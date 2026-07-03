90'+20' FINISCE QUI! Il Portogallo supera i 16esimi di finale superando la Croazia dopo una partita semplicemente incredibile, che resterà nella storia della Coppa del Mondo.03:18

90'+16' FUORIGIOCO CONFERMATO! Pasalic aveva toccato il pallone mentre era in posizione irregolare, la rete di Gvardiol viene dunque annullata! Una delle partite più incredibili della storia della Coppa del Mondo vive l'ennesimo colpo di scena.03:09

90'+15' Attenzione però, perché potrebbe esserci un tocco in fuorigioco: Eskas va al VAR.03:05

90'+13' GOL! Portogallo-CROAZIA 2-2, rete di Gvardiol! Epilogo incredibile di questi tempi regolamentari: palla messa dentro alla disperata, Pasalic riesce a toccare per Gvardiol che in estirata, all'ultimo secondo, rimanda ogni discorso ai tempi supplementari.03:05

90'+12' Cross da sinistra di Perisic, Diogo Costa esce reattivo e blocca la sfera.03:02

90'+12' Serpentina in area e sinistro di Conceicao, palla fuori.03:02

90'+10' Lamentano un tocco di mano in area i giocatori croati, per Eskas non c'è niente.03:00

90'+8' Cartellino giallo Croazia: ammonito Ivan Perisic02:58

90'+6' Sostituzione Croazia: fuori Mateo Kovacic, dentro Andrej Kramaric02:56

90'+4' GOL! PORTOGALLO-Croazia 2-1, rete di Gonçalo Ramos. Una rete tutta milanista potrebbe essere quella decisiva per il passaggio agli ottavi dei lusitani: cross fantastico col destro di Rafael Leao, su cui Ramos stacca altissimo rubando il tempo a Gvardiol e Pongracic e superando di conseguenza Livakovic.02:56

90'+3' Cade in area Nuno Mendes, per Eskas non c'è rigore.02:53

90'+2' Sostituzione Croazia: esce Nikola Vlasic, dentro Josko Gvardiol02:51

90'+1' Concessi 10 minuti di recupero.02:51

89' OCCASIONE CROAZIA! Meravigliosa azione in uscita della Croazia, Sucic sterza e crossa col mancino per Pasalic che di testa da due passi mette a lato: chance incredibile per i croati.02:49

87' Stacco sul corner di Renato Veiga, la sua zuccata esce di poco.02:47

86' Conceicao scappa in profondità, stoppa in area e mette al centro trovando però una deviazione: corner per il Portogallo.02:46

81' Sostituzione Portogallo: fuori Cristiano Ronaldo, dentro Rúben Neves02:42

81' Aveva segnato ancora la Croazia con Sucic, ma anche in questo caso gol annullato: scatto in fuorigioco per il centrocampista dell'Inter.02:41

79' Cross splendido di Perisic per Pasalic, che viene anticipato sul più bello di testa da Renato Veiga.02:39

77' OCCASIONE CROAZIA! Gigantesco ancora Diogo Costa, che esce a valanga e salva il Portogallo con un grande intervento su Matanovic.02:37

75' OCCASIONE CROAZIA! Kovacic recupera il pallone e calcia dal limite centrando in pieno il palo a causa anche del tocco di un grande Diogo Costa. Pochi secondi dopo ha poi un'altra chance, su cui Diogo Costa interviene ancora: doppia occasione colossale per la nazionale balcanica.02:36

73' Sostituzione Croazia: fuori Martin Baturina, dentro Mario Pasalic02:34

68' Una rete storica per Cristiano Ronaldo, che diventa anche il marcatore più anziano nella storia della Coppa del Mondo.02:31

68' GOL! PORTOGALLO-Croazia 1-1, rete di Cristiano Ronaldo. Livakovic spiazzato, rigore perfetto di CR7 che calcia centralmente. Prima rete in una fase finale di un Mondiale e parità ristabilita.02:29

68' Sostituzione Martin Baturina Mario Pasalic02:28

66' CALCIO DI RIGORE PER IL PORTOGALLO! Trattenuta vistosa di Vlasic su Renato Veiga, concesso il penalty ai lusitani: CR7 ha già il pallone, andrà lui dal dischetto.02:27

65' Possibile rigore per il Portogallo: Vlasic trattiene in area Renato Veiga, Eskas al VAR.02:26

64' Confermato il fuorigioco di Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese era partito avanti con la spalla, posizione dunque irregolare seppur di pochissimo.02:25

