Grazie per aver seguito la diretta di Brasile-Norvegia e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026.00:28

90'+21' Finisce qui: la Norvegia batte 2-1 il Brasile grazie alla doppietta di Haaland e vola ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia.00:05

90'+10' GOOL! BRASILE-Norvegia 1-2. Rete di Neymar, che apre il destro e accorcia le distanze per la Selecao. 00:03

90'+8' Calcio di rigore per il Brasile: punita una gomitata di Ostigard su Casemiro. 00:02

90'+6' Nervosismo che sfocia in una piccola rissa ora: l'arbitro e le panchine cercano di sedare gli animi. 00:00

90'+6' Cartellino giallo per Neymar, in ritardo su Odegaard. 23:58

90'+5' Sostituzione per la Norvegia: David Møller Wolfe lascia il posto a Leo Østigård.23:57

90'+1' Saranno sette i minuti di recupero. 23:56

90' GOOOOL!!! Brasile-NORVEGIA 0-2. Rete di Erling Haaland, che si prende ancora la scena al MetLife: stop dal limite e diagonale mancino che passa tra le gambe di Danilo per Il campione del City. Mostruoso il secondo tempo del classe 2000. 23:58

86' Ancora miracoloso Nyland: campanile di Ajer inel tentativo di disturbare un'azione offensiva, il pallone si impenna e non finisce nella porta scandinava solo per l'intervento del portiere in allungo. 23:51

85' Il Brasile ha cinque minuti più recupero per evitare di salutare il Mondiale, ma la Norvegia è stata attenta e ben organizzata finora.23:48

79' GOOOL!!! Brasile-NORVEGIA 0-1. Rete di Erling Haaland: colpo di testa vincente dell'attaccante scandinavo, che prende il tempo a Gabriel sul cross di Schjelderup e non lascia scampo ad Alisson. Avanti la Norvegia a poco più di 10 minuti dal 90'. 23:44

79' Altro cambio per il Brasile: Bruno Guimarães lascia spazio a Éderson da Silva.23:41

75' Norvegia ancora vicina al gol: Schjelderup calcia dal lato sinistro dell'area e Alisson costretto a salvare in tuffo. Brivido per la Selecao. 23:40

71' Per Neymar questa è la quindicesima partita con la nazionale brasiliana ai Mondiali FIFA: il classe '92 entra così nella top ten dei giocatori brasiliani con più partite giocate nella competizione.23:38

70' Si riparte. 23:34

68' Altro hydratation break. 23:32

67' Sostituzione per il Brasile: Rayan lascia spazio a Danilo Santos.23:32

67' Sostituzione per il Brasile: Gabriel Martinelli esce dal campo ed entra Neymar. 23:31

66' Altra chance per la Norvegia: cross dalla sinistra effettuato da Heggem e Haaland di nuovo non ci arriva per centimetri. 23:34

65' Rischio per il Brasile ora: traversone di Schjelderup, Alisson sfiora appena con il guantone e per poco Haaland non ci arriva.23:30

63' Sostituzione Norvegia: Julian Ryerson lascia ll posto a Fredrik Aursnes. 23:27

62' Nyland in stato di grazia: il portiere della Norvegia si oppone altre due volte ai tentativi dei brasiliani, negando il gol prima a Rayan e poi a Bruno Guimaraes. Provvidenziale l'estremo difensore del Siviglia. 23:27

61' Corner per il Brasile: Bruno Guimaraes tocca di testa, poi allontana Bobb. 23:25

59' Se lo divora subito Endrick: Vinicius lo serve a perfezione con l'esterno ma il 2006 si allunga troppo il pallone prima di calciare largo a tu per tu con Nyland. 23:24

58' Sostituzione Brasile: Cunha lascia spazio a Endrick. 23:21

57' Squadre anestetizzate in questo avvio di ripresa, mentre Ancelotti pensa ai cambi. 23:21

54' Spunto di Vinicius verso la linea di fondo, ma Ajer lo disturba: calcio d'angolo per il Brasile.23:18

49' Il primo squillo del secondo tempo è della Norvegia: Berg si ritaglia un po' di spazio dal limite ma calcia altissimo. 23:12

47' Due cambi importanti tra il primo e il secondo tempo per Solbakken, che di fatto rinnova due terzi dell'attacco. 23:09

47' Via al secondo tempo a East Rutherford: si riparte dallo 0-0. 23:08

46' Sostituzione Norvegia: out Antonio Nusa, al suo posto Andreas Schjelderup.23:08

46' Sostituzione Norvegia: Alexander Sørloth lascia il campo a Oscar Bobb.23:08

Dopo i primi 45' di gara, il punteggio tra Brasile e Norvegia è di assoluta parità, ma non sono mancate le emozioni e nemmeno le occasioni da gol: dopo la rete del vantaggio di Berg annullata agli scandinavi per fuorigioco, Nyland ha neutralizzato il tentativo dal dischetto di Bruon Guimaraes. Chance anche per Martinelli e Vinicius da una parte e per Odegaard dall'altra. 22:56

45'+6' Duplice fischio al MetLife Stadium: squadre a riposo sullo 0-0.22:52

45'+4' Si dispera Martinelli: sul cross spiovente di Casemiro in mezzo all'area l'attaccante dell'Arsenal salta alto ma non ci arriva per centimetri. 22:51

45'+3' Anche Alisson chiamato agli straordinari su Odegaard: parata in due tempi del portiere brasiliano sul centrocampista dell'Arsenal dopo l'iniziale spunto di Haaland. 22:49

45'+2' Resta in zona d'attacco la Norvegia, che guadagna un altro coner: Sorloth pescato bene di testa ma il classe '95 non impatta bene il pallone. 22:48

45' Saranno sei i minuti di recupero. 22:46

43' Bene lo scambio Haaland-Odegaard: corner per la Norvegia.22:46

40' Ancora Nyland a negare il gol al Brasile: filtrante di Martnelli per Vinicius dopo il pallone perso da Odegaard, dribbling dell'attaccante del Real, sinistro e ginocchio del portiere norvegese a dirgli di no. 22:42

37' Cross di Nusa sulla trequarti: Haaland prova la girata di prima ma la conclusione è centrale e Alisson blocca senza problemi. 22:40

36' Chance per la Norvegia con Odegaard che calcia da fuori, ma non inquadra la porta. 22:37

32' Prova a lanciarsi in campo aperto Vinicius, ma il pallone è troppo lungo e si spegne sul fondo. 22:34

30' Altra occasione per il Brasile: cross teso di Martinelli nei pressi della bandierina di sinistra e deviazione di Nyland che toglie il pallone a Cunha. 22:32

28' Riprende il gioco. 22:30

26' Cooling break al MetLife.22:27

24' Altro pericolo per la Norvegia: sugli sviluppi della punizione il Brasile ruba palla e si lancia in contropiede. Cunha arginato rimessa dal fondo. 22:26

23' Punizione per la Norvegia sulla corsia di sinistra: falloso l'intervento di Rayan. 22:24

18' Occasione Brasile dopo un'incursione tre contro tre: Martinelli anticipato di testa di un soffio sul cross di Vinicius. 22:20

14' Lo para Nyland!! Conclusione a mezza altezza e troppo centrale di Bruno Guimaraes: il portiere della Norvegia tiene il punteggio sullo 0-0. 22:17

12' Calcio di rigore per il Brasile: dopo la revisione al VAR, Elfath non ha dubbi e assegna il penalty alla Selecao. 22:13

10' Occasione Brasile: Cunha atterrato da Ajer nell'area di rigore norvegese. L'arbitro inizialmente lascia correre, ma il VAR lo richiama. Si va all'on-field review. 22:12

9' Buona trama del Brasile ora, con Martinelli e Rayan che dialogano al limite dell'area di rigore norvegese; al termine dell'azione il pallone lo conquista Vinicius, che però lo trascina oltre la linea di fondo nel tentativo di piazzare un cross. 22:10

7' Il Brasile prova a lanciarsi in contropiede recuperando un buon pallone, ma al momento la squadra di Solbakken è compatta e non concede spazi. 22:08

5' Aggressiva la Norvegia in questo avvio, che ora proverà a sfruttare un calcio d'angolo. 22:06

3' Gol annullato alla Nrovegia: aveva segnato Berg servito da Sorloth con un pallone arretrato, ma la bandierina si è alzata subito per la posizione oltre la linea proprio dell'attaccante dell'Atletico.22:06

1' Si parte: primo pallone toccato dalla Norvegia. 22:01

Squadre in campo a East Rutherford, a breve gli inni nazionali. Si parte con quello del Brasile, poi quello norvegese. 21:53

La vincente tra Brasile e Norvegia affronterà ai quarti la vincente tra Inghilterra e Messico, in campo alle 2.00 italiane dallo stadio Atzeca di Mexico City. 21:22

Formazione ufficiale Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Ståle Solbakken.21:19

Formazione ufficiale Brasile (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Rayan, Bruno Guimaraes, Casemiro, Martinelli; Cunha, Vinicius. Ct: Carlo Ancelotti. 21:37

La gara tra Brasile e Norvegia, con fischio d'inizio alle 22.00 italiane (16.00 locali), si gioca al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, e sarà diretta dallo statunitense Ismail Elfath, coadiuvato dai connazionali Corey Parker e Kyle Atkins; IV ufficiale l'honduregno Said Martinez, al VAR Tatiana Guzman (Nicaragua) e all'AVAR Leodan Gonzalez (Uruguay). 21:10

Questo sarà il quinto match tra Brasile e Norvegia e il secondo ai Mondiali, dopo la vittoria della nazionale scandinava per 2-1 nel 1998. I norvegesi sono imbattuti in tutti i quattro precedenti tra le due nazionali (2V, 2N).20:46

Benvenuti alla diretta di Brasile-Norvegia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. 20:45

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