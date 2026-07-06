Il derby europeo tra Portogallo e Spagna si decide nel recupero, quando ormai tutti i pensieri erano già volti ai tempi supplementari. E invece accade quello che non ti aspetti. Roberto Martinez azzecca i cambi e, al 91', i due neo entrati, Ferran Torres e Merino, confezionano il pacco regalo che spedisce la Spagna dritta dritta ai quarti di finale dove incontrerà la vincente tra Stati Uniti e Belgio. Nulla da fare per Unai Simon che, a tu per tu con l'attaccante dell'Arsenal, è costretto a capitolare. La Roja prosegue il suo cammino verso la finale, i lusitani tornano a casa. E torna a casa anche Cristiano Ronaldo che qui ha ballato la sua 'last dance'. Al termine della gara, CR7, commosso, si è portato al centro del campo, per ricevere l'omaggio del pubblico, ed è uscito poi in lacrime. Si chiude questa sera la sua avventura al Mondiale.
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Dal Dallas Stadium è tutto. Grazie per avere vissuto con noi le emozioni di questa partita. Restate sintonizzati per le prossime sfide di questo pazzo Mondiale.23:21
90'+9'
È FINITA! Al Cowboys Stadium di Dallas, la Spagna batte il Portogallo per 1-0, grazie al gol decisivo di Merino e vola ai quarti di finale. 23:06
90'+9'
Ancora una fiammata del Portogallo che vuole il pari! Su punizione di Fernandes, Joao Neves si arrampica più in alto di tutti, ma la palla finisce a lato di un soffio della porta difesa da Unai Simon.23:04
90'+8'
Terzo giallo della partita. Ferran Torres se lo vede sventolare sotto il naso per fallo su Conceicao.23:02
90'+7'
Ultimo slot per Martinez. Fuori Oyarzabal dentro Borja Iglesias.23:01
90'+7'
PORTOGALLO VICINO AL PAREGGIO! Cosa si è mangiato Bernardo Silva. Cross col contagiri di Conceicao dalla destra, stacco di Bernardo Silva di testa, palla sopra la traversa per pochi centimetri. Sospiro di sollievo nelle file degli spagnoli.23:00
90'+4'
Giallo anche per Renato Veiga.22:57
90'+1'
GOL! Portogallo-SPAGNA 0-1. Rete di Merino. E quando tutto sembrava essere apparecchiato per i tempi supplementari, lui, quello che ci ha creduto di più, Ferran Torres, inventa un'imbucata per Merino che a tu per tu con Unai Simon piazza il sinistro sul primo palo. Delirio sugli spalti del Cowboys Stadium di Dallas. La qualificazione ai quarti dista solo 300 secondi.22:58
90'
Sei minuti di recupero anche nel secondo tempo.22:53
89'
Primo cartellino giallo della partita. A finire sul taccuino di Taylor è Bernardo Silva per un fallo ingenuo su Merino.22:52
88'
L'ingresso di Ferran Torres ha dato vivacità alla manovra della squadra di Roberto Martinez; sembra forse uno dei pochi a crederci nella vittoria prima degli eventuali supplementari.23:25
85'
Doppia sostituzione anche per la Spagna. Lasciano il campo Dani Olmo e Pedri, dentro Merino e Fabian Ruiz.22:48
83'
Altro doppio cambio per il Portogallo. Dentro Francisco Conceição e Bernardo Silva, fuori Neto e Vitinha.22:47
82'
Sgasa Leao! L'attaccante del Milan salta l'avversario, ma Porro smorza il traversone.22:46
79'
Altra fiammata della Roja! Palla filtrante per Ferran Torres sulla destra dell'area, cross rasoterra al centro, ma nessuno dei compagni si presenta all'appuntamento. Spazza la difesa lusitana.22:44
79'
Risponde la Spagna! Suggerimento di Rodri per Dani Olmo, sulla conclusione da dentro l'area si immola Riben Dias in scivolata. Che pericolo per il Portogallo.22:42
77'
Ci prova Bruno Fernandes! Gran coordinazione del numero 8 del Portogallo che scaglia un destro di collo pieno sul primo palo difeso da Unai Simon, ma la palla finisce sull'esterno della rete.22:39
75'
Un cambio anche nella Spagna. Fuori Álex Baena dentro Ferran Torres.22:38
73'
Sinistro a girare di Lamine Yamal da posizione defilata sul vertice destro dell'area, Diogo Costa alza in angolo.22:37
71'
Doppia sostituzione nelle file del Portogallo. Cancelo lascia il posto a Dalot per un problema alla coscia, mentre Leão rileva Joao Felix.22:36
69'
Cooling break. Le squadre si portano a bordo campo per tirare il fiato e provare a capire coi ct quale possa essere la mossa migliore per rompere gli equilibri.22:32
68'
Baena attacca la profondità, scarica su Oyarzabal, attenta la difesa lusitana che recupera e allontana il pericolo. Il risultato resta bloccato sullo 0-0.22:31
66'
