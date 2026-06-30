Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Costa d'Avorio-Norvegia: 1-2 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Dallas Stadium di Arlington, Texas
30 Giugno 2026 ore 19:00
Costa d'Avorio
1
Norvegia
2
Partita finita
Arbitro: Jesús Valenzuela
  1. 39' 0-1 Antonio Nusa
  2. 74' 1-1 Amad Diallo
  3. 86' 1-2 Erling Haaland
0'
45'
90'
90'
97'

28 anni dopo la Norvegia torna agli ottavi di finale di un Mondiale e sfiderà il Brasile. A decidere una sfida complicata è ancora una volta il solito Haaland, che firma nel finale il gol del definitivo 2-1 e sale a cinque reti in tre partite.

Le Pagelle

  1. Viking Row a Dallas! Norvegia che volerà a East Rutherford per affrontare il Brasile il 5 luglio. Grazie per averci seguito, un saluto.21:10

  2. 90'+8'

    E' finita! 28 anni dopo la Norvegia torna agli ottavi in un Mondiale! Decisivo il solito Haaland.20:59

  3. 90'+6'

    MIRACOLO DI NYLAND! Diallo con una punizione potente e precisa da lontanissimo, Nyland vola e toglie la palla destinata all'incrocio! 20:57

  4. 90'+3'

    Esce Ghislain Konan ed entra anche Bazoumana Touré20:53

  5. 90'+3'

    Fuori anche Yan Diomande, entra Evann Guessand20:53

  6. 90'+1'

    Assegnati 7 minuti di recupero.20:52

  8. 90'

    Ci prove con le ultime forze rimaste la Costa d'Avorio ma la Norvegia si difende bene e riparte. Schjelderup toglie la palla a Haaland sul più bello.20:53

  9. 87'

    Esce Nicolas Pépé, entra Oumar Diakité20:48

  10. 86'

    GOL! Costa d'Avorio-NORVEGIA 1-2! Gol di Erling Haaland! Inserimento perfetto di Berg, palla in mezzo per Haaland che a porta vuota non può sbagliare! 20:48

  11. 83'

    Out Marcus Pedersen, dentro Fredrik Aursnes20:43

  12. 83'

    Ha preso in mano il pallino del gioco la Norvegia dopo il gol subito. Manca però velocità nelle giocate.20:45

  14. 80'

    Ancora l'hydration break a cambiare l'inerzia della sfida. Diomande va giu in area ma Valenzuela fa ampi gesti di rialzarsi.20:41

  15. 74'

    GOL! COSTA D'AVORIO-Norvegia 1-1! Gol di Amad Diallo! Uno-due con Pepè, sterzata a rientrare su Berg e sinistro imprendibile a tu per tu con Nyland! Meritatissimo pareggio per gli ivoriani.20:39

  16. 72'

    Si riparte. 20 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.20:32

  17. 72'

    Esce anche Alexander Sørloth, dentro Oscar Bobb20:32

  18. 71'

    Cambia le ali la Norvegia: esce Antonio Nusa, entra Andreas Schjelderup20:33

  20. 69'

    Hydration break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa.20:29

  21. 68'

    A CENTIMETRI DAL RADDOPPIO LA NORVEGIA! Sponda di Sorloth sugli sviluppi di un angolo di Odegaard, arriva a centro area Heggem che al volo calcia a botta sicura. Muro di Diallo sulla linea di porta! 20:34

  22. 62'

    Norvegia che difende bene e riparte ancora meglio. Impreciso sta volta Odeegard.20:22

  23. 61'

    Fuori anche Ange-Yoan Bonny che lascia il posto a Elye Wahi20:20

  24. 60'

    Primi cambi per la Costa d'Avorio. Fuori Christ Inao Oulaï, dentro Amad Diallo20:20

  26. 59'

    Si fa vedere in avanti la Norvegia. Odeegard si guadagna e calcia una punizione da posizione interessante, la palla scodellata in mezzo finisce tra le braccia di Fofana dopo un batti e ribatti in area.20:21

  27. 54'

    GRANDE OCCASIONE PER LA COSTA D'AVORIO! Prima chiude Heggem su Douè poi Pépé con il sinistro calcia a botta sicura ma Nyland dice no! 20:17

  28. 52'

    Altro cross teso, stavolta Konan che va via sulla sinistra e mette un pallone velenoso in mezzo, allontana in affanno la Norvegia.20:14

  29. 50'

    Subito pericolosa la Costa d'Avorio! Cross insidioso di Douè, Nyland allunga con la punta delle dita!20:11

  30. 46'

