Goooooool: Hossam Abdelmaguid va a bersaglio per l'Egitto, che vola agli ottavi di questo Mondiale.
Finisce qui!!! L'Egitto vola agli ottavi dopo i calci di rigore: percorso netto contro l'Australia dagli 11 metri dopo l'1-1 tra i 90 minuti e i tempi supplementari. La nazionale di Hassan batte complessivamente 5-3 quella di Popovic e aspetta la vincente tra Australia e Capo Verde.
Traguardo storico per l'Egitto contro l'Australia: la nazionale africana agguanta gli ottavi alla sua seconda partita nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali, dopo la sconfitta per 4-2 contro l'Ungheria nel 1934.
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Statistiche
Grazie pe raver seguito la diretta di Australia-Egitto e arrivederci ai prossimi appuntamenti di questa Coppa del Mondo. 23:12
Sabaglia dal dischetto Lucas Herrington: traversa e palla alta. 22:51
Calcio di rigore trasformato per Mohamed Salah, che con un mezzo cucchiaio supera Ryan. 22:51
Non sbaglia Awer Mabil: gol anche per l'australiano destro vincente. 22:49
Gol per l'Egitto: Ramy Rabia incrocia con il destro e non sbaglia. Egitto sempre avanti di uno. 22:49
Gol: a bersaglio anche Jackson Irvine, che apre il destro e sigla il primo penalty per l'Australia. 22:49
Gol! Segna l'Egitto con Mahmoud Saber: destro incrociato e palla in rete. 22:49
Sbaglia il primo calcio di rigore l'Australia: Harry Souttar tira altissimo.22:45
120'+2'
Si va ai calci di rigore a Dallas: punteggio inchiodato sull'1-1 anche dopo i tempi supplementari. 22:39
120'+1'
Sostituzione per l'Egitto: Marwan Attia esce dal campo e lascia il posto a Mahmoud Saber.22:38
120'
Un minuto di recupero. 22:38
120'
Cartellino giallo Yasser Ibrahim.22:36
119'
Sostituzione Australia con Popovic che cambia il portiere: Patrick Beach lascia il posto al veterano Mathew Ryan.22:35
117'
Punizione dal limite per l'Australia, che prova a sfruttare un'occasione. Mabil centra la barriera e pallone che alla fine termina in fallo laterale. 22:35
115'
Si accende Hassan nell'area piccola australiana, Herrington concede un altro corner all'Egitto, in pressing da qualche minuto. 22:31
112'
Ci prova due volte di fila l'Egitto dalla bandierina, ma alla fine respira l'Australia: palla sul fondo e si riparte da Beach. 22:29
111'
Altra conclusione deviata: ci prova Ashour e Souttar manda in corner. 22:28
108'
Tiro deviato di Attia: Beach non si sposta troppo e riesce comunque a bloccare il pallone. Brivido per l'Australia. 22:26
106'
Al via il secondo tempo supplementare. Un cambio per l'Egitto, con Marmoush sostituito dal giovane Abdelkarim, attaccante del Barcellona B. 22:24
105'
Termina il primo dei due tempi supplementari. Punteggio sempre in equilibrio. 22:22
105'
Sostituzione Egitto: Omar Marmoush lascia il posto al giovanissimo Hamza Abdelkarim, classe 2008. 22:20
105'
Cartellino giallo per Haissem Hassan, che strattona per la maglia Behich.22:18
100'
Meglio l'Egitto finora in questo primo tempo supplementare, ma le squadre sono visibilmente stanche. 22:17
97'
Incursione di Hassan sulla fascia destra, ma il cross attraversa l'area e si deposita direttamente in fallo laterale dalla parte opposta del campo. 22:15
93'
Subito pericoloso l'Egitto: Marmoush fa una bella sponda per Salah, che però, con il destro, calcia male. 22:09
90'
Si parte: primo pallone toccato dall'Australia. 22:07
Serviranno almeno i tempi supplementari per decidere chi passerà il turno tra Australia ed Egitto, che sfiderà la vincente tra Capo Verde e Argentina. 22:19
90'+6'
Sostituzione per l'Australia: esce Aiden O'Neill, che lascia il posto a Paul Okon-Engstler.22:07
90'+6'
Sostituzione Australia: esce Connor Metcalfe, al suo posto Awer Mabil.22:07
90'+5'
Si va ai supplementari a Dallas: dopo i tempi regolamentari il risultato rimane 1-1.22:02
90'+4'
