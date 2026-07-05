Virgilio Sport
DIRETTE LIVE

Brasile-Norvegia: 1-2 - Mondiali 2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio New York New Jersey Stadium di East Rutherford, New Jersey
5 Luglio 2026 ore 22:00
Brasile
1
Norvegia
2
Partita finita
Arbitro: Ismail Elfath
  1. 79' 0-1 Erling Haaland
  2. 90' 0-2 Erling Haaland
  3. 90+10' 1-2 Neymar (R)
0'
45'
90'
90'
111'

Norvegia da sogno a East Rutherford: la doppietta di Haaland condanna il Brasile. A nulla è servita la rete dal dischetto di Neymar nel recupero: la nazionale di Solbakken approda ai quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Inghilterra e Messico.

  1. Grazie per aver seguito la diretta di Brasile-Norvegia e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026.00:28

  2. 90'+21'

    Finisce qui: la Norvegia batte 2-1 il Brasile grazie alla doppietta di Haaland e vola ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia.00:05

  3. 90'+10'

    GOOL! BRASILE-Norvegia 1-2. Rete di Neymar, che apre il destro e accorcia le distanze per la Selecao. 00:03

  4. 90'+8'

    Calcio di rigore per il Brasile: punita una gomitata di Ostigard su Casemiro. 00:02

  5. 90'+6'

    Nervosismo che sfocia in una piccola rissa ora: l'arbitro e le panchine cercano di sedare gli animi. 00:00

  6. 90'+6'

    Cartellino giallo per Neymar, in ritardo su Odegaard. 23:58

  8. 90'+5'

    Sostituzione per la Norvegia: David Møller Wolfe lascia il posto a Leo Østigård.23:57

  9. 90'+1'

    Saranno sette i minuti di recupero. 23:56

  10. 90'

    GOOOOL!!! Brasile-NORVEGIA 0-2. Rete di Erling Haaland, che si prende ancora la scena al MetLife: stop dal limite e diagonale mancino che passa tra le gambe di Danilo per Il campione del City. Mostruoso il secondo tempo del classe 2000. 23:58

  11. 86'

    Ancora miracoloso Nyland: campanile di Ajer inel tentativo di disturbare un'azione offensiva, il pallone si impenna e non finisce nella porta scandinava solo per l'intervento del portiere in allungo. 23:51

  12. 85'

    Il Brasile ha cinque minuti più recupero per evitare di salutare il Mondiale, ma la Norvegia è stata attenta e ben organizzata finora.23:48

  14. 79'

    GOOOL!!! Brasile-NORVEGIA 0-1. Rete di Erling Haaland: colpo di testa vincente dell'attaccante scandinavo, che prende il tempo a Gabriel sul cross di Schjelderup e non lascia scampo ad Alisson. Avanti la Norvegia a poco più di 10 minuti dal 90'. 23:44

  15. 79'

    Altro cambio per il Brasile: Bruno Guimarães lascia spazio a Éderson da Silva.23:41

  16. 75'

    Norvegia ancora vicina al gol: Schjelderup calcia dal lato sinistro dell'area e Alisson costretto a salvare in tuffo. Brivido per la Selecao. 23:40

  17. 71'

    Per Neymar questa è la quindicesima partita con la nazionale brasiliana ai Mondiali FIFA: il classe '92 entra così nella top ten dei giocatori brasiliani con più partite giocate nella competizione.23:38

  18. 70'

    Si riparte. 23:34

  20. 68'

    Altro hydratation break. 23:32

  21. 67'

    Sostituzione per il Brasile: Rayan lascia spazio a Danilo Santos.23:32

  22. 67'

    Sostituzione per il Brasile: Gabriel Martinelli esce dal campo ed entra Neymar. 23:31

  23. 66'

    Altra chance per la Norvegia: cross dalla sinistra effettuato da Heggem e Haaland di nuovo non ci arriva per centimetri. 23:34

  24. 65'

    Rischio per il Brasile ora: traversone di Schjelderup, Alisson sfiora appena con il guantone e per poco Haaland non ci arriva.23:30

  26. 63'

    Sostituzione Norvegia: Julian Ryerson lascia ll posto a Fredrik Aursnes. 23:27

  27. 62'

    Nyland in stato di grazia: il portiere della Norvegia si oppone altre due volte ai tentativi dei brasiliani, negando il gol prima a Rayan e poi a Bruno Guimaraes. Provvidenziale l'estremo difensore del Siviglia. 23:27

  28. 61'

    Corner per il Brasile: Bruno Guimaraes tocca di testa, poi allontana Bobb. 23:25

  29. 59'

    Se lo divora subito Endrick: Vinicius lo serve a perfezione con l'esterno ma il 2006 si allunga troppo il pallone prima di calciare largo a tu per tu con Nyland. 23:24

  30. 58'

    Sostituzione Brasile: Cunha lascia spazio a Endrick. 23:21

  32. 57'

    Squadre anestetizzate in questo avvio di ripresa, mentre Ancelotti pensa ai cambi. 23:21

