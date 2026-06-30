Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match. Arrivederci alle prossime partite del Mondiale FIFA 2026.00:59

90'+4' Finisce qui! Francia-Svezia 3-0.00:53

90'+2' Cherki allarga per Doué che porta palla sull'out di destra e poi serve al centro Mateta. L'attaccante colpisce in precario equilibrio e non trova la porta svedese.00:51

90'+1' Quattro minuti di recupero.00:50

89' Sostituzione per la Svezia, entra Nilsson per Isak.00:49

89' Gyökeres trova il tempo per la conclusione da dentro l’area. Maignan si tuffa e nega la rete alla nazionale svedese.00:49

88' Minuti finali con la Svezia in possesso e che prova a rendere il passivo meno amaro.00:47

85' Quinta sostituzione per la Francia, entra Cherki al posto di Olise.00:44

85' Sostituzione per la Francia, dentro Mateta per Mbappé.00:44

82' Altro cambio per la Svezia, dentro Nygren per Ayari.00:43

82' Sostituzione per la Svezia, entra Svanberg ed esce Svensson.00:42

81' Occasione Francia! Hernandez per Barcola che, in area, si libera con una fina di due avversari e poi calcia verso la porta trovando l'opposizione di Widell Zetterstrom.00:42

80' DIeci minuti al termine con la Francia in pieno controllo del match.00:39

78' Terzo cambio per la Francia, entra Théo Hernández ed esce Digne.00:37

75' Secondo cambio per la Francia, dentro Doué per Dembélé.00:35

75' Sostituzione per la Francia, entra Malo Gusto per Koundé.00:35

74' GOL! FRANCIA-Svezia 3-0! Rete di Mbappé. Altra imbucata illuminante di Olise che pesca l'inserimento in area di Mbappé, il capitano dei galletti controlla e calcia sul palo lontano trovando così la doppietta personale.00:37

72' Ripartenza della Francia con Olise che si presenta a tu per tu col portiere svedese. Il numero 11 però non calcia con convinzione e manca il tris.00:31

71' RIprende il gioco con la Svezia che beneficia di una rimessa laterale.00:30

68' Squadre che si fermano per l'hydration break. Timeout per i due allenatori.00:27

66' Secondo cambio per la Svezia, dentro Zeneli per Bergvall.00:25

66' Sostituzione per la Svezia, entra Ali per Stroud.00:25

65' Ripartenza francese che porta nuovamente Olise alla conclusione, Lindelof si oppone in corner.00:25

63' Prolungato possesso palla della Francia che ora gestisce i ritmi del match palla al piede.00:22

61' Altra conclusione a giro di Olise dal limite dell'area. Widell Zetterstrom si tuffa e devia in corner.00:21

59' Olise riceve sulla destra e poi premia l'inserimento in area di Koundé che arriva coi tempi giusti sulla sfera ma poi sbaglia il cross.00:19

56' Elanga arriva sul fondo e cerca il cross a centro area. Digne si oppone e devia in corner.00:16

53' GOL! FRANCIA-Svezia 2-0! Rete di Barcola. Olise riceve sulla trequarti e poi imbuca in area per Barcola che controlla la sfera e poi lascia partire un destro secco che si insacca sul primo palo.00:14

50' Mbappé parte da sinistra e serve centralmente Tchouaméni che complice la poca pressione ricevuta opta per il destro dalla distanza. Pallone che termina molto lontano dalla porta svedese.00:11

49' Primi minuti della ripresa con la Francia ancora a gestire il possesso palla.00:08

46' Inizia la ripresa! Primo possesso per la Francia.00:05

Francia che chiude in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Mbappé nel finale. Uomini di Deschamps che controllano il gioco per tutta la prima frazione e che prima della rete del vantaggio colpiscono due pali con lo stesso numero 10 e Olise. 23:53

45'+4' Finisce il primo tempo, Francia-Svezia 1-0.23:49

45'+2' Occasione per Stroud che calcia di prima intenzione un pallone vagante da ottima posizione. Destro potentissimo che però termina largo.23:48

45'+1' Tre minuti di recupero.23:46

45' GOL! FRANCIA-Svezia 1-0! Rete di Mbappé. Sugli sviluppi del corner, Dembélé pesca in area Mbappé che parte da posizione defilata ma poi, dopo una serpentina tra gli avversari, trova lo spazio per il destro vincente sul secondo palo.23:48

45' Altro tentativo di Olise dalla distanza! Widell Zetterstrom si allunga e devia in corner.23:45

42' Tchouaméni per Olise che ha il tempo di sistemarsi palla sul sinistro e poi calcia dal limite. Pallone che termina un metro largo.23:43

