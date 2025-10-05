Virgilio Sport
MOTO MOTO2 LIVE

Moto2 diretta GP Indonesia: LIVE Mandalika

Il racconto in diretta del GP d'Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2. Si corre sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 5 ottobre 2025

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 06:15

Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP d’Indonesia, quintultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (238 pt.)
  2. Diogo Moreira (204 pt.)
  3. Aron Canet (189 pt.)
  4. Barry Baltus (182 pt.)
  5. Jake Dixon (172 pt.)

Moreira, secondo in campionato a -34 da Gonzalez, scatterà davanti a tutti in Indonesia con il record della pista. In prima fila anche Alonso e Guevara, mentre il leader del Mondiale partirà dalla quarta casella. Indietro gli italiani: 12° Arbolino, 14° Vietti. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 5 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Diogo Moreira Kalex 1:32.341
2 David Alonso Kalex +0.158
3 Izan Guevara Boscoscuro +0.175
4 Manuel Gonzalez Kalex +0.257
5 Daniel Holgado Kalex +0.330
6 Marcos Ramirez Kalex +0.344
7 Collin Veijer Kalex +0.484
8 Jake Dixon Boscoscuro +0.568
9 Barry Baltus Kalex +0.577
10 Albert Arenas Kalex +0.584
11 Ivan Ortolà Boscoscuro +0.596
12 Tony Arbolino Boscoscuro +0.604
13 Ayumu Sasaki Kalex +0.658
14 Celestino Vietti Boscoscuro +0.702
15 Zonta van der Goorbergh Kalex +0.731
16 Alex Escrig Forward +0.944
17 Daniel Muñoz Kalex +1.111
18 Filip Salac Boscoscuro +1.138

Moto2 diretta GP Indonesia: LIVE Mandalika Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Diogo Moreira
    Italtrans Racing Team
    Array
  2. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  3. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  4. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  5. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  6. Marcos Ramirez
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  7. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  8. Jake Dixon
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  9. Barry Baltus
    Fantic Racing LINO SONEGO
    Array
  10. Albert Arenas
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  11. Ivan Ortola
    QJMotor Frinsa MSI
    Array
  12. Tony Arbolino
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  13. Ayumu Sasaki
    RW-Idrofoglia Racing GP
    Array
  14. Celestino Vietti
    Team HDR Heidrun
    Array
  15. Zonta Van Den Goorbergh
    RW-Idrofoglia Racing GP
    Array
  16. Alex Escrig
    Klint Forward Factory Team
    Array
  17. Daniel Munoz
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  18. Filip Salac
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  19. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
    Array
  20. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  21. Aron Canet
    Fantic Racing LINO SONEGO
    Array
  22. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  23. Darryn Binder
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  24. Alonso Lopez
    Team HDR Heidrun
    Array
  25. Mario Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  26. Yuki Kunii
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  27. Unai Orradre
    QJMotor Frinsa MSI
    Array
  28. Jorge Navarro
    Klint Forward Factory Team
    Array
Indonesian GP - Pertamina Mandalika Circuit 05/10/2025
Pertamina Mandalika Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 06:15
  • Circuito: Pertamina Mandalika Circuit
  • Città: Central Lombok Regency
  • Nazione: Indonesia
  • Numero di giri: 22
  • Lunghezza giro: 4.3 KM
  • Lunghezza gara: 94.62 KM

Leader Piattaforme Aeree

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio