto fermo più di un minuto, con Casemiro a terra. È costretto ad abbandonare il terreno di gioco, al suo posto entra Fabinho.20:54
90'+1'
Ci saranno sei minuti di recupero.20:52
89'
Vinícius Júnior prova la conclusione a giro sugli sviluppi di un calcio di punizione, deviata da un difensore in calcio d'angolo.20:52
88'
Ritmi più lenti in queste battute finali.20:49
84'
Junnosuke Suzuki viene ammonito per un intervento in ritardo su Danilo.20:45
82'
Il Brasile continua ad attaccare l'area di rigore, rispetto al primo tempo però sembra che da un momento all'altro possa creare qualcosa di interessante.20:44
78'
Entra anche Ao Tanaka al posto di Daichi Kamada.20:40
78'
Doppio cambio per il Giappone: entra Shuto Machino al posto di Junya Ito.20:40
78'
Tenta il tiro dalla distanza Gabriel Martinelli, conclusione che finisce sul fondo.20:42
77'
Dato statistico: i 26 cross su azione tentati finora dal Brasile (ben 18 dei quali arrivati nella ripresa) descrivono al meglio il cambio di strategia impresso da Ancelotti. Basti pensare che in tutta la fase a gironi i verdeoro ne avevano tentati complessivamente 21.20:43
74'
Ancora cross di Gabriel Magalhães con il mancino dalla trequarti sul secondo palo, esattamente come nell'azione del gol: in questa occasione stacca Rayan, ma il tiro viene deviato in corner.20:36
71'
Riprende l'incontro.20:33
68'
L'arbitro interrompe il gioco, è arrivato il momento del cooling break.20:30
66'
Il Giappone cambia anche Ritsu Doan, al suo posto entra Yukinari Sugawara.20:29
66'
Junnosuke Suzuki prende il posto di Keito Nakamura .20:28
66'
Termina l'incontro di Matheus Cunha, entra al suo posto Gabriel Martinelli.20:27
65'
Neymar sta iniziando a scaldarsi.20:28
63'
La sensazione è che il Brasile abbia preso le misure alla difesa bassa del Giappone, attaccando più intensamente con cross dalle fasce.20:27
63'
Ancora un cross con Rayan, Suzuki anticipa tutti.20:26
59'
Ancora Brasile! Vinícius Júnior fa salire i giri del suo motore, accelerazione, finta e sinistro: Suzuki riesce a deviare la conclusione sul palo!20:25
57'
Casemiro è diventato il secondo marcatore più anziano del Brasile ai Mondiali (34 anni 126 giorni), solo dietro Bebeto nel 1998 (34 anni 137 giorni contro la Danimarca).20:22
56'
Gol! BRASILE-Giappone 1-1. Rete di Casemiro. Cross morbido di Gabriel Magalhães dalla trequarti sul secondo palo, Casemiro stacca di testa dall'area piccola e batte Suzuki!20:37
54'
Incredibile muro giapponese! Colpo di testa da posizione ravvicinata di Casemiro, Takehiro Tomiyasu respinge in pallone sulla linea!20:24
52'
Occasione per il Brasile! Danilo scodella la palla dalla destra e Bruno Guimarães stacca molto bene di testa: Suzuki intuisce e para il tiro!20:23
48'
Ammonito Danilo, che ferma irregolarmente Maeda partito in accelerazione.20:12
47'
Dal punto di vista tattico, dopo l'ingresso di Endrick, il Brasile si schiera ora con un modulo a trazione anteriore vicino al 4-2-1-3, con il neoentrato a ridosso del tridente offensivo. Uno scacchiere spregiudicato che andrà verificato con l'effettivo posizionamento in campo.20:24
46'
Brasile subito avanti, cross di Vinícius Júnior profondo dalla sinistra, Suzuki blocca.20:08
46'
Inizia il secondo tempo! Primo pallone toccato dai giapponesi.20:07
45'
Primo cambio per il Brasile: Endrick prende il posto di Lucas Paquetá.20:09
Bisogna risalire al 1938 per trovare l'ultima volta che il Brasile ha vinto una partita a eliminazione diretta (esclusa la finale per il terzo posto) dopo essere stato in svantaggio all'intervallo (2-1 contro la Cecoslovacchia in quell'occasione).19:54
Il primo tempo si chiude con il Giappone incredibilmente in vantaggio. Il Brasile di Ancelotti domina sul piano del gioco e schiaccia i nipponici nella propria metà campo, accarezzando un possesso palla monstre a tratti superiore al 70%. La spinta verdeoro è però lenta e sterile e sbatte contro il muro difensivo avversario. Al 29' arriva la doccia fredda: Kaishu Sano ruba palla a centrocampo, si invola in percussione centrale e fulmina Alisson con un destro rasoterra chirurgico dal limite. Brasile sotto shock all'intervallo.19:52
45'+4'
Finisce il primo tempo: Brasile-Giappone 0-1! 19:50
45'+1'
Ci saranno 4 minuti di recupero.19:46
45'
Daichi Kamada è stato ammonito dal direttore di gara. Fallo tattico per evitare una ripartenza della squadra verdeoro.19:50
43'
Dopo una lunga fase di possesso del Brasile, il Giappone torna a farsi vedere davanti, non riuscendo però a trovare la conclusione.19:45
40'
Al 40' minuto di gioco il possesso palla del Brasile è del 77.5%.19:40
38'
Conclusione di Matheus Cunha dalla distanza: l'idea è buona, ma il tiro è centrale e Suzuki blocca.19:41
35'
