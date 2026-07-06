Finisce 3-2: l'Inghilterra fa pace con l'Azteca dopo 40 anni e vola ai quarti contro la Norvegia, sarà Kane vs Haaland: "wordewall"!

Tuchel cambia tre giocatori rispetto alla vittoria per 2-1 contro la Repubblica Democratica del Congo, con Quansah, Gordon e Saka che prendono il posto di Spence, Madueke e Rashford. Conferme invece per Aguirre che schiera lo stesso XI titolare che è sceso in campo dal primo minuto nel successo 2-0 contro l'Ecuador.02:12

Il fischio d'inizio era inizialmente previsto alle 2 della notte italiana ma la FIFA ha appena annunciato che il calcio d'inizio slitta di un'ora a causa del maltempo, quindi alle tre italiane (le 19 locali).01:33

Ad arbitrare l'incontro sarà l'australiano Alireza Faghani. Assistenti Lacrindis e Lindsay. 01:27

Le squadre sono appena scese in campo per il riscaldamento, nonostante la pioggia battente. Dopo il rinvio di un'ora, il calcio d'inizio è previsto alle 03:00 italiane quindi tra non molto finalmente si dovrebbe partire!02:30

Riscaldamento terminato, squadre che sono rientrate negli spogliatoi sotto la pioggia. L'allerta fulmini è ancòra attiva, dunque c'è il rischio che questa sfida si prolunghi nella notte italiana.02:58

L'Inghilterra prova ad alzare il baricentro e a fare la partita, ma il Messico si difende con ordine e concede pochissimo.03:13

Gordon il più attivo dei suoi! Rientra dalla destra e calcia ma il tiro a giro è troppo centrale.03:28

GOL! Messico-INGHILTERRA 0-1! Rete di Jude Bellingham! Accelerazione devastante di Declan Rice, che percorre quasi 40 metri palla al piede sulla destra e serve Saka. L'esterno pennella un cross perfetto per Bellingham, che anticipa tutti e di testa firma l'1-0 per l'Inghilterra!03:44

GOL! Messico-INGHILTERRA 0-2! Doppietta lampo di Jude Bellingham! Errore del Messico in uscita: Gordon recupera palla sulla trequarti e serve subito Kane. Il capitano inglese mette un pallone perfetto al centro per Bellingham che pochi passi firma il 2-0 e gela l'Estadio Azteca!03:48

Primo tempo pazzo: Inghilterra avanti 2-1 sul Messico. Succede di tutto dopo il 35' con la doppietta di Bellingham tra il 36' e il 38' ma il Messico è vivissimo, l'ha riaperta neanche cinque minuti dopo con il bolide di Quiñones al 42'. Da segnalare anche un Pickford sugli scudi contro Raul Jimenez.04:05

Spinge il Messico! E' entrato bene Gutierrez sulla sinistra, rientra e calcia ma il destro viene murato da Konsa!04:41

PREPARTITA

Messico - Inghilterra è valevole per gli ottavi della competizione Mondiali 2026

La partita è in programma il giorno 6 luglio alle ore 03:00 allo stadio Mexico City Stadium di Mexico City.

Arbitro di Messico - Inghilterra sarà Alireza Faghani. Al VAR invece ci sarà Nicolás Gallo Barragán.

Dove vedere Messico-Inghilterra di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming

Messico-Inghilterra si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 03:00 (mezz'ora prima) del 6 luglio.

Messico-Inghilterra verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

Guarda chi trasmetterà Messico - Inghilterra sulla Guida TV.

Il calendario completo di Mondiali 2026