63' Sostituzione Portogallo: fuori Pedro Neto, dentro Francisco Conceição02:24

63' Sostituzione Portogallo: fuori Bruno Fernandes, dentro Nélson Semedo02:23

63' Sostituzione Portogallo: fuori João Cancelo, dentro Gonçalo Ramos02:23

62' Sostituzione Portogallo: fuori Vtinha, dentro Bernardo Silva02:24

61' Controllo incredibile in area di rigore e pareggio di Cristiano Ronaldo, ma viene fischiato fuorigioco. Attenzione però perché la posizione di CR7 è dubbia.02:21

59' Cartellino giallo Croazia: fallo tattico di Luka Modric, ammonizione inevitabile.02:20

59' OCCASIONE CROAZIA! Contropiede bruciante gestito da Baturina che aspetta ancora Perisic. L'ex Inter punta il diretto avversario e libera il destro, centrando in pieno Diogo Costa.02:19

58' OCCASIONE PORTOGALLO! Traversa clamorosa di Leao, che si libera dalla sinistra e scarica una bordata con il destro che centra in pieno il montante: Livakovic non ci sarebbe mai potuto arrivare.02:18

56' Raddoppia la Croazia con Matanovic, ma Vlasic gli ha servito l'assist partendo da una chiara posizione di fuorigioco: rete annullata.02:17

53' GOL! Portogallo-CROAZIA 0-1, rete di Ivan Perisic. Cross dalla destra di Stanisic deviato che finisce sui piedi dell'ex Inter, che brucia con un sinistro rasoterra in area Diogo Costa. L'esterno diventa così il miglior marcatore della sua nazionale in Coppa del Mondo con sette reti, suddivise in quattro edizioni.02:15

52' Slalom centrale di Vitinha che prova a guadagnare metri, provvidenziale chiusura in scivolata di Modric che gli sradica il pallone dai piedi.02:13

49' Leao prova a liberare stoppando di petto ma si allunga troppo il pallone favorendo Vlasic, che tira di prima intenzione col destro dal limite: palla a lato.02:10

48' OCCASIONE CROAZIA! Giocata eccezionale di Kovacic, che si libera dentro l'area di rigore e calcia da posizione defilata: decisivo anche Diogo Costa, che ci mette il piede e devia in corner.02:09

46' Sostituzione Croazia: fuori Ante Budimir, dentro Igor Matanovic02:08

45' SI RIPARTE! Iniziata la ripresa a Toronto.02:07

Equilibrio sostanziale nonostante un Portogallo che ha dominato il possesso e ha creato di più senza però mai sfondare. Croazia come sempre solida e organizzata,, ma la Croazia ha provato sempre a difendersi con ordine. Curiosità: in tutto il primo tempo si è registrato in solo tiro in porta-01:51

45'+5' FINISCE IL PRIMO TEMPO! A Toronto regge il pareggio, 0-0 tra Portogallo e Croazia.01:49

45'+2' OCCASIONE PORTOGALLO! Leao si lancia su un pallone in ricaduta dopo l'ennesima deviazione croata su cross di Pedro Neto e tra al volo, sparado altissimo da buon posizione.01:48

45'+1' Concessi 4 minuti di recupero.01:46

44' Primo tempo che scivola verso la conclusione: dopo qualche sprazzo iniziale, ci sono state nel complesso poche chiare occasioni da gol.01:45

42' Bell'azione manovrata ancora della Croazia in contropiede, ma Perisic vanifica tutto incaponendosi in uno contro uno.01:42

40' Bel corner battuto dalla sinistra, su cui non arriva per poco renato Veiga: la Croazia sembra soffrire le palle inattive.01:41

38' Modric attacca addirittura lo spazio in campo aperto, ma il suo scatto viene assorbito dalla retroguardia lusitana: bravo nella circostanza Ruben Dias.01:38

34' Rientro splendido di Pedro Neto, che ferma regolarmente Baturina lanciato in campo aperto.01:35

34' Portogallo che ora preme fortissimo: Livakovic deve ancora una volta superarsi, schermando la propria porta in occasione di un violento cross dall'out mancino di Bruno Fernandes,01:34

33' Croazia che sembra incapace di organizzare un'azione manovrata: la formazione di Dalic è troppo frettolosa nel liberarsi del pallone una volta riconquistato.01:33

30' Ronaldo a caccia del gol: movimento da attaccante vero e cercare in anticipo il colpo di testa, ma CR7 non riesce ad arrivare sul pallone.01:31

27' Portogallo che tine alti i giri del motore: lusitani certamente più propositivi della Croazia01:30

