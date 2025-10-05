Moto2 diretta GP Indonesia: LIVE Mandalika

La Moto2 torna in pista per il GP d’Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (238 pt.)
- Diogo Moreira (204 pt.)
- Aron Canet (189 pt.)
- Barry Baltus (182 pt.)
- Jake Dixon (172 pt.)
Moreira, secondo in campionato a -34 da Gonzalez, scatterà davanti a tutti in Indonesia con il record della pista. In prima fila anche Alonso e Guevara, mentre il leader del Mondiale partirà dalla quarta casella. Indietro gli italiani: 12° Arbolino, 14° Vietti. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 5 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Diogo Moreira
|Kalex
|1:32.341
|2
|David Alonso
|Kalex
|+0.158
|3
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.175
|4
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.257
|5
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.330
|6
|Marcos Ramirez
|Kalex
|+0.344
|7
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.484
|8
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|+0.568
|9
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.577
|10
|Albert Arenas
|Kalex
|+0.584
|11
|Ivan Ortolà
|Boscoscuro
|+0.596
|12
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|+0.604
|13
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|+0.658
|14
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.702
|15
|Zonta van der Goorbergh
|Kalex
|+0.731
|16
|Alex Escrig
|Forward
|+0.944
|17
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+1.111
|18
|Filip Salac
|Boscoscuro
|+1.138