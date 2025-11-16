Moto2 diretta GP Valencia LIVE

La Moto2 torna in pista per il GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Diogo Moreira (281 pt.)
- Manu Gonzalez (257 pt.)
- Barry Baltus (232 pt.)
- Aron Canet (226 pt.)
- Jake Dixon (215 pt.)
Holgado scatterà in pole a Valencia, in prima fila anche Guevara e Agius. Quinto Gonzalez, obbligato a vincere l’ultima corsa stagionale e sperare che Moreira, attuale leader del campionato con 24 punti di vantaggio sullo spagnolo e 9° in griglia, chiuda al traguardo 15° o peggio. Le qualifiche degli italiani: 10° Vietti, 15° Arbolino. Il Gran Premio di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 16 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Daniel Holgado
|Kalex
|1:31.715
|2
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.158
|3
|Senna Agius
|Kalex
|+0.171
|4
|Albert Arenas
|Kalex
|+0.305
|5
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.350
|6
|Alex Escrig
|Forward
|+0.362
|7
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.383
|8
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+0.394
|9
|Diogo Moreira
|Kalex
|+0.416
|10
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.442
|11
|Ivan Ortolà
|Boscoscuro
|+0.543
|12
|Aron Canet
|Kalex
|+0.598
|13
|Filip Salac
|Boscoscuro
|+0.603
|14
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.672
|15
|Tony Arbolino
|Boscoscuro
|+0.742
|16
|Sergio Garcia
|Kalex
|+0.771
|17
|Jake Dixon
|Boscoscuro
|+0.812
|18
|Marcos Ramirez
|Kalex
|+0.903