40' Mbappé si libera con un controllo orientato verso l'interno e calcia dai 25 metri. Gesto tecnico degno di nota ma conclusione che non crea pericoli alla Svezia.23:41

37' Alza la pressione la Francia che ora gioca sistematicamente nella metà campo svedese.23:37

36' Altro palo della Francia! Pallone vagante in area di rigore che diventa buono per Olise che si coordina e calcia in rovesciata. Sfera che colpisce la base del montante alla sinistra di Widell Zetterstrom. Sugli sviluppi poi Dembélé calcia di prima intenzione senza però trovare lo specchio della porta.23:38

32' Palo della Francia! Koundé riceve sul fondo e opera un cross basso a centro area per Mbappé che ha il tempo di prendere la mira prima della conclusione verso il primo palo. Il montante nega il vantaggio ai francesi.23:33

30' Mbappé imbuca per Rabiot che calcia col mancino da posizione defilata. La carambola seguente concede il corner alla Francia.23:31

28' Isak si libera sul primo palo da palla inattiva e trova il tempo e lo spazio per la conclusione. Para a terra Maignan.23:28

26' Si riprende a giocare con una rimessa laterale in favore della Svezia.23:26

23' Hydration break in campo. Squadre che raggiungono le rispettive panchine.23:23

21' Gol annullato alla Francia! Mbappé riceve in campo aperto e poi trova la rete con una conclusione potente e precisa. Gioco però interrotto per la posizione di fuorigioco del capitano francese.23:22

19' Azione personale di Barcola che parte dai 40 metri e poi si presenta in area palla al piede. Il suo sinistro termina però sopra la traversa.23:20

17' Barcola al centro per Mbappé che controlla ai 25 metri e libera il destro. Conclusione però debole e centrale.23:17

15' Mbappé si abbassa a lavorare palla sulla trequarti e sugli sviluppi del suo operato i francesi guadagnano un corner. Dal calcio d'angolo poi mancino dalla distanza di Digne che non sorprende il portiere svedese.23:16

12' Stroud sfonda sulla sinistra e poi cerca il cross a centro area. Suggerimento però impreciso che termina direttamente oltre la linea di fondo.23:12

9' Pochi spunti di cronaca in questo avvio con le squadre che sembrano studiarsi.23:10

6' Lungo lancio in profondità per Barcola anticipato in fallo laterale da Widell Zetterstrom. Francia che prova ad alzare il ritmo.23:06

3' Il primo tentativo della partita è di Isak che riceve al limite e libera il destro. Para a terra Maignan.23:03

Inizia la partita! Primo pallone giocato dalla Svezia.23:00

Le squadre entrano sul terreno di gioco. Inni nazionali e poi il fischio d'inizio.22:51

L'arbitro del match sarà l'olandese Danny Desmond Makkelie.22:11

Nella Francia solito schieramento con Mbappé punta centrale e un terzetto a sostegno formato da Dembélé, Olise e Barcola mentre in mezzo al campo torna Rabiot al fianco di Tchouaméni. Davanti a Maignan la copppia Upamecano-Saliba. Nella Svezia spazio per Gudmundsson nel terzetto difensivo al posto dell'infortunato Hien mentre davanti solito tridente con Elanga, Isak e Gyokeres.22:10

La Svezia risponde con un 3-4-3: Widell Zetterstrom - Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson - Svensson, Ayari, Bergvall, Stroud - Elanga, Gyokeres, Isak.22:04

Formazioni ufficiali e Francia in campo col 4-2-3-1: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Barcola - Mbappé.22:02

La Francia ha vinto tutte le ultime sei partite giocate ai Mondiali contro altre Nazionali europee; nessuna squadra nella storia della competizione ha mai infilato sette successi consecutivi contro avversarie UEFA.11:13

Francia e Svezia si affronteranno per la 24ª volta in tutte le competizioni - finora 12 vittorie per i transalpini, sei per i gialloblù e cinque pareggi -, ma soltanto per la terza in un grande torneo internazionale (Mondiali/Europei) e per la prima volta in assoluto ai Mondiali; il bilancio dei due precedenti incontri nelle grandi competizioni recita un pareggio per 1-1 a EURO 1992 e una vittoria della Svezia per 2-0 a EURO 2012.11:12

Sfida tra la prima classifica del Gruppo I, la Francia (nove punti), e la terza classificata del raggruppamento F, la Svezia (quattro punti, alle spalle di Olanda e Giappone).11:11

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Francia e Svezia, match valevole per i sedicesimi di finale del Mondiale FIFA 2026. Si gioca alle 23:00 ore italiane (17:00 locali) al New York/New Jersey Stadium.11:06

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