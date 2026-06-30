5° rigore Marocco: GOL di Saibari! Il numero 11 marocchino incrocia il destro e spiazza Verbruggen, portando il Marocco agli ottavi, dove troverà il Canada.
Il Marocco avanza agli ottavi dopo una grande prestazione, mentre l'Olanda saluta anzitempo questo Mondiale nonostante abbia resistito fino ai calci di rigore: decisivi l'errore di Summervile e il gol di Saibari al quinto tiro dal dischetto.
Primo tempo bloccato, con il Marocco che comunque sembra avere qualcosa in più e costruisce le migliori occasioni dei primi 45'. Anche in avvio di ripresa la nazionale di Mohamed Ouahbi sembra in controllo e al 52' colpisce una traversa con Hakimi, ma 20 minuti dopo è l'Olanda a passare in vantaggio, grazie ad un inserimento di Gakpo, premiato da Summerville. Quando tutto sembra indirizzato verso la vittoria Orange, però, i cambi fanno la differenza e Talbi nel recupero trova la rete dell'1-1 che porta il match ai supplementari. Dopo 30 minuti in cui l'equilibruio resiste, ai calci di rigore è il Marocco a trionfare, grazie alle reti di Rahimi, Talbi e Saibari. Agli ottavi, sarà Canada-Marocco!
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Olanda-Marocco 1-1 (2-3 d.c.r.) e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa del Mondo 2026.06:03
5° rigore Olanda: errore di Summerville! L'esterno Orange calcia forte centrale ma Bounou resta in piedi e riesce a parare.05:53
4° rigore Marocco: errore di Hakimi! Il capitano del Marocco calcia un rigore che sembra la fotocopia di quello calciato da Kluivert: il pallone si stampa sul palo.05:52
4° rigore Olanda: errore di Timber! Il classe 2001 incrocia con il destro ma chiude troppo il tiro che termina a lato.05:51
3° rigore Marocco: GOL di Talbi! Il numero 7 apre il piatto e trova la rete.05:50
3° rigore Olanda: GOL di Weghorst! L'attaccante olandese calcia forte col destro sotto la traversa.05:50
2° rigore Marocco: GOL di Rahimi! L'attaccante marocchino calcia forte col destro, Verbruggen riesce ad intervenire ma il pallone termina comunque in porta.05:50
2° rigore Olanda: errore di Kluivert! Il classe 1999 incrocia con il destro e spiazza Bounou, ma colpisce la base del palo.05:48
1° rigore Marocco: errore di El Aynaoui! Il numero 24 calcia forte di destro ma alza troppo il tiro e scheggia la traversa.05:47
1° rigore Olanda: GOL di Koopmeiners! Il numero 20 incrocia e insacca nell'angolino basso. 05:46
Tutto ancora in bilico dopo il 120': come già accaduto in Germania-Paraguay, anche Olanda-Marocco si deciderà ai calci di rigore.05:42
120'+2'
Finisce il secondo tempo supplementare: Olanda-Marocco termina con un pareggio per 1-1.05:40
120'+1'
Saibari costretto ad uscire temporaneamente per essere medicato a causa di una ferita all'altezza del sopracciglio destro.05:39
120'
Sarà 1 il minuto di recupero che ci separa da qui alla fine dei supplementari.05:38
116'
Resta a terra Summerville dopo un contrasto a centrocampo, ma per Sampaio non c'è alcun fallo nonostante le proteste dei giocatori olandesi.05:34
113'
Sesto cambio tra le fila della nazionale Orange: esce anche Gakpo ed entra Kluivert.05:31
112'
Prova a rifarsi viva nell'area avversaria l'Olanda con un cross in mezzo, ma Gakpo non riesce a tenere il pallone in campo e si ripartirà, quindi, con una rimessa dal fondo per il Marocco.05:32
110'
Quinto cambio per l'Olanda: fuori de Jong e dentro de Roon.05:28
109'
È sempre il Marocco a gestire il possesso, ma gli spazi per provare a far male all'Olanda sono veramente pochi.05:27
106'
Inizia il secondo tempo supplementare! È il Marocco a dare il via agli ultimi 15' di gioco.05:23
Al termine di questo primo tempo supplementare resiste l'1-1 maturato nei 90'. Il Marocco ha avuto l'occasione per portarsi in vantaggio con Rahimi al 97', ma un ottimo Verbruggen ha salvato l'Olanda. Il secondo extra-time ripartirà con tutto ancora in equilibrio.05:23
