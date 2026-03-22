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Diretta Moto2 GP Brasile live a Goiania

Il racconto in diretta del GP del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Goiania. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 17.15 di domenica 22 marzo 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 17:25

Cronaca in diretta

  1. Giro di ricognizione in corso, il cielo è parzialmente coperto e ci sono 30 gradi, 53 quelli dell'asfalto.

    17:26

  2. La gara scatterà alle 17.25 e sarà disputata sulla distanza di 26 giri.

    17:00

  4. Gonzalez guida la classifica mondiale con 12,5 punti, subito dietro c'è Guevara con 10, poi Holgado con 8.

    17:00

  5. Pole position per Daniel Holgado che nelle qualifiche della mattina ha bruciato per soli 17 millesimi Alonso, suo compagno nel team CFMOTO Inde Aspar. In prima fila con loro ci sarà Escrig. In seconda fila partiranno Gonzalez, Piqueras e Veijer. Vietti, il primo degli italiani, parte ottavo. Arbolino è decimo.

    16:59

  6. Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della gara di Moto2 del GP del Brasile 2026.

    16:56

La Moto2 torna in pista per il GP del Brasile, secondo appuntamento del mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manuel Gonzalez (12.5 pt.)
  2. Izan Guevara (10 pt.)
  3. Daniel Holgado (8 pt.)
  4. Ivan Ortola (6.5 pt.)
  5. Collin Veijer (5.5 pt.)

Il pilota spagnolo Daniel Holgado conquista la quinta pole in Moto2 davanti al compagno di squadra colombiano-Alonso per una doppietta del Team Aspar. con loro Escrig in prima fila, 4° Gonzalez. Il Gran Premio del Brasile si disputa sul circuito di Goiania. Sono previsti 26 giri. Partenza in programma alle 17.15 di domenica 22 marzo 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

POS. PILOTA MOTO TEMPO/GAP
1 Daniel Holgado Kalex 1:20.711
2 David Alonso Kalex +0.017
3 Alex Escrig Kalex +0.043
4 Manuel Gonzalez Kalex +0.079
5 Angel Piqueras Kalex +0.092
6 Collin Veijer Kalex +0.235
7 Alonso Lopez Kalex +0.238
8 Celestino Vietti Boscoscuro +0.259
9 Mario Aji Kalex +0.271
10 Tony Arbolino Kalex +0.314
11 Daniel Muñoz Kalex +0.347
12 Ivan Ortolà Kalex +0.360
13 Izan Guevara Boscoscuro +0.457
14 Barry Baltus Kalex +0.505
15 Sergio Garcia Kalex +0.558
16 Joe Roberts Kalex +0.587
17 Filip Salac Kalex +0.616
18 Deniz Öncü Boscoscuro +0.847

Diretta Moto2 GP Brasile live a Goiania Fonte: ANSA

Posizioni

GP del Brasile - Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna 22/03/2026
Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna

Altri dati:

  • Ora inizio: 17:25
  • Circuito: Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna
  • Città: Goiania
  • Nazione: Brasile
  • Numero di giri: 26
  • Lunghezza giro: 3.84 KM
  • Lunghezza gara: 99.71 KM

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