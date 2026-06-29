Grazie per aver seguito la diretta di Germania-Paraguay 1-1 (3-4 d.c.r.) e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i Mondiali 2026.01:34

6° rigore Paraguay: gol di Canale! Il difensore incrocia il suo sinistro insaccando all'incrocio dei pali, spiazzato Neuer.01:29

6° rigore Germania: errore di Jonathan Tah! Il difensore tedesco calcia alto sopra l'incrocio dei pali di sinistra.01:28

5° rigore Paraguay: errore di Balbuena! Il numero 5 apre il destro, Neuer intuisce e respinge il secondo match point.01:27

5° rigore Germania: gol di Amiri! Il numero 20 apre il destro e spiazza Gill.01:26

4° rigore Paraguay: errore di Sanabria! Il centravanti incrocia troppo la conclusione con il destro, mettendo fuori rispetto al palo di sinistra.01:25

4° rigore Germania: errore di Woltemade! L'attaccante tedesco apre verso l'angolino basso di destra, ma Gill intuisce e respinge.01:24

3° rigore Paraguay: gol di Galarza! Il 23 prende una rincorsa corta e spiazza Neuer con il mancino ad aprire.01:23

3° rigore Paraguay: gol di Musiala! Il numero 10 incrocia verso l'angolino basso: Gill intuisce ma non riesce a respingere.01:23

2° rigore Paraguay: gol di Gustavo Gómez! Il difensore apre il destro e spiazza Neuer.01:22

2° rigore Germania: gol di Kimmich! Il capitano incrocia con il destro e spiazza Gill.01:21

1° rigore Paraguay: gol di Mauricio! L'attaccante incrocia con il mancino e porta in vantaggio i suoi: Neuer indovina ma non basta.01:20

1° rigore Germania: errore di Havertz! Il numero 7 incrocia e si fa ipnotizzare da Gill, che para a mezza altezza.01:19

Tutto ancora in bilico dopo il 120': Paraguay-Germania si deciderà ai calci di rigore.01:13

120'+3' Finisce il secondo tempo supplementare: Paraguay-Germania 1-1.01:13

120'+2' 6a sostituzione Paraguay: esce Júnior Alonso, entra Fabián Balbuena01:12

120'+1' Prova a concludere direttamente verso la porta Amiri, con la palla che colpisce l'esterno della rete: tutto sotto controllo per Gill, che era pronto sul palo.01:12

120'+1' Segnalati 2 minuti di recupero.01:11

120' Havertz salta Galarza al limite e viene steso: calcio di punizione per la Germania dalla zona sul centrodestra.01:11

119' Antov da due passi! Corner dalla destra di Brown verso il centro dell'area dove Antov, all'interno dell'area piccola, colpisce centralmente di testa, permettendo a Gill di bloccare.01:10

117' 2° ammonito Paraguay: cartellino giallo per Matías Galarza. Il numero 23 restituisce subito il colpo a Musiala e viene punito dall'arbitro.01:08

115' 2° ammonito Germania: cartellino giallo per Jamal Musiala. Il numero 10 punito per un intervento in ritardo e dettato dalla frustrazione ai danni di Galarza, dopo un precedente fallo non fischiato dall’arbitro.01:07

112' Dagli sviluppi del corner il Paraguay prova il contropiede, poi decide di consolidare il possesso e ripartire da dietro.01:02

111' Kimmich prova il gol olimpico da corner, ma Gill alza nuovamente in calcio d'angolo.01:01

110' 6a sostituzione Germania: esce Florian Wirtz, entra Nadiem Amiri01:01

110' 5a sostituzione Germania: esce Antonio Rudiger, entra Malick Thiaw01:01

109' Palla filtrante di Kimmich per Brown, con Caballero che riesce a metterci il piede e a mandare in calcio d'angolo.01:00

106' 1° ammonito Germania: cartellino giallo per Kai Havertz. Il numero 7 alza troppo il braccio e colpisce al volto Canale.00:57

106' Via al secondo tempo supplementare. Si riparte dal possesso per il Paraguay.00:58

Niente da fare per la Germania, che nel corso del primo tempo supplementare aveva trovato la via del gol, poi annullato dopo una revisione al VAR per un fallo di Antov sul portiere. I tedeschi avranno ora poco più di 15 minuti per evitare di arrivare ai calci di rigore.00:55

105'+5' Finisce il primo tempo supplementare. Germania-Paraguay 1-1.00:53

105'+5' Cross dalla sinistra di Wirtz verso il secondo palo dove Havertz colpisce di testa tentando la torre per Woltemade: Gill interviene e blocca in due tempi.00:53

