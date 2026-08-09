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MotoGP, GP di Gran Bretagna: a Silverstone trionfa Fernandez, podio tutto Aprilia. Bezzecchi stremato ed eroico

Il racconto del GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026 della MotoGP, sul Circuito di Silverstone: altro trionfo Aprilia con Fernandez, Martin e un eroico Bezzecchi

Aggiornamento:

La gloriosa spedizione di Aprilia a Silverstone è coronata da un altro podio con le moto di Noale, alla pari di quanto avvenuto nella Sprint e nelle qualifiche: una raffica di triplette dove a cambiare è giusto l’ordine dei piloti nelle prime tre posizioni. A vincere il GP di Gran Bretagna è stato questa volta Raul Fernandez, che si è riscattato dalla caduta nella Sprint andando a dominare senza grossi problemi la gara lunga.

Il poleman Jorge Martin ha invece sprecato il suo vantaggio alla partenza per un problema all’abbassatore, vedendosi superare dallo spagnolo del team di Trackhouse e anche da Marco Bezzecchi. Lo spagnolo nei primi giri è arrivato ad un vantaggio che toccava anche i tre secondi sul riminese, per poi resistere agli attacchi di Martin, finito secondo a poco più di due secondi di ritardo. Terzo un ormai eroico Bezzecchi, che ha stretto i denti e ha superato con profitto un fine settimana davvero complicato per lui, tutto rattoppato dopo i recenti interventi chirurgici.

La quota Ducati è stata rappresentata, in termini di competitività, praticamente dal solo Alex Marquez, protagonista di una gara al fulmicotone: partito settimo, ha poi duellato per il quarto posto con il fratello Marc, distante pochissimi decimi. Ci è poi riuscito, battendo anche Pedro Acosta, per poi rompere il triumvirato Aprilia sul podio spodestando Bezzecchi e ponendosi al terzo posto. Ma poi il pilota del team Gresini ha sprecato tutto scivolando, rinculando così al quinto posto dietro Acosta. Marquez però non demorde e oltre a rimontare a provato sino all’ultimo a prendersi il podio lottando contro Bezzecchi: nonostante la notevolissima pressione nei confronti del riminese allo stremo delle forze, il minore dei Marquez ha chiuso quarto, davanti ad Acosta e a Fabio Di Giannantonio, autore di una brutta partenza, e al fratello Marc, che prevedeva di terminare oggi quinto o sesto e alla fine, andandoci vicino, ha chiuso settimo. Non è stata insomma il weekend per le Ducati, come ci si aspettava.

Nella top ten troviamo poi Brad Binder all’ottavo posto, Luca Marini al nono e Diogo Moreira al decimo. Tante le cadute: sono scivolati, nell’ordine, Mir, Rins, Bastianini, Lecuona, Crutchlow e pure Bagnaia, che archivia così un fine settimana disastroso (condizionato anche dai postumi di una operazione all’avambraccio destro e a un feeling non eccelso con la GP 26).

Il racconto della gara

  1. LA NUOVA CLASSIFICA - 1. Jorge Martin 240 punti; 2. Marco Bezzecchi 209; 3. Ai Ogura 203; 3. Marc Marquez 200; 5. Fabio Di Giannantonio 199; 6. Raul Fernandez 184; 7. Pedro Acosta 163; 8. Francesco Bagnaia 143; 9. Alex Marquez 106; 10. Luca Marini 86.

    14:52

  2. Solo 9 punti raccolti da Marc Marquez che interrompe, per ora, la rimonta in classifica. Proprio lui che aveva vinto 3 delle ultime 4 gare, avendo dato l'impressione di rilanciare le proprie per la lotta al Mondiale. Ora ha 40 punti di ritardo da Jorge Martin.

    15:08

  4. L'ORDINE D'ARRIVO - 1. Raul Fernandez; 2. Jorge Martin; 3. Marco Bezzecchi; 4. Alex Marquez; 5. Pedro Acosta; 6. Fabio Di Giannantonio; 7. Marc Marquez; 8. Brad Binder; 9. Luca Marini; 10. Franco Morbidelli.

    14:46

  5. Per Raul Fernandez è la 2a vittoria in carriera in MotoGP in 86 gare disputate.

    14:44

  6. VINCE RAUL FERNANDEZ!!! Jorge Martin 2° e spettacolare Bezzecchi che fa 3° davanti ad Alex Marquez. Tripletta Aprilia.