    Si riparte! Via al secondo tempo. Nessun cambio.20:06

  32. Norvegia avanti 1-0 all'intervallo grazie alla perla di Nusa. Dopo un avvio dominato dalla Costa d'Avorio, l'hydration break ha cambiato l'inerzia della gara: gli scandinavi hanno preso fiducia e hanno colpito alla prima vera occasione, nonostante un primo tempo complessivamente migliore degli africani.20:07

  33. 45'+5'

    Finisce qui il primo tempo. Norvegia avanti 1-0 grazie alla firma di Nusa al 39'.19:50

  34. 45'+1'

    Primo giallo nel match. Nusa nettamente in ritardo su Doue.19:48

  35. 45'+1'

    Assegnati 4 minuti di recupero.19:46

  36. 44'

    Dal corner altra sponda di Sorloth ma sul secondo palo Haaland non arriva a deviare e la palla finisce sul fondo!19:45

  38. 43'

    E' cambiata totalmente la partita! Sponda di Sorloth per Haaland che manca l'appuntamento per il raddoppio a un passo dalla porta. Decisivo Sangaré!19:47

  39. 39'

    GOL! Costa d'Avorio-NORVEGIA 0-1! Golazo di Antonio Nusa! Proprio nel momento di massima sofferenza, colpisce il talento del Lipsia! Riceve sulla sinistra in area, si accentra sul destro e disegna una splendida traiettoria sotto l'incrocio. Fofana non può nulla: è 1-0 Norvegia!19:42

  40. 38'

    E' riuscita ad alzare leggermente il ritmo la Norvegia, stavolta sgasa Nusa che appoggia per Odegaard. Conclusione da fuori ribattuta dal muro ivoriano.19:39

  41. 37'

    Timido tentativo di Sorloth sulla destra. Cross per Haaland che salta quasi da fermo e riesce solo a schiacciare debolmente di testa. Blocca facile Fofana.19:38

  42. 34'

    Cross insidioso di Kessiè, allontana tutto Haaland! Norvegia in sofferenza!19:36

  44. 33'

    Altra volata della Costa d'Avorio, imbucata per Bonny che viene chiuso sul più bello da Heggem in calcio d'angolo.19:34

  45. 28'

    Si accende Diomande! Bellissima palla sul secondo palo per Pepe che prova a rimettere in mezzo al volo, Ajer salva tutto.19:31

  46. 27'

    Ripartita la sfida, Norvegia che fatica a cambiare ritmo. Costa d'Avorio che difende e riparte molto bene.19:27

  47. 24'

    E' il momento di idratarsi. Tre minuti di pausa del match. Sempre 0-0 finora, ma buoni ritmi.19:25

  48. 21'

    Prima occasione per la Costa d'Avorio! Konan rientra sul destro e calcia sul primo palo ma la palla finisce solo sull'esterno della rete.19:32

  50. 19'

    E' salito il pressing della Costa d'Avorio, soprattutto sulla fascia sinistra. Molto attivi Doue e Pepe.19:22

  51. 13'

    Ancora decisivo Kossounou! Ødegaard riceve al limite e prova a innescare Haaland in area, ma il difensore dell'Atalanta legge tutto alla perfezione e intercetta il passaggio prima che l'attaccante del City arrivi sul pallone.19:17

  52. 11'

    Ritmo medio-basso in questo avvio. Meglio la Norvegia con più qualità.19:12

  53. 9'

    Risponde la Costa d'Avorio! Accelerazione di Pépé sulla destra e cross teso in mezzo: provvidenziale l'intervento di Heggem, che anticipa Bonny e salva i suoi concedendo soltanto un calcio d'angolo.19:11

  54. 3'

    Primo squillo di Haaland! Pedersen pennella un cross per l'attaccante, colpevolmente lasciato tutto solo in area. Il norvegese, però, va un po' troppo di fretta nel colpo di testa e Kossounou riesce a respingere.19:09

  56. PARTITI! Via al match, si comincia.19:01

  57. Squadre in campo, tutto pronto per gli inni nazionali. 18:55

  58. Si gioca negli Stati Uniti, al Dallas Stadium. Fischio d'inizio alle ore 19 italiane (le 12 locali), tra poco si parte!18:43

  59. La vincente di Costa d'Avorio-Norvegia affronterà il Brasile negli ottavi di finale. In caso di parità al 90', la gara proseguirà con i tempi regolamentari ed eventualmente con i calci di rigore, come già accaduto in Germania-Paraguay e Olanda-Marocco.18:44

  60. Arbitro di Costa d’Avorio-Norvegia sarà Jesús Valenzuela Sáez dal Venezuela, assistito dai connazionali Urrego e Moreno. Quarto uomo il paraguayano Benitez, Al Var il cileno Lara. Assistente al Var il venezuelano Soto insieme al britannico Gillett.18:32

