Diretta Moto2 GP Brasile live a Goiania

Pole position per Daniel Holgado che nelle qualifiche della mattina ha bruciato per soli 17 millesimi Alonso, suo compagno nel team CFMOTO Inde Aspar. In prima fila con loro ci sarà Escrig. In seconda fila partiranno Gonzalez, Piqueras e Veijer. Vietti, il primo degli italiani, parte ottavo. Arbolino è decimo.

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