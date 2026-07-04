Grazie per aver seguito la diretta di Colombia-Ghana 1-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i Mondiali 2026.05:33

90'+8' Finisce qui! Colombia-Ghana 1-0.05:32

90'+6' Richard Ríos prova la conclusione da fuori area sul centro-destra, con Ati-Zigi che respinge corto prima che Luckassen, di petto, gli restituisca il pallone.05:30

90'+5' Verticalizzazione di Quintero per Campaz, con il numero 21 che lascia scorrere troppo in area per poi concludere da posizione defilata direttamente sul fondo.05:29

90'+4' Cross a rientrare dalla destra di Quintero, con Luis Suárez che non arriva di testa per poco e Ati-Zigi che, con i pugni, allontana il pericolo.05:29

90'+2' Cross dalla trequarti sinistra di Quintero verso il secondo palo, dove Richard Ríos colpisce di testa mandando la palla fuori. Il centrocampista del Benfica, nel contrasto, batte la testa contro quella di Mensah: entrambi restano a terra, con l’ingresso dello staff medico.05:27

90'+1' Segnalati 6 minuti di recupero.05:24

90' 4a sostituzione Colombia: esce Luis Díaz, entra Jaminton Campaz05:24

87' Ci prova ancora Luis Díaz, che sembra volersi cercare la gioia personale a tutti i costi: la sua conclusione da sinistra viene respinta dalla difesa del Ghana.05:21

84' Quintero ad un passo dal 2-0! Il numero 20 avanza indisturbato sulla trequarti dove arriva alla conclusione potente con il mancino: palla fuori di poco rispetto al palo di destra.05:19

83' Fatawu riceve sulla destra, rientra sul mancino e tenta il cross alla ricerca di Nuamah: palla imprecisa, blocca senza problemi Camilo Vargas.05:17

81' Ci prova Sanchez di testa! Corner battuto da destra da Quintero verso il centro dell'area dove stacca bene Sanchez, che non riesce però ad angolare a sufficienza: interviene Ati-Zigi e blocca in due tempi.05:15

80' Progressione palla al piede di Luis Diaz che, arrivato al limite dell'area, calcia forte con il destro: Luckassen ci mette il corpo e respinge in calcio d'angolo.05:14

79' 5a sostituzione Ghana: esce Caleb Yirenkyi, entra Prince Adu05:12

79' 4a sostituzione Ghana: esce Jordan Ayew, entra Ernest Nuamah05:12

78' 2° ammonito Colombia: cartellino giallo per Richard Ríos. Fallo tattico per fermare Fatawu che guidava un contropiede.05:12

77' Quintero prova la conclusione dalla lunga distanza su punizione: palla molto alta sopra la traversa.05:10

76' 3° ammonito Ghana: cartellino giallo per Alidu Seidu. Intervento da dietro ed in ritardo ai danni di Mojica.05:10

74' Palla tagliata dalla destra di Richard Rios con Luis Diaz che in zona secondo palo non arriva per poco.05:08

73' 3a sostituzione Colombia: esce Jhon Arias, entra Juan Fernando Quintero05:07

69' Cooling break: qualche minuto di stop anche nella ripresa.05:03

69' Duplice tentativo da fuori del Ghana: prima Semenyo, murato, poi Partey, con il destro che termina fuori alla sinistra del palo.05:04

68' Pillola statistica: Luis Díaz è stato colto in fuorigioco otto volte nella Coppa del Mondo FIFA 2026, il numero più alto per un singolo giocatore in un'unica edizione del torneo dal 2014, quando Robin van Persie ne registrò 13 con l'Olanda.05:02

66' 2° ammonito Ghana: cartellino giallo per Abdul Fatawu. Punito un colpo al ventre di Puerta nel tentativo di contendere un pallone.05:01

64' Cambio di gioco di Mensah per Fatawu che vicino alla bandierina di destra mette giù e prova il dribbling su Mojica, allungandosi però colpevolmente il pallone direttamente sul fondo.04:59

62' 3a sostituzione Ghana: esce Kwasi Sibo, entra Elisha Owusu04:56

62' 2a sostituzione Ghana: esce Inaki Williams, entra Abdul Fatawu 04:56

59' Luis Diaz spreca! Puerta confeziona un assist al bacio per Luis Díaz che, tutto solo in area di rigore, calcia di prima intenzione con il destro, concludendo però centralmente, con Ati-Zigi che riesce a respingere.04:53

56' Gol annullato alla Colombia! Luis Suárez ruba palla sulla trequarti, viene contrastato, ma Puerta riesce comunque a servire Arias che prova un destro a incrociare: la conclusione si trasforma in un assist per Luis Díaz, che a porta vuota deve solo appoggiare. Tutto inutile però, perché il giocatore del Bayern Monaco era partito in posizione irregolare.04:52

55' Angolo battuto corto sulla sinistra dalla Colombia, con Puerta che arriva alla conclusione con l'interno destro: Ati-Zigi si allunga e respinge lateralmente.04:50

