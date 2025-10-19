Moto2 diretta GP Australia: LIVE Phillip Island

La Moto2 torna in pista con il GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (238 pt.)
- Diogo Moreira (229 pt.)
- Aaron Canet (205)
- Barry Baltus (195 pt.)
- Jake Dixon (179 pt.)
Gonzalez e Moreira, nove punti di differenza in classifica, partiranno entrambi dalla prima fila. Il brasiliano scatterà dalla pole a Phillip Island. Terzo Gonzalez, attuale leader del Mondiale, ma con soli 9 punti di vantaggio sullo stesso Moreira dopo la squalifica in Indonesia per irregolarità tecnica. Arbolino chiude 12°, Vietti partirà dall’ultima fila. Il Gran Premio d’Australia si disputa sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 4.15 di domenica 19 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Diogo Moreira
|Kalex
|1:29.817
|2
|Senna Agius
|Kalex
|+0.011
|3
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.076
|4
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|+0.176
|5
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.178
|6
|David Alonso
|Kalex
|+0.290
|7
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|+0.311
|8
|Aron Canet
|Kalex
|+0.324
|9
|Darryn Binder
|Kalex
|+0.450
|10
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.510
|11
|Albert Arenas
|Kalex
|+0.565
|12
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|+0.565
|13
|Adrian Huertas
|Kalex
|+0.566
|14
|Izan Guevara
|Kalex
|+0.687
|15
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.719
|16
|Mario Aji
|Kalex
|+1.309
|17
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+1.417
|18
|Ivan Ortolà
|Boscoscuro
|+3.886