    14:43

  7. GIRO 20. Bezzecchi guadagna addirittura su Alex Marquez che finisce a 1''1 di ritardo

    14:42

  8. GIRO 20. ULTIMO GIRO. Raul Fernandez ha 2''4 su Jorge Martin e può stare tranquillo. Poi sfida Bezzecchi-Alex Marquez per il 3° posto. E ancora Acosta, Di Giannantonio e Marc Marquez

    14:42

  10. GIRO 19. Bezzecchi continua con la sua difesa eroica su Alex Marquez per il podio

    14:41

  11. GIRO 18. Mancano due giri e Jorge Martin fa scendere il vantaggio di Raul Fernandez sotto i 3''. C'è ancora margine per la rimonta?

    14:40

  12. GIRO 17. Raul Fernandez con 3''199 di margine su Jorge Martin. Bezzecchi continua a difendersi da Alex Marquez per il 3° posto

    14:39

  13. GIRO 17. Eccolo il sorpasso. Di Giannantonio si prende la 6a posizione davanti a Marc Marquez. Disastro Ducati. Disastro. C'è solo Alex Marquez a provare a tenere alta la bandiera.

    14:38

  14. GIRO 16. Marc Marquez è tornato a perdere, e tanto, con Di Giannantonio che va a riprendere il Campione del Mondo

    14:36

  16. GIRO 16. Raul Fernandez ha di nuovo perso qualcosa. 3''3 di margine su Jorge Martin a 4 giri dal termine

    14:35

  17. GIRO 15. BEZZECCHI DICE DI NO. Al primo tentativo, Bezzecchi dice di no al primo assalto di Alex Marquez che vuole riprendersi la terza posizione

    14:35

  18. GIRO 15. Alex Marquez sta rientrando su Bezzecchi. Solo 3 decimi da amministrare per il pilota della Aprilia

    14:34

  19. GIRO 15. Raul Fernandez cavaliere solitario. Jorge Martin non recupera, anzi, gli sta tornando sotto Bezzecchi che ha solo 1'' dal compagno di Scuderia. Sempre occhio a Alex Marquez che deve recuperare 6 decimi a Bezzecchi

    14:33

  20. GIRO 14. Raul Fernandez ha ripreso anche lui a macinare. 4''3 di vantaggio su Jorge Martin. Si alzano le sue quotazioni quando mancano 5 giri al termine

    14:31

  22. GIRO 14. Raul Fernandez ha ancora 4'' su Jorge Martin. Non male Bezzecchi che ha un po' accorciato sul compagno di Scuderia. Dopo un momento di sfasamento, l'italiano ha ricominciato a fare un grande ritmo

    14:30

  23. GIRO 13. Raul Fernandez ha 3''9 su Jorge Martin. Poi Bezzecchi ha 1''2 di margine su Alex Marquez che prova a staccare definitivamente Acosta e Marc Marquez.

    14:28

  24. GIRO 13. Alex Marquez si riprende la 4a posizione dopo aver passato Acosta. E attenzione perché Marc Marquez è ancora nei 'paraggi' con la speranza di rientrare sul connazionale

    15:05

  25. GIRO 12. Jorge Martin accorcia qualcosa su Raul Fernandez che ha ora 3''7 di vantaggio

    14:27

  26. GIRO 12. Alex Marquez cerca di ricostruire dopo aver subito due sorpassi. Adesso tallona Acosta per poi rilanciarsi in vista del podio.

    14:26

  28. GIRO 11. Raul Fernandez ha ancora 4''4 di vantaggio su Jorge Martin. A 1'' dall'ex Campione del Mondo c'è Bezzecchi che ha 1''1 di vantaggio su Acosta e Alex Marquez. Questa la situazione quando abbiamo appena passato la prima parte di gara.

    14:24

  29. GIRO 10. Ecco il replay che ci aiuta: va largo alla curva 1, finendo sullo sporco facendo il giro lungo.

    14:23

  30. GIRO 10. ERRORE DI ALEX MARQUEZ. Lo spagnolo si era preso il 3° posto, ma è successo qualcosa ed è scivolato al 5° posto, perdendo posizioni da Bezzecchi e da Acosta. C'è da capire cosa sia successo

    15:04

  31. GIRO 10. Ogura finisce a terra perdendo l'anteriore. Il giapponese si stava avvicinando a Marc Marquez, ma dice addio alla sua gara

    14:22

  32. GIRO 9. PASSA ALEX MARQUEZ. Lo spagnolo rientra su Bezzecchi e lo passa, prendendosi il podio provvisorio

    14:21

  34. GIRO 9. Raul Fernandez ha 4''4 di vantaggio. Altro che fuga... Intanto Alex Marquez è l'unica Ducati che sta andando bene e lo spagnolo si avvicina a Bezzecchi.

    15:03

  35. GIRO 9. MARTIN PASSA BEZZECCHI. Jorge Martin rientra e scavalca Bezzecchi. Anche lui è da monitorare, ricordiamo le sue condizioni fisiche...

    14:20

  36. GIRO 9. Raul Fernandez con 4''3 su Bezzecchi, poi Jorge Martin che è rientrato. E ancora Alex Marquez, Acosta, Marc Marquez, Ogura, Di Giannantonio, Morbidelli e Binder.

    14:20

  37. GIRO 8. BAGNAIA A TERRA. Si chiude la domenica da incubo di Pecco Bagnaia che finisce a terra. Il 2 volte Campione del mondo sta comunque bene.

    14:19

  38. GIRO 7. 3''7 di vantaggio per Raul Fernandez su Bezzecchi. La corsa è ancora lunga. Ricordiamo, di nuovo, ci sono 20 giri da completare.

    14:17

  40. GIRO 7. Jorge Martin, intanto, si stava avvicinando a Bezzecchi, ma è andato largo. Tutto da rifare per l'autore della pole.

    14:16

  41. GIRO 7. Marc Marquez scivola al 6° posto, passato anche da Acosta. In 24 ore la Ducati non riesce a migliorare le cose: crisi clamorosa per la casa italiana

    14:16

  42. GIRO 6. Caduta anche per Lecuona. Era caduto anche sabato nella Sprint.

    14:15

  43. GIRO 6. MARQUEZ PASSA L'ALTRO MARQUEZ. Alex si prende il 4° posto passando Marc che ora è tallonato da Acosta. Stesso copione della Sprint, con la crisi di Marquez dal 6° giro in poi

    14:15

  44. GIRO 6. Caduta di Enea Bastianini. Era caduto anche Rins in avvio

    14:14

  46. GIRO 5. Bagnaia già in fondo dopo 5 giri. Pecco è solo 18° al momento

    14:13

  47. GIRO 5. Raul Fernandez con 3''1 di margine su Bezzecchi che ha 1'' su Jorge Martin. E poi Marquez che ha giusto 3 decimi su Alex Marquez e Acosta.

    14:13

  48. GIRO 5. Alex Marquez passa Acosta. I due hanno ripreso Marc Marquez e si accende una bella sfida per il 4° posto

    14:11

  49. GIRO 4. Raul Fernandez lo ripescano domani? Lo spagnolo ha già 3'' di vantaggio su Bezzecchi

    14:11

  50. GIRO 4. Jorge Martin prova a togliersi di ruota Marquez. Il Campione del Mondo ha rallentato un po' in questo giro e si sta avvicinando Acosta.

    14:10

  52. GIRO 3. Raul Fernandez con 2'' di vantaggio su Bezzecchi. L'italiano ha 1''3 di margine su Jorge Martin e Marquez. Poi Acosta tallonato da Alex Marquez e ancora Ogura, Di Giannantonio, Morbidelli e Quartararo a chiudere la top 10.

    14:09

  53. GIRO 3. Raul Fernandez sta volando. 1'58''457 per lo spagnolo che fa registrare il miglior tempo. Però, bisogna ricordare che la gara è di 20 giri. Sarà decisiva la gestione delle gomme.

    15:01

  54. GIRO 2. Marquez prova a non far scappare Jorge Martin. I due sono in lotta per la terza posizione. 1''6 di vantaggio, intanto, per Raul Fernandez su Bezzecchi.

