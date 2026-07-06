Il derby europeo tra Portogallo e Spagna si decide nel recupero, quando ormai tutti i pensieri erano già volti ai tempi supplementari. E invece accade quello che non ti aspetti. Roberto Martinez azzecca i cambi e, al 91', i due neo entrati, Ferran Torres e Merino, confezionano il pacco regalo che spedisce la Spagna dritta dritta ai quarti di finale dove incontrerà la vincente tra Stati Uniti e Belgio. Nulla da fare per Unai Simon che, a tu per tu con l'attaccante dell'Arsenal, è costretto a capitolare. La Roja prosegue il suo cammino verso la finale, i lusitani tornano a casa. E torna a casa anche Cristiano Ronaldo che qui ha ballato la sua 'last dance'. Al termine della gara, CR7, commosso, si è portato al centro del campo, per ricevere l'omaggio del pubblico, ed è uscito poi in lacrime. Si chiude questa sera la sua avventura al Mondiale.