105'
Finisce il primo tempo supplementare, ancora in situazione di parità05:20
103'
Sempre il Marocco a far girare palla, ma la difesa dell'Olanda è ben chiusa e non concede spazi.05:18
100'
Tiene palla adesso il Marocco, alla ricerca dello spazio giusto per l'imbucata.05:13
97'
Parata clamorosa di Verbruggen! Rahimi riceve in area, si libera con una grande finta e si trova a tu per tu con il portiere olandese, che però ipnotizza il numero 9 marocchino e riesce a mantenere il punteggio sull'1-1.05:12
94'
È l'Olanda a tenere il pallino del gioco in questi primi minuti dei supplementari.05:08
91'
Inizia il primo tempo supplementare! Primo pallone giocato dall'Olanda.05:04
Secondo tempo che riparte subito con più emozioni rispetto al primo, con il Marocco che al 52' colpisce una traversa e crea occasioni in serie. Al 72', però è l'Olanda a trovare il vantaggio con Gakpo. Ma quando i giochi sembrano chiusi, arriva il colo di testa di Diop a rimettere tutto in parità: 1-1 e si va ai supplementari.05:10
Finiscono i tempi regolamentari: dopo l'1-1 nei 90', la sfida tra Olanda e Marocco si protrarrà ai supplementari. 05:07
90'+4'
Prova a reagire l'Olanda, ma il colpo di testa di van Dijk su cross di Koopmeiners sugli sviluppi di un calcio di punizione termina ampiamente fuori .04:57
90'+1'
GOL! Olanda-MAROCCO 1-1! Rete di Issa Diop! Talbi, appena entrato, mette in mezzo un pallone velenoso su cui si avventa Diop, che di testa anticipa tutti e mette alle spalle di Verbruggen. Situazione di nuovo in parità!04:54
90'
Saranno 6 i minuti di recupero che ci separano da qui alla fine del mach.04:55
89'
Proteste del Marocco per un intervento da dietro di Timber su Saibari al limite dell'area, ma per Sampaio non c'è nulla.04:52
86'
Due sostituzioni anche nel Marocco: escono Ounahi e El Khannouss, entrano Rahimi e Talbi.04:50
86'
Due cambi nell'Olanda: fuori van de Ven e Gravenberch, dentro Hato e Timber.04:49
85'
Grande azione personale di Dumfries, che prende velocità e raggunge il fondo, ma il suo pallone per Weghorst viene allotanato dalla difesa marocchina.04:48
81'
Gioco fermo per permettere ai sanitari dell'Olanda di soccorrere Gravenberch, rimasto a terra per un colpo alla testa in un contrasto aereo. Il classe 2002 sembra comunque in grado di proseguire.04:44
79'
Doppio cambio tra le fila del Marocco, fuori Brahim Díaz e Bouaddi, dentro Yassine e El Mourabet.04:41
77'
Torna a farsi vedere in avanti il Marocco, che guadagna un altro angolo. Nulla di fatto però sugli sviluppi del corner.04:42
75'
Primo cambio anche nel Marocco; fuori Riad e dentro Salah-Eddine.04:38
72'
GOL! OLANDA-Marocco 1-0! Rete di Cody Gakpo! Lancio lungo di Verbruggen e sponda di testa di Weghorst, che prolunga per la corsa di Summerville: l'esterno entra in area da destra e mette al centro per l'accorrente Gakpo che anticipa l'usicta di Bounou e trova il gol del vantaggio!04:37
71'
Doppio cambio tra le fila dell'Olanda: fuori Aké e Brobbey, dentro Koopmeiners e Weghorst.04:33
67'
Secondo Hydration Break, con le due formazioni che si avvicinano alle rispettive panchine per qualche minuto di pausa.04:30
66'
È sempre il Marocco a fare la partita, con l'Olanda che resta chiusa e si affida alle ripartenze.04:28
62'
Quattro corner di fila per il Marocco: Hakimi continua a cercare il primo palo e la difesa continua ad allontanare.04:26
61'
Ottima azione di Saibari sulla sinistra, che salta secco van Hecke e arriva sul fondo, ma il suo tentativo di trovare un compagno in mezzo viene allontanato in corner dalla difesa dell'Olanda.04:24
58'
Arriva un'altra conclusione del Marocco: El Khannouss ci prova di destro da fuori, ma nonostante una deviazione Verbruggen riesce ad intervenire anche in questa occasione.04:21
56'
Ancora una buona occasione costruita dal Marocco: Hakimi pescato sulla corsa entra in area, ma al momento della conclusione viene fermato da un intervento decisivo in scivolata di van de Ven.04:19
