Norvegia da sogno a East Rutherford: la doppietta di Haaland condanna il Brasile. A nulla è servita la rete dal dischetto di Neymar nel recupero: la nazionale di Solbakken approda ai quarti di finale, dove affronterà la vincente tra Inghilterra e Messico.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta di Brasile-Norvegia e arrivederci ai prossimi appuntamenti del Mondiale 2026.00:28
90'+21'
Finisce qui: la Norvegia batte 2-1 il Brasile grazie alla doppietta di Haaland e vola ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia.00:05
90'+10'
GOOL! BRASILE-Norvegia 1-2. Rete di Neymar, che apre il destro e accorcia le distanze per la Selecao. 00:03
90'+8'
Calcio di rigore per il Brasile: punita una gomitata di Ostigard su Casemiro. 00:02
90'+6'
Nervosismo che sfocia in una piccola rissa ora: l'arbitro e le panchine cercano di sedare gli animi. 00:00
90'+6'
Cartellino giallo per Neymar, in ritardo su Odegaard. 23:58
90'+5'
Sostituzione per la Norvegia: David Møller Wolfe lascia il posto a Leo Østigård.23:57
90'+1'
Saranno sette i minuti di recupero. 23:56
90'
GOOOOL!!! Brasile-NORVEGIA 0-2. Rete di Erling Haaland, che si prende ancora la scena al MetLife: stop dal limite e diagonale mancino che passa tra le gambe di Danilo per Il campione del City. Mostruoso il secondo tempo del classe 2000. 23:58
86'
Ancora miracoloso Nyland: campanile di Ajer inel tentativo di disturbare un'azione offensiva, il pallone si impenna e non finisce nella porta scandinava solo per l'intervento del portiere in allungo. 23:51
85'
Il Brasile ha cinque minuti più recupero per evitare di salutare il Mondiale, ma la Norvegia è stata attenta e ben organizzata finora.23:48
79'
GOOOL!!! Brasile-NORVEGIA 0-1. Rete di Erling Haaland: colpo di testa vincente dell'attaccante scandinavo, che prende il tempo a Gabriel sul cross di Schjelderup e non lascia scampo ad Alisson. Avanti la Norvegia a poco più di 10 minuti dal 90'. 23:44
79'
Altro cambio per il Brasile: Bruno Guimarães lascia spazio a Éderson da Silva.23:41
75'
Norvegia ancora vicina al gol: Schjelderup calcia dal lato sinistro dell'area e Alisson costretto a salvare in tuffo. Brivido per la Selecao. 23:40
71'
Per Neymar questa è la quindicesima partita con la nazionale brasiliana ai Mondiali FIFA: il classe '92 entra così nella top ten dei giocatori brasiliani con più partite giocate nella competizione.23:38
70'
Si riparte. 23:34
68'
Altro hydratation break. 23:32
67'
Sostituzione per il Brasile: Rayan lascia spazio a Danilo Santos.23:32
67'
Sostituzione per il Brasile: Gabriel Martinelli esce dal campo ed entra Neymar. 23:31
66'
Altra chance per la Norvegia: cross dalla sinistra effettuato da Heggem e Haaland di nuovo non ci arriva per centimetri. 23:34
65'
Rischio per il Brasile ora: traversone di Schjelderup, Alisson sfiora appena con il guantone e per poco Haaland non ci arriva.23:30
63'
Sostituzione Norvegia: Julian Ryerson lascia ll posto a Fredrik Aursnes. 23:27
62'
Nyland in stato di grazia: il portiere della Norvegia si oppone altre due volte ai tentativi dei brasiliani, negando il gol prima a Rayan e poi a Bruno Guimaraes. Provvidenziale l'estremo difensore del Siviglia. 23:27
61'
Corner per il Brasile: Bruno Guimaraes tocca di testa, poi allontana Bobb. 23:25
59'
Se lo divora subito Endrick: Vinicius lo serve a perfezione con l'esterno ma il 2006 si allunga troppo il pallone prima di calciare largo a tu per tu con Nyland. 23:24
58'
Sostituzione Brasile: Cunha lascia spazio a Endrick. 23:21
57'
Squadre anestetizzate in questo avvio di ripresa, mentre Ancelotti pensa ai cambi. 23:21
54'
Spunto di Vinicius verso la linea di fondo, ma Ajer lo disturba: calcio d'angolo per il Brasile.23:18
49'
Il primo squillo del secondo tempo è della Norvegia: Berg si ritaglia un po' di spazio dal limite ma calcia altissimo. 23:12
47'
Due cambi importanti tra il primo e il secondo tempo per Solbakken, che di fatto rinnova due terzi dell'attacco. 23:09
47'
Via al secondo tempo a East Rutherford: si riparte dallo 0-0. 23:08
46'
Sostituzione Norvegia: out Antonio Nusa, al suo posto Andreas Schjelderup.23:08
46'
Sostituzione Norvegia: Alexander Sørloth lascia il campo a Oscar Bobb.23:08
Dopo i primi 45' di gara, il punteggio tra Brasile e Norvegia è di assoluta parità, ma non sono mancate le emozioni e nemmeno le occasioni da gol: dopo la rete del vantaggio di Berg annullata agli scandinavi per fuorigioco, Nyland ha neutralizzato il tentativo dal dischetto di Bruon Guimaraes. Chance anche per Martinelli e Vinicius da una parte e per Odegaard dall'altra. 22:56
45'+6'
Duplice fischio al MetLife Stadium: squadre a riposo sullo 0-0.22:52
45'+4'
Si dispera Martinelli: sul cross spiovente di Casemiro in mezzo all'area l'attaccante dell'Arsenal salta alto ma non ci arriva per centimetri. 22:51
45'+3'
Anche Alisson chiamato agli straordinari su Odegaard: parata in due tempi del portiere brasiliano sul centrocampista dell'Arsenal dopo l'iniziale spunto di Haaland. 22:49
45'+2'
Resta in zona d'attacco la Norvegia, che guadagna un altro coner: Sorloth pescato bene di testa ma il classe '95 non impatta bene il pallone. 22:48
45'
Saranno sei i minuti di recupero. 22:46
43'
Bene lo scambio Haaland-Odegaard: corner per la Norvegia.22:46
40'
Ancora Nyland a negare il gol al Brasile: filtrante di Martnelli per Vinicius dopo il pallone perso da Odegaard, dribbling dell'attaccante del Real, sinistro e ginocchio del portiere norvegese a dirgli di no. 22:42
37'
Cross di Nusa sulla trequarti: Haaland prova la girata di prima ma la conclusione è centrale e Alisson blocca senza problemi. 22:40
36'
Chance per la Norvegia con Odegaard che calcia da fuori, ma non inquadra la porta. 22:37
32'
Prova a lanciarsi in campo aperto Vinicius, ma il pallone è troppo lungo e si spegne sul fondo. 22:34
30'
Altra occasione per il Brasile: cross teso di Martinelli nei pressi della bandierina di sinistra e deviazione di Nyland che toglie il pallone a Cunha. 22:32
28'
Riprende il gioco. 22:30
26'
Cooling break al MetLife.22:27
24'
Altro pericolo per la Norvegia: sugli sviluppi della punizione il Brasile ruba palla e si lancia in contropiede. Cunha arginato rimessa dal fondo. 22:26
23'
Punizione per la Norvegia sulla corsia di sinistra: falloso l'intervento di Rayan. 22:24
18'
Occasione Brasile dopo un'incursione tre contro tre: Martinelli anticipato di testa di un soffio sul cross di Vinicius. 22:20
14'
Lo para Nyland!! Conclusione a mezza altezza e troppo centrale di Bruno Guimaraes: il portiere della Norvegia tiene il punteggio sullo 0-0. 22:17
12'
Calcio di rigore per il Brasile: dopo la revisione al VAR, Elfath non ha dubbi e assegna il penalty alla Selecao. 22:13
10'
Occasione Brasile: Cunha atterrato da Ajer nell'area di rigore norvegese. L'arbitro inizialmente lascia correre, ma il VAR lo richiama. Si va all'on-field review. 22:12
9'
Buona trama del Brasile ora, con Martinelli e Rayan che dialogano al limite dell'area di rigore norvegese; al termine dell'azione il pallone lo conquista Vinicius, che però lo trascina oltre la linea di fondo nel tentativo di piazzare un cross. 22:10
7'
Il Brasile prova a lanciarsi in contropiede recuperando un buon pallone, ma al momento la squadra di Solbakken è compatta e non concede spazi. 22:08
5'
Aggressiva la Norvegia in questo avvio, che ora proverà a sfruttare un calcio d'angolo. 22:06
3'
Gol annullato alla Nrovegia: aveva segnato Berg servito da Sorloth con un pallone arretrato, ma la bandierina si è alzata subito per la posizione oltre la linea proprio dell'attaccante dell'Atletico.22:06
1'
Si parte: primo pallone toccato dalla Norvegia. 22:01
Squadre in campo a East Rutherford, a breve gli inni nazionali. Si parte con quello del Brasile, poi quello norvegese. 21:53
La vincente tra Brasile e Norvegia affronterà ai quarti la vincente tra Inghilterra e Messico, in campo alle 2.00 italiane dallo stadio Atzeca di Mexico City. 21:22
Formazione ufficiale Norvegia (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct: Ståle Solbakken.21:19
Formazione ufficiale Brasile (4-4-2): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Rayan, Bruno Guimaraes, Casemiro, Martinelli; Cunha, Vinicius. Ct: Carlo Ancelotti. 21:37
La gara tra Brasile e Norvegia, con fischio d'inizio alle 22.00 italiane (16.00 locali), si gioca al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, e sarà diretta dallo statunitense Ismail Elfath, coadiuvato dai connazionali Corey Parker e Kyle Atkins; IV ufficiale l'honduregno Said Martinez, al VAR Tatiana Guzman (Nicaragua) e all'AVAR Leodan Gonzalez (Uruguay). 21:10
Questo sarà il quinto match tra Brasile e Norvegia e il secondo ai Mondiali, dopo la vittoria della nazionale scandinava per 2-1 nel 1998. I norvegesi sono imbattuti in tutti i quattro precedenti tra le due nazionali (2V, 2N).20:46
Benvenuti alla diretta di Brasile-Norvegia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. 20:45
Dove si gioca la partita:
Stadio: New York New Jersey Stadium Città: East Rutherford, New Jersey Capienza: 82500 spettatori20:45
Formazioni Brasile - Norvegia
Brasile
Norvegia
TITOLARI BRASILE
(1) ALISSON BECKER (P)
(4) MARQUINHOS (D)
(13) DANILO (D)
(3) GABRIEL MAGALHÃES (D)
(16) DOUGLAS SANTOS (D)
(8) BRUNO GUIMARÃES (C)
(5) CASEMIRO (C)
(22) GABRIEL MARTINELLI (C)
(26) RAYAN (C)
(7) VINÍCIUS JÚNIOR (A)
(9) MATHEUS CUNHA (A)
PANCHINA BRASILE
(15) LÉO PEREIRA (D)
(10) NEYMAR (A)
(25) IGOR THIAGO (A)
(6) ALEX SANDRO (D)
(21) LUIZ HENRIQUE (A)
(12) WEVERTON (P)
(11) RAPHINHA (A)
(23) EDERSON (P)
(24) ROGER IBAÑEZ (D)
(18) DANILO SANTOS (C)
(17) FABINHO (C)
(14) BREMER (D)
(19) ENDRICK (A)
(2) ÉDERSON SILVA (C)
ALLENATORE BRASILE
Carlo Ancelotti
TITOLARI NORVEGIA
(1) ØRJAN NYLAND (P)
(26) JULIAN RYERSON (D)
(3) KRISTOFFER AJER (D)
(5) DAVID MØLLER WOLFE (D)
(17) TORBJØRN HEGGEM (D)
(8) SANDER BERGE (C)
(6) PATRICK BERG (C)
(10) MARTIN ØDEGAARD (C)
(7) ALEXANDER SØRLOTH (A)
(9) ERLING HAALAND (A)
(20) ANTONIO NUSA (A)
PANCHINA NORVEGIA
(15) FREDRIK BJØRKAN (D)
(22) OSCAR BOBB (C)
(2) MORTEN THORSBY (C)
(13) EGIL SELVIK (P)
(4) LEO ØSTIGÅRD (D)
(21) ANDREAS SCHJELDERUP (A)
(14) FREDRIK AURSNES (C)
(19) THELO AASGAARD (C)
(25) HENRIK FALCHENER (D)
(23) JENS PETTER HAUGE (C)
(11) JØRGEN STRAND LARSEN (A)
(12) SANDER TANGVIK (P)
(18) KRISTIAN THORSTVEDT (C)
(24) SONDRE LANGÅS (D)
ALLENATORE NORVEGIA
Ståle Solbakken
PREPARTITA
Brasile - Norvegia è valevole per gli ottavi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 5 luglio alle ore 22:00 allo stadio New York New Jersey Stadium di East Rutherford, New Jersey. Arbitro di Brasile - Norvegia sarà Ismail Elfath. Al VAR invece ci sarà Tatiana Guzman.
Dove vedere Brasile-Norvegia di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Brasile-Norvegia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 22:00 (mezz'ora prima) del 5 luglio. Brasile-Norvegia verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Brasile - Norvegia sulla Guida TV.