Miracolo di Beach: traversone di Salah per Rabia che incorna di testa e viene neutralizzato dal guantone del portiere in angolo.21:58
90'+3'
Altro corner per l'Egitto: sulla bandierina Salah.21:55
90'+1'
L'extra-time si apre con un corner pe l'Egitto.21:53
90'
Saranno cinque i minuti di recupero. 21:53
88'
Nulla di fatto sul corner di Hrustić, con Irwine che colpisce di testa il pallone centrando un compagno. 21:51
87'
Calcio d'angolo per l'Australia: in questi minuti entrambe le squadre hanno alzato i ritmi. Dalla bandierina andrà Hrustić.21:49
85'
Trezeguet anticipato per un soffio da Behich. Occasione Egitto.21:48
81'
Souttar tenta di sfondare per vie centrali ma l'eccessiva irruenza contro Rabia viene rilevata dall'arbitro: punizione per l'Egitto. 21:45
80'
Sostituzione Egitto: come annunciato, Karim Hafez non ce la fa; al suo posto entra in una posizione inedita Trezeguet.21:43
79'
Hafez fermo a terra, sembra per crampi. Chiesto il cambio dal terzino. 21:41
77'
Possesso prolungato dell'Australia, che ora prova a guadagnare metri nella metà campo dell'Egitto. 21:39
76'
Quello di Hany è il 13esimo autogol di questo Mondiale: quella in corso diventa l'edizione con più autoreti della storia (12 nel 2018). 21:39
74'
Sostituzione Australia: Nestory Irankunda lascia spazio a Mohamed Touré.21:36
74'
Sostituzione per l'Australia: Popovic richiama in panchiba Cristian Volpato, al suo posto Ajdin Hrustic.21:36
71'
Si riprende, a circa 20 minuti dal 90' col punteggio inchiodato sull'1-1. 21:36
67'
Secondo cooling break a Dallas. 21:33
67'
Sostituzione Egitto: fuori Hamdi Fathy, al suo posto Hossam Abdelmaguid.21:30
67'
Sostituzione Egitto: Zico lascia il posto a Haissem Hassan.21:29
59'
Ancora graziato dall'arbitro Ibrahim nell'ennesimo contatto con Irankunda. 21:25
57'
Mohamed Hany (due) è diventato il secondo giocatore ad aver concesso due autogol nella Coppa del Mondo FIFA, insieme al bulgaro Ivan Vutsov (due).21:31
55'
GOOL!!AUSTRALIA-Egitto 1-1: pareggio sugli sviluppi del calcio piazzato di O'Neill, che sul cross in mezzo trova la deviazione involontaria di Mohamed Hany nella porta di Shobeir. Torna tutto in equilibrio a Dallas. 21:19
53'
Punizione per l'Australia dal lato sinistro dell'area egiziana.21:16
48'
Occasione per l'Australia, ma Hany è rimasto a terra dopo uno scontro aereo e i giocatori hanno richiesto l'ingresso dello staff medico e della barealla. Dopo la caduta il giocatore dell'Egitto sembrava incosciente, ma alla fine si è rialzato e ha dato l'ok per proseguire la gara. 21:12
47'
Avvio letale dell'Egitto a inizio ripresa, ma Marmoush da posizione invitantissima non trova la porta. 21:15
47'
Si riparte a Dallas, al via il secondo tempo di Australia-Egitto.21:08
46'
Sostituzione Australia: Jordan Bos lascia il posto a Kai Trewin per infortunio. 21:08
A Dallas la sfida tra Australia ed Egitto si apre con la traversa scheggiata da Volpato e il gol di Ashour dopo appena 13 minuti, ma dopo il vantaggio della nazionale di Hassan i ritmi si abbassano e nessuna delle due squadre trova spazi per l'affondo. Meglio i nordafricani in generale, con un Salah tuttavia piuttosto arginato dalla retroguardia di Popovic. 20:57
45'+5'
Duplice fischio a Dallas: squadre a riposo sull'1-0 a favore dell'Egitto grazie al colpo di testa vincente di Ashour al 13'.20:52
45'+3'
Occasione per l'Australia nell'area piccola egiziana: Irankunda anticipato ma si lamenta per un tocco col braccio del suo avversario. Dopo il silent check si può procedere: nessun intervento irregolare, anche da replay.20:50
45'
Saranno cinque i minuti di recupero.20:46
43'
Altro scontro Ibrahim-Irankunda, con l'egiziano che ha nuovamente la peggio e rimane a terra. 20:46
38'
Altro giro dalla bandierina per l'Australia, che però non riesce a sfruttare le palle inattive.20:39
37'
Altro spunto offensivo degli uomini di Popovic con Irankunda che supera Ibrahim ma viene anticipato da Shobeir.20:43
