La Francia vince di rigore una partita ostica e molto difficile e giocherà i quarti di finale contro il Marocco, vincente questa sera per 3-0 contro il Canada.
1T molto tirato con pochissime occasioni da entrambe le parti; il 2T, invece, vede una Francia più convinta e decisa a segnare. L'occasione arriva al 70o quando il neo entrato Douè si fa atterrare in area di rigore - dopo un OFR viene fischiato il rigore che il numero 10 trasforma. Verso la fine, l'attaccante del Real va vicino due volte alla doppietta ma è bravo Gill a dirgli di no. Gli ultimi minuti sono un monologo Bleus che controllano al meglio il match fino al fischio finale.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per avere seguito la diretta con noi! Alla prossima gara della Coppa del Mondo FIFA.01:09
90'+11'
Dopo 10' nervosi l'arbitro fischia tre volte e manda le squadre negli spogliatoi.01:05
90'+7'
Terzo ammonito in casa Francia. Giallo a Michael Olise per una strattonata su Galarza.01:01
90'+7'
Doppia parata di Gill su Mbappè che meriterebbe la gioia della doppietta.01:01
90'+4'
Ottimo corner per la Francia che permetterà di far passare secondi preziosi.00:58
90'+1'
Saranno addirittura 10 i minuti di recupero.00:55
90'
Erroraccio di Upamecano che svirgola la respinta regalando il pallone a Mauricio che tenta il tiro. Conclusione telefonata per Maignan.00:55
89'
Altra conclusione di Mbappè da fuori area e Gill smanaccia lateralmente.00:53
87'
Ci prova Alonso dalla distanza, ma la sua conclusione esce larga. Si riparte con la rimessa dal fondo affidata a Maignan.00:51
85'
Francia che forte del vantaggio sta ora gestendo palla ed energie.00:49
84'
Altro cambio per la Francia: esce Ousmane Dembélé che oggi non ha brillato ed entra Rayan Cherki.00:48
81'
Cartellino giallo per Manu Koné per un intervento in ritardo su Càceres. Gestione dei cartellini però non proprio coerente dell'arbitro, con i giocatori paraguayani graziati in più occasioni.00:47
78'
La Francia ha trasformato tutti gli ultimi 17 rigori calciati in tutte le competizioni (13 dei quali da Kylian Mbappé); l'ultimo errore risale al giugno 2021 contro il Galles (Karim Benzema).00:41
73'
Partita che si sta accendendo nuovamente, con scontri a palla lontana. C'è il rischio che scappi di mano al direttore di gara vista la posta in palio.00:38
73'
Hydration Break.00:37
71'
Ed esce anche uno sfinito Miguel Almirón per Gabriel Ávalos.00:36
71'
Doppia sostituzione per il Paraguay: esce Diego Gómez ed entra Mauricio Prado.00:36
71'
La Francia ha segnato il suo 150° gol ai Mondiali, diventando la quarta Nazione a raggiungere questo traguardo dopo Brasile (246), Germania (243) e Argentina (163).00:38
71'
Kylian Mbappé ha segnato il suo 19° gol ai Mondiali; solo Lionel Messi ne ha trovati di più (20); inoltre, è il suo 11° centro nella fase a eliminazione diretta della competizione, almeno tre in più di qualsiasi altro giocatore.00:35
70'
GOOOL! Paraguay-FRANCIA 0-1! Rigore perfetto di Kylian Mbappé che spiazza Gill e porta avanti i suoi in una partita che col passare dei minuti si stava complicando sempre di più.00:34
68'
Dopo il richiamo all'OFR, il direttore di gara decreta il calcio di rigore.00:32
67'
Possibile rigore per la Francia per un fallo in area su Douè.00:31
64'
Anche Mbappè ci prova dalla distanza e come in precedenza anche questo tiro finisce alto senza creare alcun pericolo a Gill.00:28
61'
Primo cambio anche per la Francia: esce l'ammonito Bradley Barcola ed entra Désiré Doué.00:25
61'
Finisce la prova di un generoso Julio Enciso ed entra Gustavo Caballero.00:25
60'
Poco dopo la bella azione ci prova nuovamente Barcola dalla distanza ma la sua conclusione finisce altissima. Rimessa dal fondo per il Paraguay.00:24
59'
Azione ubriacante di Barcola che salta 2/3 avversari ma sul più bello viene fermato in area da Alonso.00:24
58'
Prima sostituzione del match: esce un acciaccato Omar Alderete ed entra José Canale.00:22
56'
Il 75% delle conclusioni della Francia portano la firma di Manu Koné e Adrien Rabiot (entrambi 3).00:20
55'
Da lontanissimo ci prova Konè. Lascia partire un bolide che viene deviato in angolo da un attento Gill.00:19
52'
Fermo a terra Gill dopo uno scontro con Dembèlè che gli frana addosso dopo una conclusione di punta che finisce sul fondo.00:17
50'
Corner per il Paraguay dopo una bella azione di Cubas. Paraguay che rimane in zona d'attacco.00:15
49'
Ennesima conclusione dalla distanza per Rabiot che chiede una deviazione, non ravvisata dall'arbitro. Si ripartirà con la rimessa dal fondo.00:14
46'
Comincia il 2T! Pallone giocato dal Paraguay.00:09
Francia che ha dalla sua altri 45' per provare a vincere il match nei tempi regolamentari, scongiurando così eventuali supplementari.23:56
In questo 1T Paraguay-Francia ha fatto registrare un valore di Expected Goals pari a 0.2; solo Ghana-Panama (0.11) e Panama-Croazia (0.1) ha visto un dato inferiore nei primi 45' di gara in questa Coppa del Mondo.23:56
45'+4'
Dopo 3 minuti l'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. Finisce 0-0 un brutto 1T.23:53
45'+3'
Poche idee per la Francia che non riesce ad entrare in modo pericoloso in area avversaria - affidandosi solo a conclusioni dalla distanza.23:52
45'+1'
Saranno 3 i minuti di recupero.23:49
45'+1'
Conclusione di Rabiot, velleitaria, che arriva debole tra le braccia di Gill dopo una deviazione.23:49
43'
Ci prova nuovamente dalla distanza Manu Konè, ma il giocatore della Roma come successo poco fa calcia alto sopra la traversa. Francesi che stanno peccando di precisione.23:48
40'
Gioco molto spezzettato in questi ultimi minuti con diversi falli commessi da ambo le squadre.23:44
39'
Mbappè scarica il pallone, Galarza carica un colpo con il braccio sul 10 francese ma per l'arbitro e la sala Var non c'è nulla.23:43
37'
Conclusione di Koundè che viene però cancellata a seguito di un fallo fischiato dal direttore di gara.23:41
36'
Da corner arriva la conclusione di Koundè che fa scendere il pallone e non si coordina nemmeno male. Tiro però debole che arriva tra le mani di Gill. 23:40
33'
Ci prova Rabiot dai 25 metri. Il tiro del centrocampista, però, finisce alto sopra la traversa di Gill.23:37
28'
Doppia conclusione nel giro di pochi secondi per il Paraguay. Ci prova prima dalla distanza col mancino Jùnior Alonso e sulla ribattuta della difesa francese arriva Diego Gòmez. Entrambi i tentativi non arrecano alcun pericolo alla porta difesa da Maignan.23:33
28'
Tutti i dati, al momento, sono a favore della Francia - anche se la formazione di Deschamps non riesce a sfondare il muro avversario.23:32
24'
Hydration Break.23:27
22'
Arriva al 22o la prima conclusione della partita. Manu Konè va al tiro dai 30 metri e trova la deviazione di un avversario. Si riparte da corner.23:26
19'
Primo cartellino giallo del match lo riceve Bradley Barcola per un calcio a Càceres durante la contesa del pallone.23:23
18'
Corner per la Francia che continua a faticare nel creare occasioni.23:22
16'
Per la 2a volta in questi Mondiali, la Francia non ha effettuato nemmeno una conclusione dopo i primi 15' di gara - dopo il match contro il Senegal, primo tiro registrato al 19o (Dembèlè in quel caso).23:20
9'
Paraguay tutto chiuso nella propria metà campo, ma Francia che non sta alzando il ritmo. Per ora semplice giro palla dei Bleus.00:52
7'
1o angolo per la Francia dopo una bella imbucata di Digne.23:10
6'
In questi primi 5 minuti di gara il possesso palla recita (90% v 10% a favore della Francia).23:09
3'
Monologo francese in questo avvio di gara.23:06
Si parte! Primo pallone giocato dalla Francia.23:04
È ora degli inni nazionali e poi si potrà partire.00:52
Arbitro dell'incontro sarà l'uzbeko Ilgiz Tantashev che in questa Coppa del Mondo ha già diretto Scozia-Marocco (0-1) e Algeria-Austria (3-3).22:18
Escludendo i calci di rigore, la Francia non perde una partita ai Mondiali contro avversarie sudamericane dal 2-1 contro l'Argentina nella fase a gironi del 1978: da allora 11 risultati utili consecutivi (6V, 5N).22:17
Quello tra Francia e Paraguay sarà il sesto confronto in tutte le competizioni e il terzo ai Mondiali, dopo le vittorie ottenute dai francesi nel 1958 (7-3) e nel 1998 (1-0). I Bleus sono in generale imbattuti finora contro il Paraguay (3V, 2N) e l'ultimo precedente risale all'amichevole del giugno 2017: 5-0 per la Francia. 22:17
La Francia risponde con un 4-2-3-1: Maignan; Koundè, Upamecano, Saliba, Digne; Konè, Rabiot; Dembèlè, Olise, Barcola; Mbappè (c). All. Didier Deschamps22:14
Il Paraguay si schiera con un 5-4-1: Gill; Càceres, Velàzquez, Gustavo Gòmez (c), Alderete, Alonso; D. Gòmez, Cubas, Galarza, Almiròn; Enciso. All. Gustavo Alfaro22:14
Si gioca alle 23 ore italiane - le 17 locali - al Philadelphia Financial Field.22:12
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Paraguay-Francia - ottavi di finale di questa Coppa del Mondo; chi vincerà affronterà ai quarti il Marocco, fresco di successo per 3-0 contro il Canada.22:16
Dove si gioca la partita:
Stadio: Philadelphia Stadium Città: Philadelphia, Pennsylvania Capienza: 69000 spettatori22:16
Formazioni Paraguay - Francia
Paraguay
Francia
TITOLARI PARAGUAY
(12) ORLANDO GILL (P)
(6) JÚNIOR ALONSO (D)
(15) GUSTAVO GÓMEZ (D)
(3) OMAR ALDERETE (D)
(2) GUSTAVO VELÁZQUEZ (D)
(4) JUAN JOSÉ CÁCERES (D)
(23) MATÍAS GALARZA (C)
(14) ANDRÉS CUBAS (C)
(10) MIGUEL ALMIRÓN (C)
(8) DIEGO GÓMEZ (C)
(19) JULIO ENCISO (A)
PANCHINA PARAGUAY
(22) GASTÓN OLVEIRA (P)
(13) JOSÉ CANALE (D)
(1) ROBERTO FERNÁNDEZ (P)
(16) DAMIÁN BOBADILLA (C)
(26) ALEXANDRO MAIDANA (D)
(25) ISIDRO PITTA (A)
(17) ALEJANDRO ROMERO (C)
(9) ANTONIO SANABRIA (A)
(21) GABRIEL ÁVALOS (A)
(24) GUSTAVO CABALLERO (A)
(11) MAURICIO (C)
(5) FABIÁN BALBUENA (D)
(20) BRAIAN OJEDA (C)
(18) ÁLEX ARCE (A)
(7) RAMÓN SOSA (A)
ALLENATORE PARAGUAY
Gustavo Alfaro
TITOLARI FRANCIA
(16) MIKE MAIGNAN (P)
(17) WILLIAM SALIBA (D)
(5) JULES KOUNDÉ (D)
(3) LUCAS DIGNE (D)
(4) DAYOT UPAMECANO (D)
(12) BRADLEY BARCOLA (C)
(11) MICHAEL OLISE (C)
(6) MANU KONÉ (C)
(7) OUSMANE DEMBÉLÉ (C)
(14) ADRIEN RABIOT (C)
(10) KYLIAN MBAPPÉ (A)
PANCHINA FRANCIA
(1) BRICE SAMBA (P)
(21) LUCAS HERNÁNDEZ (D)
(15) IBRAHIMA KONATÉ (D)
(13) N'GOLO KANTÉ (C)
(8) AURÉLIEN TCHOUAMÉNI (C)
(2) MALO GUSTO (D)
(26) MAXENCE LACROIX (D)
(19) THÉO HERNÁNDEZ (D)
(20) DÉSIRÉ DOUÉ (A)
(22) JEAN-PHILIPPE MATETA (A)
(9) MARCUS THURAM (A)
(25) MAGHNES AKLIOUCHE (C)
(23) ROBIN RISSER (P)
(24) RAYAN CHERKI (C)
(18) WARREN ZAÏRE-EMERY (C)
ALLENATORE FRANCIA
Didier Deschamps
PREPARTITA
Paraguay - Francia è valevole per gli ottavi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 4 luglio alle ore 23:00 allo stadio Philadelphia Stadium di Philadelphia, Pennsylvania. Arbitro di Paraguay - Francia sarà Ilgiz Tantashev. Al VAR invece ci sarà Juan Lara.
Dove vedere Paraguay-Francia di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Paraguay-Francia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 23:00 (mezz'ora prima) del 4 luglio. Paraguay-Francia verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Paraguay - Francia sulla Guida TV.