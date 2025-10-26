Moto2, diretta GP Malesia: LIVE Sepang

PARTENZA RITARDATA? Siamo ancora in attesa di capire se ci sarà una partenza rimandata della gara di Moto2 o se si farà il tutto agli orari previsti. In questo momento, infatti, la pista non è sgombra per quanto successo nelle fasi preliminari di Moto3. Perché, durante il giro di formazione, c'è stato un incidente che ha visto coinvolti Noah Dettwiler e il Campione del mondo Rueda. I due piloti sono stati trasportati all'ospedale più vicino e risultavano, dopo l'incidente, comunque coscienti.

05:54