35'
Sugli sviluppi del calcio piazzato prima Circati gira debolmente il pallone verso la porta, poi Behich ci prova dalla distanza: rasoterra preciso ma debole e il pallone lo blocca Shobeir senza problemi. 20:40
31'
Punizione per l'Australia sulla trequarti egiziana: Ibrahim interviene in ritardo su Irankunda e poi, colpito dai tacchetti dell'attaccante avversario, rimane a terra dolorante. Fallo al limite dell'egiziano.20:35
30'
Passata la mezz'ora di gioco a Dallas: l'Egitto mantiene il vantaggio e l'Australia fatica a trovare spazi.20:31
26'
Si riparte. 20:27
23'
Primo cooling break del match.20:24
23'
Niente da fare sugli sviluppi del corner: Herrington impatta di testa il pallone ma senza indirizzarlo verso la porta. 20:24
22'
Si ribalta in fretta il fronte d'attacco a Dallas: chance dalla bandierina per l'Australia. 20:23
21'
Conlclusione larga di Zico servito bene in profondità, ma l'arbitro ferma tutto: c'era fuorigioco. 20:22
17'
Destro a giro di Marmoush dopo una percussione efficace sull'out di sinistra, ma il pallone viene deviato da Souttar. 20:17
13'
GOOOL! Australia-EGITTO 0-1. Rete di Emam Ashour: colpo di testa vincente del classe '98 dell'Al-Ahly, che dopo aver colpito la barriera con il piazzato si è presentato puntualissimo sul cross di Hafez da destra. 20:19
12'
Punizione per l'Egitto sul lato sinistro dell'area di rigore australiana guadagnata da Zico. 20:13
11'
Leggerezza in fase di impostazione da parte di Shobeir che incoraggia la pressione dell'Australia, ma sulla fascia destra alla fine Ibrahim subisce fallo e l'Egitto guadagna una punizione. 20:12
7'
Altra incursione per l'Australia, che guadagna il primo corner del match. 20:09
5'
Prima occasione per l'Australia: Volpato riceve palla per vie centrali e dal limite carica un sinistro che scheggia la traversa. 20:07
3'
Manovra controllata dell'Egitto in avvio di gara: la formazione di Hassan prova ad avanzare col palleggio. 20:03
1'
Si parte a Dallas: primo pallone toccato dall'Australia. 20:01
Squadre in campo a Dallas, a breve gli inni nazionali, poi al via il match tra Australia ed Egitto che vale il pass per gli ottavi. Si parte con l'inno nazionale australiano, poi sarà il turno di quello egiziano. 19:53
A dirigere la gara tra Australia ed Egitto sarà l'uruguaiano Gustavo Tejera, affiancato dai connazionali Carlos Barreiro e Nicolás Taran.19:58
La vincente di Australia-Egitto affronterà agli ottavi quella di Argentina-Capo Verde, in programma a mezzanotte ora italiana. 19:15
Formazione ufficiale Egitto (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hazef; Fathy, Attia; Ashour, Salah, Zaki; Marmoush. Ct. Hassan. 19:13
Formazione ufficiale Australia (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Behich, O’Neill, Irvine, Bos; Metcalfe, Volpato; Irankunda. Ct. Popovic. 19:13
Australia ed Egitto si sono affrontate solo due volte finora in precedenza: un pareggio 0-0 nella President's Cup del 1987 (vinta dall'Australia per 4-3 alla lotteria dei rigori) e una vittoria dell'Egitto per 3-0 in un'amichevole del 2010.19:11
Benvenuti dalla diretta di Australia-Egitto, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026. La sfida si gioca a Dallas con fischio d'inizio alle 20.00 italiane (13.00 locali). 19:17
Australia - Egitto è valevole per i sedicesimi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 3 luglio alle ore 20:00 allo stadio Dallas Stadium di Arlington, Texas. Arbitro di Australia - Egitto sarà Gustavo Tejera. Al VAR invece ci sarà Leodán González.
Dove vedere Australia-Egitto di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Australia-Egitto si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:00 (mezz'ora prima) del 3 luglio. Australia-Egitto verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Australia - Egitto sulla Guida TV.