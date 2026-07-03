Grazie per aver seguito la diretta di Svizzera-Algeria 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i Mondiali 2026.06:59

90'+7' Finisce qui! Svizzera-Algeria 2-0.06:57

90'+6' Doppio tentativo nel finale per la Svizzera: prima una conclusione murata da Mandi su Okafor, poi il tiro forte ma centrale di Freuler viene bloccato da Zidane.06:57

90'+5' Scorrono i minuti ma la sensazione è che la Svizzera sia in totale controllo del risultato.06:55

90'+3' Boulbina mette giù sul fondo di sinistra, serve in area Maza che calcia con il destro: conclusione murata. Sul proseguo dell'azione Xhaka guadagna un calcio di punizione importante.06:53

90'+1' Segnalati 6 minuti di recupero.06:52

89' Iniziativa sulla destra di Anis Hadj Moussa, con il numero 11 che si accentra sul mancino e crossa verso il secondo palo: Kobel respinge con il guantone in calcio d’angolo, ma l’azione viene fermata per posizione di fuorigioco di Gouri, alle spalle della difesa sul momento del passaggio.06:50

87' 5a sostituzione Svizzera: esce Denis Zakaria, entra Silvan Widmer06:47

87' 4a sostituzione Svizzera: esce Dan Ndoye, entra Michel Aebischer06:47

85' Problema fisico per Zakaria, con l'arbitro costretto a fermare il gioco e a chiedere l'intervento dello staff medico.06:45

83' 3a sostituzione Svizzera: esce Breel Embolo, entra Zeki Amdouni06:44

82' 5a sostituzione Algeria: esce Rafik Belghali, entra Adil Boulbina06:44

82' Errore clamoroso di Rieder! Zakaria crossa basso al centro, Embolo non arriva in scivolata, ma alle sue spalle, a porta vuota, si presenta Fabien Rieder che calcia con troppa sufficienza di sinistro, non trovando la porta ma consegnando il pallone tra le braccia di Zidane. Increduli i compagni di squadra per il possibile 3-0 mancato.06:45

80' Ndoye fa sponda di tacco al limite dell’area per Embolo, che conclude però senza convinzione, alzando troppo la mira sopra la traversa.06:41

77' Hadjam prova a mettersi in proprio, rientrando sul destro al limite dell’area sulla sinistra e calciando con il piede debole: palla alta, lontana dalla porta difesa da Kobel.06:38

76' Corner battuto dalla destra con il mancino a rientrare da Anis Hadj Moussa: Kobel resta in porta, ma allontana la difesa.06:36

75' Belghali respinge corto in area, dove arriva Rieder che calcia di prima intenzione, trovando però il muro del difensore avversario che nega il 3-0.06:36

72' 2° ammonito Algeria: cartellino giallo per Hicham Boudaoui. Il nuovo entrato interviene su Xhaka con una scivolata a “forbice” e viene subito sanzionato dall’arbitro.06:33

71' 4a sostituzione Algeria: esce Nabil Bentaleb, entra Hicham Boudaoui06:32

71' 3a sostituzione Algeria: esce Riyad Mahrez, entra Anis Hadj Moussa06:31

71' 2a sostituzione Svizzera: esce Johan Manzambi, entra Noah Okafor06:31

71' 1a sostituzione Svizzera: esce Ruben Vargas, entra Fabian Rieder06:31

68' Cooling break sul risultato di 2-0 in favore della Svizzera.06:28

65' Sul corner di Vargas dalla sinistra, sul primo palo Elvedi non arriva di testa per un soffio, con la difesa algerina che riesce poi a spazzare.06:26

65' Vargas intercetta a centrocampo, avanza sulla sinistra e crossa al centro: Mandi respinge in calcio d'angolo.06:25

61' Corner dalla destra di Ricardo Rodriguez: la palla attraversa tutta l'area di rigore e si perde sul fondo opposto.06:21

58' 2a sostituzione Algeria: esce Houssem Aouar, entra Jaouen Hadjam06:20

58' 1a sostituzione Algeria: esce Ramiz Zerrouki, entra Amine Gouiri06:20

58' Ndoye avanza sulla trequarti e serve Vargas in area, che con un doppio passo si libera di Belghali e prova un cross forte verso il centro: non ci arriva Embolo, con il pallone che si perde in rimessa laterale.06:19

54' Pillola statistica: escludendo gli autogol, quella di Dan Ndoye (45:46) è la rete più veloce segnata nel secondo tempo di una partita a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA dal gol di Davor Suker per la Croazia contro la Francia nelle semifinali del 1998 (45:25).06:14

