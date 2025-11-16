Moto2 diretta GP Valencia LIVE

Virgilio Sport
Il racconto in diretta del GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025 di Moto2. Si corre sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 16 novembre 2025

Il racconto della gara

  1. Grazie per aver seguito la diretta scritta della gara di Moto2 del GP della Comunità Valenciana, arrivederci alla prossima stagione per le gare della classe intermedia e a tra poco per la gara di MotoGP.

    13:02

  2. La stagione di Moto2 va dunque in archivio con il podio finale formato da Moreira, Gonzalez e Baltus.

    13:01

  4. Festa verde-oro a bordo pista e nel box Italtrans, il team italiano torna a vincere un titolo dopo quello di Enea Bastianini nel 2020.

    12:58

  5. Gran gara di Izan Guevara che ottiene la prima affermazione in Moto2 conducendo in maniera autorevole dall'inizio alla fine. Nel finale Holgado prova a rovinare la festa al connazionale ma trova chiuse tutte le porte. Ortolà, altro spagnolo, completa il podio di Valencia. Diogo Moreira si laurea invece campione del Mondo passando anche in pista Gonzalez, poi fuori dai giochi a causa di problemi con la gomma posteriore.

    13:02

  6. BANDIERA A SCACCHI! Vince Guevara su Holgado! Ortolà chiude terzo! Moreira invece è campione del Mondo, il primo brasiliano nella storia del Motomondiale.

    12:54

  7. ULTIMO GIRO! Guevara non molla nulla ma Holgado ci prova a ogni staccata.

    12:52

  8. GIRO 21. Lotta durissima tra Guevara e Holgado per la vittoria a Valencia. Sembrano però pochi gli spazi dove poter piazzare l'attacco.

    12:51

  10. GIRO 20. Perde qualcosa Guevara che viene agganciato da Holgado. Più staccato Ortolà che chiude il giro a un secondo dai due.

    12:49

  11. GIRO 19. Guevara viaggia verso la vittoria con mezzo secondo su Holgado e Ortolà. Grande festa intanto nel box del team Italtrans per la vittoria del titolo con Moreira.

    12:48

  12. GIRO 18. Gomma finita per Gonzalez che sceglie direttamente la via dei box! Moreira lo sorpassa ed è automaticamente campione del Mondo!

    12:46

  13. GIRO 17. Guevara ora guida con mezzo secondo su Holgado e Ortolà. Agius è quarto davanti a Veijer.

    12:45

  14. GIRO 16. Crollo verticale di Gonzalez e titolo che ormai è praticamente nelle mani di Moreira, ora subito dietro all'avversario ma più veloce di mezzo secondo. Tra poco arriverà anche il sorpasso in pista.

    12:43

  16. GIRO 15. Gonzalez viene passato da Veijer e si ritrova sesto, sotto lo scacco anche di Arenas. Davanti intanto Ortolà si sta facendo minaccioso alle spalle di Holgado.

    12:42

  17. GIRO 14. Doppio rischio per Gonzalez che prima va largo, poi tiene la moto in pista per miracolo. Lo spagnolo sembra in chiara difficoltà con la gomma posteriore.

    12:40

  18. GIRO 13. Ortolà infila subito Agius prendendosi il terzo posto. Sorpasso anche di Veijer su Arenas che vale il sesto posto all'olandese.

    12:39

  19. GIRO 12. Moreira intanto viaggia tutto sommato tranquillo in nona posizione, gestendo il vantaggio in classifica su Gonzalez.

    12:37

  20. GIRO 11. Guevara e Holgado approfittano delle schermaglie alle proprie spalle per allungare su Agius, Ortolà e Gonzalez.

    12:36

  22. GIRO 10. Bagarre aperta tra Ortolà e Agius, ne approfitta Gonzalez per avvicinarsi ulteriormente ai due.

    12:34

  23. GIRO 9. Gonzalez è il più veloce in pista al momento e sta andando a riprendere Ortolà. Davanti situazione cristallizzata con Guevara saldamente al comando su Holgado e Agius.

    12:32

  24. GIRO 8. Mezzo secondo di ritardo da Ortolà per Gonzalez che per vincere il titolo dovrebbe vincere la gara e sperare in un crollo di Moreira, attualmente nono.

    12:31

  25. GIRO 7. Ortolà passa Arenas e si porta al quarto posto. Gonzalez è sesto alle loro spalle.

    12:29

  26. GIRO 6. Si alzano i tempi dei piloti in pista ma davanti si rimane sempre con Guevara davanti a Holgado e Agius. Arenas è in netto calo.

    12:28

  28. GIRO 5. Doppia long-lap penalty per Canet che dice quindi addio alla possibilità di agguantare il terzo posto nel Mondiale.

    12:26

  29. GIRO 4. Sono in quattro davanti: Guevara, Holgado, Arenas e Agius. Più staccati Gonzalez e Ortolà, poi Veijer, Salac e Moreira.

    12:25

  30. GIRO 3. Situazione titolo mondiale: Gonzalez è quinto con Moreira non e in controllo. Al brasiliano basta infatti la 14esima posizione per laurearsi campione.

