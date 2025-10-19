Virgilio Sport
Moto2 diretta GP Australia: LIVE Phillip Island

Il racconto in diretta del GP d'Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2. Si corre sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 4.15 di domenica 19 ottobre 2025

Inizio alle ore 03:15

Cronaca in diretta

  1. Quinto Holgado, sesto Alonso, male Arbolino, che partirá dodicesimo.

    03:40

  2. Tutto pronto per le Moto 2, dopo lo spettacolo delle Moto 3 con la vittoria di Rueda. Pole position per Moreira, secondo Agius, terzo Manu Gonzalez.

    03:40

La Moto2 torna in pista con il GP d’Australia, quartultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (238 pt.)
  2. Diogo Moreira (229 pt.)
  3. Aaron Canet (205)
  4. Barry Baltus (195 pt.)
  5. Jake Dixon (179 pt.)

Gonzalez e Moreira, nove punti di differenza in classifica, partiranno entrambi dalla prima fila. Il brasiliano scatterà dalla pole a Phillip Island. Terzo Gonzalez, attuale leader del Mondiale, ma con soli 9 punti di vantaggio sullo stesso Moreira dopo la squalifica in Indonesia per irregolarità tecnica. Arbolino chiude 12°, Vietti partirà dall’ultima fila. Il Gran Premio d’Australia si disputa sul Circuito di Phillip Island. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 4.15 di domenica 19 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Diogo Moreira Kalex 1:29.817
2 Senna Agius Kalex +0.011
3 Manuel Gonzalez Kalex +0.076
4 Jake Dixon Boscoscuro +0.176
5 Daniel Holgado Kalex +0.178
6 David Alonso Kalex +0.290
7 Ayumu Sasaki Kalex +0.311
8 Aron Canet Kalex +0.324
9 Darryn Binder Kalex +0.450
10 Barry Baltus Kalex +0.510
11 Albert Arenas Kalex +0.565
12 Tony Arbolino Boscoscuro +0.565
13 Adrian Huertas Kalex +0.566
14 Izan Guevara Kalex +0.687
15 Collin Veijer Kalex +0.719
16 Mario Aji Kalex +1.309
17 Daniel Muñoz Kalex +1.417
18 Ivan Ortolà Boscoscuro +3.886

Moto2 diretta GP Australia: LIVE Phillip Island Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Diogo Moreira
    Italtrans Racing Team
    Array
  2. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  3. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  4. Jake Dixon
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  5. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  6. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  7. Ayumu Sasaki
    RW-Idrofoglia Racing GP
    Array
  8. Aron Canet
    Fantic Racing LINO SONEGO
    Array
  9. Darryn Binder
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  10. Barry Baltus
    Fantic Racing LINO SONEGO
    Array
  11. Albert Arenas
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  12. Tony Arbolino
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  13. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
    Array
  14. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  15. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  16. Mario Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  17. Daniel Munoz
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  18. Ivan Ortola
    QJMotor Frinsa MSI
    Array
  19. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  20. Alonso Lopez
    Team HDR Heidrun
    Array
  21. Zonta Van Den Goorbergh
    RW-Idrofoglia Racing GP
    Array
  22. Alex Escrig
    Klint Forward Factory Team
    Array
  23. Marcos Ramirez
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  24. Jorge Navarro
    Klint Forward Factory Team
    Array
  25. Celestino Vietti
    Team HDR Heidrun
    Array
  26. Yuki Kunii
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  27. Harrison Voight
    QJMotor Frinsa MSI
    Array
Australian GP - Phillip Island Grand Prix Circuit 19/10/2025
Phillip Island Grand Prix Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 03:15
  • Circuito: Phillip Island Grand Prix Circuit
  • Città: Phillip Island
  • Nazione: Australia
  • Numero di giri: 23
  • Lunghezza giro: 4.45 KM
  • Lunghezza gara: 102.3 KM

