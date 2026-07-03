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Argentina-Capo Verde: 3-2 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Miami Stadium di Miami Gardens, Florida
4 Luglio 2026 ore 00:00
Argentina
3
Capo Verde
2
Partita finita
Arbitro: Drew Fischer
  1. 29' 1-0 Lionel Messi
  2. 59' 1-1 Deroy Duarte
  3. 92' 2-1 Lisandro Martínez
  4. 103' 2-2 Sidny Cabral
  5. 111' 3-2 Diney Borges (A)
0'
45'
90'
90'
123'

Finisce qui!!! L'Argentina vola agli ottavi dopo i tempi supplementari dove incontrerà l'Egitto. Si infrange sul più bello il sogno di Capo Verde che saluta i Mondiali da imbattuta nei tempi regolamentari (4N).

Due gol in 90' e ben 3 nei 30 successivi dei tempi supplementari. Ottime prestazioni dei soliti Messi e Vozinha, con il portiere che ha tenuto a galla i suoi con numerose parate - ci vuole un'autorete di Capo Verde per chiudere il match e mandare l'Albiceleste agli ottavi.

  1. Grazie per essere rimasti con noi! Arrivederci ai prossimi impegni di questi Mondiali.02:49

  2. 120'+4'

    Finisce qui. Dopo 3' e diversi rischi, l'Argentina vince 3-2 ai supplementari.02:45

  3. 120'+2'

    Altra conclusione di Varela che esce larga. Capo Verde pericolosissimo e Argentina in apnea in questo recupero.02:43

  4. 120'+1'

    Varela calcia da lontano e colpisce Lisandro Martìnez che si immola. Angolo per Capo Verde.02:42

  5. 120'+1'

    3' di recupero.02:41

  7. 119'

    Brivido Argentina. Ancora attentissimo El Dibu che esce con coraggio su Benchimol.02:40

  8. 117'

    Calcio di punizione di Lopes Cabral che chiama ad un grande intervento El Dibu Martìnez. Angolo per Capo Verde che non molla.02:37

  9. 115'

    Ammonito Gonzalo Montiel per un fallo in ritardo su Sidny Cabral.02:38

  10. 111'

    GOOL! ARGENTINA-Capo Verde 3-2! Autorete di Edilson Borges che sul colpo di testa del Cuti Romero la tocca sicuramente con il braccio e il pallone, forse indirizzato verso l'esterno, si infila alle spalle di Vozinha. Argentina che si riporta a +1.02:34

  11. 111'

    Azione solitaria di Nico Gonzàlez che fa tutto da solo ma viene chiuso da Diney Borges.02:32

  13. 109'

    Argentina che prova a trovare disperatamente il gol del 3-2 che eviterebbe i rigori e vorrebbe dire ottavi di finale.02:30

  14. 106'

    Riparte questo secondo ed ultimo tempo supplementare.02:27

  15. 105'+2'

    Termina il primo dei due tempi supplementari. Punteggio sempre in equilibrio. 02:23

  16. 105'+1'

    3' di recupero in questo 1o tempo supplementare.02:21

  17. 104'

    Cambio Argentina: esce Nahuel Molina per Gonzalo Montiel.02:20

  19. 103'

    GOOOL! Argentina-CAPO VERDE 2-2! Gol fantastico di Sidny Cabral che calcia a giro da posizione angolata e trova una conclusione eccezionale che si infila sotto al sette. Capo Verde riacciuffa il pareggio e l'Argentina per la 2a volta.02:20

  20. 100'

    Ed esce anche Kevin Pina Gilson per Benchimol Tavares.02:15

  21. 100'

    Altri cambi per Capo Verde che sostituisce Deroy Duarte per Jair Monteiro.02:14

  22. 98'

    Bello scambio Messi-Alvàarez con il capitano che va alla conclusione, rimpallata; è poi il turno del giocatore dell'Atletico Madrid che va al tiro che viene murato in corner.02:14

  23. 93'

    Lisandro Martínez è il primo difensore centrale a segnare e a fornire un assist in una singola partita della Coppa del Mondo FIFA da Jean-Charles Castelletto del Camerun contro la Serbia nel 2022.02:11

  25. 92'

    GOOL! ARGENTINA-Capo Verde 2-1! Dopo l'assist per Leo Messi arriva anche il gol per Lisandro Martínez. Da angolo, Mac Allister la spizza di testa e il pallone arriva tra i piedi del difensore del Man UTD che è bravo a calciare sotto la traversa. Argentina di nuovo in vantaggio.02:10

  26. 91'

    Al via il 1o tempo supplementare.02:05

  27. Serviranno almeno i tempi supplementari per decidere chi passerà il turno tra Argentina e Capo Verde. 02:02

  28. 90'+8'