55' Bella palla di Luis Diaz per Luis Suarez in area, il quale regge il corpo a corpo con Luckassen, che riesce però a chiudere in calcio d'angolo.04:49

53' Sibo trova una verticale in area per Semenyo, con il numero 11 che, da posizione defilata sulla sinistra, crossa forte al centro dove però Yirenkyi non può arrivare: la palla sfila e termina in rimessa laterale.04:48

53' Yirenkyi riceve sulla destra, guarda al centro e crossa basso: interviene il solito Lucumi, fin qui perfetto in ogni intervento.04:47

49' 1° ammonito Ghana: cartellino giallo per Caleb Yirenkyi. Fallo tattico a centrocampo per fermare Puerta.04:43

48' Prova ad accendersi Richard Rios, entrato nell'intervallo: la sua conclusione con il destro da destra termina fuori rispetto al palo di sinistra, senza creare particolari pensieri a Ati-Zigi.04:43

47' Inizio energico da parte del Ghana, come accaduto nel primo tempo: questa volta, però, gli uomini di Carlos Queiroz non riescono ad arrivare alla conclusione, con la Colombia brava a spazzare ogni pericolo.04:42

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il Ghana.04:39

46' 2a sostituzione Colombia: esce James Rodríguez, entra Richard Ríos04:39

Nel corso del primo tempo, una sostituzione per parte a causa di due infortuni muscolari. Prima esce Jhon Cordoba all’8’ per far spazio a Luis Suarez, poi Senaya al 13’, sostituito da Alidu Seidu.04:23

Avvio forte del Ghana, che sfiora il vantaggio con un tiro da fuori di Partey al primo minuto, che si spegne di poco a lato. Da lì in avanti, però, è dominio della Colombia: il gol dell’1-0 arriva al 14’, con una percussione sulla destra e il cross forte di Luis Suárez per Luis Díaz, che di testa la sfiora appena, favorendo però alle sue spalle l’arrivo di Jhon Arias, che con il destro insacca l’1-0.04:23

45'+8' Finisce il primo tempo. Colombia-Ghana 1-0.04:23

45'+4' Ajew scambia con Yirenkyi sulla destra, con il centrocampista che serve il pallone di ritorno per il capitano: Lucumi fa buona guardia e fa scorrere sul fondo.04:19

45'+1' Grande parata di Ati-Zigi! Luis Díaz libera Munoz sulla destra, che arriva al cross dalla zona laterale dell’area di rigore: sul pallone interviene di testa Mojica, che schiaccia verso sinistra, ma il colpo di reni del portiere del Ghana nega il raddoppio.04:18

45'+1' Segnalati 6 minuti di recupero.04:15

44' Serie di tentativi da parte del Ghana, prima Semenyo, poi I. Williams: mura entrambe le conclusioni la difesa della Colombia.04:15

42' Lerma si fa trovare sulla destra, alza la testa e crossa al centro: colpo di testa di Luis Suárez, ma la conclusione termina lontana dalla porta.04:13

41' Altro tentativo da parte del Ghana da fuori: questa volta ci prova I. Williams, ma la conclusione si perde lontano dallo specchio difeso da Camilo Vargas.04:11

39' Luis Diaz vicino al 2-0! Contropiede fulmineo della Colombia: Puerta, arrivato al limite dell’area, serve un tocco morbido per liberare Luis Díaz in area. L’ala del Bayern Monaco calcia al volo di destro, sfiorando il palo di sinistra.04:11

38' Corner dalla destra battuto nuovamente da Jordan Ayew: una leggera deviazione di un difensore della Colombia manda il pallone dall’altra parte, dove si spegne in rimessa laterale.04:09

37' Azione manovrata del Ghana, con Partey che trova Semenyo al limite dell'area: il numero 11 si gira in un fazzoletto e calcia con il destro, trovando una deviazione in calcio d'angolo.04:08

35' Corner battuto dalla destra da Jordan Ayew respinto fuori dalla difesa della Colombia, che poi non concede la conclusione: il Ghana riparte da dietro.04:05

34' I. Williams prova a sfondare sulla destra, ma Mojica fa buona guardia e mette in calcio d'angolo.04:04

30' Su una palla persa da James, il Ghana prova un timido contropiede, ma la verticalizzazione di Yirenkyi è troppo lunga e imprendibile anche per un velocista come Semenyo.04:01

24' Cooling break: squadre a bordocampo.03:54

22' Semenyo prova a mettersi in proprio portando palla, ma la pressione della Colombia non gli permette nemmeno di superare la trequarti: la Tricolor si conferma molto decisa e padrona del campo in questo avvio.03:53

20' Luis Díaz riceve al limite dell’area con le spalle alla porta, si gira con uno stop orientato sul destro e calcia forte: conclusione centrale, blocca Ati-Zigi.03:51

18' La Colombia ora esprime un ottimo calcio, con giocate a massimo due tocchi, a dimostrazione di come il gol che ha sbloccato il match abbia tolto molta pressione alla squadra.03:49

