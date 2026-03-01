Moto2 GP Thailandia diretta LIVE Buriram

Cronaca in diretta

La Moto2 scende in pista per il primo appuntamento della stagione 2026, il GP della Thailandia. Prima pole in carriera per Senna Agius che a Buriram scatterà davanti a Guevara e Holgado. Vietti (5°) è il primo degli italiani. Più indietro Arbolino (21°) e Lunetta (20°). Il Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 1 febbraio 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Senna Agius LMH 1:34.576

2 Izan Guevara PRA 1:34.604

3 Dani Holgado CFMOTO Aspar Team Moto2 1:34.625

4 Ivan Ortola QJMOTOR – Frinsa – MSI 1:34.693

5 Celestino Vietti SRS 1:34.746

6 Collin Veijer Red Bull KTM Ajo Moto2 1:34.788

7 Manuel Gonzalez LMH 1:34.796

8 Filip Salac OnlyFans American Racing Team 1:34.830

9 Mario Aji IDEMITSU Honda Team Asia 1:34.835

10 David Alonso CFMOTO Aspar Team Moto2 1:34.860