La Moto2 torna in pista per il GP di Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (232.5 pt.)
- Izan Guevara (185 pt.)
- Ivan Ortola (157.5 pt.)
- Senna Agius (149 pt.)
- David Alonso (139 pt.)
Pole e record della pista di Spielberg per Salac. In prima fila anche Gonzalez, leader del Mondiale, ed Escrig. Gli italiani in griglia: 11° Arbolino, 13° Vietti, 14° Lunetta. Il del Gran Premio di Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 20 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Filip Salac
|Kalex
|1:32.381
|2
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.121
|3
|Alex Escrig
|Forward
|+0.146
|4
|Ivan Ortolà
|Kalex
|+0.213
|5
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.288
|6
|David Alonso
|Kalex
|+0.373
|7
|Alonso Lopez
|Kalex
|+0.461
|8
|Barry Baltus
|Kalex
|+0.462
|9
|José Antonio Rueda
|Kalex
|+0.504
|10
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.511
|11
|Tony Arbolino
|Kalex
|+0.673
|12
|Deniz Öncü
|Boscoscuro
|+0.725
|13
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.738
|14
|Luca Lunetta
|Boscoscuro
|+0.823
|15
|Senna Agius
|Kalex
|+0.928
|16
|Zonta van der Goorbergh
|Kalex
|+0.932
|17
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+1.046
|18
|Mario Aji
|Kalex
|+1.058