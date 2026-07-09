Grazie per aver seguito la diretta di Francia-Marocco 2-0 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con i Mondiali 2026.00:02

90'+6' Finisce qui! Francia-Marocco 2-0.00:01

90'+6' L'ultimo tentativo del match è quello della Francia: conclusione di prima intenzione con il mancino da fuori area di Olise, con la palla che termina alta sopra la traversa.00:01

90'+5' El Ouahdi prova a sorprendere Maignan dalla lunghissima distanza, ma la palla termina alta sopra la traversa.23:59

90'+4' Bono dice no a Mateta! Dembélé trova Mateta al limite dell'area, il quale salta Diop con una finta, ma il suo mancino ad incrociare viene respinto con il piede da Bono.23:58

90'+4' Tentativo di contropiede della Francia, con Rabiot che serve Mateta al limite, ma quest'ultimo controlla male e concede palla agli avversari.23:57

90'+2' Yassine punta Digne sulla destra e crossa al centro: attento Saliba, spazza lontano.23:56

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.23:54

88' Dagli sviluppi del corner, il colpo di testa di Mateta si spegne sul fondo.23:52

88' Barcola è incontenibile sulla sinistra: l'esterno del PSG entra in area, finta il tiro sul secondo palo e poi conclude verso il primo. Bono, però, si fa trovare pronto e respinge in calcio d'angolo.23:52

87' 4a sostituzione Francia: esce Jules Koundé, entra Malo Gusto23:51

86' Contropiede della Francia guidato da Barcola che dalla sinistra serve in area sulla destra Olise: il trequartista del Bayern Monaco tenta il mancino a giro, ma la palla termina fuori alla sinistra del palo.23:50

85' 5a sostituzione Marocco: esce Chemsdine Talbi, entra Amine Sbai23:49

84' Corner dalla sinistra battuto da Hakimi verso il primo palo, dove El Aynaoui prende il tempo alla difesa francese e colpisce di testa, dando l'illusione del gol. Il pallone termina sulla rete esterna e il centrocampista della Roma si dispera.23:49

83' Punizione battuta corta da Hakimi verso Ounahi che calcia dalla distanza con il destro: Maignan non si fida della presa e respinge con i pugni.23:47

82' Il calcio di punizione dal fondo di sinistra battuto da Hakimi viene respinto dalla difesa. Sul proseguo dell'azione, fallo sulla trequarti difensiva di Rabiot sullo stesso Hakimi.23:47

82' Talbi accelera sulla sinistra e punta il fondo, con Kouné che spende il fallo.23:46

81' Corner battuto corto dalla Francia sulla destra, con l'azione che riparte da dietro e si sviluppa a sinistra dove Digne prova il cross per Mateta, che di testa la sfiora soltanto: blocca Bono.23:45

80' Altra accelerazione di Barcola sulla sinistra: scambia nello stretto con Olise e poi mette il pallone in mezzo, ma il cross viene deviato in calcio d'angolo.23:44

79' Ci provano subito i nuovi entrati: sgasata di Barcola sulla sinistra e cross al centro alla ricerca di Mateta, con Diop che si oppone e spazza.23:43

77' 3a sostituzione Francia: esce Désiré Doué, entra Bradley Barcola23:42

77' 2a sostituzione Francia: esce Kylian Mbappé, entra Jean-Philippe Mateta23:42

76' Problemi per Mbappé: il numero 10 si accascia a terra e chiede l'intervento dei sanitari.23:40

74' 4a sostituzione Marocco: esce Brahim Diaz, entra Gessime Yassine23:38

74' 3a sostituzione Marocco: esce Anass Salah-Eddine, entra Zakaria El Ouahdi23:38

74' Corner dalla destra di Hakimi che attraversa tutta l'area di rigore e si spegne in rimessa laterale sul lato opposto.23:38

73' Cross dalla sinistra di Talbi e clamoroso rischio per la Francia: Upamecano, apparentemente in totale controllo, cicca il pallone e lo devia verso la propria porta. La sfera termina di poco sopra la traversa, con Maignan immobile.23:37

71' 1a sostituzione Francia: esce Manu Koné, entra Warren Zaire-Emery23:35

68' Cooling break con la Francia che ha segnato due gol in pochi minuti: la squadra di Didier Deschamps si avvicina a disputare un'altra semifinale della Coppa del Mondo FIFA.23:32

66' GOL! FRANCIA-Marocco 2-0! Rete di Dembélé! Mbappé scambia con Dembélé con il giocatore del PSG che punta l'area di rigore e, arrivato al limite, calcia con il destro rasoterra verso l'angolino basso di destra, con Bono che riesce solamente a toccare.23:31

63' 1° ammonito Marocco: cartellino giallo per Issa Diop. Il difensore interviene in modo duro ed in netto ritardo su Mbappé, venendo sanzionato dall'arbitro.23:27

63' Pillola statistica. Kylian Mbappé è il primo giocatore capace di segnare otto gol in due diverse edizioni dei Mondiali FIFA (otto sia nel 2022 che nel 2026).23:27

62' 2a sostituzione Marocco: esce Ayyoub Bouaddi, entra Sofyan Amrabat23:26

62' 1a sostituzione Marocco: esce Bilal El Khannouss, entra Soufiane Rahimi23:26

60' GOL! FRANCIA-Marocco 1-0! Rete di Mbappé! Il numero 10 sale in cattedra e porta in vantaggio la Francia: riceve sulla sinistra dell'area da Doué, si sistema il pallone e, quasi da fermo, lascia partire una conclusione a giro che si infila all'incrocio dei pali più lontano, con Bono che non può nulla.23:25

58' Grande giocata di Mbappé sulla sinistra dell'area: il numero 10 si libera di Hakimi con una splendida finta, ma il successivo cross è completamente fuori misura e termina direttamente sul fondo.23:22

56' Grande errore di Mbappé dopo una giocata in solitaria di Olise: il centravanti del Real Madrid, a tu per tu con Bono, calcia altissimo. Sarebbe stato comunque tutto inutile, però, perché era in posizione di fuorigioco.23:21

55' Mbappé scarica verso Doué alla sua sinistra: il classe 2005 rientra sul destro e calcia potente ma centralmente, con Bono che blocca in due tempi.23:19

53' Il corner dalla sinistra per il Marocco si conclude con un nulla di fatto: Bouaddi è costretto a chiudere l'azione calciando direttamente sul fondo dalla lunghissima distanza.23:17

52' Talbi riceve sulla sinistra e cerca l'uno-due con El Khannouss, ma il pallone viene deviato da un giocatore francese. Upamecano non se ne accorge e lo accompagna sul fondo, regalando un calcio d'angolo al Marocco.23:16

46' Contropiede fulmineo del Marocco: Ounahi porta palla fino alla trequarti e poi allarga sulla destra per Brahim Diaz, il cui cross alla ricerca di Talbi sul lato opposto viene però intercettato da Koundé.23:12

46' Nessun cambio in avvio di ripresa: in campo gli stessi 22 della prima frazione.23:10

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per la Francia.23:09

Pillola statistica. Il Marocco è ancora senza tiri in porta: dal 1966, anno da cui Opta raccoglie questo dato, solo una squadra era rimasta senza conclusioni nel primo tempo di una partita a eliminazione diretta dei Mondiali, la Francia nella finale del 2022 contro l'Argentina.22:54

Primo tempo pressoché a senso unico, con la Francia padrona della partita: 13 tiri a 1 e un calcio di rigore fallito da Mbappé, neutralizzato da un grande colpo di reni di Bono, che tiene il risultato in parità.22:53

45'+5' Finisce il primo tempo: Francia-Marocco 0-0.22:51

45'+5' Hakimi prova direttamente la conclusione su punizione, nonostante la posizione defilata, ma il suo tiro termina direttamente sul fondo alla destra del palo.22:51

45'+4' Brahim Diaz prova il cross dalla destra, ma Rabiot intercetta con il braccio al limite dell'area: calcio di punizione per il Marocco da posizione defilata, nei pressi dell'angolo destro dell'area francese.22:51

45'+2' Traversa di Digne! Il terzino sinistro della Francia si mette in proprio e calcia di collo pieno dalla trequarti: il pallone si abbassa all'improvviso, colpisce in pieno la traversa e termina sul fondo, senza deviazioni da parte di Bono.22:48

45'+1' Segnalati 5 minuti di recupero.22:46

44' Al termine di una lunga azione tutta a tinte francesi, Upamecano prova a verticalizzare per Koné, ma il passaggio è impreciso e il pallone si perde sul fondo.22:45

39' Neanche il rigore parato da Bono a Mbappé cambia il copione della gara: la Francia continua a fare la partita, mentre il Marocco resta compatto in difesa e aspetta l'occasione giusta per ripartire in contropiede.22:40

37' Sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto dalla sinistra arriva il colpo di testa di Koundé, che termina a lato senza impensierire Bono, bravo a seguire la traiettoria con lo sguardo.22:38

35' Bono ferma Doué! Bouaddi tenta un tunnel sulla trequarti difensiva, ma Doué gli strappa il pallone e guida un tre contro due insieme a Mbappé e Dembélé. Il classe 2005 si libera al tiro una volta entrato in area, ma il suo destro a incrociare trova la straordinaria risposta di Bono, che devia in calcio d'angolo.22:37

29' Cooling break: squadre a bordocampo per qualche istante.22:35

29' Con l'errore di Mbappé dal dischetto, la Francia ha fallito un calcio di rigore ai Mondiali (escluse le serie di rigori) per appena la seconda volta nella sua storia: il precedente risaliva al 2014, quando Karim Benzema si fece parare un penalty da Diego Benaglio nella sfida contro la Svizzera. 22:47

28' Bono para il rigore a Mbappé! Il numero 10 apre dal dischetto verso l'angolino basso di destra, ma il portiere del Marocco si tuffa e blocca.22:29

27' Breve check con il VAR per un contatto in precedenza tra Doué e Hakimi: rigore confermato.22:27

25' Calcio di rigore per la Francia! Contropiede della Francia: Doué lancia Mbappé, che salta secco Mazraoui e viene steso dal difensore marocchino in scivolata. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto.22:26

25' Hakimi scambia corto il corner con Brahim Diaz, poi crossa al centro dove la difesa della Francia allontana.22:25

24' Primo corner per il Marocco: Hakimi sfonda sulla destra, arriva sul fondo e fa carambolare il pallone su un avversario, guadagnando il tiro dalla bandierina.22:24

21' Corner dalla destra battuto dalla Francia verso il centro dell'area, dove Rabiot prende il tempo a Mazraoui e colpisce di testa, ma manda il pallone alto.22:21

18' Cross a rientrare dalla sinistra di Doué: Dembélé prende il tempo a Salah-Eddine e colpisce di testa, ma la sua conclusione termina alta, con Bono in totale controllo.22:19

16' Punizione dalla corsia di destra per il Marocco, con Hakimi che si incarica della battuta: il suo cross è però totalmente impreciso e termina molto alto sopra la traversa.22:16

13' Ripartenza del Marocco guidata da un imprendibile Brahim Diaz: dopo una progressione palla al piede di una quarantina di metri arriva fino alla trequarti, dove viene fermato dalla scivolata di Koné, che recupera il pallone e restituisce il possesso alla Francia.22:14

12' El Khannouss strappa il pallone a Rabiot in zona avanzata, ma con il francese in pressione alle spalle cambia gioco in modo impreciso e riconsegna il possesso agli avversari. Nel tentativo di proteggere la sfera finisce a terra e reclama un fallo, ma l'arbitro lascia proseguire.22:13

10' Buon recupero palla di Koné sulla trequarti, la palla arriva a Mbappé che fa sponda al limite per Doué: il talento del PSG prova la conclusione da fuori, ma viene murato da Diop.22:10

9' Tentativo di strappo di Brahim Diaz in mezzo al campo per dare un via ad un contropiede, con Doué che spende il fallo, senza ricevere però alcuna sanzione disciplinare.22:09

5' Altra parata di Bono: sugli sviluppi del calcio d'angolo battuto dalla sinistra, il cross arriva al centro per Upamecano, lasciato troppo solo. Il difensore francese colpisce di testa, ma trova la pronta risposta del portiere marocchino.22:06

4' Ci prova subito Mbappé: il capitano della Francia riceve palla sulla trequarti, si gira e lascia partire un destro indirizzato all'angolino basso di sinistra, con Bono bravo ad allungarsi e deviare il pallone in calcio d'angolo.22:05

Via al match. Primo possesso per il Marocco.22:00

A dirigere l’incontro, con il calcio d’inizio fissato alle 22:00 italiane, quando a Boston saranno le ore 16:00, sarà l’arbitro argentino Facundo Tello.20:42

Ouahbi deve fare i conti con la pesante assenza per infortunio di Saibari. Davanti ci sarà dunque El Khannouss, sostenuto sulla trequarti da Brahim Diaz, Ounahi e Talbi. In mediana il romanista El Aynaoui accanto al talento Bouaddi, mentre in difesa - davanti alla porta di Bounou - ecco Hakimi, Diop, Mazraoui e Salah-Eddine.20:42

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Marocco risponde con un 4-2-3-1: Bounou - Hakimi, Mazraoui, Diop, Salah-Eddine - El Aynaoui, Bouaddi - Brahim Diaz, Ounahi, Talbi - El Khannouss. Ct: Mohamed Ouahbi. Normal 0 false false false false EN-GB X-NONE X-NONE20:41

Deschamps va verso la conferma del 4-2-3-1 visto fin qui, con il solo Doué al Duoé al posto di Barcola rispetto alla formazione vista contro il Paraguay. In porta dunque Maignan, con Digne e Koundé ai lati di Saliba e Upamecano. In mediana Rabiot e Koné, mentre sulla trequarti Olise centrale, con Doué a sinistra e Dembélé a destra. Mbappé agirà da centravanti.20:39

FORMAZIONI UFFICIALI: La Francia scende in campo con un 4-2-3-1: Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, Digne - Koné, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé. Ct: Didier Deschamps.20:39

Solo in due occasioni una squadra africana è rimasta imbattuta nelle prime cinque partite di un torneo della Coppa del Mondo ed entrambe le volte è successo al Marocco, nelle ultime due edizioni (cinque nel 2022 e nel 2026). Tuttavia, il Marocco è stato battuto proprio dalla Francia nella sesta partita del Mondiale 2022.20:05

La Francia punta a qualificarsi per la terza semifinale consecutiva nella Coppa del Mondo, dopo esserci riuscita nel 2018 (vincitrice) e nel 2022 (finalista). Solo altre due nazionali hanno raggiunto la semifinale in tre tornei consecutivi: la Germania (quattro dal 2002 al 2014 e tre dal 1982 al 1990) e il Brasile (tre dal 1994 al 2002).20:05

Francia e Marocco si affronteranno per la settima volta nella loro storia, con i Bleus imbattuti nei sei precedenti, grazie a quattro successi e due pareggi. L'unico incontro ufficiale finora è stato il più recente: una vittoria per 2-0 della Francia nella semifinale della Coppa del Mondo 2022.20:05

Al Boston Stadium, negli Stati Uniti, la Francia - dopo i successi contro Svezia e Paraguay - affronta il Marocco, che ha invece eliminato Olanda e Canada nella fase a eliminazione diretta, conquistando così l'accesso ai quarti di finale.20:05

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Francia e Marocco, gara valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026.20:04

Le squadre fanno il loro ingresso in campo: a breve gli inni nazionali, poi il calcio d'inizio.21:52

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