Doveva essere una festa a stelle e strisce, si è trasformata in una festa per una delle grandi europee che finora avevano dimostrato meno in questo Mondiale. Il Belgio strapazza 4-1 gli Stati Uniti e volta ai quarti dopo una partita convincente sotto ogni punto di vista: grande protagonista Charles De Ketelaere autore di una doppietta nel primo tempo, poi nella ripresa le reti di Vanaken e Lukaku su due errori clamorosi degli avversari. Inutile la rete di Tillman per gli USA.
Con questo risultato il Belgio si regala la sfida ai quarti di finale contro la Spagna: chi passerà affronterà una tra Francia e Marocco. Stati Uniti invece eliminati dopo giorni di grande euforia ed esaltazione, culminati nelle polemiche per il reintegro last minute di Balogun: un mix di emozioni convertito al peggio dagli uomini di Pochettino, che diventano il terzo Paese ospitante ad abbandonare il torneo agli ottavi dopo Canada e Messico.
Anche per questa sera è davvero tutto! L'appuntamento è ai prossimi entusiasmanti incontri dei Mondiali 2026.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
90'+5'
FINISCE QUI! Un grande Belgio si prende i quarti di finale contro la Spagna, Stati Uniti demoliti: finisce 4-1 per i Diavoli Rossi a Seattle.03:59
90'+3'
GOL! Stati Uniti-BELGIO 1-4, rete di Romelu Lukaku. Altro errore in uscita degli Stati Uniti e stavolta il centravanti del Napoli non perdona, scaricando un destro violento che batte Freese. Ottava rete per lui in Coppa del Mondo, la terza in questa edizione: Big Rom è il primo giocatore della storia della competizione a segnare in quattro partite in uscita dalla panchina.
Sostituzione Stati Uniti: lascia il campo Folarin Balogun, dentro Haji Wright03:57
90'+2'
Sostituzione Stati Uniti: fuori Antonee Robinson, dentro Max Arfsten03:56
90'
Concessi 4 minuti fi recupero.03:55
89'
Sostituzione Belgio: esce Nicolas Raskin, in campo Axel Witsel03:54
89'
Sostituzione Belgio: fuori Leandro Trossard, dentro Alexis Saelemaekers03:53
86'
Doku semina il panico nella difesa statunitense e serve Lukaku, che perde il tempo per calciare: l'azione prosegue e termina poi con un gran sinistro a giro di Trossard, respinto di testa da Richards.03:50
84'
Bella sponda aerea di Robinson in area, ma nessuno dei suoi compagni è pronto a ribadire in rete sulla sua imbeccata.03:48
82'
OCCASIONE STATI UNITI! Balogun si invola in campo aperto e scarica il sinistro a tu per tu con Courtois, calciando poi però di fatto addosso all'estremo difensore belga.03:46
79'
OCCASIONE STATI UNITI! Carica il sinistro e scarica un tiro formidabule Berhalter, che scheggia il palo alla destra di Courtois.03:44
75'
Doku prova a scappare da solo in area di rigore, ma viene rimontato sul più bello da Freeman: corner per il Belgio.03:39
73'
Prima iniziativa potenzialmente pericolosa di Balogun in questa ripresa: il centravanti statunitense scappa adestra, ma perde poi il pallone.03:37
72'
Sostituzione Stati Uniti: fuori Tyler Adams, dentro Ricardo Pepi03:44
69'
Cartellino giallo Stati Uniti: ammonito Malik Tillman, che ha abbattuto Tielemans lanciato in campo aperto.03:33
67'
Sostituzione Belgio: esce Charles De Ketelaere, entra Romelu Lukaku03:31
67'
Sostituzione Belgio: fuori Dodi Lukébakio, dentro Jérémy Doku03:31
65'
Tillman riceve sulla destra e crossa, traversone respinto: angolo Stati Uniti, che ora provano a spingere.03:29
62'
Matt Freese ha commesso per gli Stati Uniti il secondo errore che ha portato a un gol avversario in Coppa del Mondo dal 1966 in poi, dopo quello di Tony Meola contro la Romania nell’edizione del 1994.03:27
61'