105'+1' Segnalati 4 minuti di recupero.00:50

105' Ammoniti entrambi i ct a causa del caos creato durante la revisione dell'arbitro al VAR.00:50

105' Annullato il gol della Germania! Corner battuto dalla destra a rientrare da parte di Brown verso il secondo palo dove stacca tutto solo Tah, che di testa mette sotto la traversa. Dopo una visione al monitor, però, l'arbitro rileva un fallo per un blocco di Antov sul portiere Gill, con il tedesco che gli impedisce di arrivare sulla traiettoria.00:49

104' Attenzione: l'arbitro viene richiamato dal VAR.00:47

100' Dagli sviluppi del corner battuto da destra, arriva il controcross dalla sinistra di Wirtz: in area non tocca nessuno, con Cubas che buca di testa ma alle sua spalle Tah non colpisce.00:43

99' 5a sostituzione Paraguay: esce Damián Bobadilla, entra Antonio Sanabria00:42

99' 4a sostituzione Paraguay: esce Juan José Cáceres, entra Braian Ojeda00:42

98' Woltemade si gira in area e lascia partire il mancino, con Gustavo Gomez che si oppone come può: proteste dei tedeschi, che chiedono il tocco di mano. Dopo un check con il VAR, si riparte da calcio d'angolo.00:41

96' Sul corner battuto dalla sinistra da Kimmich verso il secondo palo Tah prova la sponda aerea, ma secondo il guardalinee la palla era uscita: si riparte con un rinvio dal fondo per il Paraguay.00:40

95' Punizione dalla sinistra battuta da Kimmich, anche questa volta troppo lenta e respinta dalla difesa del Paraguay: sul proseguo dell'azione, però, la Germania si guadagna un tentativo dalla bandierina.00:38

93' Il primo tentativo di Woltedame arriva ad inizio supplementari, la conclusione murata arriva a Kimmich che da fuori tenta a sua volta: si oppone Gustavo Gomez.00:36

91' Via al primo tempo supplementare. Possesso per la Germania.00:34

91' 3a sostituzione Paraguay: esce Miguel Almirón, entra Gustavo Velázquez00:35

Nonostante un assedio per tutto il secondo tempo, la Germania trova solo il gol del momentaneo pareggio con il colpo di testa vincente di Havertz. Il Paraguay, però, resiste fino alla fine e riesce a portare la partita ai calci di rigore.00:32

90'+5' Finiscono i tempi regolamentari: dopo 90 minuti Germania e Paraguay sono ancora in parità, si va ai tempi supplementari.00:31

90'+5' Cross teso di Musiala dalla destra: il pallone viene leggermente deviato e termina dall’altra parte del campo. La Germania batte rapidamente la rimessa laterale, ma Undav, sull’azione successiva, commette fallo sulla corsia opposta ai danni di Galarza.00:29

90'+3' Almirón fa tutto da solo, accentrandosi dalla destra verso il centro della trequarti, e lascia partire un mancino potente: la conclusione viene deviata lungo il suo percorso e termina in calcio d’angolo per il Paraguay.00:27

90'+2' Corner battuto profondo dalla destra da Brown, con Tah che prova una torre di testa ma con la palla che termina direttamente tra le mani di Gill.00:25

90'+1' Musiala guida la manovra offensiva dei suoi, poi scarica per Antov che cede a Kimmich: conclusione dal limite deviata in angolo.00:24

90'+1' 5 minuti di recupero.00:24

88' 4a sostituzione Germania: esce Leroy Sané, entra Nick Woltemade00:21

86' Corner dalla destra di Wirtz per la sponda di testa di Goretzka, che colpisce Antov, il quale è però in fuorigioco.00:20

80' La punizione di Sané si infrange contro il muro, poi sul successivo cross di Kimmich allontana la difesa sudamericana.00:13

79' 3a sostituzione Germania: esce Aleksandar Pavlovic, entra Waldemar Anton00:12

78' Havertz ci prova di testa! Cross dalla sinistra di Wirtz verso il centro dell'area dove Havertz colpisce da pochi passi in zona secondo palo: Gill è reattivo e respinge con i guantoni.00:12

77' Pericolo per la Germania: splendida palla in verticale di Cubas per Caballero, che a tu per tu con Neuer non riesce a trovare il tempo giusto per la conclusione. Ma tutto è inutile perché l’attaccante era in posizione di fuorigioco.00:11

