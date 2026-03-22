Diretta Moto2 GP Brasile live a Goiania

La Moto2 torna in pista per il GP del Brasile, secondo appuntamento del mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manuel Gonzalez (12.5 pt.)
- Izan Guevara (10 pt.)
- Daniel Holgado (8 pt.)
- Ivan Ortola (6.5 pt.)
- Collin Veijer (5.5 pt.)
Il pilota spagnolo Daniel Holgado conquista la quinta pole in Moto2 davanti al compagno di squadra colombiano-Alonso per una doppietta del Team Aspar. con loro Escrig in prima fila, 4° Gonzalez. Il Gran Premio del Brasile si disputa sul circuito di Goiania. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 17.15 di domenica 22 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|POS.
|PILOTA
|MOTO
|TEMPO/GAP
|1
|Daniel Holgado
|Kalex
|1:20.711
|2
|David Alonso
|Kalex
|+0.017
|3
|Alex Escrig
|Kalex
|+0.043
|4
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.079
|5
|Angel Piqueras
|Kalex
|+0.092
|6
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.235
|7
|Alonso Lopez
|Kalex
|+0.238
|8
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.259
|9
|Mario Aji
|Kalex
|+0.271
|10
|Tony Arbolino
|Kalex
|+0.314
|11
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+0.347
|12
|Ivan Ortolà
|Kalex
|+0.360
|13
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.457
|14
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.505
|15
|Sergio Garcia
|Kalex
|+0.558
|16
|Joe Roberts
|Kalex
|+0.587
|17
|Filip Salac
|Kalex
|+0.616
|18
|Deniz Öncü
|Boscoscuro
|+0.847