  33. 54'

    Spunto di Vinicius verso la linea di fondo, ma Ajer lo disturba: calcio d'angolo per il Brasile.23:18

  34. 49'

    Il primo squillo del secondo tempo è della Norvegia: Berg si ritaglia un po' di spazio dal limite ma calcia altissimo. 23:12

  35. 47'

    Due cambi importanti tra il primo e il secondo tempo per Solbakken, che di fatto rinnova due terzi dell'attacco. 23:09

  36. 47'

    Via al secondo tempo a East Rutherford: si riparte dallo 0-0. 23:08

  38. 46'

    Sostituzione Norvegia: out Antonio Nusa, al suo posto Andreas Schjelderup.23:08

  39. 46'

    Sostituzione Norvegia: Alexander Sørloth lascia il campo a Oscar Bobb.23:08

  40. Dopo i primi 45' di gara, il punteggio tra Brasile e Norvegia è di assoluta parità, ma non sono mancate le emozioni e nemmeno le occasioni da gol: dopo la rete del vantaggio di Berg annullata agli scandinavi per fuorigioco, Nyland ha neutralizzato il tentativo dal dischetto di Bruon Guimaraes. Chance anche per Martinelli e Vinicius da una parte e per Odegaard dall'altra. 22:56

  41. 45'+6'

    Duplice fischio al MetLife Stadium: squadre a riposo sullo 0-0.22:52

  42. 45'+4'

    Si dispera Martinelli: sul cross spiovente di Casemiro in mezzo all'area l'attaccante dell'Arsenal salta alto ma non ci arriva per centimetri. 22:51

  44. 45'+3'

    Anche Alisson chiamato agli straordinari su Odegaard: parata in due tempi del portiere brasiliano sul centrocampista dell'Arsenal dopo l'iniziale spunto di Haaland. 22:49

  45. 45'+2'

    Resta in zona d'attacco la Norvegia, che guadagna un altro coner: Sorloth pescato bene di testa ma il classe '95 non impatta bene il pallone. 22:48

  46. 45'

    Saranno sei i minuti di recupero. 22:46

  47. 43'

    Bene lo scambio Haaland-Odegaard: corner per la Norvegia.22:46

  48. 40'

    Ancora Nyland a negare il gol al Brasile: filtrante di Martnelli per Vinicius dopo il pallone perso da Odegaard, dribbling dell'attaccante del Real, sinistro e ginocchio del portiere norvegese a dirgli di no. 22:42

  50. 37'

    Cross di Nusa sulla trequarti: Haaland prova la girata di prima ma la conclusione è centrale e Alisson blocca senza problemi. 22:40

  51. 36'

    Chance per la Norvegia con Odegaard che calcia da fuori, ma non inquadra la porta. 22:37

  52. 32'

    Prova a lanciarsi in campo aperto Vinicius, ma il pallone è troppo lungo e si spegne sul fondo. 22:34

  53. 30'

    Altra occasione per il Brasile: cross teso di Martinelli nei pressi della bandierina di sinistra e deviazione di Nyland che toglie il pallone a Cunha. 22:32

  54. 28'

    Riprende il gioco. 22:30

  56. 26'

    Cooling break al MetLife.22:27

  57. 24'

    Altro pericolo per la Norvegia: sugli sviluppi della punizione il Brasile ruba palla e si lancia in contropiede. Cunha arginato rimessa dal fondo. 22:26

  58. 23'

    Punizione per la Norvegia sulla corsia di sinistra: falloso l'intervento di Rayan. 22:24

  59. 18'

    Occasione Brasile dopo un'incursione tre contro tre: Martinelli anticipato di testa di un soffio sul cross di Vinicius. 22:20

  60. 14'

    Lo para Nyland!! Conclusione a mezza altezza e troppo centrale di Bruno Guimaraes: il portiere della Norvegia tiene il punteggio sullo 0-0. 22:17

  62. 12'

    Calcio di rigore per il Brasile: dopo la revisione al VAR, Elfath non ha dubbi e assegna il penalty alla Selecao. 22:13

  63. 10'

    Occasione Brasile: Cunha atterrato da Ajer nell'area di rigore norvegese. L'arbitro inizialmente lascia correre, ma il VAR lo richiama. Si va all'on-field review. 22:12

  64. 9'

    Buona trama del Brasile ora, con Martinelli e Rayan che dialogano al limite dell'area di rigore norvegese; al termine dell'azione il pallone lo conquista Vinicius, che però lo trascina oltre la linea di fondo nel tentativo di piazzare un cross. 22:10

  65. 7'

    Il Brasile prova a lanciarsi in contropiede recuperando un buon pallone, ma al momento la squadra di Solbakken è compatta e non concede spazi. 22:08

  66. 5'

    Aggressiva la Norvegia in questo avvio, che ora proverà a sfruttare un calcio d'angolo. 22:06

  68. 3'

    Gol annullato alla Nrovegia: aveva segnato Berg servito da Sorloth con un pallone arretrato, ma la bandierina si è alzata subito per la posizione oltre la linea proprio dell'attaccante dell'Atletico.22:06

