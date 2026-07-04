Grazie per avere seguito la diretta con noi! Alla prossima gara della Coppa del Mondo FIFA.01:09

90'+11' Dopo 10' nervosi l'arbitro fischia tre volte e manda le squadre negli spogliatoi.01:05

90'+7' Terzo ammonito in casa Francia. Giallo a Michael Olise per una strattonata su Galarza.01:01

90'+7' Doppia parata di Gill su Mbappè che meriterebbe la gioia della doppietta.01:01

90'+4' Ottimo corner per la Francia che permetterà di far passare secondi preziosi.00:58

90'+1' Saranno addirittura 10 i minuti di recupero.00:55

90' Erroraccio di Upamecano che svirgola la respinta regalando il pallone a Mauricio che tenta il tiro. Conclusione telefonata per Maignan.00:55

89' Altra conclusione di Mbappè da fuori area e Gill smanaccia lateralmente.00:53

87' Ci prova Alonso dalla distanza, ma la sua conclusione esce larga. Si riparte con la rimessa dal fondo affidata a Maignan.00:51

85' Francia che forte del vantaggio sta ora gestendo palla ed energie.00:49

84' Altro cambio per la Francia: esce Ousmane Dembélé che oggi non ha brillato ed entra Rayan Cherki.00:48

81' Cartellino giallo per Manu Koné per un intervento in ritardo su Càceres. Gestione dei cartellini però non proprio coerente dell'arbitro, con i giocatori paraguayani graziati in più occasioni.00:47

78' La Francia ha trasformato tutti gli ultimi 17 rigori calciati in tutte le competizioni (13 dei quali da Kylian Mbappé); l'ultimo errore risale al giugno 2021 contro il Galles (Karim Benzema).00:41

73' Partita che si sta accendendo nuovamente, con scontri a palla lontana. C'è il rischio che scappi di mano al direttore di gara vista la posta in palio.00:38

73' Hydration Break.00:37

71' Ed esce anche uno sfinito Miguel Almirón per Gabriel Ávalos.00:36

71' Doppia sostituzione per il Paraguay: esce Diego Gómez ed entra Mauricio Prado.00:36

71' La Francia ha segnato il suo 150° gol ai Mondiali, diventando la quarta Nazione a raggiungere questo traguardo dopo Brasile (246), Germania (243) e Argentina (163).00:38

71' Kylian Mbappé ha segnato il suo 19° gol ai Mondiali; solo Lionel Messi ne ha trovati di più (20); inoltre, è il suo 11° centro nella fase a eliminazione diretta della competizione, almeno tre in più di qualsiasi altro giocatore.00:35

70' GOOOL! Paraguay-FRANCIA 0-1! Rigore perfetto di Kylian Mbappé che spiazza Gill e porta avanti i suoi in una partita che col passare dei minuti si stava complicando sempre di più.00:34

68' Dopo il richiamo all'OFR, il direttore di gara decreta il calcio di rigore.00:32

67' Possibile rigore per la Francia per un fallo in area su Douè.00:31

64' Anche Mbappè ci prova dalla distanza e come in precedenza anche questo tiro finisce alto senza creare alcun pericolo a Gill.00:28

61' Primo cambio anche per la Francia: esce l'ammonito Bradley Barcola ed entra Désiré Doué.00:25

61' Finisce la prova di un generoso Julio Enciso ed entra Gustavo Caballero.00:25

60' Poco dopo la bella azione ci prova nuovamente Barcola dalla distanza ma la sua conclusione finisce altissima. Rimessa dal fondo per il Paraguay.00:24

59' Azione ubriacante di Barcola che salta 2/3 avversari ma sul più bello viene fermato in area da Alonso.00:24

58' Prima sostituzione del match: esce un acciaccato Omar Alderete ed entra José Canale.00:22

56' Il 75% delle conclusioni della Francia portano la firma di Manu Koné e Adrien Rabiot (entrambi 3).00:20

55' Da lontanissimo ci prova Konè. Lascia partire un bolide che viene deviato in angolo da un attento Gill.00:19

52' Fermo a terra Gill dopo uno scontro con Dembèlè che gli frana addosso dopo una conclusione di punta che finisce sul fondo.00:17

50' Corner per il Paraguay dopo una bella azione di Cubas. Paraguay che rimane in zona d'attacco.00:15

49' Ennesima conclusione dalla distanza per Rabiot che chiede una deviazione, non ravvisata dall'arbitro. Si ripartirà con la rimessa dal fondo.00:14

46' Comincia il 2T! Pallone giocato dal Paraguay.00:09

Francia che ha dalla sua altri 45' per provare a vincere il match nei tempi regolamentari, scongiurando così eventuali supplementari.23:56

In questo 1T Paraguay-Francia ha fatto registrare un valore di Expected Goals pari a 0.2; solo Ghana-Panama (0.11) e Panama-Croazia (0.1) ha visto un dato inferiore nei primi 45' di gara in questa Coppa del Mondo.23:56

45'+4' Dopo 3 minuti l'arbitro fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. Finisce 0-0 un brutto 1T.23:53

45'+3' Poche idee per la Francia che non riesce ad entrare in modo pericoloso in area avversaria - affidandosi solo a conclusioni dalla distanza.23:52

45'+1' Saranno 3 i minuti di recupero.23:49

45'+1' Conclusione di Rabiot, velleitaria, che arriva debole tra le braccia di Gill dopo una deviazione.23:49

43' Ci prova nuovamente dalla distanza Manu Konè, ma il giocatore della Roma come successo poco fa calcia alto sopra la traversa. Francesi che stanno peccando di precisione.23:48

40' Gioco molto spezzettato in questi ultimi minuti con diversi falli commessi da ambo le squadre.23:44

39' Mbappè scarica il pallone, Galarza carica un colpo con il braccio sul 10 francese ma per l'arbitro e la sala Var non c'è nulla.23:43

37' Conclusione di Koundè che viene però cancellata a seguito di un fallo fischiato dal direttore di gara.23:41

36' Da corner arriva la conclusione di Koundè che fa scendere il pallone e non si coordina nemmeno male. Tiro però debole che arriva tra le mani di Gill. 23:40

33' Ci prova Rabiot dai 25 metri. Il tiro del centrocampista, però, finisce alto sopra la traversa di Gill.23:37

28' Doppia conclusione nel giro di pochi secondi per il Paraguay. Ci prova prima dalla distanza col mancino Jùnior Alonso e sulla ribattuta della difesa francese arriva Diego Gòmez. Entrambi i tentativi non arrecano alcun pericolo alla porta difesa da Maignan.23:33

28' Tutti i dati, al momento, sono a favore della Francia - anche se la formazione di Deschamps non riesce a sfondare il muro avversario.23:32

24' Hydration Break.23:27

22' Arriva al 22o la prima conclusione della partita. Manu Konè va al tiro dai 30 metri e trova la deviazione di un avversario. Si riparte da corner.23:26

19' Primo cartellino giallo del match lo riceve Bradley Barcola per un calcio a Càceres durante la contesa del pallone.23:23

18' Corner per la Francia che continua a faticare nel creare occasioni.23:22

16' Per la 2a volta in questi Mondiali, la Francia non ha effettuato nemmeno una conclusione dopo i primi 15' di gara - dopo il match contro il Senegal, primo tiro registrato al 19o (Dembèlè in quel caso).23:20

9' Paraguay tutto chiuso nella propria metà campo, ma Francia che non sta alzando il ritmo. Per ora semplice giro palla dei Bleus.00:52

7' 1o angolo per la Francia dopo una bella imbucata di Digne.23:10

6' In questi primi 5 minuti di gara il possesso palla recita (90% v 10% a favore della Francia).23:09

3' Monologo francese in questo avvio di gara.23:06

Si parte! Primo pallone giocato dalla Francia.23:04

È ora degli inni nazionali e poi si potrà partire.00:52

Arbitro dell'incontro sarà l'uzbeko Ilgiz Tantashev che in questa Coppa del Mondo ha già diretto Scozia-Marocco (0-1) e Algeria-Austria (3-3).22:18

Escludendo i calci di rigore, la Francia non perde una partita ai Mondiali contro avversarie sudamericane dal 2-1 contro l'Argentina nella fase a gironi del 1978: da allora 11 risultati utili consecutivi (6V, 5N).22:17

Quello tra Francia e Paraguay sarà il sesto confronto in tutte le competizioni e il terzo ai Mondiali, dopo le vittorie ottenute dai francesi nel 1958 (7-3) e nel 1998 (1-0). I Bleus sono in generale imbattuti finora contro il Paraguay (3V, 2N) e l'ultimo precedente risale all'amichevole del giugno 2017: 5-0 per la Francia. 22:17

La Francia risponde con un 4-2-3-1: Maignan; Koundè, Upamecano, Saliba, Digne; Konè, Rabiot; Dembèlè, Olise, Barcola; Mbappè (c). All. Didier Deschamps22:14

Il Paraguay si schiera con un 5-4-1: Gill; Càceres, Velàzquez, Gustavo Gòmez (c), Alderete, Alonso; D. Gòmez, Cubas, Galarza, Almiròn; Enciso. All. Gustavo Alfaro22:14

Si gioca alle 23 ore italiane - le 17 locali - al Philadelphia Financial Field.22:12

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Paraguay-Francia - ottavi di finale di questa Coppa del Mondo; chi vincerà affronterà ai quarti il Marocco, fresco di successo per 3-0 contro il Canada.22:16

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