23' Super anticipo di testa di Pongracic, che di testa toglie il pallone indirizzato alla grande nell'area piccola da Nuno Mendes,01:24

23' Portogallo che avanza col suo solito possesso palla, Croazia per ora molto attenta.01:23

20' Dopo un avvio forsennato ora le squadre hanno serrato le maglie: difficile soprattutto per il Portogallo trovare spazi utili.01:20

17' Cartellino giallo Portogallo: braccio largo di Rúben Dias su Budimir, ammonizione per lui.01:17

16' Colpo di testa insidioso di Renato Veiga su azione di corner: palla alta non di molto.01:17

14' Il tiro di Cristiano Ronaldo è stato il suo trentesimo nella fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Si tratta del numero più alto mai registrato (dal 1966) per un giocatore che non ha ancora segnato a questo punto del torneo.01:14

13' Punizione dai 25 metri di Cristiano Ronaldo che centra in pieno la barriera: colpito in pieno Pongracic.01:13

11' Si fa vedere anche la Croazia: cross da destra per Budimir, che stacca ma non indirizza verso la porta.01:11

9' Palla bellissima da destra di Pedro Neto a cercare Ronaldo, Livakovic sbaglia l'uscita ma non paga dazio: altra occasione sprecata dal Portogallo, partito fortissimo in questo avvio di gara.01:09

7' Sul sucessivo corner il pallone carambola fuori area sui piedi di Joao Cancelo, che calcia di prima intenzione: palla altissima.01:08

7' Altro bel cross di Leao a cercare la testa di Bruno Fernandes, si salva ancora la difesa croata con Sutalo.01:11

4' OCCASIONE PORTOGALLO! Grande movimento sulla sinistra di Leao, imbeccato alla grande da Nuno Mendes. Palla all'indietro del milanista a cercare Bruno Fernandes, che calcia a botta sicura trovando un gran riflesso di Livakovic.01:05

3' Bella costruzione della Croazia in verticale: pallone a rimorchio di Vlasic per Budimir, che calcia debolmente trovando i guantoni di Diogo Costa.01:03

2' Prova a sovrapporsi Pedro Neto sulla destra, bella chiusura di Pongracic.01:02

PARTITI! Iniziato il match, primo pallone mosso dalla Croazia.00:59

Squadre in campo a Toronto per gli inni nazionali: tra poco il fischio di inizio di Portogallo-Croazia.00:54

Il Portogallo ha perso solo una delle 10 partite disputate contro la Croazia in tutte le competizioni (sette vittorie, due pareggi e una sconfitta, arrivata in amichevole); inoltre è imbattuto nelle gare ufficiali contro i croati, avendo vinto cinque dei sei precedenti (1N).00:32

Arbitro della sfida saràil norvegese Espen Eskås.00:20

La sfida nella sfida è però quella tra i due leggendari Cristiano Ronaldo e Luka Modric: insieme hanno scritto pagine incredibili della storia del calcio, vincendo anche quattro Champions League in maglia Real Madrid. Oggi due leggende si ritrovano da avversari, sognando il titolo ma anche pensando all'addio alla nazionale dop questa Coppa del Mondo.00:16

Una partita che propone tanti giocatori che tra presente e passato si sono visti in Serie A: tra quelli attualmente impegnati nel nostro campionato, considerando i soli titolari, il milanista Rafael Leao (prima chance dal 1' per lui in questi Mondiali) sfida il trio composto dall'interista Sucic, dall'esterno del Como Baturina e dal trequartista del Torino Vlasic. In difesa per la Croazia anche Pongracic della Fiorentina. Curiosità ovviamente per il neo rossonero Goncalo Ramos, pronto a incidere dalla panchina per il Portogallo.01:03

La Croazia di Dalic risponde con questo 4-2-3-1 a specchio: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Modric, Kovacic; Vlasic, Sucic Baturina; Budimir.00:14

Roberto Martinez schiera il suo Portogallo con questo 4-2-3-1: Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. 00:09

La vincente di questa sfida se la vedrà agli ottavi di finale con la Spagna, che ha sconfitto da poco l'Austria per 3-0 grazie alla doppietta di Oyarzabal e alla rete di Pedro Porro.00:07

I lusitani hanno terminato secondi il Gruppo K alle spalle della Colombia, mentre i croati, finalista nel 2018, si sono qualificati giungendo anch'essi secondi alle spalle dell'Inghilterra nel Gruppo L.00:07

Buonasera e bentornati alle grandi emozioni dei Mondiali 2026! Al BMO Field di Toronto si sfidano per i sedicesimi di finale il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Croazia di Luka Modric.00:06

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