    Dopo 8' l'arbitro fischia tre volte. Attesa per i supplementari.02:01

  29. 90'+5'

    Altra parata di Vozinha sulla punizione di Messi. La conclusione centrale viene deviata dalla barriera e quasi non beffa il portiere.01:57

  31. 90'+4'

    5o fallo subito da un inesauribile Messi. Punizione da ottima posizione per l'Argentina a 4' dalla fine.01:55

  32. 90'+2'

    Prova da fuori area Paredes. Calcia bene e forte ma troppo centrale. Troppo poco per impensierire Vozinha.01:53

  33. 90'+1'

    Capo Verde che non riesce più ad uscire dalla propria metà campo.01:52

  34. 90'+1'

    8 minuti di recupero.01:51

  35. 87'

    Arriva bene Mac Allister a rimorchio che calcia e trova la deviazione di un avversario. Ennesimo angolo Argentina.01:48

  37. 86'

    Esce anche l'infortunato Facundo Medina ed entra in campo Nicolás Tagliafico.01:46

  38. 84'

    Cambio Argentina: esce Rodrigo De Paul ed entra Leandro Paredes.01:45

  39. 84'

    Altra azione sugli esterni per l'Argentina. Nico Gonzàlez va sul fondo e mette in mezzo - ma Pina la spazza in angolo.01:45

  40. 81'

    Salvataggio sensazionale di Pico Lopes che in spaccata evita un gol certo di Enzo Fernànez sul cross rasoterra di Molina.01:43

  41. 80'

    Ed esce Jovane Cabral per Hélio Varela.01:41

  43. 80'

    Altri due cambi per Capo Verde. Esce Ryan Mendes per Willy Semedo.01:41

  44. 78'

    Ci prova su punizione Kevin Pina dai 30 metri. Ma la sua conclusione, debole, finisce lontanissima dai pali di Martìnez.01:39

  45. 74'

    Hydration Break.01:35

  46. 73'

    Bellissima punizione e altrettanto ottimo gesto di reni di Vozinha che la toglie dallo specchio della porta. Ormai è una sfida personale tra Leo e l'estremo difensore capoverdiano.01:35

  47. 71'

    Argentina che ora ha 20' più recupero per provare ad evitare supplementari ed eventualmente i rigori.01:32

  49. 68'

    Prima ammonizione del match. Kevin Lenini entra in scivolata in ritardo su Messi e riceve il giallo.01:31

  50. 67'

    Ed esce Nuno da Costa Dailon per Rocha Livramento.01:30

  51. 67'

    Doppio cambio anche per Capo Verde. Esce Laros Duarte Jamiro per Gregory Alvarenga.01:29

  52. 67'

    Occasionissima Argentina. Nico Gonzàlez fa la sponda col petto per Enzo Fernandèz che arriva a rimorchio da dietro ma calcia male. Rimessa dal fondo per Capo Verde.01:29

  53. 64'

    Ed esce Thiago Almada per Nico González.01:25

  55. 63'

    Primi cambi per l'Argentina. Esce Lautaro Martínez per Julián Alvarez.01:25

  56. 63'

    Ci prova ancora Messi che calcia forte tentando di farla passare sotto le gambe di Vozinha ma è bravissimo il portiere di Capo Verde che tiene a galla i suoi.01:24

  57. 59'

    GOOOL! Argentina-CAPO VERDE 1-1! Assist di Ryan Mendes che la fa passare sotto le gambe di Medina e serve Deroy Duarte che è freddo e infila con un bel rasoterra El Dibu. Capo Verde che visto l'approccio del 2T merita momentaneamente il pareggio.01:22

  58. 53'

    Primo tiro in porta anche per Capo Verde. Sulla respinta difensiva arriva Deroy Duarte che calcia potente ma centrale. Emiliano Marìnez la blocca e la fa sua. 01:16

  59. 50'

    Conclusione velleitaria di Ryan Mendes che calcia altissimo. Capo Verde che ha iniziato però con un piglio diverso la ripresa.01:13

  61. 49'

    Corner per Capo Verde, sulla spazzata difensiva arriva Jovane Cabral che calcia bene e trova il piede di De Paul. Ancora angolo per gli ospiti.01:10

  62. 48'

    Arriva bene Capo Verde ma come nel 1T la formazione di Bubista pecca di qualità nell'ultimo terzo di campo.01:09

  63. 46'

    Inizia il 2T! Pallone giocato dall'Argentina.01:06

  64. Ritmi abbastanza lenti per tutto il 1T, con l'Argentina che fatica ad accendersi fino a quando Lionel Messi su un lancio millimetrico di Lisandro Martìnez non decide di cambiare le sorti del match - inventandosi uno stop e un gol sensazionale. Gli ultimi minuti la formazione di Scaloni gestisce gioco ed energie, rischiando praticamente nulla. Albiceleste che dista solo 45' dagli ottavi di finale contro l'Egitto.00:54