74' Sané prova un cross a rientrare con il mancino dalla destra: Canale la spizza involontariamente verso la sua porta, con Gill che però blocca centralmente senza problemi.00:07

72' Cooling break anche nella ripresa: qualche attimo di stop e si riparte.00:05

70' Tante proteste da parte della Germania: sugli sviluppi del corner, Neuer blocca il pallone e prova a far ripartire subito l’azione, infastidito da Gustavo Gómez. Il portiere tedesco riesce comunque a lanciare in campo aperto per avviare il contropiede, ma l’arbitro ferma inspiegabilmente il gioco, assegnando una punizione alla Germania senza estrarre alcun cartellino.00:04

69' Prova a tornare avanti il Paraguay: cross dalla destra di Caceres, Brown si oppone e devia in calcio d'angolo.00:02

67' Il primo corner di Kimmich viene anticipato da Almirón nei pressi del primo palo: il numero 10 paraguayano di testa allontana il pallone concedendo un altro calcio d’angolo. Sugli sviluppi del secondo, però, l’arbitro ferma tutto per un fallo in attacco.00:01

66' La punizione battuta da Sané si infrange sulla barriera; Gustavo Gómez però lascia inspiegabilmente scorrere il pallone fino al fondo, concedendo così un calcio d’angolo alla Germania.00:00

65' 1° ammonito Paraguay: cartellino giallo per Andres Cubas. Il centrocampista punito per un intervento in ritardo su Havertz a pochi metri dal limite dell'area.23:58

63' 2a sostituzione Germania: esce Deniz Undav, entra Jamal Musiala23:56

62' Kimmich prova un cross morbido dentro l'area, con Gill che esce e blocca senza problemi.23:55

61' Havertz si abbassa sulla trequarti destra, punta Galarza e lo salta netto in dribbling, venendo però travolto dall’avversario: per la Germania arriva una punizione interessante.23:55

59' Mauricio prova subito a rendersi utile, si allarga sulla sinistra e crossa verso il secondo palo, dove Cabellero colpisce di testa: blocca Neuer.23:53

57' 2a sostituzione Paraguay: esce Julio Enciso, entra Mauricio23:51

56' Grande imbucata di Wirtz per Sané, con Alonso che devia al centro dell’area. Goretzka ha l’occasione per un “rigore in movimento”, ma Gill si oppone con un grande intervento, salvando i suoi dall’uno-due.23:50

55' 1a sostituzione Paraguay: esce Gabriel Avalos, entra Gustavo Caballero23:48

54' GOL! GERMANIA-Paraguay 1-1! Rete di Havertz! Wirtz si accentra sulla trequarti sinistra, crossa verso il centro dove Havertz deve solo spizzare con la testa, insaccando verso il palo lontano.23:48

50' Che brivido per la Germania: Kimmich sbaglia il passaggio all’indietro verso Neuer, Enciso si infila nella traiettoria e intercetta. A tu per tu con il portiere tedesco, però, si fa ipnotizzare: Neuer è bravissimo in uscita e salva tutto con il piede sinistro, quasi come un intervento da hockey.23:44

49' La ripresa è iniziata sulla falsariga del primo tempo: la Germania continua a fare la partita e a gestire il possesso, mentre il Paraguay resta compatto nella propria metà campo e, una volta recuperato il pallone, non esita a spazzarlo il più lontano possibile.23:43

46' Un po' a sorpresa, la prima mossa di Nagelsmann non riguarda il reparto offensivo: l'unica sostituzione effettuata dal ct tedesco al rientro dall'intervallo è Goretzka per Nmecha. Restano invariati dunque modulo e attaccanti.23:40

46' Via alla ripresa: si riparte dal possesso per la Germania.23:38

46' 1a sostituzione Germania: esce Felix Nmecha, entra Leon Goretzka23:39

Nagelsmann dovrà probabilmente intervenire dal punto di vista tattico: il suo 4-2-3-1, che in fase offensiva diventa spesso un 4-4-2 con Undav a supporto di Havertz, finora non ha prodotto gli effetti sperati. Dalla panchina scalpitano soprattutto Musiala e Woltemade: resta da capire su chi deciderà di puntare il tecnico tedesco.23:24

Primo tempo che racconta di una Germania padrona del possesso, ma incapace di creare veri pericoli dalle parti di Gill. A colpire, invece, è il Paraguay proprio allo scadere: sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla destra, il pallone torna ad Almirón, che allarga per Galarza. Il suo cross trova l'inserimento perfetto di Enciso, che di testa firma l'1-0.23:23