Charles De Ketelaere è il primo calciatore belga dal 1966 in avanti ad aver preso parte a tre gol in una partita di Coppa del Mondo (due reti, un assist).03:25
60'
Zoppicava vistosamente da diversi minuti Pulisic dopo il contatto duro con Tielemans: durissima ora recuperare per Team USA senza il proprio faro tecnico in attacco, nonostante la sua sia stata una prestazione nel complesso molto sottotono.03:24
59'
Sostituzione Stati Uniti: esce Christian Pulisic, entra Sebastian Berhalter03:23
57'
GOL! Stati Uniti-BELGIO 1-3 , rete di Hans Vanaken: Errore clamoroso da parte di Freese, che nel tentativo di rinviare dopo essere uscito in anticipo si fa toccare il rilancio da De Ketelaere. La sfera carambola sui piedi di Vanaken, che dalla trequarti deposita in porta un gol potenzialmente decisivo.03:23
53'
Pulisic calcia la gamba di Tielemans nel tentativo di tirare: lettura perfetta qui del direttore di gara, che finora ha arbitrato senza sbavature.03:17
52'
Tocco sospetto di Tielemans su Pulisic a ridosso dell'area, non c'è niente almeno al momento per l'arbitro.03:16
51'
Lukebakio punta il fondo e crossa pescando la deviazione di Anderson: corner per il Belgio.03:15
50'
De Ketelare prova a pescare in profondità il taglio di Trossard, esce senza problemi Freese.03:14
48'
Bella palla centrale a cercare l'inserimento di Pulisic, che viene però anticipato: molto deludente finora la prestazione del giocatore del Milan, mai davvero pericoloso.03:12
46'
Sostituzione Stati Uniti: esce Sergiño Dest, entra Giovanni Reyna03:09
45'
SI RIPARTE! Inizia la ripresa a Seattle. 03:09
Dopo non esserci mai riusciro nella propria storia, il Belgio ha registrato due marcature multiple in una partita a eliminazione diretta di questo Mondiale (Youri Tielemans nei sedicesimi di finale contro il Senegal e Charles de Ketelaere contro gli Stati Uniti negli ottavi di finale).03:08
La miglior versione del Belgio in questi Mondiali, nonostante le scelte forti di Rudi Garcia in chiave formazione. Doppietta di un grande Charles De Ketelare, finalmente convincente anche da centravanti. Stati Uniti più in difficoltà del solito, nonostante un Tillman davvero in grande serata autore della sua seconda rete su punizione nel torneo..03:08
45'+7'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Belgio avanti 2-1 con merito sugli Stati Uniti a Seattle.02:52
45'+6'
Tunnel di Tillman e strada aperta ancora per Balogun, che in area da posizione defilata si vede ribattere un'altra conclusione.02:52
45'+4'
Bella palla in profondità ancora per Balogun, Coourtois esce e con grande presenza la fa sua in presa bassa.02:50
45'+4'
Calcia col sinistro Lukebakio, palla molto distante dalla porta di Freese.02:49
45'+3'
Bella cavalcata a destra di Dest, ma De Cuyper rinviene ed è bravissimo a strappargli il pallone.02:49
45'+1'
Concessi 6 minuti di recupero.02:46
45'
Girata insidiosa in area di Balogun, che complice una deviazione si perde sul fondo: fischiato corner per gli Stati Uniti, poi decisione modificata e rimessa da fondo campo..02:47
43'
OCCASIONE BELGIO! Attacca il centro dell'area Lukebakio su gran cross su punizione di De Cuyper, palla fuori non di molto.02:43
39'
Girata insidiosa di Raskin che anticipa anche Trossard, para Freese.02:42
35'
Cartellino giallo Stati Uniti: intervento duro di Weston McKennie, ammonizione inevitabile per il centrocampista della Juventus.02:36
33'
GOL! Stati Uniti-BELGIO 1-2, rete di Charles De Ketelaere. Sicuramente è la partita finora del giocatore dell'Atalanta, che attacca alla grande un cross morbidissimo di Trossard e da centravanti vero realizza di testa la doppietta personale.