  65. L'Argentina ha realizzato cinque reti nella prima frazione di gioco con appena nove conclusioni in porta nei primi 45' in questi Mondiali FIFA.00:52

  67. L'Argentina è la prima squadra nella storia della Coppa del Mondo FIFA a trovarsi in vantaggio all'intervallo in cinque partite consecutive della fase a eliminazione diretta.00:51

  68. 45'+4'

    Finisce ora il 1T. L'arbitro fischia due volte e manda le formazioni negli spogliatoi.00:50

  69. 45'+3'

    Finora impeccabile la difesa argentina che non ha rischiato praticamente nulla, stoppando sul nascere i tentativi di Capo Verde di rendersi pericoloso nella 3/4 avversaria.00:49

  70. 45'+1'

    Sono 4 i minuti di recupero.00:47

  71. 43'

    Va alla conclusione Enzo Fernandèz da fuori area ma il suo tiro è debole e Vozinha smanaccia lateralmente.00:48

  73. 42'

    Bella giocata di Jovane Cabral che sguscia via in velocità a Molina ma sul più bello sbaglia il passaggio e perde una buona occasione. Capo Verde poco lucido negli ultimi metri.00:43

  74. 39'

    Buona trama di Capo Verde che arriva sul fondo con Duarte ma il numero 15 crossa in modo impreciso e libera agevolmente la retroguardia argentina.00:44

  75. 35'

    Quello di Lisandro Martìnez è il primo assist fornito in Nazionale alla sua 31a presenza.00:36

  76. 33'

    Lionel Messi è stato direttamente coinvolto in 12 gol nelle fasi a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA (6 reti e 6 assist), superando così Pelé e Kylian Mbappé come numero di partecipazioni (dal 1966).00:34

  77. 31'

    Lionel Messi ha aggiornato i suoi record di gol nella Coppa del Mondo FIFA (20) e di partite consecutive a rete nella competizione (8).00:32

  79. 29'

    GOOOOL! ARGENTINA-Capo Verde 1-0! Sempre lui, sempre Lionel Messi. Bellissimo lancio di Lisandro Martìnez e aggancio strepitoso del capitano che la accomoda, controlla e di contro balzo calcia sotto la traversa. Vozinha non può nulla e Argentina in vantaggio con il minimo sforzo.00:31

  80. 28'

    Riprende il gioco.00:28

  81. 25'

    Hydration Break.00:25

  82. 24'

    Capo Verde che, nonostante la notevole differenza tecnica, sta giocando a viso aperto e senza paura.00:25

  83. 22'

    Gara che torna ad essere bloccata. Dopo i due spunti di Messi, ora il match si gioca a centrocampo con alcuni errori di misura nell'ultimo passaggio.00:23

  85. 18'

    Messi va al tiro con una buona traiettoria anche se un po' lenta. Vozinha la fa sua senza troppi problemi.00:19

  86. 17'

    Punizione per l'Argentina, Messi va sul pallone dopo avere ottenuto il fallo.00:18

  87. 15'

    La prima conclusione della partita per l'Argentina porta la firma del solito Messi. Il capitano dell'Albiceleste sguscia via in area di rigore ma strozza troppo il tiro. Nessun pericolo per Vozinha.00:16

  88. 10'

    L'Argentina ha tentato un solo tiro totale nei primi 10 minuti delle partite di questa edizione della Coppa del Mondo FIFA, davanti solo a Ghana e Arabia Saudita (entrambe 0).00:15

  89. 10'

    Buon inizio di gara per Capo Verde, con ottima vivacità dei suoi esterni in questi primi 10 minuti.00:11

  91. 6'

    Gara che fatica a prendere ritmo. Squadre che si stanno ancora studiando e non rischiano al momento la giocata.00:07

  92. 3'

    Qualche imprecisione di troppo per l'Argentina in questi primi minuti.00:03

  93. Si parte! Calcio d'inizio affidato a Capo Verde.00:01

  94. Entrano le formazioni sul terreno di gioco. Poi toccherà agli inni nazionali.23:53

  95. Arbitro dell'incontro sarà il canadese Drew Fischer che in questi Mondiali ha già diretto Francia-Iraq (3-0) e Croazia-Ghana (2-1).23:27

  97. Capo Verde risponde con un 4-1-4-1: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Cabral; Lenini; Mendes (c), Duarte, D. Duarte, Cabral; Da Costa. All. Bubista.23:20

  98. L'Argentina si schiera con un 4-1-2-3: Martìnez; Molina, Romero, Lisandro Martìnez, Medina; Mac Allister; De Paul, Fernàndez; Almada; Messi (c), Lautaro Martìnez. All. Lionel Scaloni.23:59

