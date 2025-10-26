Moto2, diretta GP Malesia: LIVE Sepang

La Moto2 torna in pista per il GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (247 pt.)
- Diogo Moreira (245 pt.)
- Aron Canet (212 pt.)
- Barry Baltus (205 pt.)
- Jake Dixon (190 pt.)
Holgado scatterà davanti a tutti in Malesia nella Moto2: pole e record della pista per lo spagnolo. In prima fila anche Dixon e Baltus. Gonzalez, attuale leader del Mondiale, partirà dalla 7^ casella. Il suo diretto inseguitore Moreira, staccato di soli due punti in classifica, sarà 16° al via. Gli italiani: 9° Arbolino, 20° Vietti. Penalizzati di tre posizioni Ortolà e Guevara. Il GP della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 6.15 di domenica 26 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Daniel Holgado
|Kalex
|1:29.817
|2
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.562
|3
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|+0.591
|4
|Albert Arenas
|Kalex
|+0.625
|5
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+0.723
|6
|David Alonso
|Kalex
|+0.728
|7
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.747
|8
|Aron Canet
|Kalex
|+0.767
|9
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|+0.851
|10
|Alex Escrig
|Forward
|+0.993
|11
|Joe Roberts
|Kalex
|+1.046
|12
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+1.072
|13
|Collin Veijer
|Kalex
|+1.122
|14
|Jorge Navarro
|Forward
|+1.177
|15
|Filip Salac
|Boscoscuro
|+1.221
|16
|Diogo Moreira
|Kalex
|+1.316
|17
|Adrian Huertas
|Kalex
|+1.442
|18
|Ivan Ortolà*
|Boscoscuro
|+1.743
* 3 posizioni di penalità