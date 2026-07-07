Doveva essere una festa a stelle e strisce, si è trasformata in una festa per una delle grandi europee che finora avevano dimostrato meno in questo Mondiale. Il Belgio strapazza 4-1 gli Stati Uniti e volta ai quarti dopo una partita convincente sotto ogni punto di vista: grande protagonista Charles De Ketelaere autore di una doppietta nel primo tempo, poi nella ripresa le reti di Vanaken e Lukaku su due errori clamorosi degli avversari. Inutile la rete di Tillman per gli USA.

Con questo risultato il Belgio si regala la sfida ai quarti di finale contro la Spagna: chi passerà affronterà una tra Francia e Marocco. Stati Uniti invece eliminati dopo giorni di grande euforia ed esaltazione, culminati nelle polemiche per il reintegro last minute di Balogun: un mix di emozioni convertito al peggio dagli uomini di Pochettino, che diventano il terzo Paese ospitante ad abbandonare il torneo agli ottavi dopo Canada e Messico.

Anche per questa sera è davvero tutto! L'appuntamento è ai prossimi entusiasmanti incontri dei Mondiali 2026.