  99. Al 63° posto nel ranking FIFA all'inizio del torneo, Capo Verde è la nazionale con il ranking più basso (dalla sua introduzione nel 1992) a raggiungere al suo debutto la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo. In generale, è la squadra con il ranking più basso in assoluto a raggiungere la fase a eliminazione diretta a partire dalla Russia nel 2018 (70°), che superò la Spagna alla lotteria dei rigori negli ottavi di finale, prima di perdere contro la Croazia nei quarti.23:16

  100. Questo sarà il primo match in assoluto tra Argentina e Capo Verde. L'Argentina ha vinto tutte le ultime sette partite di Coppa del Mondo contro nazionali africane, dopo aver perso la prima in assoluto contro il Camerun nel 1990 (0-1). 23:16

  101. Il match, che avrà inizio alle 00:00 ore italiane - le 18:00 locali, si disputerà all'Hard Rock Stadium di Miami.23:15

  103. Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Argentina- Capo Verde, sedicesimi di finale di questi Mondiali FIFA. Chi vincerà, troverà agli ottavi l'Egitto - fresco di successo ai rigori nel match contro l'Australia terminato qualche istante fa.23:11

  105. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Miami Stadium
    Città: Miami Gardens, Florida
    Capienza: 65000 spettatori23:11

    Miami Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Argentina - Capo Verde

Argentina
Capo Verde
TITOLARI ARGENTINA
  • (23) EMILIANO MARTÍNEZ (P)
  • (25) FACUNDO MEDINA (D)
  • (26) NAHUEL MOLINA (D)
  • (13) CRISTIAN ROMERO (D)
  • (6) LISANDRO MARTÍNEZ (D)
  • (16) THIAGO ALMADA (C)
  • (24) ENZO FERNÁNDEZ (C)
  • (20) ALEXIS MAC ALLISTER (C)
  • (7) RODRIGO DE PAUL (C)
  • (10) LIONEL MESSI (A)
  • (22) LAUTARO MARTÍNEZ (A)
PANCHINA ARGENTINA
  • (4) GONZALO MONTIEL (D)
  • (17) GIULIANO SIMEONE (A)
  • (14) EXEQUIEL PALACIOS (C)
  • (19) NICOLÁS OTAMENDI (D)
  • (8) VALENTÍN BARCO (C)
  • (5) LEANDRO PAREDES (C)
  • (18) NICO PAZ (A)
  • (12) GERÓNIMO RULLI (P)
  • (1) JUAN MUSSO (P)
  • (3) NICOLÁS TAGLIAFICO (D)
  • (11) GIOVANI LO CELSO (C)
  • (2) MARCOS SENESI (D)
  • (21) JOSÉ MANUEL LÓPEZ (A)
  • (9) JULIÁN ALVAREZ (A)
  • (15) NICO GONZÁLEZ (A)
ALLENATORE ARGENTINA
  • Lionel Scaloni
TITOLARI CAPO VERDE
  • (1) VOZINHA (P)
  • (4) PICO LOPES (D)
  • (3) DINEY BORGES (D)
  • (13) SIDNY CABRAL (D)
  • (22) STEVEN MOREIRA (D)
  • (20) RYAN MENDES (C)
  • (15) LAROS DUARTE (C)
  • (7) JOVANE CABRAL (C)
  • (14) DEROY DUARTE (C)
  • (6) KEVIN PINA (C)
  • (21) NUNO DA COSTA (A)
PANCHINA CAPO VERDE
  • (11) GARRY RODRIGUES (A)
  • (5) LOGAN COSTA (D)
  • (2) STOPIRA (D)
  • (18) TELMO ARCANJO (C)
  • (23) CJ DOS SANTOS (P)
  • (24) WAGNER PINA (D)
  • (8) JOÃO PAULO (C)
  • (19) DAILON LIVRAMENTO (A)
  • (26) HÉLIO VARELA (A)
  • (16) YANNICK SEMEDO (C)
  • (17) WILLY SEMEDO (A)
  • (10) JAMIRO MONTEIRO (C)
  • (9) GILSON BENCHIMOL (A)
  • (12) MÁRCIO ROSA (P)
  • (25) KELVIN PIRES (D)
ALLENATORE CAPO VERDE
  • Pedro Leitão Brito
PREPARTITA

Argentina - Capo Verde è valevole per i sedicesimi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 4 luglio alle ore 00:00 allo stadio Miami Stadium di Miami Gardens, Florida.
Arbitro di Argentina - Capo Verde sarà Drew Fischer. Al VAR invece ci sarà Armando Villarreal.

Dove vedere Argentina-Capo Verde di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Argentina-Capo Verde si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 00:00 (mezz'ora prima) del 4 luglio.
Argentina-Capo Verde verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Argentina - Capo Verde sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Argentina - Capo Verde Live

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