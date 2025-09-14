Virgilio Sport
Moto2 Misano: diretta GP San Marino LIVE

Il racconto in diretta del GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2. Si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 14 settembre 2025

La Moto2 continua la sua marcia con il GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (217 pt.)
  2. Aron Canet (179 pt.)
  3. Diogo Moreira (175 pt.)
  4. Barry Baltus (153 pt.)
  5. Jake Dixon (152 pt.)

Seconda pole consecutiva per Holgado dopo quella realizzata a Barcellona. In prima fila a Misano anche un super Vietti e Gonzalez, leader del Mondiale. Arbolino scatterà 8°. Il Gran Premio di San Marino si corre sul Circuito di Misano. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 14 settembre 2025. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Daniel Holgado Kalex 1:34.216
2 Celestino Vietti Boscoscuro +0.040
3 Manuel Gonzalez Kalex +0.075
4 Barry Baltus Kalex +0.131
5 Aron Canet Kalex +0.146
6 Diogo Moreira Kalex +0.175
7 Senna Agius Kalex +0.190
8 Tony Arbolino Boscoscuro +0.204
9 Jake Dixon Boscoscuro +0.207
10 Albert Arenas Kalex +0.230
11 David Alonso Kalex +0.345
12 Ayumu Sasaki Kalex +0.375
13 Izan Guevara Boscoscuro +0.416
14 Alonso Lopez Boscoscuro +0.491
15 Adrian Huertas Kalex +0.561
16 Zonta van der Goorbergh Kalex +0.645
17 Daniel Muñoz Kalex +0.753
18 Filip Salac Boscoscuro +0.760

San Marino GP - Misano World Circuit Marco Simoncelli 14/09/2025
Misano World Circuit Marco Simoncelli

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Misano World Circuit Marco Simoncelli
  • Città: Misano Adriatico
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 22
  • Lunghezza giro: 4.23 KM
  • Lunghezza gara: 92.97 KM

