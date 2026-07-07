L'Argentina vola quindi ai quarti di finale, dove incontrerà la vincente di Svizzera-Colombia. Grazie per aver seguito la diretta di questo match così emozionante e arrivederci ai prossimi appuntamenti col Mondiale.20:19

90'+13' Finisce la partita! L'Argentina vince in rimonta 3-2 contro l'Egitto!20:05

90'+12' Cartellino Giallo Haissem Yousry Fouad Hassan20:07

90'+12' Lautaro guadagna un fallo laterale molto prezioso, in zona d'attacco.20:05

90'+10' Siamo oltre i sette minuti di recupero, con l'Argentina che adesso gestisce il possesso.20:03

90'+8' Cartellino giallo a Attia per aver arrestato una ripartenza.20:02

90'+6' Fuori Mohanad Lasheen per Zizo.20:02

90'+6' Fuori pure Cristian Romero per Nicolás Otamendi.20:01

90'+5' Fuori Julián Alvarez per Facundo Medina.20:01

90'+4' Ammonito Mostafa Shobeir per proteste eccessive.20:01

90'+4' RETE DEL 3-2 PER L'ARGENTINA! Gol di Enzo Fernández! Su un contropiede in campo aperto dell’Argentina, Lautaro riceve palla sulla destra e piazza un cross con i giri giusti sulla testa di Enzo Fernández, che stacca sul secondo palo e beffa il portiere!20:00

90'+3' Cartellino Giallo Mostafa Ahmed Abdelaziz Mohamed Shobeir19:58

90'+3' Vengono concessi sette minuti di recupero, con l'Egitto che adesso spinge sull'acceleratore.19:56

90'+2' Le squadre sono spaccate in questo finale, in cui sono del tutto saltati gli schemi.19:55

90' L'Argenina non cala il ritmo e continua a spingere.19:52

88' L'Argentina ripristina l'equilibrio nel giro di quattro minuti, in un finale di partita incandescente.19:51

84' PAREGGIO DELL'ARGENTINA! Gol di Lionel Messi! Messi trasforma in oro un pallone vagante in area di rigore, dopo una carambola che ha coinvolto prima Lautaro e poi Gonzalo Montiel, e dall’interno dell’area calcia potente e centrale, con il portiere che devia sulla parte interna della traversa e il pallone finisce in rete.19:50

84' Lautaro Martínez ha sulla testa l'occasione per pareggiare, su un cross di Messi, ma l'attaccante dell'Inter schiaccia a terra e non indirizza in porta.19:47

81' Esce ache Mostafa Zico per Omar Marmoush.19:46

79' L'ARGENTINA ACCORCIA LE DISTANZE! Cristian Romero Segna la rete dell'1-2! Romero stacca di testa a pochi passi dalla porta, sfruttando un cross dalla destra pennellato da Messi sulla testa del difensore centrale. Mostafa Shobeir smanaccia ma non può nulla sulla conclusione ravvicinata.19:45

78' Trezeguet va al tiro da posizione defilata, in area di rigore, con la palla che colpisce l'esterno della rete.19:41

78' Grazie anche ad una condizione psicologica favorevole, l'Egitto adesso è padrone del centrocampo, vincendo diversi duelli.19:40

76' L'Argentina torna ad affacciarsi avanti, quando ci addentriamo nell'ultimo quarto d'ora di gioco.19:39

74' I tifosi dell'Egitto sono in visibilio sugli spalti, pregustando una vittoria che sarebbe epica.19:37

74' Fuori Haissem Hassan per Trezeguet nell'Egitto.19:39

73' Fuori Nahuel Molina per Gonzalo Montiel.19:37

72' Siamo al secondo hydration break, con l'Egitto che adesso è in una posizione di netta supremazia forte del 2-0.19:35

67' RADDOPPIO DELL'EGITTO! Gol di Mostafa Zico! Contropide da manuale dell'Egitto, condotto da Salah che percorre quasi tutto il campo palla al piede e arrivato al limite dell’area scarica sulla destra per l’accorrente Haissem Hassan, che mette una gran palla al centro per Mostafa Zico che di prima intenzione scaglia un destro potente in porta!19:36

67' Esce anche Rodrigo De Paul per Lautaro Martínez.19:31

66' Doppio cambio nell'Argentina: fuori Nicolás Tagliafico per Nico González.19:30

66' Continuo giropalla argentino nella trequarti, ma l'Egitto con presta il fianco ad occasioni pericolose a sfavore.19:29

63' Tutto invariato dunque, con l'Argentina che continua il suo forcing offensivo.19:26

61' L'Egitto aveva trovato il raddoppio con Mostafa Zico, ma l'azione era viziata da un fallo commesso in origine e l'arbitro dopo on field review ha annullato la rete.19:25

57' L'Argentina fa densità nella trequarti avversaria, ma l'Egitto è ben compatto in difesa.19:20

55' L'Argentina fa la partita per adesso, l'Egitto gioca solo in ripartenza.19:18

53' Salah aveva rubato palla a Paredes ed era pronto a partire in contropiede, ma il suo intevento viene giudicato falloso.19:16

51' L'Argentina è costantemente in avanti in avvio di ripresa.19:13

48' De Paul tenta un piattone destro dal limite dell'area, ma la sua conclusione è troppo centrale.19:11

47' Si riparte!19:09

46' Esce Emam Ashour per Hamdi Fathy.19:09

L'Argentina ha bisogno nella ripresa di trovare il pareggio per non vedere il suo Mondiale terminare qui, mentre l'Egitto accarezza l'idea di compiere una grande impresa.18:59

Primo tempo ricco di emozioni, che vede a sorpresa l’Egitto condurre contro i campioni in carica dell’Argentina con il punteggio parziale di 1-0. Gli egiziani sono partiti con lo spirito giusto, trovando la rete del vantaggio al 15’ con un bello stacco di testa di Yasser Ibrahim. La reazione dell’Argentina non si è fatta attendere, guadagnando un calcio di rigore poco dopo, ma Messi ha fallito ancora una volta dal dischetto, dopo l’errore contro l’Austria nella fase a gironi. L’Argentina ha poi creato altre occasioni, la più limpida con Julián Alvarez, annullato sotto porta da un grande intervento di Mostafa Shobeir.18:57

45'+6' Finisce il primo tempo! L'Egitto conduce per 1-0.18:53

45'+5' Palleggio insistito dell'Argentina a limite dell'area, ma l'Egitto è tutto chiuso in difesa e non lascia spazi.18:51

45'+3' A terra Ramy Rabia, caduto male sulla schiena dopo un duello aereo.18:49

45'+2' L'Argentina cerca l'accesso all'area di rigore per vie aeree, ma la difesa egiziana è ben schierata e non concede occasioni.18:48

45'+1' Vengono concessi cinque minuti di recupero.18:47

45' L'Egitto fa buona guardia, grazie soprattutto al suo portiere che è in gran giornata.18:46

44' L'Argentina chiude il primo tempo in costante proiezione offensiva.18:45

43' Julián Alvarez va ancora alla conclusione, questa volta dal limite dell'area, ma il suo destro impreciso si perde sul fondo.18:44

39' OCCASIONE ARGENTINA! Julián Alvarez gira di prima intenzione col sinistro verso la porta avversaria, raccogliendo un cross di Tagliafico dalla sinistra, ma Mostafa Shobeir compie una parata strepitosa e devia in angolo.18:42

38' Messi va al tiro appena dentro l'area, ma il suo sinistro a giro finisce alto al di sopra della traversa.18:40

36' Karim Hafez recupera palla nella trequarti avversaria e va al tiro, ma la sua conclusione è del tutto fuori misura e si perde sul fondo lontano dalla porta.18:37

35' Dolorante a terra Julián Alvarez, dopo uno scontro di gioco aereo con Salah.18:36

33' PALO DELL'ARGENTINA! Messi colpisce il palo esterno, con la battuta di un calcio di punizione dalla lunga distanza.18:34

30' Enzo Fernández va alla conclusione dal limite dell'area, ma il suo tiro viene letteralmente murato dalla difesa avversaria.18:31

29' OCCASIONE ARGENTINA! Su cross dalla destra di De Paul, Alexis Mac Allister schiaccia di testa a colpo sicuro sotto misura, ma il portiere egiziano respinge da pochi passi.18:33

28' L'Argentina adesso si fa vedere con insistenza nella trequarti avversaria.18:29

27' Lionel Messi ha sbagliato la metà dei rigori calciati ai Mondiali (4 su 8). 18:29

23' Siamo all'hydration break, in una partita che ci ha già regalato un gol e un calcio di rigore, sbagliato dal fenomeno argentino.18:25

21' RIGORE SBAGLIATO! Lionel Messi si presenta sul dischetto e piazza alla sinistra del portiere, ma Mostafa Shobeir intuisce l’angolo e respinge il tiro dagli 11 metri!18:24

20' RIGORE PER L'ARGENTINA! Imbucata perfetta di Messi per Tagliafico, che viene steso in area da Mohamed Hany.18:22

18' L'Egitto ha iniziato col piglio giusto e si trova meritatamente in vantaggio.18:20

15' RETE DELL'EGITTO! Gol di Yasser Ibrahim! Marwan Attia mette un cross preciso e teso dalla destra del campo, che trova la testa di Yasser Ibrahim al centro dell’area, che anticipa Lisandro Martínez e con uno stacco imperioso insacca alla sinistra di Emiliano Martínez.18:19

13' Entrata ruvida di De Paul su Emam Ashour, che l'arbitro punisce con un fallo a favore dell'Egitto.18:15

12' L'Argentina non forza la giocata al momento, cercando un giropalla lento per adesso.18:14

9' Primo pallone giocato da Messi, in area avversaria, costringendo la difesa avversaria a chiudere su di lui in fallo laterale.18:11

8' L'Egitto aumenta il ritmo e si porta con frequenza nella trequarti dell'Argentina.18:09

6' Prima sortita offensiva dell'Egitto, senza particolare pericolosità.18:07

5' Enzo Fernández commette un fallo, applicando una pressione eccessiva sul diretto avversario.18:06

4' L'Egitto palleggia nella sua metà campo.18:05

Subito un duro scontro di gioco, che coinvolge Enzo Fernández e Mohamed Hany, con l'argentino dolorante per alcuni secondi a terra.18:03

Inizia la gara! Primo pallone affidato all'Argentina.18:02

Gli inni nazionali sono appena terminati, è tutto pronto all'Atlanta Stadium dove sarà François Letexier a dirigere la gara alle 12:00 locali.17:58

Modulo speculare per l’Egitto, composto da: Shobeir; Hany, Hafez, Ibrahim, Rabia; Ashour, Zico, Lasheen, Attia; Salah, Hassan. 17:28

L’Argentina si schiera con un 4-4-2, formato da: E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Mac Allister, Enzo Fernandez; Messi, Alvarez.17:24

L'Egitto potrebbe diventare soltanto la quinta Nazionale africana a raggiungere i quarti di finale dei Mondiali, dopo Camerun (1990), Senegal (2002), Ghana (2010) e Marocco (2022). I Faraoni sono ancora imbattuti nel torneo in corso (1V, 3N), dopo avere perso cinque delle sette partite disputate nelle fasi finali prima del 2026.17:22

I campioni in carica hanno vinto ciascuna delle ultime cinque partite disputate agli ottavi di finale dei Mondiali; l'Italia resta l'unica detentrice del titolo a essere stata eliminata in questa fase, nel 1986 contro la Francia (0-2).17:21

Argentina ed Egitto si affronteranno per la prima volta in assoluto ai Mondiali; l'ultimo precedente tra le due Nazionali risale a un'amichevole del 2008, vinta per 2-0 dai sudamericani grazie ai gol di Sergio Agüero e Nicolás Burdisso.17:21

Benvenuti alla diretta testuale di Argentina-Marocco, gara degli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026.17:20

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