GOL! STATI UNITI-Belgio 1-1, rete di Malik Tillman. Punizione deviata, segna ancora il giocatore del Bayer Leverkusen. Il giro decisivo a beffare Courtois arriva grazie alla sporcatura di testa di Vanaken.02:33
30'
Fallo subito da Balogun in posizione molto invitante: occasione ghiotta per gli Stati Uniti.02:30
27'
Si riprende dopo il consueto Hydration Break.02:27
22'
Rischio enorme di Richards in fase di impostazione, ma De Ketelaere non ne approfitta,02:23
21'
Sostituzione Belgio: fuori Amadou Onana, dentro Hans Vanaken02:22
20'
Non ce la fa Onana, per lui brutta torsione al ginocchio: a breve il cambio nel Belgio.02:20
18'
Resta a terra Onana, che lamenta dolore al ginocchio: staff medico belga in campo.02:18
17'
La fanno girare ora gli Stati Uniti, che provano a riprendere in mano la gara.02:17
14'
Palla ancora in area per il Belgio, Trossard prova a girare di prima ma trova i guantoni di Freeze.02:15
13'
Stati Uniti che sembrano aver accusato il colpo: brutto inizio per la nazionale di Pochettino, che deve sistemare questa partita prima possibile.02:13
9'
Assist Nicolas Raskin02:17
9'
GOL! Stati Uniti-BELGIO 0-1, rete di De Ketelaere, Raskin si incunea tra le linee facendo suo un pallone vagante e con un passaggio preciso serve davanti alla porta il giocatore dell'Atalanta, bravo a depositare in rete con freddezza.
Bellissima azione del Belgio, ma su un pallone al bacio servito da Castagne Tielemans da ottima posizione manca il bersagio svirgolando la conclusione.02:09
7'
Ritmi piuttosto alti e soprattutto tanti duelli: in mezzo al campo si lotta già su ogni pallone.02:08
4'
Palla in profondità a cercare Balogun, Courtois legge in anticipo ed esce in presa sicura.02:05
2'
Colpisce di testa sul successivo corner De Ketelare, blocca facilmente Freese.02:03
OCCASIONE BELGIO! Bellissima conclusione dalla grande distanza di Castagne, vola Freese a togliere il pallone dall'incrocio dei pali.02:02
SI COMINCIA! Primo pallone mosso dal Belgio.02:00
Squadre in campo per gli inni nazionali a Seattle! Tra poco il fischio d'inizio di Stati Uniti-Belgio.01:49
Folarin Balogun è l'unico giocatore degli Stati Uniti ad aver segnato più di un gol in questo Mondiale: tre con 11 tiri tentati (percentuale realizzativa del 27.3%), mentre gli altri compagni ne hanno messi a referto complessivamente solo cinque con 41 conclusioni (12.2% di conversione).01:29
Dopo aver battuto il Belgio 3-0 ai Mondiali del 1930, gli Stati Uniti hanno perso tutti i sei successivi scontri diretti in tutte le competizioni. 01:28
Arbitra la sfida il direttore di gara giordano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh.01:26
McKennie e Pulisic da una parte, De Ketelaere dall'altra: tre giocatori della Serie A partono dal primo minuto, mentre ancora una volta va in panchina Romelu Lukaku: il centravanti del Napoli sarà ancora il jolly di Garcia dalla panchina, assieme agli altri due esclusi d'eccezione De Bruyne e Doku. Balogun schierato titolare a seguito delle polemiche.01:59
Risponde con il 4-3-3 il Belgio: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Onana, Raskin; Lukebakio, De Ketelaere, Trossard. Ct: Rudi Garcia01:23
Questo il 3-5-2 con cui scendono in campo gli Stati Uniti: Freese; Freeman, Richards, Ream; Dest; McKennie, Adams, Tillman, Robinson; Pulisic, Balogun. Ct: Mauricio Pochettino.01:59
