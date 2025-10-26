Virgilio Sport
Moto2, diretta GP Malesia: LIVE Sepang

Il racconto in diretta del GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2. Si corre sul Circuito di Sepang. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 6.15 di domenica 26 ottobre 2025

Inizio alle ore 06:15

Cronaca in diretta

  1. LA GRIGLIA - Ricordiamo la griglia di partenza con la pole registrata da Holgado che ha messo tutti in fila col tempo di 1'29''817. Prima fila: Daniel Holgado, Barry Baltus e Jake Dixon. Seconda fila: Albert Arenas, Daniel Munoz e David Alonso. Terza fila: Manuel Gonzalez, Aaron Canet e Tony Arbolino. Quarta fila: Alex Escrig, Joe Roberts e Izan Guevara.

    09:24

  2. Intanto arrivano le prime notizie riguardo alle condizioni di Noah Dettwiler e José Antonio Rueda. Il Campione del Mondo di Moto3 ha rimediato 'solo' una frattura al braccio e al polso destro ed è in procinto di lasciare l'ospedale. Più complicata la situazione riguardo a Dettwiler che, però, per fortuna, non è in pericolo di vita come riferito da Sky Sport.

    09:05

  4. Torniamo in gioco per la Moto2 dopo che si sono completate le gare di Moto3 e MotoGP che hanno visto, rispettivamente, le vittorie di Furusato e Alex Marquez.

    09:03

  5. Il rinvio e lo spostamento delle gare è dovuto al fatto che ogni gara di MotoGP, e anche delle classe minori, deve avere almeno un elicottero a supporto pronto a partire in pista. In questo caso, entrambi gli elicotteri presenti per la pista di Sepang sono stati utilizzati per il trasporto dei piloti all'ospedale di Kuala Lumpur.

    06:17

  6. Allora Moto3 alle 6.40 (di 10 giri). La gara di MotoGP comincerà alle 8, mentre la Moto2 viene posticipata alle 9.30 in seguito al GP della MotoGP. Questo è il nuovo programma della mattinata.

    06:00

  7. Comunicazione ufficiale: la gara di Moto3 partirà alle 6.40 e ci saranno soli 10 giri previsti. Cosa che porterà al ritardo dell'intero programma della Malesia.

    05:57

  8. PARTENZA RITARDATA? Siamo ancora in attesa di capire se ci sarà una partenza rimandata della gara di Moto2 o se si farà il tutto agli orari previsti. In questo momento, infatti, la pista non è sgombra per quanto successo nelle fasi preliminari di Moto3. Perché, durante il giro di formazione, c'è stato un incidente che ha visto coinvolti Noah Dettwiler e il Campione del mondo Rueda. I due piloti sono stati trasportati all'ospedale più vicino e risultavano, dopo l'incidente, comunque coscienti.

    05:54

    05:51

  11. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti alla diretta scritta del GP della Malesia, terzultimo appuntamento della stagione di Moto 2 2025.

    05:46

La Moto2 torna in pista per il GP della Malesia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (247 pt.)
  2. Diogo Moreira (245 pt.)
  3. Aron Canet (212 pt.)
  4. Barry Baltus (205 pt.)
  5. Jake Dixon (190 pt.)

Holgado scatterà davanti a tutti in Malesia nella Moto2: pole e record della pista per lo spagnolo. In prima fila anche Dixon e Baltus. Gonzalez, attuale leader del Mondiale, partirà dalla 7^ casella. Il suo diretto inseguitore Moreira, staccato di soli due punti in classifica, sarà 16° al via. Gli italiani: 9° Arbolino, 20° Vietti. Penalizzati di tre posizioni Ortolà e Guevara. Il GP della Malesia si disputa sul Circuito di Sepang. Sono previsti 17 giri. Partenza in programma alle 6.15 di domenica 26 ottobre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Daniel Holgado Kalex 1:29.817
2 Barry Baltus Kalex +0.562
3 Jake Dixon Boscoscuro +0.591
4 Albert Arenas Kalex +0.625
5 Daniel Muñoz Kalex +0.723
6 David Alonso Kalex +0.728
7 Manuel Gonzalez Kalex +0.747
8 Aron Canet Kalex +0.767
9 Tony Arbolino Boscoscuro +0.851
10 Alex Escrig Forward +0.993
11 Joe Roberts Kalex +1.046
12 Izan Guevara Boscoscuro +1.072
13 Collin Veijer Kalex +1.122
14 Jorge Navarro Forward +1.177
15 Filip Salac Boscoscuro +1.221
16 Diogo Moreira Kalex +1.316
17 Adrian Huertas Kalex +1.442
18 Ivan Ortolà* Boscoscuro +1.743

* 3 posizioni di penalità

Moto2, diretta GP Malesia: LIVE Sepang Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  2. Barry Baltus
    Fantic Racing LINO SONEGO
  3. Jake Dixon
    Elf Marc VDS Racing Team
  4. Albert Arenas
    Italjet Gresini Moto2
  5. Daniel Munoz
    Red Bull KTM Ajo
  6. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  7. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  8. Aron Canet
    Fantic Racing LINO SONEGO
  9. Tony Arbolino
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  10. Alex Escrig
    Klint Forward Factory Team
  11. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  12. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  13. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
  14. Jorge Navarro
    Klint Forward Factory Team
  15. Filip Salac
    Elf Marc VDS Racing Team
  16. Diogo Moreira
    Italtrans Racing Team
  17. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
  18. Ivan Ortola
    QJMotor Frinsa MSI
  19. Ayumu Sasaki
    RW-Idrofoglia Racing GP
  20. Alonso Lopez
    Team HDR Heidrun
  21. Celestino Vietti
    Team HDR Heidrun
  22. Zonta Van Den Goorbergh
    RW-Idrofoglia Racing GP
  23. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  24. Marcos Ramirez
    OnlyFans American Racing Team
  25. Mario Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
  26. Darryn Binder
    Italjet Gresini Moto2
  27. Yuki Kunii
    Idemitsu Honda Team Asia
  28. Harrison Voight
    QJMotor Frinsa MSI
  29. Azroy Anuar
    Petronas MIE Racing RW
  30. Helmi Azman
    Petronas MIE Racing RW
Malaysian GP - Petronas Sepang International Circuit 26/10/2025
Petronas Sepang International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 06:15
  • Circuito: Petronas Sepang International Circuit
  • Città: Sepang
  • Nazione: Malaysia
  • Numero di giri: 17
  • Lunghezza giro: 5.54 KM
  • Lunghezza gara: 94.23 KM