Il Brasile cerca un varco, ma appena si avvicina alla trequarti avversaria tutto l'XI del Giappone si riversa nella propria area di rigore.19:38
33'
Marquinhos si libera bene in area e impatta di testa la punizione calciata al centro, ma la mira è sballata e il pallone termina largo sul fondo.19:36
29'
Giappone in vantaggio! Brasile-GIAPPONE 0-1! Gol di Kaishu Sano. Azione travolgente del centrocampista nipponico, che recupera palla a centrocampo e parte in percussione fino al limite dell'area di rigore, dove fa partire una conclusione bassa sul secondo palo su cui Alisson Becker non può arrivare.19:34
27'
Colpo di testa di Ayase Ueda su calcio d'angolo, la sua conclusione finisce oltre la traversa.19:31
26'
Riprende il gioco.19:29
23'
Cooling break.19:28
22'
Ritmi più lenti in questa fase, con tutta la formazione giapponese dietro la linea del pallone.19:27
20'
Il Brasile prova a rendersi pericoloso dalla sinistra con Vinicius Junior, ma il suo cross è preda della difesa nipponica.19:26
14'
Ottima giocata di Junya Ito che dopo un dribbling stava per fare il suo ingresso in area di rigore, ma Casemiro lo stende, ricevendo un cartellino giallo.19:20
14'
Ancora Brasile! Sugli sviluppi di calcio d'angolo Bruno Guimarães tenta la conclusione di destro, palla che finisce oltre il palo destro.19:19
14'
Nuova occasione per il Brasile! Verticalizzazione rapida per vie centrali sull'asse Casemiro-Bruno Guimarães-Matheus Cunha: quest'ultimo libera un sinistro insidioso da fuori area, ma Suzuki è in controllo, si distende e blocca.19:21
12'
Il primo ammonito dell'incontro è Kaishu Sano, che dopo essersi allungato molto il pallone entra in ritardo su Vinicius Junior.19:14
10'
Cross di Danilo verso Lucas Paquetá a centro area, che però non riesce ad agganciare; sulla deviazione tenta il tiro Bruno Guimarães che colpisce in pieno Paquetá.19:21
9'
Giropalla del Brasile, che ha un controllo totale del gioco nella fase iniziale di questo incontro.19:09
5'
Lancio di Lucas Paquetá con il mancino a premiare il movimento di Vinicius Junior, Zion Suzuki esce con i tempi giusti e respinge con i pungi non appena il pallone entra in area.19:21
3'
Fantastica atmosfera allo Houston Stadium, con lo stadio prevalentemente verdeoro.19:04
2'
Primo squillo del Brasile, conclusione di Bruno Guimarães deviata in calcio d'angolo.19:03
Si parte! Primo pallone giocato dalla nazionale verdeoro.19:00
Le due squadre sono in campo, è arrivato il momento degli inni nazionali: si parte con quello del Brasile, seguirà quello giapponese.18:54
Arbitro dell'incontro sarà l'italiano Maurizio Mariani, alla sua terza direzione arbitrale in questo Mondiale.18:36
Hajime Moriyasu ha effettuato quattro sostituzioni rispetto al precedente XI iniziale: Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Kaishu Sano e Junya Ito scendono in campo dall'inizio al posto di Ao Tanaka, Ko Itakura, Ayumu Seko e Yukinari Sugawara. Dall'altra parte, il Brasile ripete gli stessi 11 schierati dall'inizio contro la Scozia.18:46
Il Giappone schiera un 3-4-2-1: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Junya Ito, Daizen Maeda; Ayase Ueda. CT: Hajime Moriyasu.18:32
Carlo Ancelotti schiera un 4-3-3: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius Júnior.18:31
Alle ore 19:00 (12:00 locali) a Houston andrà in scena il sedicesimo di finale tra Brasile e Giappone. La nazionale verdeoro arriva a questa sfida dopo essere arrivata in cima al proprio girone (grazie a due successi e un pareggio), mentre i nipponici sono arrivati secondi nel Gruppo F dietro all'Olanda.18:46
Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Brasile-Giappone, incontro valido per i sedicesimi di finale del Mondiale FIFA 2026.18:13
Brasile - Giappone è valevole per i sedicesimi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 29 giugno alle ore 19:00 allo stadio Houston Stadium di Houston, Texas. Arbitro di Brasile - Giappone sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Marco Di Bello.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
146
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
22
Espulsioni
2
Cartellini per partita
5.0
Falli per cartellino
5.8
Ha arbitrato un totale di 5 partite nella stagione in corso:
Serie B: 5 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
07-02-2026
Serie B
Frosinone-Venezia 1-2
01-05-2026
Serie B
Bari-Virtus Entella 2-0
19-05-2026
Serie B
Monza-Juve Stabia 2-1
Dove vedere Brasile-Giappone di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Brasile-Giappone si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00 (mezz'ora prima) del 29 giugno. Brasile-Giappone verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Brasile - Giappone sulla Guida TV.