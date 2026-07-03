Grazie per essere rimasti con noi! Arrivederci ai prossimi impegni di questi Mondiali.02:49

120'+4' Finisce qui. Dopo 3' e diversi rischi, l'Argentina vince 3-2 ai supplementari.02:45

120'+2' Altra conclusione di Varela che esce larga. Capo Verde pericolosissimo e Argentina in apnea in questo recupero.02:43

120'+1' Varela calcia da lontano e colpisce Lisandro Martìnez che si immola. Angolo per Capo Verde.02:42

120'+1' 3' di recupero.02:41

119' Brivido Argentina. Ancora attentissimo El Dibu che esce con coraggio su Benchimol.02:40

117' Calcio di punizione di Lopes Cabral che chiama ad un grande intervento El Dibu Martìnez. Angolo per Capo Verde che non molla.02:37

115' Ammonito Gonzalo Montiel per un fallo in ritardo su Sidny Cabral.02:38

111' GOOL! ARGENTINA-Capo Verde 3-2! Autorete di Edilson Borges che sul colpo di testa del Cuti Romero la tocca sicuramente con il braccio e il pallone, forse indirizzato verso l'esterno, si infila alle spalle di Vozinha. Argentina che si riporta a +1.02:34

111' Azione solitaria di Nico Gonzàlez che fa tutto da solo ma viene chiuso da Diney Borges.02:32

109' Argentina che prova a trovare disperatamente il gol del 3-2 che eviterebbe i rigori e vorrebbe dire ottavi di finale.02:30

106' Riparte questo secondo ed ultimo tempo supplementare.02:27

105'+2' Termina il primo dei due tempi supplementari. Punteggio sempre in equilibrio. 02:23

105'+1' 3' di recupero in questo 1o tempo supplementare.02:21

104' Cambio Argentina: esce Nahuel Molina per Gonzalo Montiel.02:20

103' GOOOL! Argentina-CAPO VERDE 2-2! Gol fantastico di Sidny Cabral che calcia a giro da posizione angolata e trova una conclusione eccezionale che si infila sotto al sette. Capo Verde riacciuffa il pareggio e l'Argentina per la 2a volta.02:20

100' Ed esce anche Kevin Pina Gilson per Benchimol Tavares.02:15

100' Altri cambi per Capo Verde che sostituisce Deroy Duarte per Jair Monteiro.02:14

98' Bello scambio Messi-Alvàarez con il capitano che va alla conclusione, rimpallata; è poi il turno del giocatore dell'Atletico Madrid che va al tiro che viene murato in corner.02:14

93' Lisandro Martínez è il primo difensore centrale a segnare e a fornire un assist in una singola partita della Coppa del Mondo FIFA da Jean-Charles Castelletto del Camerun contro la Serbia nel 2022.02:11

92' GOOL! ARGENTINA-Capo Verde 2-1! Dopo l'assist per Leo Messi arriva anche il gol per Lisandro Martínez. Da angolo, Mac Allister la spizza di testa e il pallone arriva tra i piedi del difensore del Man UTD che è bravo a calciare sotto la traversa. Argentina di nuovo in vantaggio.02:10

91' Al via il 1o tempo supplementare.02:05

Serviranno almeno i tempi supplementari per decidere chi passerà il turno tra Argentina e Capo Verde. 02:02

90'+8' Dopo 8' l'arbitro fischia tre volte. Attesa per i supplementari.02:01

90'+5' Altra parata di Vozinha sulla punizione di Messi. La conclusione centrale viene deviata dalla barriera e quasi non beffa il portiere.01:57

90'+4' 5o fallo subito da un inesauribile Messi. Punizione da ottima posizione per l'Argentina a 4' dalla fine.01:55

90'+2' Prova da fuori area Paredes. Calcia bene e forte ma troppo centrale. Troppo poco per impensierire Vozinha.01:53

90'+1' Capo Verde che non riesce più ad uscire dalla propria metà campo.01:52

90'+1' 8 minuti di recupero.01:51

87' Arriva bene Mac Allister a rimorchio che calcia e trova la deviazione di un avversario. Ennesimo angolo Argentina.01:48

86' Esce anche l'infortunato Facundo Medina ed entra in campo Nicolás Tagliafico.01:46

84' Cambio Argentina: esce Rodrigo De Paul ed entra Leandro Paredes.01:45

84' Altra azione sugli esterni per l'Argentina. Nico Gonzàlez va sul fondo e mette in mezzo - ma Pina la spazza in angolo.01:45

