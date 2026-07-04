Grazie a una strepitosa doppietta di Azzedine Ounahi e una rete di Soufiane Rahimi, tutte arrivate nella ripresa, il Marocco supera con cinismo e maturità tattica un generoso Canada per 3-0, volando ai quarti di finale del Mondiale FIFA 2026.

Approccio buono della partita da parte del Canada, che ci mette orgoglio e corsa, senza però riuscire a creare pericoli in avanti; nella gestione dell'incontro ha funzionato di più la parte attendista, però nel momento in cui si è trovata a rimontare lo svantaggio non ha saputo dare intensità alla propria manovra.

Dall'altra parte il Marocco è stato spietato: cinque tiri si sono trasformati in tre gol e un legno colpito. Ottimo gioco in ripartenza della squadra nordafricana, che ha saputo concretizzare al meglio le occasioni avute. Ennesima dimostrazione che questa squadra sa come interpretare al meglio questa manifestazione. Affronterà ai quarti, il 9 luglio, la vincente tra Paraguay e Francia.