    14:07

  55. GIRO 1. Raul Fernandez ha già 1''11 davanti a Bezzecchi. Poi Jorge Martin, Marquez, Ogura, Acosta, Alex Marquez, Di Giannantonio, Morbidelli e Quartararo. Bagnaia è invece 14°

    14:06

  56. GIRO 1. Jorge Martin riprende a macinare e lo spagnolo passa Marquez recuperando il 3° posto davanti a Marc e Ogura.

    15:01

  58. GIRO 1. MARQUEZ NE PASSA DUE. Grande partenza di Marc Marquez che risale al 3° posto alle spalle di Raul Fernandez e Bezzecchi

    14:04

  59. GIRO 1. Jorge Martin aveva l'abbassatore bloccato e perde leadership e diverse posizioni

    14:04

  60. SI PARTE!!! Raul Fernandez sfida subito Jorge Martin per la leadership

    14:03

  61. Ecco, invece, le parole di Bagnaia, un po' preoccupato dopo il 17° posto nella Sprint: “È stata decisamente una gara ancora più difficile di quanto mi aspettassi. Era un po’ che non mi capitava di toccare il ginocchio a terra nelle curve a destra, per farvi capire quanto è stato importante il calo di gomme. Cosa è successo? Al 4° giro ho iniziato a non poter più inserire la moto nelle curve a destra. Tanto slide, tanto spin, non riuscivo più a toccare col ginocchio, era veramente difficile. Per la gara c’è da fare un lavoro diverso, capire come trovare il feeling che ci manca e come mai non abbiamo completamente grip dietro. Cerchiamo di lavorare per migliorare, per fortuna c’è un pilota che sta facendo la differenza ed è riuscito a finire in crescendo, cercheremo di capire cosa ha fatto Alex Marquez”.

    13:50

  62. Occhi puntati anche e soprattutto su Marco Bezzecchi che tornava in pista dall'operazione alla clavicola. Il pilota dell'Aprilia si è comportato benissimo in qualifica e ha fatto podio nella Sprint Race: “È stato un periodo difficile, per me è molto importante tornare a divertirmi. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Difficile far capire quello che sto provando, un grande grazie a chi mi è stato vicino. È una bella esplosione di emozioni quando ho abbracciato i miei ragazzi. Ho passato un periodo difficile dal dopo Mugello. Quello che provi alle gare, te lo porti a casa. Come ciliegina sulla torta ci sono stati anche gli infortuni. È stata quasi una tortura. È stato bello avere tante persone fantastiche che mi hanno aiutato, che sono state insieme a me. Un grande grazie a tutti”.

    13:48

  64. LA CLASSIFICA - 1. Jorge Martin 220 punti; 2. Ai Ogura 203; 4. Marco Bezzecchi 193; 3. Marc Marquez 191; 5. Fabio Di Giannantonio 189; 6. Raul Fernandez 159; 7. Pedro Acosta 152; 8. Francesco Bagnaia 143; 9. Alex Marquez 93; 10. Luca Marini 79.

    13:46

  65. LA GRIGLIA - Prima fila: Jorge Martin, Raul Fernandez, Ai Ogura. Seconda fila: Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, Marc Marquez. Terza fila: Alex Marquez, Franco Morbidelli, Pedro Acosta. Quarta fila: Iker Lecuona, Jack Miller, Joan Mir.

    13:46

  66. Le Ducati ufficiali di Marquez e Bagnaia si sono piazzate molto indietro. Marc Marquez chiude la seconda fila col tempo di 1'56''527, Bagnaia è addirittura in 6a fila col tempo di 1'57''891. I due sono andati anche peggio nella gara Sprint, con un degrado alla gomma posteriore che ha messo in allerta tutti al box Ducati in vista della gara lunga.

    13:44

  67. Dominio Aprilia nella prima parte del week end con 4 moto piazzate nelle prime 5 posizioni. La pole l'ha fatta Jorge Martin col tempo di 1'56''160. Con 21 millesimi di vantaggio su Raul Fernandez. Dietro le Ducati.

    13:43

  68. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP. Siamo in diretta per raccontarvi il GP di Gran Bretagna di MotoGP, 12° appuntamento del Mondiale 2026.

    13:22

La Moto GP torna in pista per il GP di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Jorge Martin (220 pt.)
  2. Ai Ogura (203 pt.)
  3. Marco Bezzecchi (193 pt.)
  4. Marc Marquez (191 pt.)
  5. Fabio Di Giannantonio (189 pt.)

Il fine settimana di Silverstone è stato sostanzialmente appannaggio di Aprilia, che ha conquistato la prima fila della gara odierna con Jorge Martin (autore anche del nuovo record della pista), accanto ai due Trackhouse Raul Fernandez e Ai Ogura. Lo stesso Martin ha poi vinto la Sprint, e anche qui altra tipletta per la casa di Noale: secondo Ogura, terzo un dolorante, provato ma sempre caparbio Marco Bezzecchi, che oggi partirà dalla seconda fila.

