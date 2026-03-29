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MOTO MOTO2 LIVE

Moto2, diretta live GP Americhe ad Austin

Il racconto in diretta del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Austin, Texas. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 20.15 di domenica 29 marzo 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 20:15

Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Daniel Holgado (33 pt.)
  2. Manu Gonzalez (28.5 pt.)
  3. Daniel Munoz (24 pt.)
  4. Izan Guevara (20 pt.)
  5. Alex Escrig (15 pt.)

Alonso fa la pole a Austin con il record della pista ma viene retrocesso al 17° posto per la pressione delle gomme al termine delle qualifiche. In prima fila partiranno Baltus, Lopez e Piqueras. Quarto Vietti, 13° Arbolino. Indietro Holgado (15°), leader del Mondiale.

Il Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 201.5 di domenica 29 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 David Alonso Kalex 2:05.203
2 Barry Baltus Kalex +0.144
3 Alonso Lopez Kalex +0.160
4 Angel Piqueras Kalex +0.251
5 Celestino Vietti Boscoscuro +0.297
6 Senna Agius Kalex +0.321
7 Izan Guevara Boscoscuro +0.366
8 Collin Veijer Kalex +0.393
9 Manuel Gonzalez Kalex +0.600
10 Alex Escrig Forward +0.603
11 Joe Roberts Kalex +0.775
12 Filip Salac Kalex +0.776
13 Tony Arbolino Kalex +1.037
14 Daniel Muñoz Kalex +1.081
15 Daniel Holgado Kalex +1.269
16 Aron Canet Boscoscuro +1.289
17 Adrian Huertas Kalex +1.380

Moto2, diretta live GP Americhe ad Austin Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
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  2. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
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  3. Angel Piqueras
    QJMOTOR - PONT GRUP - MSI
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  4. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
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  5. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
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  6. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
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  7. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
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  8. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
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  9. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
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  10. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
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  11. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
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  12. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
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  13. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
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  14. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
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  15. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
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  16. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
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  17. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
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  18. Ivan Ortola
    QJMOTOR - PONT GRUP - MSI
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  19. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
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  20. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
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  21. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
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  22. Jorge Navarro
    KLINT Racing Team
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  23. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
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  24. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
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  25. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
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  26. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
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  27. Dennis Foggia
    SpeedRS Team
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  28. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
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Americas GP - Circuit Of The Americas 29/03/2026
Circuit Of The Americas

Altri dati:

  • Ora inizio: 20:15
  • Circuito: Circuit Of The Americas
  • Città: Austin
  • Nazione: United States of America
  • Numero di giri: 16
  • Lunghezza giro: 5.51 KM
  • Lunghezza gara: 88.21 KM

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