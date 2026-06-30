Viking Row a Dallas! Norvegia che volerà a East Rutherford per affrontare il Brasile il 5 luglio. Grazie per averci seguito, un saluto.21:10

90'+8' E' finita! 28 anni dopo la Norvegia torna agli ottavi in un Mondiale! Decisivo il solito Haaland.20:59

90'+6' MIRACOLO DI NYLAND! Diallo con una punizione potente e precisa da lontanissimo, Nyland vola e toglie la palla destinata all'incrocio! 20:57

90'+3' Esce Ghislain Konan ed entra anche Bazoumana Touré20:53

90'+3' Fuori anche Yan Diomande, entra Evann Guessand20:53

90'+1' Assegnati 7 minuti di recupero.20:52

90' Ci prove con le ultime forze rimaste la Costa d'Avorio ma la Norvegia si difende bene e riparte. Schjelderup toglie la palla a Haaland sul più bello.20:53

87' Esce Nicolas Pépé, entra Oumar Diakité20:48

86' GOL! Costa d'Avorio-NORVEGIA 1-2! Gol di Erling Haaland! Inserimento perfetto di Berg, palla in mezzo per Haaland che a porta vuota non può sbagliare! 20:48

83' Out Marcus Pedersen, dentro Fredrik Aursnes20:43

83' Ha preso in mano il pallino del gioco la Norvegia dopo il gol subito. Manca però velocità nelle giocate.20:45

80' Ancora l'hydration break a cambiare l'inerzia della sfida. Diomande va giu in area ma Valenzuela fa ampi gesti di rialzarsi.20:41

74' GOL! COSTA D'AVORIO-Norvegia 1-1! Gol di Amad Diallo! Uno-due con Pepè, sterzata a rientrare su Berg e sinistro imprendibile a tu per tu con Nyland! Meritatissimo pareggio per gli ivoriani.20:39

72' Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.20:32

72' Esce anche Alexander Sørloth, dentro Oscar Bobb20:32

71' Cambia le ali la Norvegia: esce Antonio Nusa, entra Andreas Schjelderup20:33

69' Hydration break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa.20:29

68' A CENTIMETRI DAL RADDOPPIO LA NORVEGIA! Sponda di Sorloth sugli sviluppi di un angolo di Odegaard, arriva a centro area Heggem che al volo calcia a botta sicura. Muro di Diallo sulla linea di porta! 20:34

62' Norvegia che difende bene e riparte ancora meglio. Impreciso sta volta Odeegard.20:22

61' Fuori anche Ange-Yoan Bonny che lascia il posto a Elye Wahi20:20

60' Primi cambi per la Costa d'Avorio. Fuori Christ Inao Oulaï, dentro Amad Diallo20:20

59' Si fa vedere in avanti la Norvegia. Odeegard si guadagna e calcia una punizione da posizione interessante, la palla scodellata in mezzo finisce tra le braccia di Fofana dopo un batti e ribatti in area.20:21

54' GRANDE OCCASIONE PER LA COSTA D'AVORIO! Prima chiude Heggem su Douè poi Pépé con il sinistro calcia a botta sicura ma Nyland dice no! 20:17

52' Altro cross teso, stavolta Konan che va via sulla sinistra e mette un pallone velenoso in mezzo, allontana in affanno la Norvegia.20:14

50' Subito pericolosa la Costa d'Avorio! Cross insidioso di Douè, Nyland allunga con la punta delle dita!20:11

46' Si riparte! Via al secondo tempo. Nessun cambio.20:06

Norvegia avanti 1-0 all'intervallo grazie alla perla di Nusa. Dopo un avvio dominato dalla Costa d'Avorio, l'hydration break ha cambiato l'inerzia della gara: gli scandinavi hanno preso fiducia e hanno colpito alla prima vera occasione, nonostante un primo tempo complessivamente migliore degli africani.20:07

45'+5' Finisce qui il primo tempo. Norvegia avanti 1-0 grazie alla firma di Nusa al 39'.19:50

45'+1' Primo giallo nel match. Nusa nettamente in ritardo su Doue.19:48

45'+1' Assegnati 4 minuti di recupero.19:46

44' Dal corner altra sponda di Sorloth ma sul secondo palo Haaland non arriva a deviare e la palla finisce sul fondo!19:45

43' E' cambiata totalmente la partita! Sponda di Sorloth per Haaland che manca l'appuntamento per il raddoppio a un passo dalla porta. Decisivo Sangaré!19:47

39' GOL! Costa d'Avorio-NORVEGIA 0-1! Golazo di Antonio Nusa! Proprio nel momento di massima sofferenza, colpisce il talento del Lipsia! Riceve sulla sinistra in area, si accentra sul destro e disegna una splendida traiettoria sotto l'incrocio. Fofana non può nulla: è 1-0 Norvegia!19:42

38' E' riuscita ad alzare leggermente il ritmo la Norvegia, stavolta sgasa Nusa che appoggia per Odegaard. Conclusione da fuori ribattuta dal muro ivoriano.19:39

37' Timido tentativo di Sorloth sulla destra. Cross per Haaland che salta quasi da fermo e riesce solo a schiacciare debolmente di testa. Blocca facile Fofana.19:38

34' Cross insidioso di Kessiè, allontana tutto Haaland! Norvegia in sofferenza!19:36

33' Altra volata della Costa d'Avorio, imbucata per Bonny che viene chiuso sul più bello da Heggem in calcio d'angolo.19:34

28' Si accende Diomande! Bellissima palla sul secondo palo per Pepe che prova a rimettere in mezzo al volo, Ajer salva tutto.19:31

27' Ripartita la sfida, Norvegia che fatica a cambiare ritmo. Costa d'Avorio che difende e riparte molto bene.19:27

24' E' il momento di idratarsi. Tre minuti di pausa del match. Sempre 0-0 finora, ma buoni ritmi.19:25

21' Prima occasione per la Costa d'Avorio! Konan rientra sul destro e calcia sul primo palo ma la palla finisce solo sull'esterno della rete.19:32

19' E' salito il pressing della Costa d'Avorio, soprattutto sulla fascia sinistra. Molto attivi Doue e Pepe.19:22

13' Ancora decisivo Kossounou! Ødegaard riceve al limite e prova a innescare Haaland in area, ma il difensore dell'Atalanta legge tutto alla perfezione e intercetta il passaggio prima che l'attaccante del City arrivi sul pallone.19:17

11' Ritmo medio-basso in questo avvio. Meglio la Norvegia con più qualità.19:12

9' Risponde la Costa d'Avorio! Accelerazione di Pépé sulla destra e cross teso in mezzo: provvidenziale l'intervento di Heggem, che anticipa Bonny e salva i suoi concedendo soltanto un calcio d'angolo.19:11

3' Primo squillo di Haaland! Pedersen pennella un cross per l'attaccante, colpevolmente lasciato tutto solo in area. Il norvegese, però, va un po' troppo di fretta nel colpo di testa e Kossounou riesce a respingere.19:09

PARTITI! Via al match, si comincia.19:01

Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. 18:55

Si gioca negli Stati Uniti, al Dallas Stadium. Fischio d'inizio alle ore 19 italiane (le 12 locali), tra poco si parte!18:43

La vincente di Costa d'Avorio-Norvegia affronterà il Brasile negli ottavi di finale. In caso di parità al 90', la gara proseguirà con i tempi regolamentari ed eventualmente con i calci di rigore, come già accaduto in Germania-Paraguay e Olanda-Marocco.18:44

Arbitro di Costa d’Avorio-Norvegia sarà Jesús Valenzuela Sáez dal Venezuela, assistito dai connazionali Urrego e Moreno. Quarto uomo il paraguayano Benitez, Al Var il cileno Lara. Assistente al Var il venezuelano Soto insieme al britannico Gillett.18:32

Questo sarà il primo confronto in assoluto tra Costa d'Avorio e Norvegia, nonché la prima sfida per gli ivoriani in una fase a eliminazione diretta ai Mondiali. La nazionale scandinava, invece, va a caccia della terza qualificazione agli ottavi dei Mondiali dopo quelle del 1938 e del 1998.18:42

Solbakken rispolvera tutti i titolari e cambia 10/11esimi dopo l'ampio turnover nella sfida contro la Francia; nella Costa d'Avorio, invece, sono tre i cambi rispetto al match contro Curacao, due in difesa dove Agbadou e Konan si riprendono il posto a scapito di Operi e Ousmane Diomande. Ritorna in panchina anche Diallo, pronto a subentrare, dentro Oulai per rafforzare il centrocampo ivoriano.18:40

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken18:04

COSTA D'AVORIO (4-3-3): Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Sangare, Oulai; Y. Diomande, Bonny, Pepe. Ct. Faé18:04

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Costa d’Avorio-Norvegia, match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.18:32

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