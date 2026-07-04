Grazie a una strepitosa doppietta di Azzedine Ounahi e una rete di Soufiane Rahimi, tutte arrivate nella ripresa, il Marocco supera con cinismo e maturità tattica un generoso Canada per 3-0, volando ai quarti di finale del Mondiale FIFA 2026.
Approccio buono della partita da parte del Canada, che ci mette orgoglio e corsa, senza però riuscire a creare pericoli in avanti; nella gestione dell'incontro ha funzionato di più la parte attendista, però nel momento in cui si è trovata a rimontare lo svantaggio non ha saputo dare intensità alla propria manovra.
Dall'altra parte il Marocco è stato spietato: cinque tiri si sono trasformati in tre gol e un legno colpito. Ottimo gioco in ripartenza della squadra nordafricana, che ha saputo concretizzare al meglio le occasioni avute. Ennesima dimostrazione che questa squadra sa come interpretare al meglio questa manifestazione. Affronterà ai quarti, il 9 luglio, la vincente tra Paraguay e Francia.
Cronaca
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Statistiche
Per questa diretta è tutto! Prossimo appuntamento alle ore 23:00 italiane con Paraguay-Francia. Buon proseguimento!21:14
90'+9'
Finisce qui! Canada-Marocco 0-3!21:05
90'+8'
GOL! Canada-MAROCCO 0-3! Rete di Soufiane Rahimi! Ancora una ripartenza micidiale del Marocco, Brahim Díaz imbuca Soufiane Rahimi sulla sinistra e con un mancino batte Crépeau!21:04
90'+7'
Doppia conclusione del Canada: prima il tiro su calcio di punizione Jayden Nelson viene respinto dalla difesa, poi Alistair Johnston manda la palla sul fondo.21:02
90'+6'
Il Canada cerca di finire la partita avanti, senza però riuscire a creare occasioni importanti.21:00
90'+4'
Palla dentro su calcio d'angolo, va a saltare anche Maxime Crépeau, che però travolge un avversario commettendo fallo.20:58
90'
Ci saranno otto minuti di recupero.20:55
88'
Entra infine Jonathan Osorio al posto di Niko Sigur.20:53
88'
Jesse Marsch si gioca le sue ultime carte: Jayden Nelson entra al posto di Tajon Buchanan.20:53
87'
Esce l'uomo che ha deciso l'incontro, Azzedine Ounahi, al suo posto entra Samir El Mourabet.20:53
87'
Marwane Saadane prende il posto di Issa Diop.20:51
85'
Che occasione per il Marocco! Ancora una ripartenza rapida, stavolta è Azzedine Ounahi che conduce e la mette dentro per Soufiane Rahimi, che incorna di testa e colpisce la traversa! La palla rimbalza poi a terra e Maxime Crépeau blocca.20:56
84'
Partita cinica ed efficace del Marocco finora, che ha saputo concretizzare al meglio le occasioni avute.20:48
82'
GOL! Canada-MAROCCO 0-2! Ancora in rete Azzedine Ounahi! Ripartenza perfetta del Marocco, cavalcata di Brahim Díaz che arriva in area di rigore e serve Azzedine Ounahi, il cui destro batte ancora Maxime Crépeau.20:48
78'
Entra anche Jacob Shaffelburg che rileva Richie Laryea.20:44
78'
Canada a trazione anteriore in questo finale: è il momento di Promise David che entra al posto di Ali Ahmed.20:43
78'
Jonathan David prova un tiro a giro su calcio di punizione, la palla finisce alta non particolarmente potente.20:43
77'
Calcio di punizione conquistato da Eustaquio da posizione molto interessante, posizione centrale appena fuori dall'area di rigore.20:42
71'
Inizia il "quarto quarto" dell'incontro, la fase più calda della partita, con il Marocco sempre avanti grazie alla sassata di Ounahi sugli sviluppi di calcio di punizione.20:36
68'
Finisce la prima parte del secondo tempo, è il momento del cooling break.20:33
67'
Cyle Larin prova ad anticipare Yassine Bounou, ma finisce con l'entrare in ritardo e commettendo fallo: ammonito.20:32
63'
Cambio in attacco per il Canada: esce Tani Oluwaseyi e al suo posto entra Cyle Larin.20:27
63'