81' Salvataggio sensazionale di Pico Lopes che in spaccata evita un gol certo di Enzo Fernànez sul cross rasoterra di Molina.01:43

80' Ed esce Jovane Cabral per Hélio Varela.01:41

80' Altri due cambi per Capo Verde. Esce Ryan Mendes per Willy Semedo.01:41

78' Ci prova su punizione Kevin Pina dai 30 metri. Ma la sua conclusione, debole, finisce lontanissima dai pali di Martìnez.01:39

74' Hydration Break.01:35

73' Bellissima punizione e altrettanto ottimo gesto di reni di Vozinha che la toglie dallo specchio della porta. Ormai è una sfida personale tra Leo e l'estremo difensore capoverdiano.01:35

71' Argentina che ora ha 20' più recupero per provare ad evitare supplementari ed eventualmente i rigori.01:32

68' Prima ammonizione del match. Kevin Lenini entra in scivolata in ritardo su Messi e riceve il giallo.01:31

67' Ed esce Nuno da Costa Dailon per Rocha Livramento.01:30

67' Doppio cambio anche per Capo Verde. Esce Laros Duarte Jamiro per Gregory Alvarenga.01:29

67' Occasionissima Argentina. Nico Gonzàlez fa la sponda col petto per Enzo Fernandèz che arriva a rimorchio da dietro ma calcia male. Rimessa dal fondo per Capo Verde.01:29

64' Ed esce Thiago Almada per Nico González.01:25

63' Primi cambi per l'Argentina. Esce Lautaro Martínez per Julián Alvarez.01:25

63' Ci prova ancora Messi che calcia forte tentando di farla passare sotto le gambe di Vozinha ma è bravissimo il portiere di Capo Verde che tiene a galla i suoi.01:24

59' GOOOL! Argentina-CAPO VERDE 1-1! Assist di Ryan Mendes che la fa passare sotto le gambe di Medina e serve Deroy Duarte che è freddo e infila con un bel rasoterra El Dibu. Capo Verde che visto l'approccio del 2T merita momentaneamente il pareggio.01:22

53' Primo tiro in porta anche per Capo Verde. Sulla respinta difensiva arriva Deroy Duarte che calcia potente ma centrale. Emiliano Marìnez la blocca e la fa sua. 01:16

50' Conclusione velleitaria di Ryan Mendes che calcia altissimo. Capo Verde che ha iniziato però con un piglio diverso la ripresa.01:13

49' Corner per Capo Verde, sulla spazzata difensiva arriva Jovane Cabral che calcia bene e trova il piede di De Paul. Ancora angolo per gli ospiti.01:10

48' Arriva bene Capo Verde ma come nel 1T la formazione di Bubista pecca di qualità nell'ultimo terzo di campo.01:09

46' Inizia il 2T! Pallone giocato dall'Argentina.01:06

Ritmi abbastanza lenti per tutto il 1T, con l'Argentina che fatica ad accendersi fino a quando Lionel Messi su un lancio millimetrico di Lisandro Martìnez non decide di cambiare le sorti del match - inventandosi uno stop e un gol sensazionale. Gli ultimi minuti la formazione di Scaloni gestisce gioco ed energie, rischiando praticamente nulla. Albiceleste che dista solo 45' dagli ottavi di finale contro l'Egitto.00:54

L'Argentina ha realizzato cinque reti nella prima frazione di gioco con appena nove conclusioni in porta nei primi 45' in questi Mondiali FIFA.00:52

L'Argentina è la prima squadra nella storia della Coppa del Mondo FIFA a trovarsi in vantaggio all'intervallo in cinque partite consecutive della fase a eliminazione diretta.00:51

45'+4' Finisce ora il 1T. L'arbitro fischia due volte e manda le formazioni negli spogliatoi.00:50

45'+3' Finora impeccabile la difesa argentina che non ha rischiato praticamente nulla, stoppando sul nascere i tentativi di Capo Verde di rendersi pericoloso nella 3/4 avversaria.00:49

45'+1' Sono 4 i minuti di recupero.00:47

43' Va alla conclusione Enzo Fernandèz da fuori area ma il suo tiro è debole e Vozinha smanaccia lateralmente.00:48

42' Bella giocata di Jovane Cabral che sguscia via in velocità a Molina ma sul più bello sbaglia il passaggio e perde una buona occasione. Capo Verde poco lucido negli ultimi metri.00:43