    12:23

  31. GIRO 2. Ritmo forsennato di Guevara che non sta però riuscendo a liberarsi degli inseguitori.

    12:21

  32. GIRO 1. Guevara chiude il primo giro al comando su Holgado e Arenas, poi Agius.

    12:20

  34. PARTITI! Munoz e Baltus a terra alla curva 1, si apre quindi la lotta per il terzo posto. Guevara intanto guida la gara su Holgado e Arenas, Gonzalez è quinto con Moreira nono.

    12:19

  35. Giro di ricognizione in corso, tra pochissimo il via alla gara che decide il titolo mondiale della classe Moto2.

    12:16

  36. Occhi puntati sulla sfida tra Diogo Moreira e Manuel Gonzalez col primo che scatta dalla nona casella in griglia ma deve difendere ben 24 punti di vantaggio sul rivale diretto per il titolo.

    11:51

  37. Pole position per Dani Holgado e prima fila completata da Izan Guevara e Senna Agius. Arenas, Gonzalez ed Escrig sono invece in seconda. Vietti è il primo italiano e parte dalla decima casella in griglia.

    11:50

  38. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP della Comunità Valenciana della classe Moto2.

    11:47

La Moto2 torna in pista per il GP di Valencia, ultimo appuntamento del Mondiale 2025. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Diogo Moreira (281 pt.)
  2. Manu Gonzalez (257 pt.)
  3. Barry Baltus (232 pt.)
  4. Aron Canet (226 pt.)
  5. Jake Dixon (215 pt.)

Holgado scatterà in pole a Valencia, in prima fila anche Guevara e Agius. Quinto Gonzalez, obbligato a vincere l’ultima corsa stagionale e sperare che Moreira, attuale leader del campionato con 24 punti di vantaggio sullo spagnolo e 9° in griglia, chiuda al traguardo 15° o peggio. Le qualifiche degli italiani: 10° Vietti, 15° Arbolino. Il Gran Premio di Valencia si disputa sul Circuito Ricardo Tormo. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 16 novembre. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Daniel Holgado Kalex 1:31.715
2 Izan Guevara Boscoscuro +0.158
3 Senna Agius Kalex +0.171
4 Albert Arenas Kalex +0.305
5 Manuel Gonzalez Kalex +0.350
6 Alex Escrig Forward +0.362
7 Collin Veijer Kalex +0.383
8 Daniel Muñoz Kalex +0.394
9 Diogo Moreira Kalex +0.416
10 Celestino Vietti Boscoscuro +0.442
11 Ivan Ortolà Boscoscuro +0.543
12 Aron Canet Kalex +0.598
13 Filip Salac Boscoscuro +0.603
14 Barry Baltus Kalex +0.672
15 Tony Arbolino Boscoscuro +0.742
16 Sergio Garcia Kalex +0.771
17 Jake Dixon Boscoscuro +0.812
18 Marcos Ramirez Kalex +0.903

Ordine di arrivo

  1. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    00:34:19.229
  2. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
    +00:00:00.717
  3. Ivan Ortola
    QJMotor Frinsa MSI
    +00:00:02.327
  4. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    +00:00:02.888
  5. Filip Salac
    Elf Marc VDS Racing Team
    +00:00:05.714
  6. Albert Arenas
    Italjet Gresini Moto2
    +00:00:07.867
  7. Jake Dixon
    Elf Marc VDS Racing Team
    +00:00:08.595
  8. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    +00:00:08.944
  9. Celestino Vietti
    Team HDR Heidrun
    +00:00:11.075
  10. Tony Arbolino
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    +00:00:11.520
  11. Diogo Moreira
    Italtrans Racing Team
    +00:00:12.019
  12. Alonso Lopez
    Team HDR Heidrun
    +00:00:14.100
  13. Marcos Ramirez
    OnlyFans American Racing Team
    +00:00:15.715
  14. Alex Escrig
    Klint Forward Factory Team
    +00:00:15.985
  15. Aron Canet
    Fantic Racing LINO SONEGO
    +00:00:21.975
  16. Zonta Van Den Goorbergh
    RW-Idrofoglia Racing GP
    +00:00:22.099
  17. Mario Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
    +00:00:22.800
  18. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    +00:00:23.925
  19. Jorge Navarro
    Klint Forward Factory Team
    +00:00:31.723
  20. Yuki Kunii
    Idemitsu Honda Team Asia
    +00:00:31.778
  21. Xabi Zurutuza
    OnlyFans American Racing Team
    +00:00:33.805
  22. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  23. Daniel Munoz
    Red Bull KTM Ajo
  24. Eric Fernandez
    QJMotor Frinsa MSI
    RITIRATO
  25. Hector Garzo
    NTS RW Racing GP
    RITIRATO
  26. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
    RITIRATO
  27. Barry Baltus
    Fantic Racing LINO SONEGO
    RITIRATO
Valencia GP - Circuit Ricardo Tormo 16/11/2025
Circuit Ricardo Tormo

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Circuit Ricardo Tormo
  • Città: Valencia
  • Nazione: Spagna
  • Numero di giri: 22
  • Lunghezza giro: 4.01 KM
  • Lunghezza gara: 88.11 KM

