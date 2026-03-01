Virgilio Sport
Moto2 GP Thailandia diretta LIVE Buriram

Il racconto in diretta del GP della Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Buriram. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 1 marzo 2026

Inizio alle ore 07:15

  1. Pole position importante per Senna Agius, primo davanti a Guevara e Holgado. Vietti partirá quinto, male Arbolino, solo ventunesimo.

    06:45

  2. E dopo lo spettacolo delle Moto 3, arriva il momento delle Moto 2, con partenza alle ore 7.15 italiana.

    06:42

La Moto2 scende in pista per il primo appuntamento della stagione 2026, il GP della Thailandia. Prima pole in carriera per Senna Agius che a Buriram scatterà davanti a Guevara e Holgado. Vietti (5°) è il primo degli italiani. Più indietro Arbolino (21°) e Lunetta (20°). Il Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 1 febbraio 2026. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Moto2 GP Thailandia diretta LIVE Buriram

Posizioni

  1. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  2. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  3. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  4. Ivan Ortola
    QJMOTOR - PONT GRUP - MSI
  5. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
  6. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
  7. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  8. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
  9. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
  10. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  11. Angel Piqueras
    QJMOTOR - PONT GRUP - MSI
  12. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  13. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
  14. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
  15. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
  16. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
  17. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
  18. Alex Escrig
    Forward Factory Team
  19. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
  20. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
  21. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
  22. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
  23. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  24. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  25. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  26. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  27. Jorge Navarro
    Forward Factory Team
ThaiGP - Chang International Circuit 01/03/2026
Chang International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 07:15
  • Circuito: Chang International Circuit
  • Città: Buriram
  • Nazione: Thailand
  • Numero di giri: 22
  • Lunghezza giro: 4.55 KM
  • Lunghezza gara: 100.19 KM