45'+6' Finisce il primo tempo: Germania-Paraguay 0-1.23:21

45'+5' Calcio d'angolo battuto dalla destra da Brown verso il secondo palo: il pallone spiove lentamente in area e Gill esce con sicurezza, bloccandolo senza difficoltà.23:21

45'+4' Sané prova a passare in mezzo a due sulla destra, terminando poi a terra, senza fallo secondo l'arbitro. Canale riconsegna però palla alla Germania, che si guadagna un'altra opportunità dalla bandierina.23:20

45'+3' Dagli sviluppi del corner battuto da sinistra da Kimmich, la palla torna nei pressi del giocatore del Bayern Monaco che conclude: tiro debole e bloccato da Gill.23:19

45'+2' Nmecha entra in area dalla destra e mette un cross teso alla ricerca di Havertz. La deviazione di un difensore del Paraguay trasforma però il traversone in un tiro, con il pallone che termina sul fondo, andando vicino al palo alla sinistra di Gill.23:18

45'+1' Altro calcio d'angolo dalla sinistra per la Germania, ma il cross di Kimmich viene soltanto sfiorato e attraversa tutta l'area fino al lato opposto, dove Alonso riesce a mettere il pallone in rimessa laterale.23:17

45'+1' Segnalati 5 minuti di recupero.23:16

45' Azione confusa da parte della Germania all'interno dell'area di rigore del Paraguay, con Kimmich che chiude l'azione con un mancino impreciso dal limite: palla alta.23:16

42' GOL! Germania-PARAGUAY 0-1! Rete di Enciso! Sul proseguo dell'azione di calcio d'angolo, Galarza si libera sulla destra, riceve e crossa verso il centro dell'area dove Enciso di testa spiazza Neuer mettendo a fil di palo verso sinistra.23:15

42' Calcio d'angolo dalla destra per il Paraguay: Almirón rientra sul mancino e pennella un cross a uscire verso il centro dell'area, ma Neuer esce con decisione e allontana il pallone con i pugni.23:12

40' La Germania sceglie la battuta corta del corner, ma Wirtz si intestardisce in un dribbling di troppo e finisce per perdere il pallone, permettendo al Paraguay di allontanare il pericolo.23:11

40' Lancio lungo da dietro di Tah alla ricerca della profondità offerta da Wirtz: Caceres corre verso la sua area e di testa mette direttamente in corner.23:10

37' Havertz si allarga sulla sinistra per liberare spazio, riceve il pallone e mette un cross rasoterra verso il limite dell'area. La giocata è però prevedibile e il Paraguay prova subito a ripartire in contropiede, costringendo il numero 7 tedesco a inseguire l'avversario e a spendere il fallo.23:08

30' Pillola statistica: Il Paraguay ha attualmente una percentuale di passaggi riusciti del 56%, la seconda più bassa in questa Coppa del Mondo FIFA dietro proprio allo stesso Paraguay (54% contro la Turchia).23:01

29' Prima vera occasione per la Germania dopo diversi minuti: Kimmich attira su di sé la pressione e serve in profondità Sané, che si presenta a tu per tu con Gill senza però riuscire a concludere. Tutto inutile, comunque, perché l'attaccante tedesco era partito in posizione di fuorigioco.23:00

26' Qualche errore di troppo in questa fase centrale del primo tempo, con il ritmo che si è leggermente abbassato. La Germania continua a gestire il possesso, ma la manovra è piuttosto prevedibile e fatica a trovare spazi; il Paraguay, invece, resta compatto e aspetta il momento giusto per ripartire.22:58

23' Cooling break: squadre a bordocampo e qualche istante di stop.22:53

19' Il piano gara del Paraguay è ormai evidente: dopo un avvio propositivo alla ricerca del vantaggio, la squadra di Alfaro si è abbassata nella propria metà campo, lasciando l'iniziativa alla Germania e aspettando il momento giusto per ripartire in contropiede.22:50

15' Fallo in attacco di Pavlovic sugli sviluppi del calcio d'angolo: il centrocampista tedesco travolge il portiere Gill prima di poter intervenire sul pallone e l'arbitro interrompe immediatamente il gioco.22:46

10' Buon ritmo in questi primi dieci minuti, con entrambe le squadre già pericolose dalle parti della porta avversaria. Negli ultimi minuti, però, è la Germania ad aver preso in mano il controllo del gioco, mentre il Paraguay si è progressivamente abbassato a difesa della propria metà campo.22:42