55'
Prova a distendersi in avanti l'Olanda, ma il tentativo d'imbucata di Gakpo per Brobbey si spegne sul fondo.04:18
52'
Traversa clamorosa colpita da Hakimi! Il capitano del Marocco s'inserisce bene da destra e calcia forte e alto sul primo palo, bucando le mani di Verbruggen, ma la sua conclusione si stampa sul legno.04:15
51'
Fa girare bene palla il Marocco in questa fase, ma l'Olanda è ben chiusa e concede pochi spazi.04:14
48'
Prima conclusione della seconda frazione anche per il Marocco, ma il mancino di Bouaddi termina alto non di poco.04:12
48'
È di van de Ven il primo tiro del secondo tempo, ma il colpo di testa del classe 2001 è debole e Bounou blocca.04:33
47'
Prima ammonizione del match: giallo per Diop a seguito di uno step-on-foot ai danni di Brobbey.04:10
46'
Nessun cambio nel corso dell'intervallo: si riparte con gli stessi 22 in campo nel primo tempo.04:08
46'
Inizia il secondo tempo! È il Marocco a dare il via ai secondi 45' di gioco.04:08
Vedremo se durante l'intervallo i due tecnici proveranno a cambiare qualcosa per dare una svolta alla gara, dopo lo 0-0 maturato nel corso dei primi 45 minuti.03:58
Primo tempo piuttosto bloccato: le uniche vere occasioni le costruisce il Marocco da palla inattiva. Prima su calcio d'angolo al 20' con El Aynaoui che colpisce di testa ma viene fermato da un ottimo intervento di Verbruggen, poi nei minuti di recupero con Saibari che non riesce ad intervenire sul pallone ad un passo dalla linea di porta, dopo un bel cross su calcio di punizione di Hakimi. Tutto ancora in equilibrio, in attesa della seconda frazione di gioco.04:03
45'+6'
Finisce il primo tempo! Si va all'intervallo sul punteggio di 0-0 tra Olanda e Marocco.03:53
45'+6'
Ancora un'occasione per il Marocco! Sul cross in mezzo di Hakimi da calcio di punizione, la palla attraversa tutta l'area piccola e, sul secondo palo, per pochissimo Saibari non trova la deviazione vincente.03:52
45'+4'
Intervento duro di van de Ven su Hakimi, ma per il momento Sampaio sceglie di non estrarre cartellini.03:51
45'+3'
Bell'imbucata di El Khannouss per Saibari, ma l'attaccante marocchino non aggancia per questione di centimetri, altrimenti si sarebbe trovato a tu per tu con Verbruggen.03:49
45'
Saranno 6 i minuti di recupero che ci separano dalla fine della prima frazione di gioco.03:46
45'
Fallo sul portiere sugli sviluppi del calcio d'angolo: si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Marocco.03:46
44'
Buona occasione costruita dall'Olanda, con van de Ven che arriva al tiro da fuori dopo un'azione insistita: Bounou respinge in corner.03:45
41'
Il numero 6 olandese è comunque in grado di proseguire e riceve ora l'ok dell'arbitro per rientrare sul terreno di gioco.03:42
39'
Intervengono i sanitari dell'Olanda per soccorrere van Hecke, che in occasione dell'ultimo calcio d'angolo battuto per gli Orange ha rimediato una ferita sulla fronte. 03:42
38'
Nulla di fatto sugli sviluppi del secondo corner, con ladifesa del Marocco che allontana il pericolo.03:38
37'
Calcio d'angolo per l'Olanda: Summerville dalla bandierina trova Dumfries sul secondo palo, ma il colpo di testa dell'esterno olandese viene deviato e termina nuovamente in corner.04:02
35'
Chiede di aspettare un attimo Sampaio per permettere alla sala VAR di controllare un possibile tocco di mano nell'area del Marocco, ma poi dà l'ok per la ripresa del gioco.04:02
32'
L'Olanda continua a fare possesso, ma la difesa del Marocco copre bene e non lascia spazi agli Orange per andare in verticale.03:34
28'
Ancora avanti il Marocco con Ounahi che trova benissimo El Khannouss sulla fascia sinistra, ma il cross del numero 23 marocchino attraversa tutta l'area senza che nessuno riesca ad intervenire.03:30
26'
Riprende la sfida, con una rimessa laterale in favore dell'Olanda.03:26
22'
Arriva la sosta per l'Hydration Break, momento per le due formazioni di riprendere fiato e riorganizzare le idee.03:26
21'
Ancora una grande parata di Verbruggen! Hakimi arriva in corsa dalla destra e calcia dal limite sfruttando una sponda di Saibari, ma il portiere olandese risponde nuovamente presente.03:24
20'
Grande occasione sugli sviluppi del corner: Hakimi trova benissimo El Aynaoui, che si inserisce sul primo palo e gira di testa verso la porta, costringendo Verbruggen ad un grande intervento che salva il risultato.04:01
19'
Ora è il Marocco a farsi vedere in avanti, conquistando un calcio d'angolo.03:20
16'
Bel lancio di Gravenberch che trova Summerville sulla corsa, ma Sampaio ferma tutto per un fuorigioco del numero 24 olandese.03:19
14'
Fa ancora girare palla l'Olanda, ma il Marocco è chiuso bene e non lascia spazi agli Orange.04:01
10'
Si fa vedere in avanti il Marocco con Saibari che prova a sfondare in area raccogliendo un lancio di El Aynaoui, ma tampona Dumfries e l'arbitro assegna un calcio di punizione all'Olanda.04:00
7'
Partita molto equilibrata in questa fase con entrambe le squadre che fanno girare palla ma faticano a trovare gli spazi giusti per l'imbucata.03:09
4'
Nulla di fatto sugli sviluppi del corner, con la difesa marocchina che allontana il pericolo.04:00
3'
Olanda in avanti, che guadagna il primo calcio d'angolo della partita.03:04
Inizia il match! Primo pallone giocato dall'Olanda.03:01
Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco: è il momento degli inni nazionali. Manca pochissimo al fischio d'inizio di questa sfida tra Olanda e Marocco!02:53
Ci siamo quasi! Tra pochi minuti (03:00 ora italiana, 20:00 ora locale), l'arbitro brasiliano Wilton Pereira Sampaio darà il via a questa sfida, che si giocherà all’Estadio Monterrey.02:45
Dall’altra parte, Mohamed Ouahbi si affida nuovamente a Ismael Saibari, anche lui a quota tre reti in questo Mondiale; l'unico giocatore africano ad aver fatto meglio in una singola edizione del torneo è stato il camerunense Roger Milla nel 1990, che arrivò a quota quattro.02:22
Il terminale offensivo scelto da Ronald Koeman è ancora una volta Brian Brobbey, capocannoniere dell’Olanda con tre reti all’attivo; l’ultimo calciatore olandese a segnare di più in un singolo Mondiale è stato Robin van Persie, che realizzò quattro reti nell’edizione del 2014.03:59
Olanda e Marocco si affrontano ai Mondiali per la seconda volta nella loro storia, dopo la vittoria degli Orange per 2-1 nella fase a gironi del 1994, grazie ai gol di Dennis Bergkamp e Bryan Roy.03:59
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Marocco risponde con un 4-2-3-1: Bounou - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui - El Aynaoui, Bouaddi - Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss - Saibari. A disposizione: Amaimouni-Echghouyab, Amrabat, Belammari, El Kaabi, El Mourabet, El Ouahdi, Halhal, El Kajoui, Rahimi, Saadane, Salah-Eddine, Sbaï, Tagnaouti, Talbi, Yassine.02:16
FORMAZIONI UFFICIALI: L’Olanda scende in campo con un 3-4-3: Verbruggen - van Hecke, van Dijk, Aké - Dumfries, Gravenberch, de Jong, van de Ven - Summerville, Brobbey, Gakpo. A disposizione: Depay, Flekken, Geertruida, Hato, Kluivert, Koopmeiners, Lang, Malen, Reijnders, Roefs, Til, Timber, Weghorst, Wieffer, de Roon.02:16
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Olanda-Marocco, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa del Mondo 2026.02:16
Olanda - Marocco è valevole per i sedicesimi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 30 giugno alle ore 03:00 allo stadio Estadio Monterrey di Guadalupe. Arbitro di Olanda - Marocco sarà Wilton Pereira Sampaio. Al VAR invece ci sarà Nicolás Gallo Barragán.
Dove vedere Olanda-Marocco di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Olanda-Marocco si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 03:00 (mezz'ora prima) del 30 giugno. Olanda-Marocco verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Olanda - Marocco sulla Guida TV.