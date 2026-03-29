Moto2, diretta live GP Americhe ad Austin

La Moto2 torna in pista per il GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Daniel Holgado (33 pt.)
- Manu Gonzalez (28.5 pt.)
- Daniel Munoz (24 pt.)
- Izan Guevara (20 pt.)
- Alex Escrig (15 pt.)
Alonso fa la pole a Austin con il record della pista ma viene retrocesso al 17° posto per la pressione delle gomme al termine delle qualifiche. In prima fila partiranno Baltus, Lopez e Piqueras. Quarto Vietti, 13° Arbolino. Indietro Holgado (15°), leader del Mondiale.
Il Gran Premio delle Americhe si disputa sul Circuito di Austin, in Texas. Sono previsti 16 giri. Partenza in programma alle 201.5 di domenica 29 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|David Alonso
|Kalex
|2:05.203
|2
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.144
|3
|Alonso Lopez
|Kalex
|+0.160
|4
|Angel Piqueras
|Kalex
|+0.251
|5
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.297
|6
|Senna Agius
|Kalex
|+0.321
|7
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.366
|8
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.393
|9
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.600
|10
|Alex Escrig
|Forward
|+0.603
|11
|Joe Roberts
|Kalex
|+0.775
|12
|Filip Salac
|Kalex
|+0.776
|13
|Tony Arbolino
|Kalex
|+1.037
|14
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+1.081
|15
|Daniel Holgado
|Kalex
|+1.269
|16
|Aron Canet
|Boscoscuro
|+1.289
|17
|Adrian Huertas
|Kalex
|+1.380