8' Dagli sviluppi del corner Tah fa sponta verso il limite dell'area dove Wirtz calcia di prima intenzione: palla alta e lontana dalla porta difesa da Gill.22:39

7' Bella iniziativa di Wirtz, che sfonda sulla sinistra, si accentra sul destro e mette un cross teso a mezza altezza verso il secondo palo, dove Havertz era pronto a spingere il pallone in rete. Provvidenziale l'intervento in scivolata di Gustavo Gómez, che salva tutto e concede soltanto il calcio d'angolo.22:38

6' La Germania prova ad approfittare della momentanea superiorità numerica, ma la conclusione di Undav, sbilanciato all'indietro al momento del tiro, termina alta sopra la traversa. Al termine dell'azione rientra Gustavo Gómez e si torna in parità numerica, undici contro undici.22:37

5' Problemi al ginocchio per Gustavo Gómez, rimasto vittima di un contrasto fortuito con Undav: il difensore paraguayano ha avuto il ginocchio intrappolato sotto l'avversario ed è costretto a lasciare il campo accompagnato dallo staff medico.22:36

2' Dagli sviluppi del calcio d'angolo battuto da sinistra, la palla viene spizzata verso il secondo palo dove Alonso è tutto solo, ma la sua conclusione viene respinta da Neuer: subito un brivido per la Germania.22:32

Prova subito a spingere il Paraguay, puntando l'area di rigore subito dopo il calcio d'inizio: Enciso si accentra dalla sinistra e conclude con il destro, Kimmich devia in angolo.22:32

Via al match. Primo possesso per il Paraguay.22:31

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: prima gli inni nazionali, poi il fischio d'inizio.22:21

A dirigere l’incontro, con il calcio d’inizio fissato alle 22:30 italiane, quando a Boston saranno le ore 16:30, sarà l’arbitro marocchino Jalal Jayed.21:13

Alfaro si affida ad un 4-4-2, con Gill tra i pali e con Caceres e Alonso ai lati di Gomez e Canale. A centrocampo Cubas in mediana affiancato da Bobadilla con Almiron, rientrato dalla squalifica, e Galarza sulle fasce. Davanti, a supporto di Avalos, c'è Enciso.22:35

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Paraguay risponde con un 4-4-2: Gill - Caceres, Gomez, Canale, Alonso - Almiron, Bobadilla, Cubas, Galarza - Avalos, Enciso. Ct: Alfaro22:34

Nagelsmann conferma il suo XI ideale con una sola sorpresa: Neuer tra i pali, con la difesa a quattro composta da Kimmich, Tah, Rudiger (al posto dell’infortunato Schlotterbeck) e Brown. In mediana Nmecha e Pavlovic, mentre sulla trequarti il terzetto composto da Sané, Undav (al posto di Musiala) e Wirtz, con Havertz unica punta.21:11

FORMAZIONI UFFICIALI: La Germania scende in campo con un 4-2-3-1: Neuer - Kimmich, Tah, Rudiger, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sané, Undav, Wirtz - Havertz. Ct: Nagelsmann21:10

Il Paraguay approda alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali per la quinta volta nella sua storia. In precedenza, la formazione sudamericana è riuscita a superare il turno solo in un'occasione, nel 2010, quando eliminò il Giappone ai rigori negli ottavi di finale: si tratta anche dell'unico incrocio a eliminazione diretta contro una nazionale non europea.19:41

Per la Germania si tratta della prima partita della fase a eliminazione diretta di un Mondiale dalla finale del 2014, vinta 1-0 contro l'Argentina. I tedeschi hanno conquistato il successo in otto delle ultime nove gare a eliminazione diretta disputate nella competizione, con l'unica sconfitta arrivata per 1-0 contro la Spagna nella semifinale del 2010.19:40

Quello tra Germania e Paraguay sarà il terzo confronto della storia. I due precedenti sorridono ai tedeschi, vittoriosi 1-0 ai Mondiali del 2002, mentre l'altra sfida, un'amichevole disputata nel 2013, si è conclusa con un pareggio per 3-3.19:40

Al Gillette Stadium di Boston, nel Massachusetts, la Germania, prima classificata nel Gruppo E davanti a Costa d'Avorio, Ecuador e Curaçao, inaugura la propria fase a eliminazione diretta affrontando il Paraguay. I sudamericani, invece, hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale come una delle migliori terze, dopo aver chiuso il Gruppo D a quota quattro punti alle spalle di Stati Uniti e Australia e davanti alla Turchia.19:39

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Germania e Paraguay, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.19:39

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