14' GOL! COLOMBIA-Ghana 1-0! Rete di Jhon Arias! Luis Suárez riceve sulla trequarti destra, punta il fondo e crossa forte al centro: Luis Díaz sfiora appena di testa, ma alle sue spalle arriva Jhon Arias che, con il piattone destro, trova il gol nell’angolino destro.03:46

13' 1a sostituzione Ghana: esce Marvin Senaya, entra Alidu Seidu03:43

12' 1° ammonito Colombia: cartellino giallo per Jhon Arias. Intervento in ritardo ai danni di I. Williams.03:43

12' Corner battuto corto dalla sinistra da James Rodríguez: non crea alcun pericolo per la difesa del Ghana, che libera l’area senza affanni. La Colombia riparte da dietro.03:42

11' Cambio di gioco dalla destra di Sanchez per Mojica, il quale crossa di prima intenzione contro un avversario: corner per la Colombia.03:41

10' Proprio nel momento del contatto con Luis Díaz, Senaya accusa un problema muscolare. Anche il Ghana è costretto a ricorrere subito a una sostituzione.03:41

9' Accelerazione di Luis Díaz sulla sinistra: entra in area, rientra sul destro e finisce a terra dopo un contatto con Senaya. Per Clément Turpin non ci sono gli estremi per il calcio di rigore e lascia proseguire.03:40

8' 1a sostituzione Colombia: esce Jhon Cordoba, entra Luis Suarez03:38

7' Problemi in casa Colombia: a terra Jhon Cordoba per un problema muscolare. Néstor Gabriel Lorenzo sarà costretto subito ad effettuare una sostituzione.03:37

6' Dall'altra parte, invece, la Colombia ha già provato un paio di volte a gestire il possesso, per poi affidarsi al lancio lungo di uno dei due difensori centrali alla ricerca degli esterni.03:37

4' Piano gara chiaro da parte del Ghana fin dai primi minuti: quando il possesso è della Colombia, la squadra si compatta nella propria metà campo nel tentativo di chiudere tutti gli spazi.03:35

1' Parte forte il Ghana! Cross dalla destra di Senaya, respinto dalla difesa della Colombia. La palla arriva a Partey che, dalla trequarti, lascia partire un destro potente: il pallone sfiora il palo sinistro e termina sul fondo.03:33

Via al match. Primo possesso per la Colombia.03:31

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: a breve gli inni nazionali, poi il fischio d’inizio.03:24

A dirigere l’incontro, con il calcio d’inizio fissato alle 3:30 italiane, quando a Kansas City saranno le ore 20:30 di venerdì, sarà l’arbitro francese Clément Turpin.02:40

Otto Addo sceglie a sua volta una difesa a quattro formata da Senaya, Luckassen, Opoku e Mensah a difendere la porta di Ati Zigi. In mediana il solo Partey, con una linea a quattro formata da I. Williams, Yirenkyi, Sibo e Semenyo a completare la zona tra centrocampo e trequarti. Davanti il riferimento offensivo è Jordan Ayew.02:40

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Ghana risponde con un 4-1-4-1: Ati Zigi - Senaya, Luckassen, Opoku, Mensah - Partey - I. Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo - Ayew. Ct: Otto Addo02:38

Nestor Lorenzo conferma Camilo Vargas tra i pali, con Sanchez e Lucumi che agiranno da centrali di difesa, affiancati da Munoz e Mojica. In cabina di regia Lerma, con Arias e Puerta ai suoi lati, mentre davanti il tridente formato da capitan James Rodriguez, John Cordoba e Luis Diaz.02:36

FORMAZIONI UFFICIALI: La Colombia scende in campo con un 4-3-3: Camilo Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Arias, Lerma, Puerta - James Rodriguez, Jhon Cordoba, Luis Diaz. Ct: Nestor Lorenzo02:35

La Colombia ha superato il turno in solo una delle quattro precedenti partite nella fase a eliminazione diretta ai Mondiali: vittoria contro l'Uruguay per 2-0 negli ottavi di finale del 2014. Tuttavia, solo una delle tre eliminazioni è avvenuta prima dei tempi supplementari/lotteria dei rigori.02:33

Il Ghana non ha mai vinto nei tre precedenti ai Mondiali contro nazionali sudamericane: ha perso 3-0 contro il Brasile nel 2006, è stato eliminato alla lotteria dei rigori dall'Uruguay dopo l'1-1 del 2010 e ha perso 2-0 contro l'Uruguay nel 2022.02:33

La Colombia, che affronterà il Ghana per la prima volta nella sua storia, ha vinto tutte le ultime quattro partite ai Mondiali contro nazionali africane, sempre con esattamente un gol di scarto. Tuttavia, è stata eliminata nell'unico precedente nella fase a eliminazione diretta contro una nazionale africana (1-2 contro il Camerun nel 1990 dopo i tempi supplementari).02:33

All’Arrowhead Stadium di Kansas City, negli Stati Uniti, la Colombia - vincitrice del gruppo K davanti a Portogallo, Congo e Uzbekistan - affronta il Ghana, squadra che ha chiuso al terzo posto con 4 punti dietro a Inghilterra e Croazia ed entrando così tra le migliori terze.02:33

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Colombia e Ghana, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026.02:32

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