La vigilia di questo incontro è stata scossa dalle feroci polemiche nate dalla sospensione della squalifica di Folarin Balogun (espulso contro la Bosnia), arrivata dopo decisione della FIFA: un precedente da molti giudicato pericolosissimo, con il Belgio che ha provato invano a presentare ricorso e varie altre nazionali che ora potrebbero avanzare richiesta di annullamento dei provvedimenti per i rispettivi giocatori.01:15
Ai sedicesimi di finale gli Stati Uniti hanno superato per 2-0 la Bosnia, mentre il Belgio ha passato il turno grazie alla clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Senegal, concretizzata con un gol arrivato ampiamente nel recupero del secondo tempo supplementare: la seconda rete di Tielemans infatti è stata la più tardiva della storia della Coppa del Mondo.01:13
In un'eventuale semifinale una di queste due formazioni potrà incrociare poi, in caso di successo anche al turno successivo, una tra Francia e Marocco: siamo infatti nella parte sinistra del tabellone.01:09
Chi passa il turno affronta la Spagna, vittoriosa allo scadere per 1-0 sul Portogallo grazie alla rete nel recupero di Mikel Merino.01:08
Buonasera amici appassionati di grande calcio! Continuano gli ottavi di finale dei Mondiali 2026: al Lumen Field di Seattle gli Stati Uniti padroni di casa affrontano il Belgio.01:06
Dove si gioca la partita:
Stadio: Seattle Stadium Città: Seattle, Washington Capienza: 69000 spettatori01:06
Formazioni USA - Belgio
USA
Belgio
TITOLARI USA
(24) MATT FREESE (P)
(3) CHRIS RICHARDS (D)
(13) TIM REAM (D)
(5) ANTONEE ROBINSON (D)
(16) ALEX FREEMAN (D)
(8) WESTON MCKENNIE (C)
(4) TYLER ADAMS (C)
(17) MALIK TILLMAN (C)
(20) FOLARIN BALOGUN (A)
(10) CHRISTIAN PULISIC (A)
(2) SERGIÑO DEST (A)
PANCHINA USA
(26) ÁLEX ZENDEJAS (A)
(7) GIOVANNI REYNA (C)
(18) MAX ARFSTEN (C)
(21) TIMOTHY WEAH (A)
(1) MATT TURNER (P)
(19) HAJI WRIGHT (A)
(25) CHRIS BRADY (P)
(11) BRENDEN AARONSON (C)
(12) MILES ROBINSON (D)
(22) MARK MCKENZIE (D)
(6) AUSTON TRUSTY (D)
(23) JOE SCALLY (D)
(9) RICARDO PEPI (A)
(14) SEBASTIAN BERHALTER (C)
ALLENATORE USA
Mauricio Pochettino
TITOLARI BELGIO
(1) THIBAUT COURTOIS (P)
(4) BRANDON MECHELE (D)
(25) NATHAN NGOY (D)
(21) TIMOTHY CASTAGNE (D)
(5) MAXIM DE CUYPER (D)
(8) YOURI TIELEMANS (C)
(24) AMADOU ONANA (C)
(14) DODI LUKÉBAKIO (C)
(10) LEANDRO TROSSARD (C)
(23) NICOLAS RASKIN (C)
(17) CHARLES DE KETELAERE (A)
PANCHINA BELGIO
(13) MIKE PENDERS (P)
(26) MATIAS FERNANDEZ-PARDO (A)
(18) JOAQUIN SEYS (D)
(19) DIEGO MOREIRA (A)
(11) JÉRÉMY DOKU (A)
(9) ROMELU LUKAKU (A)
(22) ALEXIS SAELEMAEKERS (A)
(3) ARTHUR THEATE (D)
(6) AXEL WITSEL (C)
(7) KEVIN DE BRUYNE (C)
(16) KONI DE WINTER (D)
(2) ZENO DEBAST (D)
(12) SENNE LAMMENS (P)
(20) HANS VANAKEN (C)
(15) THOMAS MEUNIER (D)
ALLENATORE BELGIO
Rudi Garcia
PREPARTITA
USA - Belgio è valevole per gli ottavi della competizione Mondiali 2026 La partita è in programma il giorno 7 luglio alle ore 02:00 allo stadio Seattle Stadium di Seattle, Washington. Arbitro di USA - Belgio sarà Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. Al VAR invece ci sarà Khamis Al Marri.
Dove vedere USA-Belgio di Mondiali 2026, in diretta tv e streaming USA-Belgio si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 02:00 (mezz'ora prima) del 7 luglio. USA-Belgio verrà trasmessa dalla Rai o in streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay. Guarda chi trasmetterà USA - Belgio sulla Guida TV.