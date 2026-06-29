Il Brasile stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale, ma lo fa al termine di una vera e propria battaglia tattica contro un Giappone d'acciaio. La squadra di Ancelotti, sorpresa nel primo tempo dalla splendida percussione di Kaishu Sano (29'), ha avuto il grande merito di non perdere la calma di fronte al densissimo fortino difensivo eretto da Moriyasu.La chiave della rimonta verdeoro è arrivata nella ripresa, grazie a una strategia ben chiara, spinta e cross dalle corsie laterali. Dopo il pareggio di testa firmato da Casemiro (56'), l'assedio si è concretizzato in pieno recupero. Al 95', l'intuizione di un monumentale Bruno Guimarães ha liberato il neoentrato Gabriel Martinelli, glaciale nel siglare il 2-1 definitivo.

Per il Giappone resta l'onore delle armi e una prestazione difensiva quasi perfetta, nonostante nel secondo tempo non sia più riuscito a sfruttare le ripartenze e finendo con il schiacciarsi troppo dietro.

Il prossimo appuntamento del Brasile sarà il 5 luglio a New York contro la vincente di Costa D'Avorio-Norvegia.

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