50' Subito l’occasione per accorciare per l’Algeria: iniziativa di Belghali sulla destra, cross basso verso il centro dell’area dove Mahrez, dalla zona del dischetto, colpisce male di sinistro e centra l’unico difensore davanti a Kobel, Zakaria.06:11

46' GOL! SVIZZERA-Algeria 2-0! Rete di Ndoye! Pronti via e la Svizzera raddoppia in avvio di ripresa: Zakaria crossa verso il centro, con Belghali che spazza al limite dell’area dove arriva tutto solo Dan Ndoye. L’ex Bologna si sistema la palla sul destro e batte Zidane verso l'angolino basso di sinistra.06:08

46' Nessun cambio in questo inizio di secondo tempo: Murat Yakin e Vladimir Petkovic confermano i loro 11 titolari.06:06

46' Via alla ripresa. Possesso palla per la Svizzera.06:05

Pillola statistica: la Svizzera non ha perso nessuna delle ultime cinque partite dei Mondiali FIFA in cui si trovava in vantaggio all'intervallo. Tuttavia, ha pareggiato le ultime due di queste (2026 contro il Qatar e 2018 contro la Costa Rica).05:55

Un avvio intenso e il gol al 10’ che sblocca la gara: Manzambi inventa sulla sinistra, arriva sul fondo e crossa basso al centro per il tap-in vincente di Embolo a porta vuota. Da quel momento la Svizzera si spegne progressivamente, con l’Algeria che riesce comunque a costruire qualche situazione pericolosa soltanto nei minuti finali del primo tempo.05:52

45'+4' Finisce il primo tempo. Svizzera-Algeria 1-0.05:50

45'+3' Cross dalla destra di Mahrez, Aouar accomoda sul dischetto con il petto e Maza conclude di prima intenzione con il mancino: palla fuori rispetto al palo di destra, con il numero 22 algerino che si dispera.05:48

45'+1' Segnalati 4 minuti di recupero.05:46

44' Palla morbida di Aouar da fuori area per l'inserimento di Belghali: il numero 17 non riesce a colpire al volo e la palla termina sul fondo.05:45

43' La prima vera conclusione in porta dell'Algeria arriva al 43': Aouar mette giù sulla sinistra e serve Chaibi in area, il quale si gira e conclude con il destro. Para senza problemi Kobel.05:44

42' Il corner battuto dalla destra dall'Algeria si conclude con un nulla di fatto: rimessa laterale per la Svizzera.05:42

41' Lungo cross di Bensaibi dalla trequarti sinistra per Mahrez: interviene Ricardo Rodriguez, che di testa allunga in calcio d'angolo.05:42

40' L'angolo battuto da Vargas dalla destra viene respinto dalla difesa dell'Algeria, con gli uomini di Petkovic che riescono poi a riconquistare il possesso e a ripartire da dietro.05:41

40' La difesa dell'Algeria si dimentica Ndoye sulla destra, con l'ex Bologna che riceve e crossa verso il centro dell'area, dove Embolo viene murato da Bensaibi: palla in calcio d'angolo.05:40

37' Cross su punizione di Xhaka verso il centro dell’area, dove Zakaria colpisce di testa ma manda alto. Proteste da parte della Svizzera, con Akanji che reclama una trattenuta da parte di Belghali.05:38

36' 1° ammonito Algeria: cartellino giallo per Farès Chaibi. Il numero 10 spende il fallo per fermare il contropiede guidato da Manzambi, ormai giunto al limite dell'area seppur in posizione defilata.05:37

34' Dopo un avvio intenso e la rete della Svizzera firmata da Embolo al 10’, i ritmi sono calati: la Svizzera gestisce il possesso, mentre l’Algeria fatica a trovare spazi per rendersi pericolosa.05:36

32' Prova ad accendersi Ruben Vargas, fin qui un po’ fuori dalla partita: sfonda sulla sinistra e mette un pallone al centro, allontanato da Ait-Nouri.05:33

26' Cooling break: qualche attimo di pausa, poi si riparte.05:26

25' Ricardo Rodriguez riceve sulla trequarti, se la sistema sul mancino e calcia ad incrociare: palla lontana rispetto al palo alla sua destra.05:26

23' Corner battuto dalla sinistra da Ricardo Rodriguez verso il primo palo: allontana la difesa dell'Algeria.05:23

18' Maza prova a trovare spazio uscendo dall’area di rigore, agendo quasi da trequartista: si sistema la palla sul destro e calcia, ma la conclusione viene murata dalla difesa svizzera.05:19