  62. Questo sarà il primo confronto in assoluto tra Costa d'Avorio e Norvegia, nonché la prima sfida per gli ivoriani in una fase a eliminazione diretta ai Mondiali. La nazionale scandinava, invece, va a caccia della terza qualificazione agli ottavi dei Mondiali dopo quelle del 1938 e del 1998.18:42

  63. Solbakken rispolvera tutti i titolari e cambia 10/11esimi dopo l'ampio turnover nella sfida contro la Francia; nella Costa d'Avorio, invece, sono tre i cambi rispetto al match contro Curacao, due in difesa dove Agbadou e Konan si riprendono il posto a scapito di Operi e Ousmane Diomande. Ritorna in panchina anche Diallo, pronto a subentrare, dentro Oulai per rafforzare il centrocampo ivoriano.18:40

  64. NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken18:04

  65. COSTA D'AVORIO (4-3-3): Fofana; Doue, Kossounou, Agbadou, Konan; Kessie, Sangare, Oulai; Y. Diomande, Bonny, Pepe. Ct. Faé18:04

  66. Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Costa d’Avorio-Norvegia, match valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.18:32

  68. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Dallas Stadium
    Città: Arlington, Texas
    Capienza: 94000 spettatori18:32

    Dallas Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Costa d'Avorio - Norvegia

Costa d'Avorio
Norvegia
TITOLARI COSTA D'AVORIO
  • (1) YAHIA FOFANA (P)
  • (3) GHISLAIN KONAN (D)
  • (20) EMMANUEL AGBADOU (D)
  • (7) ODILON KOSSOUNOU (D)
  • (17) GUÉLA DOUÉ (D)
  • (18) IBRAHIM SANGARÉ (C)
  • (19) NICOLAS PÉPÉ (C)
  • (8) FRANCK KESSIE (C)
  • (26) CHRIST INAO OULAÏ (C)
  • (11) YAN DIOMANDE (C)
  • (9) ANGE-YOAN BONNY (A)
PANCHINA COSTA D'AVORIO
  • (23) ALBAN LAFONT (P)
  • (16) MOHAMED KONÉ (P)
  • (5) WILFRIED SINGO (D)
  • (21) EVAN NDICKA (D)
  • (15) AMAD DIALLO (A)
  • (13) CHRISTOPHER OPÉRI (D)
  • (22) EVANN GUESSAND (A)
  • (2) OUSMANE DIOMANDE (D)
  • (12) ELYE WAHI (A)
  • (14) OUMAR DIAKITÉ (A)
  • (25) PARFAIT GUIAGON (C)
  • (24) BAZOUMANA TOURÉ (A)
  • (10) SIMON ADINGRA (A)
  • (4) JEAN MICHAËL SERI (C)
  • (6) SEKO FOFANA (C)
ALLENATORE COSTA D'AVORIO
  • Emerse Faé
TITOLARI NORVEGIA
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (17) TORBJØRN HEGGEM (D)
  • (5) DAVID MØLLER WOLFE (D)
  • (16) MARCUS PEDERSEN (D)
  • (3) KRISTOFFER AJER (D)
  • (10) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (6) PATRICK BERG (C)
  • (8) SANDER BERGE (C)
  • (20) ANTONIO NUSA (A)
  • (7) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
PANCHINA NORVEGIA
  • (12) SANDER TANGVIK (P)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
  • (14) FREDRIK AURSNES (C)
  • (25) HENRIK FALCHENER (D)
  • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
  • (24) SONDRE LANGÅS (D)
  • (13) EGIL SELVIK (P)
  • (11) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (18) KRISTIAN THORSTVEDT (C)
  • (23) JENS PETTER HAUGE (C)
  • (4) LEO ØSTIGÅRD (D)
  • (19) THELO AASGAARD (C)
  • (26) JULIAN RYERSON (D)
  • (22) OSCAR BOBB (C)
  • (2) MORTEN THORSBY (C)
ALLENATORE NORVEGIA
  • Ståle Solbakken
PREPARTITA

Costa d'Avorio - Norvegia è valevole per i sedicesimi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 30 giugno alle ore 19:00 allo stadio Dallas Stadium di Arlington, Texas.
Arbitro di Costa d'Avorio - Norvegia sarà Jesús Valenzuela. Al VAR invece ci sarà Juan Lara.

Dove vedere Costa d'Avorio-Norvegia di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Costa d'Avorio-Norvegia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00 (mezz'ora prima) del 30 giugno.
Costa d'Avorio-Norvegia verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Costa d'Avorio - Norvegia sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026

Ferrara Summer Festival

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio