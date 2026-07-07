Grazie per aver seguito la diretta di Svizzera-Colombia 0-0 (4-3 d.c.r.) e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Coppa del Mondo 2026.00:57

5° rigore Colombia: GOL di Luis Díaz! L'attaccante del Bayern Monaco incrocia con il destro e trova la rete.00:50

4° rigore Svizzera: GOL di Itten! Il 26 svizzero calcia forte centrale: Vargas spiazzato.00:49

4° rigore Colombia: errore di Hernández! Il classe 1999 incrocia con il destro, ma Kobel intuisce e neutralizza la sua conclusione.00:48

3° rigore Svizzera: errore di Akanji! Il difensore dell'Inter calcia centrale ma la palla si alza sopra la traversa.00:47

3° rigore Colombia: GOL di Campaz! Il 21 colombiano calcia forte rasoterra di sinistro ad incrociare, Kobel intuisce ma la palla gli passa sotto il corpo e termina in rete.00:46

2° rigore Svizzera: GOL di Amdouni! Il numero 23 apre il piatto destro e spiazza Vargas.00:45

2° rigore Colombia: errore di Sánchez! Il classe 1996 calcia forte centrale e spiazza Kobel, ma alza troppo la traiettoria e colpisce la traversa interna.00:44

1° rigore Svizzera: GOL di Xhaka! Il capitano svizzero apre il mancino e segna, nonostante Vargas avesse intuito la traiettoria. 00:43

1° rigore Colombia: GOL di Quintero! Il numero 20 calcia forte centrale con il mancino e trova la rete. 00:42

Tutto ancora in bilico dopo il 120': i rigoristi di Svizzera e Colombia si preparano per l’ultimo atto di questa sfida.00:36

120'+1' Finisce il secondo tempo supplementare: Svizzera-Colombia termina con un pareggio per 0-0. Serviranno i calci di rigore per capire chi affronterà l’Argentina nei quarti di finale, il 12 luglio a Kansas City.00:35

120' Un solo minuto di recupero ci separano da qui alla fine del mach.00:35

119' Sostituzione che ariva adesso: fuori Lucumí e dentro Yerry Mina.00:33

118' Resta a terra Lucumí che non sembra in grado di proseguire e chiede il cambio.00:33

115' Occasione clamorosa fallita da Campaz! Brutto errore della difesa Svizzera, il numero 21 colombiano recupera e si trova a tu per tu con Kobel, ma calcia alto con il sinistro!00:31

114' Anche la Svizzera ci prova con un tiro da fuori, ma il sinistro di Xhaka termina alto.00:28

112' Ci prova Quintero da fuori, che rientra sul mancino dal limite, calcia forte, ma alza troppo la traiettoria.00:27

109' È la Svizzera a tenere maggiormente il possesso in questa fase, ma la Colombia chiude bene gli spazi.00:24

106' Si riparte! È la Svizzera a dare il via al secondo tempo supplementare.00:24

Situazione ancora in parità dopo il primo tempo supplementare, ma partita più viva rispetto a quanto visto nella ripresa. Mancano ancora 15' da qui alla fine del match, con lo spettro dei calci di rigore che si fa sempre più concreto.00:25

105'+2' Finisce il primo tempo supplementare, ancora in situazione di parità. 00:18

105' Un minuto di recupero da qui alla fine del primo tempo supplementare.00:25

105' Anche Muheim finisce sul taccuino dei cattivi: giallo per il numero 2 svizzero.00:25

104' Amdouni riceve palla a centro area e calcia forte, ma non riesce ad angolare. Bella parata di Vargas, ma il direttore di gara ferma tutto per una precedente posizione di fuorigioco.00:15

103' Ancora un cambio nella Svizzera: lascia il campo Rieder, al suo posto entra Amdouni.00:13

101' Altra conclusione dalla distanza della Colombia, con Campaz che costringe Kobel a mettere in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi del calcio d'angolo.00:12

99' Grande occasione per la Colombia sugli sviluppi del corner! Lucumí salta più in alto di tutti e centra in pieno la traversa con un colpo di testa dal limite dell'area piccola!00:10

98' Angolo per la Colombia, con Widmer che chiude bene su Luis Díaz.00:08

95' Ammonito anche Sánchez tra le fila della Colombia.00:05

93' Sul cross in mezzo la Colombia protesta per un contatto su Campaz, ma per Iván Barton non c'è nulla e si può ripartire con una rimessa dal fondo per la Svizzera.00:04

92' Buon calcio di punizone per la Colombia, con Quintero che sistema il pallone al limite sinistro dell'area di rigore.00:02

91' Inizia il primo tempo supplementare! Primo pallone giocato dalla Colombia.00:00

Dopo un primo tempo giocato ad una buona intensità, nella seconda frazione i ritmi si sono abbassati sempre di più con il passare dei minuti, con entrambe le formazioni più preoccupate a non subire gol che a provare l’affondo decisivo. 0-0 giusto al termine dei tempi regolamentari, con le due squadre che adesso avranno 30 minuti in più per provare a sbloccare il match.23:57

90'+6' Finiscono qui i tempi regolamentari! Svizzera e Colombia sono ancora ferme sullo 0-0.23:55

90'+4' Rieder dalla bandierina con il mancino a rientrare verso l'area piccola, ma ancora una volta la Colombia allontana la minaccia.23:54

90'+3' Calcio d'angolo per la Svizzera, che ci prova in questi minuti finali.23:53

90'+2' Quinto cambio nella Svizzera, con Ndoye che lascia il posto a Vargas.23:52

90'+1' Buona imbucata dentro per Ndoye, che calcia di destro ad incrociare ma non trova la porta.23:51

90' Saranno 5 i minuti di recupero che ci separano da qui alla fine del mach.23:51

87' Altre due sostituzioni nella Svizzera: fuori Embolo e Zakaria, dentro Itten e Widmer.23:46

83' Calcio d'angolo per la Svizzera, ma sugli sviluppi del corner la difesa colombiana allontana la minaccia.23:44

82' Altri due cambi nella Colombia: escono Suárez e Lerma, entrano Hernández e Ríos.23:43

77' Si abbassano i ritmi: nessuna delle due formazioni vuole rischiare di subire gol nei minuti finali.23:38

73' Sia l'estremo difensore colombiano che l'attaccante svizzero sembrano però in grado di proseguire.23:33

72' Scontro duro tra Vargas in uscita ed Embolo, intervengono i sanitari di entrambe le squadre.23:33

71' Secondo cambio nella Svizzera: fuori Ricardo Rodríguez e dentro Muheim.23:31

68' Secondo Hydration Break, le due formazioni si avvicinano alle rispettive panchine per una breve pausa.23:28

66' Doppio cambio nella Colombia: fuori James Rodríguez e J. Arias, dentro Quintero e Campaz.23:26

63' Destro da fuori di Suárez da buona posizione, molto potente ma poco preciso: il pallone termina ampiamente a lato.23:24

60' Ammonito anche Suárez tra le fila della Colombia.23:21

60' Torna a farsi vedere in avanti la Colombia, con Luis Díaz che si gira dal limite e calcia subito, ma Kobel blocca senza grossi problemi.23:20

59' Secondo ammionto della partita: giallo anche per Zakaria, che interviene in modo ruvido su Luis Díaz.23:19

53' È lo stesso Rieder a battere la punizione con il mancino a rientrare: il pallone termina fuori di poco, colpendo l'esterno della rete!23:13

52' La Svizzera conquista un calcio di punizione da posizione interessante, con Sánchez che atterra Rieder al limite.23:12

51' Primo giallo del match: Xhaka viene ammonito per un intervento in ritardo a centrocampo.23:11

49' La Svizzera protesta per un calcio di rigore dopo un tocco su Ndoye, ma Iván Barton indica che si può proseguire.23:09

47' Il primo squillo del secondo tempo è della Svizzera, con Sow subito pericoloso: Ndoye riesce ad andare sul fondo e a mettere al centro per il neo entrato, che però scivola al momento della conclusione e mette fuori.23:10

46' Inizia il secondo tempo! È la Svizzera a dare il via ai secondi 45' di gioco.23:58

45' Primo cambio del match per la Svizzera al rientro in campo: fuori Jashari e dentro Sow.23:06

Vedremo se i due tecnici ricorreranno a qualche cambio in vista di questo secondo tempo, per tentare di cambiare le carte in tavola e dare una svolta alla sfida.22:50

Finisce una prima frazione intensa, senza gol ma con un buon ritmo da parte di entrambe le squadre. Fino all’Hydration Break, è la Colombia a tenere meglio il campo, creando anche la prima occasione del match con un bel destro di Puerta al 21’. Dopo la pausa, cresce la Svizzera, che arriva due volte al tiro dall’interno dell’area tra il 30’ e il 32’ prima con Rieder, poi con Ndoye. Nei minuti finali tornano a farsi vedere in avanti i Cafeteros, ma l’equilibrio resiste e si va a riposo sul punteggio di 0-0.22:49

45'+4' Finisce il primo tempo! Si va all'intervallo sul punteggio di 0-0 tra Svizzera e Colombia.22:49

45' Saranno tre i minuti di recupero che ci separano dalla fine della prima frazione di gioco.22:47

44' Sugli sviluppi del calcio d'angolo, dopo una mischia ed una serie di colpi di testa da parte dei giocatori di entrambe le squadre, la difesa Svizzera allontana il pericolo.22:45

43' Ancora un corner per la Colombia, che sta crescendo in questi ultimi minuti del primo tempo.22:43

40' Angolo per la Colombia: sugli sviluppi dello stesso il pallone termina nuovamente fuori. Inizialmente il direttore di gara fischia un secondo corner, ma il VAR lo richiama per un ultimo tocco di J. Arias. Sarà Kobel a far ripartire la manovra Svizzera.22:41

36' La Svizzera fa girare di più il pallone in questa fase, ma la Colombia copre bene e verticalizza subito per provare a colpire in contropiede quando riconquista il possesso.22:39

32' Ancora Svizzera pericolosa: Ndoye entra in area da sinistra e calcia rasoterra verso la porta di Vargas, ma il tiro non è molto potente e l'estremo difensore Colombiano blocca in presa bassa.22:33

30' Occasione per la Svizzera! Sfonda in area Rieder che calcia con il sinistro ad incrociare e costringe Vargas ad un grande intervento.22:33

29' Buona rimessa in zona offensiva per la Svizzera, che dopo la pausa sembra aver alzato i giri del motore.22:29

26' Si riparte con la Svizzera che fa girare palla nella propria metà campo.22:27

23' È il momento dell'Hydration Break: occasione per le due formazioni di rifiatare e riorganizzare le idee.22:24

21' Gran destro di Puerta dal limite, che cerca l'incrocio sul palo alla sinistra di Kobel: l'estremo difensore Svizzero risponde presente con un ottimo intervento!22:37

20' Si fa vedere ancora in avanti la Colombia, ma la difesa della Svizzera è attenta e non lascia spazi.22:20

15' Rieder dalla bandierina mette al centro, ma viene segnalato un fallo in attacco: si ripartirà con un calcio di punizione per la Colombia. 22:15

14' Subito dall'altra parte: calcio d'angolo per la Svizzera. 22:14

13' Bel cross a rientrare al centro del solito James Rodríguez, ma dopo una breve mischia, Kobel blocca in presa alta e fa ripartire i suoi.22:14

13' Buono spunto di Luis Díaz, che guadagna un buon calcio di punzione dalla trequarti sinistra.22:13

9' Svizzera aggressiva in fase di pressing e Colombia che tiene il possesso in questa fase del match.22:11

6' Primo tiro della Svizzera: bella triangolazione sulla sinistra con Ndoye che riceve in area e calcia subito verso la porta, ma il direttore di gara ferma tutto per una posizione di offside.22:07

5' Dalla bandierina, James Rodríguez mette un cross teso in mezzo, ma la difesa della Svizzera allontana il pericolo.22:06

5' Primo calcio d'angolo del match a favore della Colombia.22:05

4' Buon ritmo in questi primi minuti, con entrambe le formazioni che provano subito a verticalizzare quando entrano in possesso del pallone.22:04

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Colombia.22:00

Le squadre stanno entrando sul terreno di gioco: è il momento degli inni nazionali. Manca pochissimo al fischio d'inizio di questa sfida tra Svizzera e Colombia!21:52

Ci siamo quasi! Tra pochi minuti (22:00 ora italiana, 14:00 ora locale), l'arbitro salvadoregno Iván Barton darà il via a questa sfida, che si giocherà al BC Place di Vancouver.21:46

Un solo cambio invece per Néstor Lorenzo rispetto al match contro il Ghana: Suárez al posto di Córdoba al centro del tridente, insieme a James Rodríguez e Luis Díaz.21:10

Con Manzambi assente e Vargas che parte dalla panchina: per sostituirli Murat Yakın sceglie Rieder e Jashari, con il rossonero all’esordio da titolare nel torneo.21:09

Svizzera e Colombia si affrontano in Coppa del Mondo per la secondo volta nella loro storia, dopo il confronto nella fase a gironi del 1994, terminato 2-0 per i Cafeteros (reti di Hermán Gaviria e Harold Lozano).21:08

FORMAZIONI UFFICIALI: La Colombia risponde con un 4-3-3: Vargas - Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica - Puerta, Lerma, J. Arias - James Rodríguez, Suárez, Luis Díaz. A disposizione: S. Arias, Campaz, Carrascal, Castaño, Córdoba, Ditta, Gómez, Hernández, Machado, Mina, Montero, Ospina, Portilla, Quintero, Ríos.21:10

FORMAZIONI UFFICIALI: La Svizzera scende in campo con un 4-2-3-1: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodríguez - Xhaka, Freuler - Rieder, Jashari, Ndoye - Embolo. A disposizione: Amdouni, Amenda, Cömert, Fassnacht, Itten, Keller, Muheim, Mvogo, Okafor, Sow, Vargas, Widmer.21:07

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Svizzera-Colombia, match valido per gli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026.21:07

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