17' Qualche problema per Manzambi, rimasto a terra al termine dell’azione. Dopo qualche istante di suspense, però, il numero 9 si rialza e, accompagnato momentaneamente fuori dallo staff medico, segnala di aver subito una pallonata all’altezza del ventre.05:18

15' Continua a creare panico Manzambi sulla sinistra, con il numero 9 che appare al momento immarcabile: palla al secondo palo per Ndoye, che appoggia per Freuler; la sfera arriva poi a Zakaria al centro, che calcia male e consegna il pallone a Zidane.05:17

10' GOL! SVIZZERA-Algeria 1-0! Rete di Embolo! Giocata da campione di Manzambi, che punta da solo la difesa algerina, sfonda sulla sinistra, arriva fino alla linea di fondo all'interno dell'area piccola e serve al centro Embolo, che a porta spalancata deve soltanto appoggiare in rete.05:12

8' Lancio lungo per Zerrouki in area. Il centrocampista algerino va a terra dopo un contatto con Akanji e protesta con veemenza nei confronti dell'arbitro argentino Yael Falcón Pérez, che però lascia proseguire.05:10

6' Belghali arriva sul fondo a destra e mette un cross rasoterra al centro dell'area. Aouar, completamente libero, calcia di destro ma cicca la conclusione, divorandosi un rigore in movimento.05:07

5' Lancio lungo dalla difesa da parte di Bensaibi alla ricerca della profondità offerta da Ait-Nouri: esce bene Kobel, che spazza in rimessa laterale.05:06

4' In questi primi minuti, l'Algeria prova a pressare alta per impedire alla Svizzera di far circolare il pallone con tranquillità.05:05

2' Prima accelerazione sulla sinistra di Manzambi, con il numero 9 svizzero che serve poi Vargas. Quest'ultimo viene però chiuso da Belghali, che recupera il pallone.05:03

Inizia il match. Primo possesso per l'Algeria.05:01

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: a breve gli inni nazionali, poi il fischio d’inizio.04:53

A dirigere l’incontro, con il calcio d’inizio fissato alle 5:00 italiane, quando a Vancouver saranno le ore 20:00 di giovedì, sarà l’arbitro argentino Yael Falcon Perez.04:12

Vladimir Petkovic sceglie a sua volta una difesa a quattro formata da Belghali, Mandi, Bensebaini e Ait-Nouri a difendere la porta di Luca Zidane. Bentaleb e Zerreouki in cabina di regia, Aouar al centro della trequarti, con Mahrez a destra e Chaibi a sinistra. Il centravanti è Maza, che vince il ballottaggio con Gouri.04:12

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Algeria risponde con un 4-2-3-1: Luca Zidane - Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Bentaleb, Zerreouki - Chaibi, Aouar, Mahrez - Maza. Ct: Vladimir Petkovic.04:12

Murat Yakin conferma Kobel tra i pali, con Elvedi e Akanji che agiranno da centrali di difesa, affiancati da Zakaria e Ricardo Rodriguez. A formare la coppia in mediana ci saranno Freuler e Xhaka, mentre sulla trequarti Ndoye e Ruben Vargas ai lati della sorpresa Manzambi. Embolo agirà invece da unica punta.04:10

FORMAZIONI UFFICIALI: La Svizzera scende in campo con un 4-2-3-1: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez - Freuler, Xhaka - Ndoye, Manzambi, Ruben Vargas - Embolo. Ct: Murat Yakin.04:10

L'Algeria non vince da nove partite ai Mondiali contro avversarie europee (quattro pareggi e cinque sconfitte), dopo aver vinto il suo primo incontro in assoluto nella competizione contro la Germania nel 1982 (2-1).03:55

La Svizzera è stata eliminata in ognuna delle ultime sette partite a eliminazione diretta ai Mondiali (esclusi gli spareggi dei gironi); l'ultima volta che ha superato un turno a eliminazione diretta risale al 1938 contro la Germania, battuta 4-2 nel replay degli ottavi di finale.03:55

Questo sarà il primo confronto ufficiale in assoluto tra Svizzera e Algeria. Le due nazionali si sono già affrontate due volte in amichevole, con la nazionale elvetica che ha vinto entrambi i precedenti nel 1983 (2-1) e nel 1986 (2-0).03:55

Al BC Place di Vancouver, in Canada, la Svizzera - vincitrice del gruppo B davanti a Canada, Bosnia e Qatar - affronta l’Algeria, che ha conquistato l’accesso ai sedicesimi grazie al 3-3 nell’ultima giornata contro l’Austria, chiudendo al terzo posto dietro Argentina e Austria ed entrando così tra le migliori terze.03:54

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Svizzera e Algeria, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.03:54

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