39' Buona trama di Capo Verde che arriva sul fondo con Duarte ma il numero 15 crossa in modo impreciso e libera agevolmente la retroguardia argentina.00:44

35' Quello di Lisandro Martìnez è il primo assist fornito in Nazionale alla sua 31a presenza.00:36

33' Lionel Messi è stato direttamente coinvolto in 12 gol nelle fasi a eliminazione diretta della Coppa del Mondo FIFA (6 reti e 6 assist), superando così Pelé e Kylian Mbappé come numero di partecipazioni (dal 1966).00:34

31' Lionel Messi ha aggiornato i suoi record di gol nella Coppa del Mondo FIFA (20) e di partite consecutive a rete nella competizione (8).00:32

29' GOOOOL! ARGENTINA-Capo Verde 1-0! Sempre lui, sempre Lionel Messi. Bellissimo lancio di Lisandro Martìnez e aggancio strepitoso del capitano che la accomoda, controlla e di contro balzo calcia sotto la traversa. Vozinha non può nulla e Argentina in vantaggio con il minimo sforzo.00:31

28' Riprende il gioco.00:28

25' Hydration Break.00:25

24' Capo Verde che, nonostante la notevole differenza tecnica, sta giocando a viso aperto e senza paura.00:25

22' Gara che torna ad essere bloccata. Dopo i due spunti di Messi, ora il match si gioca a centrocampo con alcuni errori di misura nell'ultimo passaggio.00:23

18' Messi va al tiro con una buona traiettoria anche se un po' lenta. Vozinha la fa sua senza troppi problemi.00:19

17' Punizione per l'Argentina, Messi va sul pallone dopo avere ottenuto il fallo.00:18

15' La prima conclusione della partita per l'Argentina porta la firma del solito Messi. Il capitano dell'Albiceleste sguscia via in area di rigore ma strozza troppo il tiro. Nessun pericolo per Vozinha.00:16

10' L'Argentina ha tentato un solo tiro totale nei primi 10 minuti delle partite di questa edizione della Coppa del Mondo FIFA, davanti solo a Ghana e Arabia Saudita (entrambe 0).00:15

10' Buon inizio di gara per Capo Verde, con ottima vivacità dei suoi esterni in questi primi 10 minuti.00:11

6' Gara che fatica a prendere ritmo. Squadre che si stanno ancora studiando e non rischiano al momento la giocata.00:07

3' Qualche imprecisione di troppo per l'Argentina in questi primi minuti.00:03

Si parte! Calcio d'inizio affidato a Capo Verde.00:01

Entrano le formazioni sul terreno di gioco. Poi toccherà agli inni nazionali.23:53

Arbitro dell'incontro sarà il canadese Drew Fischer che in questi Mondiali ha già diretto Francia-Iraq (3-0) e Croazia-Ghana (2-1).23:27

Capo Verde risponde con un 4-1-4-1: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, Cabral; Lenini; Mendes (c), Duarte, D. Duarte, Cabral; Da Costa. All. Bubista.23:20

L'Argentina si schiera con un 4-1-2-3: Martìnez; Molina, Romero, Lisandro Martìnez, Medina; Mac Allister; De Paul, Fernàndez; Almada; Messi (c), Lautaro Martìnez. All. Lionel Scaloni.23:59

Al 63° posto nel ranking FIFA all'inizio del torneo, Capo Verde è la nazionale con il ranking più basso (dalla sua introduzione nel 1992) a raggiungere al suo debutto la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo. In generale, è la squadra con il ranking più basso in assoluto a raggiungere la fase a eliminazione diretta a partire dalla Russia nel 2018 (70°), che superò la Spagna alla lotteria dei rigori negli ottavi di finale, prima di perdere contro la Croazia nei quarti.23:16

Questo sarà il primo match in assoluto tra Argentina e Capo Verde. L'Argentina ha vinto tutte le ultime sette partite di Coppa del Mondo contro nazionali africane, dopo aver perso la prima in assoluto contro il Camerun nel 1990 (0-1). 23:16

Il match, che avrà inizio alle 00:00 ore italiane - le 18:00 locali, si disputerà all'Hard Rock Stadium di Miami.23:15

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Argentina- Capo Verde, sedicesimi di finale di questi Mondiali FIFA. Chi vincerà, troverà agli ottavi l'Egitto - fresco di successo ai rigori nel match contro l'Australia terminato qualche istante fa.23:11

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp