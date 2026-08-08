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MotoGP, Silverstone, Gara Sprint: volano le Aprilia, tripletta sul podio. Le Ducati crollano

Il racconto della Gara Sprint del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP. Sul Circuito di Silverstone è trionfo Aprilia, per le Ducati è invece una disfatta

Aggiornamento:

Le Aprilia hanno dominato la Sprint Race del GP di Gran Bretagna, conquistando le tre posizioni del podio: il poleman Jorge Martin ha confermato la sua prima posizione senza che nessuno potesse intaccarla, con un vantaggio di 606 millesimi su Ai Ogura per il team Trackhouse (il compagno di squadra Raul Fernandez ha invece dovuto abdicare anzitempo a causa di una caduta); terzo posto per uno stoico Marco Bezzecchi, che nonostante dolori e acciacchi è riuscito a rimontare dalla quinta posizione, avendo la meglio su Fabio Di Giannantonio, rappresentante dei Ducati che ha provato a resistere all’assalto delle Aprilia.

Appunto, la Ducati. Che in questa gara veloce ci ha provato ma al massimo ha ottenuto con Alex Marquez il quarto posto, seguito dal citato Di Giannantonio. Per Marc Marquez questa gara è stata invece una disfatta: la sua nemesi è stato in particolare Pedro Acosta, che lo ha superato per la conquista del sesto posto, e il campione del mondo uscente è scivolato persino in nona posizione dietro a Joan Mir e Franco Morbidelli. La top ten si completa con Diogo Moreira, mentre un altro acciaccato di lusso quale è Francesco Bagnaia, partito sedicesimo, ha chiuso diciassettesimo, pagando il dolore alla mano e all’avambraccio destro recentemente operato e un feeling non ottimale con la sua Ducati GP26.

Il racconto della gara

  1. LA NUOVA CLASSIFICA - 1. Jorge Martin 220 punti; 2. Ai Ogura 203; 4. Marco Bezzecchi 193; 3. Marc Marquez 191; 5. Fabio Di Giannantonio 189; 6. Raul Fernandez 159; 7. Pedro Acosta 152; 8. Francesco Bagnaia 143; 9. Alex Marquez 93; 10. Luca Marini 79.

    17:34

  2. Addirittura 17° Pecco Bagnaia. Crisi clamorosa della Ducati sulla gomma posteriore.

    17:32

  4. L'ORDINE D'ARRIVO - 1. Jorge Martin; 2. Ai Ogura; 3. Marco Bezzecchi; 4. Alex Marquez; 5. Fabio Di Giannantonio; 6. Pedro Acosta; 7. Joan Mir; 8. Franco Morbidelli; 9. Marc Marquez; 10. Diogo Moreira.

    17:32

  5. VINCE JORGE MARTIN!!! Padrone assoluto il pilota spagnolo che vince davanti Ogura e un Marco Bezzecchi spettacolare, nonostante le condizioni non ottimali del pilota italiano.

    17:28

  6. GIRO 9. Marc Marquez scivola al 9° posto, passato anche da Morbidelli. Che disastro per il Campione del mondo in carica con la ruota posteriore.

    17:28

  7. GIRO 9. Jorge Martin con 1''5 su Ogura. Poi Bezzecchi, Alex Marquez, Di Giannantonio, Acosta, Mir, Marc Marquez, Morbidelli e Diogo Moreira.

    17:27

  8. GIRO 9. Marquez passato anche da Mir. Crollo verticale del Campione del mondo che scivola all'8° posto.

    17:27

  10. GIRO 9. ALEX MARQUEZ QUARTO. Intanto davanti Alex Marquez si prende la quarta posizione passando Di Giannantonio.

    17:26

  11. GIRO 8. PASSA ACOSTA. Marc Marquez subisce il terzo sorpasso consecutivo. Il pilota della Ducati deve stare attento anche a Mir.

    17:26

  12. GIRO 8. Di Giannantonio tallonato da Alex Marquez che sembra averne di più del pilota italiano. Intanto Acosta è ormai attaccato a Marc Marquez, studiando il punto dove poter piazzare il sorpasso.

    17:25

  13. GIRO 8. Sale il vantaggio di Jorge Martin che va oltre il secondo di vantaggio su Ogura. Poi Bezzecchi che ha messo al sicuro il podio, andando a 1''9 da Di Giannantonio.

    17:24

  14. GIRO 8. Continuano le difficoltà di Marc Marquez che ora rischia anche di essere risucchiato da Acosta che si porta a 4 decimi.

    17:23

  16. GIRO 8. La situazione: Jorge Martin davanti con 0''7 su Ogura. Poi Bezzecchi, Di Giannantonio, Alex Marquez, Marc Marquez, Acosta, Mir, Morbidelli e Diogo Moreira a chiudere la top 10. Bagnaia è scivolato al 17° posto.

    17:22

  17. GIRO 7. BEZZECCHI SORPASSA DIGGIA. Clamoroso sorpasso del pilota dell'Aprilia che si prende il 3° posto passando un Di Giannantonio anche lui in difficoltà col posteriore.

    17:22

  18. GIRO 7. Di Giannantonio che adesso, invece, si deve guardare alle spalle di Bezzecchi che sta per rientrare.

    17:21

  19. GIRO 7. Jorge Martin non è ancora scappato via. Ogura resta a 0''68 e prova a tenere botta. Il giapponese si è lasciato invece alle spalle Di Giannantonio che non è riuscito a tenere il ritmo del pilota dell'Aprilia.

    17:21

  20. GIRO 6. MARQUEZ SUBISCE IL SORPASSO ANCHE DAL FRATELLO. In difficoltà Marc che viene scavalcato anche da Alex Marquez che va via anche lui.

    17:20

  22. GIRO 6. Raul Fernandez si ritira. Aveva provato a ripartire dopo la caduta, ma riporta la moto ai box.

    17:19

  23. GIRO 6. Bezzecchi prova addirittura a scappare mettendo un po' di margine tra sé e Marc Marquez che, ora, viene tallonato dal fratello Alex.

    17:19

  24. GIRO 5. BEZZECCHI PASSA MARQUEZ. Aveva subito il sorpasso in avvio, ma questa volta il pilota dell'Aprilia riesce a riprendere la posizione scavalcando Marc Marquez.

    17:18

  25. GIRO 4. Jorge Martin con 7 decimi su Ogura e Di Giannantonio. Marquez scivolato a 1''2 insieme a Bezzecchi e Alex marquez. A 2'' Acosta, Mir e Morbidelli. Quartararo chiude la top 10. Bagnaia 15°

    17:39

  26. GIRO 4. E nel gruppo Marquez non c'è più Raul Fernandez che è caduto

    17:15

  28. GIRO 4. Si allargano le distanze. Jorge Martin con 6 decimi su Ogura e Di Giannantonio. Gruppetto Marquez scivolato a 9 decimi.

    17:39

  29. GIRO 3. Jorge Martin sempre davanti con 4 decimi di vantaggio su Ogura e Di Giannantonio che hanno, a loro volta, 4 decimi sul gruppetto guidato da Marc Marquez. Bezzecchi prova a restare attaccato al Campione del mondo.

    17:38

  30. GIRO 3. Sotto investigazione l'incidente tra Morbidelli e Lecuona che ha portato alla caduta del pilota spagnolo

    17:12

  31. GIRO 2. Bagnaia partiva 16° e resta 16° dopo i primi due giri.

    17:12

  32. GIRO 2. Jorge Martin ha preso un po' di margine su Ogura e Di Giannantonio che lottano per la 2a posizione. Marquez guida il gruppetto dietro con Bezzecchi, Raul Fernandez e Alex Marquez.

    17:11

  34. GIRO 2. Lecuona finisce a terra. Bandiera gialla alla 16 e alla 17.

    17:10

  35. GIRO 2. Marquez invece riesce a passare Bezzecchi e si prende la 4a posizione dietro a Di Giannantonio

    17:10

  36. GIRO 1. Di Giannantonio cerca invece il sorpasso su Ogura che però gli chiude la porta.

    17:10

  37. GIRO 1. Jorge Martin davanti a Ogura e Di Giannantonio. Poi Bezzecchi, Marquez e Raul Fernandez che è scivolato in 6a posizione. Poi Alex Marquez, Acosta, Mir e Morbidelli.

    17:09

  38. GIRO 1. Bezzecchi e Marquez si toccano leggermente alla curva 4

    17:09

  40. SI PARTE!!! Jorge Martin mantiene la prima posizione. Bezzecchi scatenato

    17:08

  41. E, a proposito di campionato, ecco la classifica prima di questo week end. 1. Jorge Martin 208 punti; 2. Ai Ogura 194; 3. Marc Marquez 190; 4. Marco Bezzecchi 186; 5. Fabio Di Giannantonio 184; 6. Raul Fernandez 159; 7. Pedro Acosta 148; 8. Francesco Bagnaia 143; 9. Alex Marquez 87; 10. Luca Marini 79.

    16:43

  42. Comunque ottima prestazione da parte di Bezzecchi che torna dall'intervento alla clavicola sinistra e relativi problemi anche al ginocchio: “Non mi fa troppo male, ma sono non ancora al 100% perché la spalla non mi fa molto dolore, ma ho un infortunio anche al ginocchio, perciò vedremo. Ora come ora non voglio pensare alle prestazioni, ma a capire che sensazioni avrò in sella. Siamo a metà campionato, c’è ancora molta strada da fare, perciò cerchiamo di ritornare al meglio qui a Silverstone e avere un po’ più di tempo per rimettermi in forma con gli ultimi dettagli. A partire da Aragon in poi sarà sicuramente una guerra”.

    16:41

  43. 1'56''160 il tempo di Jorge Martin che batte per 21 millesimi il compagno di squadra Raul Fernandez. Aprilia al potere con 4 moto nelle prime cinque posizioni. La prima non Aprilia è la Ducati di Di Giannantonio che ferma il crono in 1'56''416. Marquez è solo 6°, Bagnaia addirittura 16° col tempo di 1'57''891.

    16:38

  44. Partiamo dall'inizio. Ovvero dalle griglia in pista. Prima fila: Jorge Martin, Raul Fernandez, Ai Ogura. Seconda fila: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Marc Marquez. Terza fila: Alex Marquez, Franco Morbidelli, Pedro Acosta. Quarta fila: Iker Lecuona, Jack Miller, Joan Mir.

    16:36

  46. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. Comincia il nostro week end con la Sprint Race del GP di Gran Bretagna, 12° appuntamento del Mondiale 2026.

    16:33

La MotoGP torna in pista per la Gara Sprint del GP di Gran Bretagna, appuntamento numero dodici del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Jorge Martin (208 pt.)
  2. Ai Ogura (194 pt.)
  3. Marc Marquez (190 pt.)
  4. Marco Bezzecchi (186 pt.)
  5. Fabio Di Giannantonio (184 pt.)

La Gara Sprint del Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma alle 17:00 di sabato 8 agosto 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:56.160
Aprilia
2. Raul Fernandez 1:56.181
Aprilia
3. Ai Ogura 1:56.349
Aprilia
2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:56.415
Ducati
5. Marco Bezzecchi 1:56.456
Aprilia
6. Marc Marquez 1:56.527
Ducati
3ª fila 7. Alex Marquez 1:56.539
Ducati
8. Franco Morbidelli 1:56.889
Ducati
9. Pedro Acosta 1:56.932
KTM
4ª fila 10. Iker Lecuona 1:57.322
Ducati
11. Jack Miller 1:57.494
Aprilia
12. Joan Mir 1:58.043
Honda
5ª fila 13. Diogo Moreira 1:57.596
Honda
14. Fabio Quartararo 1:57.773
Yamaha
15. Luca Marini 1:57.877
Honda
6ª fila 16. Francesco Bagnaia 1:57.891
Ducati
17. Alex Rins 1:57.940
Yamaha
18. Brad Binder 1:58.081
KTM
7ª fila 19. Enea Bastianini 1:58.120
KTM
20. Cal Crutchlow 1:58.140
Honda
21. Pol Espargaró 1:58.414
KTM
8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:58.590
Yamaha
23. Augusto Fernandez 1:58.842
Yamaha

MotoGP, Silverstone, Gara Sprint: volano le Aprilia, tripletta sul podio. Le Ducati crollano Fonte: Getty

Ordine di arrivo

  1. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    00:19:49.066
  2. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    +00:00:01.530
  3. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:03.974
  4. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:06.956
  5. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:08.651
  6. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:10.745
  7. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    +00:00:10.826
  8. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:12.539
  9. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:13.965
  10. Diogo Moreira
    Honda LCR
    +00:00:13.992
  11. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:14.142
  12. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:14.344
  13. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:14.540
  14. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:15.213
  15. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:16.892
  16. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:20.194
  17. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:23.722
  18. Pol Espargaro
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:24.380
  19. Augusto Fernandez
    Yamaha Factory Racing Team
    +00:00:27.593
  20. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:34.332
  21. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    RITIRATO
  22. Cal Crutchlow
    Honda LCR
    RITIRATO
  23. Iker Lecuona
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
British GP - Silverstone Circuit 08/08/2026
Silverstone Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 17:05
  • Circuito: Silverstone Circuit
  • Città: Silverstone
  • Nazione: Great Britain
  • Lunghezza giro: 5.9 KM

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