5° rigore Marocco: GOL di Saibari! Il numero 11 marocchino incrocia il destro e spiazza Verbruggen, portando il Marocco agli ottavi, dove troverà il Canada.

Il Marocco avanza agli ottavi dopo una grande prestazione, mentre l'Olanda saluta anzitempo questo Mondiale nonostante abbia resistito fino ai calci di rigore: decisivi l'errore di Summervile e il gol di Saibari al quinto tiro dal dischetto.

Primo tempo bloccato, con il Marocco che comunque sembra avere qualcosa in più e costruisce le migliori occasioni dei primi 45'. Anche in avvio di ripresa la nazionale di Mohamed Ouahbi sembra in controllo e al 52' colpisce una traversa con Hakimi, ma 20 minuti dopo è l'Olanda a passare in vantaggio, grazie ad un inserimento di Gakpo, premiato da Summerville. Quando tutto sembra indirizzato verso la vittoria Orange, però, i cambi fanno la differenza e Talbi nel recupero trova la rete dell'1-1 che porta il match ai supplementari. Dopo 30 minuti in cui l'equilibruio resiste, ai calci di rigore è il Marocco a trionfare, grazie alle reti di Rahimi, Talbi e Saibari. Agli ottavi, sarà Canada-Marocco!