Inizia la partita di Sofyan Amrabat, che prende il posto di Ayyoub Bouaddi.20:27
63'
Doppio cambio per il Marocco: Chemsdine Talbi prende il posto di Bilal El Khannouss.20:27
60'
Imbucata interessante verso Tajon Buchanan, fermato in area di rigore, era partito però in fuorigioco.20:25
55'
In questo momento il Canada è costretto ad alzare il proprio baricentro, situazione ideale per le ripartenze veloci del Marocco, che infatti conquista il suo primo calcio d'angolo.20:20
52'
L'estro di Achraf Hakimi, la precisione di Azzedine Ounahi e l'importanza delle situazioni di gioco indiretto: queste sono state le chiavi che hanno permesso al Marocco di sbloccare questa gara.20:21
50'
GOL! La sblocca il Marocco! Canada-MAROCCO 0-1! Rete di Azzedine Ounahi. Calcio di punizione dalla destra da una posizione vicina al corner. Hakimi la mette bassa e tesa verso Azzedine Ounahi che, da posizione centrale appena fuori dall'area di rigore, colpisce di prima e la mette sul lato destro con un tiro preciso, Maxime Crépeau si distende ma non riesce a respingere il pallone.20:17
49'
Intervento in ritardo di Luc De Fougerolles su Soufiane Rahimi, protagonista di una cavalcata sul lato destro.20:13
48'
Recupero palla del Canada nella trequarti offensiva, con la squadra nordamericana che non riesce ad arrivare al tiro, ma si conquista un calcio d'angolo.20:12
45'
Comincia il secondo tempo! Primo pallone toccato dal Marocco. Si riparte senza cambi.20:11
Un primo tempo bloccato e tattico ad Houston si chiude a reti bianche, con un Canada più intraprendente in avvio e un Marocco costretto a riorganizzarsi dopo l'infortunio precoce di Saibari in un finale nervoso.19:56
45'+7'
Finisce il primo tempo tra Canada e Marocco, prima frazione chiusa senza reti.19:53
45'+6'
Ancora un cartellino giallo: Bilal El Khannouss non ferma la propria corsa centrando in pieno Luc De Fougerolles.19:53
45'+5'
Proprio prima della fine della prima frazione, Hakimi riesce in una delle sue sgaloppate, dopo aver scaricato il pallone però il Canada riesce a recuperare tutte le posizioni e ritorna la partita tattica vista finora.19:54
45'+3'
Nessuna delle due squadre si è voluta scoprire troppo in questa prima frazione: il primo tempo infatti ha visto finora cinque cartellini gialli e cinque tiri.19:50
45'+1'
Ci saranno da giocare ancora sei minuti prima dell'intervallo.19:48
45'
Ammonito anche Azzedine Ounahi, intervento in ritardo su Ali Ahmed.19:47
43'
Ammonito Jonathan David, costretto a spendere un fallo tattico per fermare la progressione di Brahim Díaz.19:55
43'
Ritmi più lenti in questa fase dell'incontro.19:45
40'
Cartellino giallo estratto anche verso Richie Laryea. Alle origini c'è un accenno di reazione del canadese, dopo che il marocchino ne ha destabilizzato la corsa facendolo cadere.19:55
40'
Diverbio in campo tra Achraf Hakimi e Richie Laryea, con Michael Oliver che riesce subito a calmare gli animi. Nel processo viene ammonito Achraf Hakimi.19:43
36'
Al momento la conta degli Expected Goals è di 0.46 a 0.02 a favore del Canada, specchio di come è indirizzata la sfida.19:40
35'
Calcio d'angolo per il Canada, batte il solito Stephen Eustaquio ma la sua palla dentro viene nuovamente respinta dalla difesa marocchina.19:39
31'
Il Canada è ben messo in campo e il Marocco in questo momento effettua un fraseggio nella propria metà campo alla ricerca di spazi.19:35
29'
Primo squillo del Marocco, ci prova Soufiane Rahimi dalla distanza: il tiro non è particolarmente impegnativo per Maxime Crépeau, che si distende e blocca il pallone.19:34
27'
Riprende l'incontro. Il Canada ha approcciato meglio la gara finora, giocando con intensità e provando a fare gioco sulle ripartenze. Dall'altra parte, il Marocco dovrà riuscire a riorganizzarsi velocemente dopo aver perso per infortunio una pedina importante come Saibari.19:29
