Moto2 Misano: diretta GP San Marino LIVE

La Moto2 continua la sua marcia con il GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (217 pt.)
- Aron Canet (179 pt.)
- Diogo Moreira (175 pt.)
- Barry Baltus (153 pt.)
- Jake Dixon (152 pt.)
Seconda pole consecutiva per Holgado dopo quella realizzata a Barcellona. In prima fila a Misano anche un super Vietti e Gonzalez, leader del Mondiale. Arbolino scatterà 8°. Il Gran Premio di San Marino si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 14 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Daniel Holgado
|Kalex
|1:34.216
|2
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.040
|3
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.075
|4
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.131
|5
|Aron Canet
|Kalex
|+0.146
|6
|Diogo Moreira
|Kalex
|+0.175
|7
|Senna Agius
|Kalex
|+0.190
|8
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|+0.204
|9
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|+0.207
|10
|Albert Arenas
|Kalex
|+0.230
|11
|David Alonso
|Kalex
|+0.345
|12
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|+0.375
|13
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.416
|14
|Alonso Lopez
|Boscoscuro
|+0.491
|15
|Adrian Huertas
|Kalex
|+0.561
|16
|Zonta van der Goorbergh
|Kalex
|+0.645
|17
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+0.753
|18
|Filip Salac
|Boscoscuro
|+0.760