Ritmi ancora più lenti rispetto a quelli del primo tempo. La partita continua a vivere di fiammate dei singoli, ma non riesce a decollare.22:29
65'
Tra un errore e l'altro, la palla finisce a Baena, il cui sinistro è prevedibile e finisce facilmente tra le braccia di Diogo Costa.22:28
61'
Dani Olmo appoggia al limite per Pedri, ma in tre murano il tiro del centrocampista del Barcellona, palla in angolo.22:24
60'
Tentativo di controllo acrobatico di Cristiano Ronaldo che tenta l'aggancio a due passi da Unai Simon su cross dalla sinistra di Joao Felix, ma è troppo anche per un campione come lui. Il portiere della Spagna blocca senza problemi.22:25
56'
Primo cambio per Martínez. I lusitani perdono una pedina importante come Nuno Mendes, al suo posto il 32enne Semedo.22:21
52'
Questa volta Yamal lascia sul posto Nuno Mendes sull'out di destra, ma il suo cross rasoterra non trova nessuno dei compagni pronto a raccoglierlo. Nell'occasione, il difensore del PSG si fa male ed è costretto ad abbandonare il campo da gioco. Grave perdita per il Portogallo.22:21
52'
OCCASIONE PORTOGALLO! Neto sgasa sulla destra, palla in mezzo a cercare il secondo palo, ma la sfera è troppo lontana anche dalla disponibilità di CR7. Nulla di fatto per i lusitani. Riparte la Spagna.22:20
50'
Yamal punta Nuno Mendes e prova lo sfondamento in area, ma il difensore del Psg lo mura spingendolo a commettere fallo.22:14
49'
Bruno Fernandes su punizione dalla trequarti destra, ma il pallone è facile preda di Unai Simon.22:11
46'
VIA ALLA RIPRESA! Al Cowboys Stadium si riparte dallo 0-0 e dagli stessi 22 del primo tempo.22:09
Nella ripresa, vedremo dunque se cambierà il copione rispetto a quello andato in scena nei primi 45 minuti di gioco, o il match vivrà ancora sulle soluzioni estemporanee dei tanti protagonisti di questo match.22:03
Partita che è vissuta di fiammate, ma non si è mai davvero accesa. Nel primo tempo, si è combattuto molto a centrocampo, con palloni rubati da una parte e dall’altra. E se da una parte, Diogo Costa ha compiuto un doppio miracolo prima su Yamal e poi su Alex Baena, sul fronte opposto Unai Simon è stato graziato dalla traversa su cui si è stampato il pallone deviato dal compagno di squadra Pedro Porro, su bomba dal limite di Nuno Mendes.22:02
45'+7'
Non succede nulla nei minuti di recupero. Taylor fischia la fine del primo tempo. Portogallo e Spagna vanno al riposo sul risultato di 0-0.21:52
45'+1'
Prova la reazione la Spagna. Scambio al limite dell'area lusitana tra Dani Olmo e Oyarzabal con quest'ultimo che si allunga troppo la palla, arriva Rodri a rimorchio che spara in tribuna.21:46
45'
Sono ben sei i minuti di recupero concessi dal fischietto inglese, Anthony Taylor.21:47
45'
Ancora cross dalla sinistra di Nuno Mendes, Unai Simon in uscita anticipa Cristiano Ronaldo.21:44
44'
Spagna in affanno negli ultimi minuti di questo primo tempo. Portogallo che ha messo le tende nella metà campo della Roja.21:44
42'
TRAVERSA PORTOGALLO! Bomba dal limite di Nuno Mendes, sulla traiettoria ci mette la testa Pedro Porro, palla che si stampa sulla traversa. Tremano i tifosi delle Furie Rosse.21:49
39'
PORTOGALLO A UN PASSO DAL VANTAGGIO! Testa di Joao Felix su cross dalla destra, Unai Simon lo mura, palla a Cristiano Ronaldo che prova la girata in acrobazia, ma ancora il portiere della Spagna recupera la posizione e fa suo il pallone.21:41
37'
Non arretra la Spagna. Imbucata di Yamal per Dani Olmo che mette al centro per Oyarzabal, ma l'attaccante della Real Sociedad arriva in ritardo e manca l'appuntamento con il gol.21:38
32'
ANCORA SPAGNA PERICOLOSA! Su traversone dalla destra, Diogo Costa respinge con la gamba, l'attaccante del Barca impatta in tuffo di testa, ma manda di poco a lato. Anche in questo caso, Taylor alza il braccio per fuorigioco.21:34
29'
Dani Olmo lancia in profondità Lamine Yamal, l'intervento in scivolata di Renato Veiga è provvidenziale per fermare l'incursione del talento del Barcellona ed evitare guai a Diogo Costa. 21:30
27'
È ripreso il gioco al Cowboys Stadium di Dallas.21:26
23'
Primo cooling break della partita.21:24
23'
Punizione della Spagna sulla trequarti sinistra. Alla battuta Alex Baena, cross teso, respinge la difesa lusitana, sulla ribattuta si avventa Pedro Porro, ma il destro è una ciabattata che si perde sul fondo.21:27
16'
SPAGNA VICINA AL GOL! Doppio intervento di Diogo Costa che nega la gioia del gol prima a Yamal con un sinistra a giro, poi ad Alex Baena che ci prova con un destro dalla parte opposta dell'area, ma il numero uno dei lusitani si distende e manda in angolo con la mano di richiamo. Che occasione per le Furie Rosse.21:21
13'
CR7! Bruno Fernandes ruba palla a Pedri, mette in verticale per Cristiano Ronaldo che prova la botta dalla destra dell'area di rigore della Spagna, conclusione tesa, Unai Simon risponde presente.21:15
10'
SI DIVORA IL GOL OYARZABAL! L'attaccante della Real Sociedad tutto solo davanti a Diogo Costa incrocia il sinistro, palla fuori di un soffio. Ma poi Taylor fischia l'offside.21:25
7'
Pronta la risposta del Portogallo al mancino precedente di Oyarzabal; incursione sulla destra di Cancelo che riceve palla da Nuno Mendes, ma il destro da posizione defilata finisce alto sopra la traversa.21:09
6'
Alza il baricentro e va in pressing anche il Portogallo ora. Spagna che cerca uno spiraglio tra le linee dei lusitani.21:06
3'
Pericolo Spagna! Oyarzabal libera il mancino da fuori, Diogo Costa blocca in presa sicura.21:04
2'
Possesso palla della Spagna, che cerca di bucare con gli esterni. Portogallo che controlla.21:25
È INIZIATA PORTOGALLO-SPAGNA! Primo pallone giocato dalle Furie Rosse.21:00
Le squadre hannno fatto il loro ingresso in campo. Ora gli inni nazionali. Prima quello del Portogallo, poi la Marcha Real della Spagna.20:55
A dirigere la sfida tra Portogallo e Spagna, al Cowboys Stadium di Dallas, sarà il fischietto inglese Anthony Taylor. Fischio d’inizio fissato per le ore 21 italiane (le 14 locali).20:58
Luis de la Fuente non cambia la formazione impiegata dall’inizio contro l’Austria. Fari puntati su Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal, autore di una grande partita nel successo delle Furie Rosse contro gli uomini di Ralf Rangnick. Sulla sinistra, fiducia ancora a Baena, mentre Dani Olmo vince il ballottaggio con Fabian Ruiz a centrocampo.20:07
L’ottima prova contro la Croazia non è bastata a Rafael Leão per strappare un posto anche nell'XI di partenza schierato da Roberto Martínez contro la Spagna. L'attaccante del Milan torna in panchina per fare spazio a Joao Felix che, con Pedro Neto e Bruno Fernandes, agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo. Confermati invece tutti gli altri 10 titolari scesi in campo dal primo minuto ai sedicesimi contro Modric e compagni.20:06
FORMAZIONI UFFICIALI La Spagna risponde disponendosi a specchio (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De La Fuente20:00
FORMAZIONI UFFICIALI Il Portogallo si schiera in campo con un (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix; Cristiano Ronaldo. All. Martínez20:06
Portogallo-Spagna, ovvero Cristiano Ronaldo contro Lamine Yamal (22 anni di differenza in 90’ di partita), il passato che resiste contro il futuro che irrompe sulla scena, il derby infinito (12 scontri in tutte le competizioni), la partita che potrebbe chiudere l’era CR7 al suo ultimo Mondiale in carriera. Grande equilibrio nelle cinque sfide disputate finora tra le due Nazionali, considerando Mondiali ed Europei: una vittoria per parte e tre pareggi. Tra questi precedenti, anche il 3-3 della fase a gironi della Coppa del Mondo 2018 e l'ultimo confronto nella fase a eliminazione diretta, terminato 0-0 nella semifinale di EURO 2012 (con la Roja che ha poi superato il turno alla lotteria dei rigori per 4-2). Ricordiamo che Portogallo e Spagna hanno strappato il pass per gli ottavi di finale, dopo le vittorie della scorsa settimana, rispettivamente contro Croazia e Austria. Una cosa è certa: a prescindere da come andranno le cose, questa sera, a Dallas, verrà scritto un altro capitolo della storia del calcio. 19:59
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Portogallo-Spagna, match valido per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026.19:58
Portogallo - Spagna è valevole per gli ottavi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 6 luglio alle ore 21:00 allo stadio Dallas Stadium di Arlington, Texas. Arbitro di Portogallo - Spagna sarà Anthony Taylor. Al VAR invece ci sarà Bastian Dankert.
Dove vedere Portogallo-Spagna di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming Portogallo-Spagna si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 6 luglio. Portogallo-Spagna verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà Portogallo - Spagna sulla Guida TV.