23'
Giro di boa della prima frazione, è il momento del cooling break.19:26
22'
Finisce dopo appena 22 minuti la partita di Ismael Saibari, costretto ad uscire in seguito al problema muscolare, al suo posto entra Soufiane Rahimi.19:23
21'
Al momento è a terra Ismael Saibari, preoccupazione tra le fila della squadra nordafricana, sembra un problema ai flessori.19:36
20'
Primo cartellino giallo dell'incontro estratto verso il marocchino Redouane Halhal, per un intervento in ritardo.19:21
19'
Riesce a staccare di testa il canadese Alistair Johnston su calcio d'angolo, palla respinta dalla difesa marocchina.19:20
18'
Interessante traiettoria di passaggio a favorire la corsa di Buchanan, la palla finisce in corner.19:19
13'
È il Canada che ha il pallino del gioco in questa fase della partita.19:14
10'
Splendido controllo orientato di Tani Oluwaseyi, che aggancia con eleganza un tracciante profondo in area di rigore; l'attaccante canadese scarica un destro basso e immediato verso il centro della porta, ma Bounou fa buona guardia e respinge con il piede.19:13
6'
Ancora un corner, ancora una respinta della formazione nordafricana, vestita in maglia bianca.19:07
5'
Il Canada, in divisa nera, si conquista un calcio d'angolo. In questa fase iniziale i nordamericani cercano di fare pressing e ripartenza. Corner respinto dal portiere Bounou.19:06
Il countdown è terminato! Comincia Canada-Marocco. Primo pallone toccato dalla formazione nordamericana.19:01
Allo Houston Stadium è tutto pronto, l'atmosfera è elettrizzante. Non sembra ci siano temperature particolarmente alte, lo stadio ha una copertura totale.18:59
Manca pochissimo al fischio d'inizio di Michael Oliver. Per il britannico questa sarà la sesta direzione arbitrale in un Mondiale, la terza nel 2026.18:58
Le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo in uno stadio gremito di tifosi. È il momento degli inni nazionali.18:54
Dall'altra parte il Marocco non si può più chiamare sorpresa e proverà a riconfermarsi dopo i risultati ottenuti nel precedente Mondiale e nella recente Coppa d'Africa. Vedremo se il terminale offensivo Ismael Saibari riuscirà a condurre i suoi compagni in un altro traguardo storico.18:53
Cominciano gli ottavi di finale, inizia la fase calda del torneo. Di fronte una delle più grandi rivelazioni del torneo, il Canada, che ha superato in extremis il Sudafrica nei sedicesimi di finale e ripropone oggi il suo consueto 4-4-2. Una nota statistica, il XI iniziale ha un'età media di 27 anni, la più bassa per questa squadra in una gara dei Mondiali dalla sconfitta contro l'Ungheria nel 1986.18:56
Il Marocco scende in campo con un 4-2-3-1: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui - Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui - Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss - Ismael Saibari.18:33
FORMAZIONI UFFICIALI! Il Canada schiera un 4-4-2: Maxime Crépeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Moïse Bombito, Richie Laryea - Tajon Buchanan, Niko Sigur, Stephen Eustaquio, Ali Ahmed - Jonathan David, Tani Oluwaseyi.18:32
Buonasera e benvenuti alla diretta live di Canada-Marocco, ottavi di finale del Mondiale 2026, ora d'inizio 12:00 a Houston, le 19:00 italiane.18:10
Canada - Marocco è valevole per gli ottavi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 4 luglio alle ore 19:00 allo stadio Houston Stadium di Houston, Texas. Arbitro di Canada - Marocco sarà Michael Oliver. Al VAR invece ci sarà Jarred Gillett.
Dove vedere Canada-Marocco di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Canada-Marocco si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 19:00 (mezz'ora prima) del 4 luglio. Canada-Marocco verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Canada - Marocco sulla Guida TV.