Seconda fila dove troveremo un Ducati che si infila tra i vari Aprilia, ovvero Fabio Di Giannantonio, mentre Marc Marquez ha già avvisato che oggi sarà difficile sperare qualcosa di meglio di un quinto o un sesto posto. Che sarebbe una benedizione invece per Francesco Bagnaia, sedicesimo sulla griglia e tormentato dai postumi di un intervento all’avambraccio destro per sindrome compartimentale e, in più, in difficoltà col feeling con la sua GP26.

Il Gran Premio di Gran Bretagna si disputa sul Circuito di Silverstone. Sono previsti 20 giri. Partenza in programma alle 14:00 di domenica 9 agosto 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Jorge Martin 1:56.160
Aprilia
2. Raul Fernandez 1:56.181
Aprilia
3. Ai Ogura 1:56.349
Aprilia
2ª fila 4. Fabio Di Giannantonio 1:56.415
Ducati
5. Marco Bezzecchi 1:56.456
Aprilia
6. Marc Marquez 1:56.527
Ducati
3ª fila 7. Alex Marquez 1:56.539
Ducati
8. Franco Morbidelli 1:56.889
Ducati
9. Pedro Acosta 1:56.932
KTM
4ª fila 10. Iker Lecuona 1:57.322
Ducati
11. Jack Miller 1:57.494
Aprilia
12. Joan Mir 1:58.043
Honda
5ª fila 13. Fabio Quartararo 1:57.433
Yamaha
14. Diogo Moreira 1:57.596
Honda
15. Luca Marini 1:57.877
Honda
6ª fila 16. Francesco Bagnaia 1:57.891
Ducati
17. Alex Rins 1:57.940
Yamaha
18. Brad Binder 1:58.081
KTM
7ª fila 19. Enea Bastianini 1:58.120
KTM
20. Cal Crutchlow 1:58.140
Honda
21. Pol Espargaró 1:58.414
KTM
8ª fila 22. Toprak Razgatlioglu 1:58.590
Yamaha
23. Augusto Fernandez 1:58.842
Yamaha

MotoGP, GP di Gran Bretagna: a Silverstone trionfa Fernandez, podio tutto Aprilia. Bezzecchi stremato ed eroico Fonte: Getty

Ordine di arrivo

  1. Raul Fernandez
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    00:39:45.930
  2. Jorge Martin
    Aprilia Racing
    +00:00:02.538
  3. Marco Bezzecchi
    Aprilia Racing
    +00:00:03.393
  4. Alex Marquez
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    +00:00:04.702
  5. Pedro Acosta
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:06.256
  6. Fabio Di Giannantonio
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:06.382
  7. Marc Marquez
    Ducati Lenovo Team
    +00:00:09.550
  8. Brad Binder
    Red Bull KTM Factory Racing
    +00:00:22.288
  9. Luca Marini
    Honda HRC Castrol
    +00:00:23.845
  10. Diogo Moreira
    Honda LCR
    +00:00:25.411
  11. Franco Morbidelli
    Pertamina Enduro VR46 Racing Team
    +00:00:26.301
  12. Jack Miller
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:29.458
  13. Pol Espargaro
    Red Bull KTM Tech3
    +00:00:41.310
  14. Toprak Razgatlioglu
    Prima Pramac Yamaha MotoGP
    +00:00:41.492
  15. Augusto Fernandez
    Yamaha Factory Racing Team
    +00:00:42.379
  16. Fabio Quartararo
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    +00:00:42.883
  17. Ai Ogura
    SuperFile Trackhouse MotoGP Team
    RITIRATO
  18. Francesco Bagnaia
    Ducati Lenovo Team
    RITIRATO
  19. Cal Crutchlow
    Honda LCR
    RITIRATO
  20. Iker Lecuona
    BK8 Gresini Racing MotoGP
    RITIRATO
  21. Enea Bastianini
    Red Bull KTM Tech3
    RITIRATO
  22. Alex Rins
    Monster Energy Yamaha MotoGP
    RITIRATO
  23. Joan Mir
    Honda HRC Castrol
    RITIRATO
British GP - Silverstone Circuit 09/08/2026
Silverstone Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 14:00
  • Circuito: Silverstone Circuit
  • Città: Silverstone
  • Nazione: Great Britain
  • Numero di giri: 20
  • Lunghezza giro: 5.9 KM
  • Lunghezza gara: 118 KM

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