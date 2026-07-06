Finisce 3-2: l'Inghilterra fa pace con l'Azteca dopo 40 anni e vola ai quarti contro la Norvegia, sarà Kane vs Haaland: "wordewall"!
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Finisce 3-2: l'Inghilterra fa pace con l'Azteca dopo 40 anni e vola ai quarti contro la Norvegia, sarà Kane vs Haaland: "wordewall"!
Finisce qui! 40 anni dopo l'Inghilterra fa pace con l'Azteca. In 10 gli inglesi eliminano i padroni di casa grazie alla doppietta di Bellingham e al rigore di Kane. 3-2 finale!05:16
Cartellino giallo per Jordan Henderson, fuori dal campo05:01
Cartellino giallo per proteste per Johan Vásquez05:00
Ancora Jimenez, si stacca dai difensori inglesi e dal centro dell'area calcia con il piattone. Palla alta sopra la traversa!05:00
Alla disperata il Messico! Raul Jimenez ci prova in rovesciata dal limite! Mura tutto Burn!04:59
"Sì se puede, sì se puede" dagli spalti, ci crede il Messico! 04:56
11 minuti di recupero04:53
Cerca freschezza l'Inghilterra. Out Harry Kane, prende il suo posto Morgan Rogers04:53
Fidalgo si affida alla conclusione da fuori! Botta potente ma centrale, Pickford blocca in due tempi.04:52
Messico che sta spingendo a caccia del pareggio, l'Inghilterra però resiste al pressing messicano.04:54
Ci prova anche Santiago Gimenez! Bel taglio al centro dell'area ma la girata al volo di sinistro si spegne alta sopra la traversa.04:45
Finisce qui la partita di Julián Quiñones, dentro Guillermo Martínez04:43
Esce Jorge Sánchez, ammonito, entra Álvaro Fidalgo04:41
Spinge il Messico! E' entrato bene Gutierrez sulla sinistra, rientra e calcia ma il destro viene murato da Konsa!04:41
Si riparte. 15 minuti più recupero alla fine. Tutti da vivere.04:38
Fuori anche Elliot Anderson, dentro Dan Burn04:37
Doppio cambio per l'Inghilterra. Out, Nico O'Reilly, dentro Djed Spence04:37
Hydration break anche nella ripresa. Tre minuti di pausa.04:38
Cartellino giallo Nico O'Reilly04:42
Cartellino giallo Jorge Sánchez04:42
GOL! MESSICO-INGHILTERRA 2-3! Rete di Raúl Jiménez! L'ha riaperta il Messico, glaciale anche il suo numero 9! Azteca di nuovo in partita!04:34
Cartellino giallo per proteste per Marc Guéhi.04:36
RISPONDE SUBITO IL MESSICO! CALCIO DI RIGORE PER RIAPRIRLA! Gutierrez anticipa secco Kane che lo calcia da dietro. Faghani non fischia subito ma il VAR lo richiama, calcio di rigore.04:35
Fuori anche Luis Romo, al suo posto entra Brian Gutiérrez04:27
Prova il tutto per tutto il Messico. Esce Gilberto Mora, entra Santiago Giménez04:26
GOL! Messico-INGHILTERRA 1-3! Rete di Harry Kane! Glaciale l'inglese dagli 11 metri, sono 73 in stagione! Di nuovo gelato l'Azteca!04:27
Non c'è un attimo per respirare! RIGORE INGHILTERRA! Sponda di Kane per Gordon che viene travolto da Rangel in uscita. 04:24
Corre ai ripari Tuchel! Out, Bukayo Saka, dentro John Stones04:19
Cartellino rosso per Jarell Quansah! Bruttissimo fallo su Gallardo. Il VAR richiama all'on field review Faghani che non aveva fischiato ma cambia la decisione.04:21
SQUILLO INGHILTERRA! PALO DI O'REILLY! Dal limite il giocatore del City si coordina bene e calcia al volo ma trova solo il legno dopo una deviazione.04:19
Si riparte! Via al secondo tempo di Messico-Inghilterra.04:08
Primo cambio nel match. Uscirà César Montes, entra Edson Álvarez.04:08
A tra poco per la ripresa. Vedremo se continueranno su questi ritmi.04:03
Primo tempo pazzo: Inghilterra avanti 2-1 sul Messico. Succede di tutto dopo il 35' con la doppietta di Bellingham tra il 36' e il 38' ma il Messico è vivissimo, l'ha riaperta neanche cinque minuti dopo con il bolide di Quiñones al 42'. Da segnalare anche un Pickford sugli scudi contro Raul Jimenez.04:05
Finisce qui il primo tempo. Inghilterra avanti 2-1 grazie alla doppietta in due minuti di Bellingham 03:52
DOPPIA OCCASIONE MESSICO! Miracolo di Pickford su una bellissima girata di testa di Raul Jimenez e corner sugli sviluppi del quale Bellingham salva tutto a un passo dalla linea della sua porta!03:53
5 minuti di recupero03:49
GOL! MESSICO-Inghilterra 1-2! Rete di Julián Quiñones! Luis Romo pennella un calcio di punizione dalla trequarti, Konsa allontana male e il pallone finisce sui piedi di Quiñones, che lascia partire un destro potentissimo sotto la traversa, senza scampo per Pickford. L'ha riaperta il Messico!03:49
GOL! Messico-INGHILTERRA 0-2! Doppietta lampo di Jude Bellingham! Errore del Messico in uscita: Gordon recupera palla sulla trequarti e serve subito Kane. Il capitano inglese mette un pallone perfetto al centro per Bellingham che pochi passi firma il 2-0 e gela l'Estadio Azteca!03:48
GOL! Messico-INGHILTERRA 0-1! Rete di Jude Bellingham! Accelerazione devastante di Declan Rice, che percorre quasi 40 metri palla al piede sulla destra e serve Saka. L'esterno pennella un cross perfetto per Bellingham, che anticipa tutti e di testa firma l'1-0 per l'Inghilterra!03:44
Prova a spingere il Messico. Romo vede la porta da fuori area e calcia ma il pallone si alza parecchio sopra la traversa.03:33
Gordon il più attivo dei suoi! Rientra dalla destra e calcia ma il tiro a giro è troppo centrale.03:28
Ripartita la sfida, Inghilterra che gestisce il possesso, ma fatica a cambiare ritmo. Messico che si difende molto bene.03:36
Hydration break, tre minuti di pausa del match. Sempre 0-0, ma buona intensità finora.03:24
Si accende anche Gilberto Mora, conclusione dopo l'uno-due con Quinones che viene murata da Konsa.03:22
LA PRIMA GRANDE OCCASIONE E' PER IL MESSICO! Cross dalla destra di Alvarado per il taglio sul primo palo di Raul Jimenez che in tuffo di testa schiaccia verso l'angolino, risponde Pickford con una bellissima parata a mano aperta in corner. 03:29
L'Inghilterra prova ad alzare il baricentro e a fare la partita, ma il Messico si difende con ordine e concede pochissimo.03:13
Primo corner del match, combinano bene O'Reilly e Bellingham sulla sinistra con quest'ultimo che trova Gordon per l'1vs1. Il neogiocatore del Barcellona strappa il calcio d'angolo ma non viene sfruttato a dovere.03:15
Primi cinque minuti di grande intensità all'Estadio Azteca. Lira ferma Bellingham con un intervento duro, scatenando l'immediata reazione di Kane. Ne nasce un breve parapiglia in campo, con le prime scintille di una sfida già accesissima.03:14
Primo giallo del match, subito Declan Rice in gioco pericoloso su Luis Romo che viene colpito in testa da una tacchettata imprudente del centrocampista inglese.03:06
PARTITI! Via al match, vediamo chi affronterà la Norvegia ai quarti di finale.03:00
Entrano finalmente in campo le squadre, tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con "God save the King”, poi quello dei padroni di casa.02:53
Riscaldamento terminato, squadre che sono rientrate negli spogliatoi sotto la pioggia. L'allerta fulmini è ancòra attiva, dunque c'è il rischio che questa sfida si prolunghi nella notte italiana.02:58
Le squadre sono appena scese in campo per il riscaldamento, nonostante la pioggia battente. Dopo il rinvio di un'ora, il calcio d'inizio è previsto alle 03:00 italiane quindi tra non molto finalmente si dovrebbe partire!02:30
Ad arbitrare l'incontro sarà l'australiano Alireza Faghani. Assistenti Lacrindis e Lindsay. 01:27
Messico e Inghilterra si affronteranno soltanto per la seconda volta ai Mondiali; l'unico precedente tra le due Nazionali risale alla fase a gironi del 1966, in cui i Tre Leoni vinsero 2-0 prima di conquistare il trofeo.02:14
Il fischio d'inizio era inizialmente previsto alle 2 della notte italiana ma la FIFA ha appena annunciato che il calcio d'inizio slitta di un'ora a causa del maltempo, quindi alle tre italiane (le 19 locali).01:33
L'Inghilterra torna all'Estadio Azteca quarant'anni dopo la celebre "Mano de Dios" di Diego Armando Maradona nei quarti di finale di Messico '86. Stavolta, però, ad attenderla ci sono i padroni di casa del Messico, imbattuti nelle dieci partite disputate in Coppa del Mondo all'Azteca.01:19
Tuchel cambia tre giocatori rispetto alla vittoria per 2-1 contro la Repubblica Democratica del Congo, con Quansah, Gordon e Saka che prendono il posto di Spence, Madueke e Rashford. Conferme invece per Aguirre che schiera lo stesso XI titolare che è sceso in campo dal primo minuto nel successo 2-0 contro l'Ecuador.02:12
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Quansah, Guéhi, O’Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.01:05
MESSICO (4-3-3): Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Jiménez, Quinones. Ct: Aguirre.01:05
Buonanotte e benvenuti alla diretta scritta di Messico-Inghilterra, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026.01:32
Dove si gioca la partita:
Stadio: Mexico City Stadium
Città: Mexico City
Capienza: 83000 spettatori01:32
Messico - Inghilterra è valevole per gli ottavi della competizione Mondiali 2026
La partita è in programma il giorno 6 luglio alle ore 03:00 allo stadio Mexico City Stadium di Mexico City.
Arbitro di Messico - Inghilterra sarà Alireza Faghani. Al VAR invece ci sarà Nicolás Gallo Barragán.
Dove vedere Messico-Inghilterra di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming
Messico-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 03:00 (mezz'ora prima) del 6 luglio.
Messico-Inghilterra verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.
Guarda chi trasmetterà Messico - Inghilterra sulla Guida TV.
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