  69. 1'

    Si parte: primo pallone toccato dalla Norvegia. 22:01

  70. Squadre in campo a East Rutherford, a breve gli inni nazionali. Si parte con quello del Brasile, poi quello norvegese. 21:53

  71. La vincente tra Brasile e Norvegia affronterà ai quarti la vincente tra Inghilterra e Messico, in campo alle 2.00 italiane dallo stadio Atzeca di Mexico City. 21:22

  72. Formazione ufficiale Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Ståle Solbakken.21:19

  74. Formazione ufficiale Brasile (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Rayan, Bruno Guimaraes, Casemiro, Martinelli; Cunha, Vinicius. Ct: Carlo Ancelotti. 21:37

  75. La gara tra Brasile e Norvegia, con fischio d'inizio alle 22.00 italiane (16.00 locali), si gioca al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, e sarà diretta dallo statunitense Ismail Elfath, coadiuvato dai connazionali Corey Parker e Kyle Atkins; IV ufficiale l'honduregno Said Martinez, al VAR Tatiana Guzman (Nicaragua) e all'AVAR Leodan Gonzalez (Uruguay). 21:10

  76. Questo sarà il quinto match tra Brasile e Norvegia e il secondo ai Mondiali, dopo la vittoria della nazionale scandinava per 2-1 nel 1998. I norvegesi sono imbattuti in tutti i quattro precedenti tra le due nazionali (2V, 2N).20:46

  77. Benvenuti alla diretta di Brasile-Norvegia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. 20:45

  79. Dove si gioca la partita:

    Stadio: New York New Jersey Stadium
    Città: East Rutherford, New Jersey
    Capienza: 82500 spettatori20:45

    New York New Jersey Stadium Fonte: Gettyimages

Formazioni Brasile - Norvegia

Brasile
Norvegia
TITOLARI BRASILE
  • (1) ALISSON BECKER (P)
  • (4) MARQUINHOS (D)
  • (13) DANILO (D)
  • (3) GABRIEL MAGALHÃES (D)
  • (16) DOUGLAS SANTOS (D)
  • (8) BRUNO GUIMARÃES (C)
  • (5) CASEMIRO (C)
  • (22) GABRIEL MARTINELLI (C)
  • (26) RAYAN (C)
  • (7) VINÍCIUS JÚNIOR (A)
  • (9) MATHEUS CUNHA (A)
PANCHINA BRASILE
  • (15) LÉO PEREIRA (D)
  • (10) NEYMAR (A)
  • (25) IGOR THIAGO (A)
  • (6) ALEX SANDRO (D)
  • (21) LUIZ HENRIQUE (A)
  • (12) WEVERTON (P)
  • (11) RAPHINHA (A)
  • (23) EDERSON (P)
  • (24) ROGER IBAÑEZ (D)
  • (18) DANILO SANTOS (C)
  • (17) FABINHO (C)
  • (14) BREMER (D)
  • (19) ENDRICK (A)
  • (2) ÉDERSON SILVA (C)
ALLENATORE BRASILE
  • Carlo Ancelotti
TITOLARI NORVEGIA
  • (1) ØRJAN NYLAND (P)
  • (26) JULIAN RYERSON (D)
  • (3) KRISTOFFER AJER (D)
  • (5) DAVID MØLLER WOLFE (D)
  • (17) TORBJØRN HEGGEM (D)
  • (8) SANDER BERGE (C)
  • (6) PATRICK BERG (C)
  • (10) MARTIN ØDEGAARD (C)
  • (7) ALEXANDER SØRLOTH (A)
  • (9) ERLING HAALAND (A)
  • (20) ANTONIO NUSA (A)
PANCHINA NORVEGIA
  • (15) FREDRIK BJØRKAN (D)
  • (22) OSCAR BOBB (C)
  • (2) MORTEN THORSBY (C)
  • (13) EGIL SELVIK (P)
  • (4) LEO ØSTIGÅRD (D)
  • (21) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
  • (14) FREDRIK AURSNES (C)
  • (19) THELO AASGAARD (C)
  • (25) HENRIK FALCHENER (D)
  • (23) JENS PETTER HAUGE (C)
  • (11) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
  • (12) SANDER TANGVIK (P)
  • (18) KRISTIAN THORSTVEDT (C)
  • (24) SONDRE LANGÅS (D)
ALLENATORE NORVEGIA
  • Ståle Solbakken
PREPARTITA

Brasile - Norvegia è valevole per gli ottavi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 5 luglio alle ore 22:00 allo stadio New York New Jersey Stadium di East Rutherford, New Jersey.
Arbitro di Brasile - Norvegia sarà Ismail Elfath. Al VAR invece ci sarà Tatiana Guzman.

Dove vedere Brasile-Norvegia di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Brasile-Norvegia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 22:00 (mezz'ora prima) del 5 luglio.
Brasile-Norvegia verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Brasile - Norvegia sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026 Brasile - Norvegia Live

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio