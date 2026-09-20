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MOTO MOTO2 LIVE

Moto2 diretta LIVE GP di Austria

Il racconto in diretta del GP d'Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Si corre sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 20 settembre 2026

Aggiornamento:

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GIRO 5 di 23

Gara in corso

  1. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  2. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
  3. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team

Cronaca in diretta

  1. GIRO 6. Il migliore degli italiani è Luca Lunetta 12°. Arbolino è crollato al 19° posto

    12:27

  2. GIRO 5. Guevara davanti a Ortolà e Salac. Poi David Alonso, Manu Gonzalez e Escrig. E ancora Holgado, Alonso Lopez, Oncu e Baltus a chiudere la top 10.

    12:25

  4. GIRO 5. Guevara continua a demolire il record di pista di moto 2 con un 1'32''8. Sale a 6 decimi il suo vantaggio su Ortolà e Salac

    12:25

  5. GIRO 4. Guevara con 3 decimi di margine su Ortolà e Salac. Questi due hanno 1''1 di vantaggio su David Alonso e Manu Gonzalez

    12:24

  6. GIRO 4. Intanto, niente penalità per Escrig perché, nell'andare fuori pista, aveva già perso tanto tempo e non c'è bisogno che faccia un long lap

    12:24

  7. GIRO 4. Nuovo giro veloce di Guevara che riesce a tenere dietro Ortolà e Salac. Anzi, prova ad andarsene

    12:23

  8. GIRO 3. Manu Gonzalez rientra su David Alonso e prova subito il sorpasso, ma il colombiano gli dice di no

    12:23

  10. GIRO 3. 1'33''5 per Ortolà che non lascia andare in fuga Guevara. I primi quattro se ne stanno andando, con Manu Gonzalez che, per ora, prova a tenere compatto il gruppo

    12:22

  11. GIRO 2. Si completa il primo giro con Guevara che prende la testa davanti a Ortolà e Salac. Escrig prova un sorpasso incredibile, ma poi si deve trattenere e finisce al 6° posto

    12:20

  12. GIRO 1. Salac davanti a Ortolà, poi Guevara, Alonso, Escrig, Manu Gonzalez, Holgado e Oncu

    12:19

  13. SI PARTE!!! Salac perde subito la leadership, ma se la riprende di forza alla seconda curva. In tanti dovranno cedere una posizione dopo questa partenza folle. Soprattutto Escrig

    12:19

  14. TRACK LIMITS - Attenzione ai track limits e ai conseguenti long lap penalty. Ne abbiamo visti parecchi nella gara 3 e abbiamo visto come possono essere un fattore. Anche per limitare i piloti dopo qualche track limits di troppo.

    12:01

  16. LA CLASSIFICA - Andiamo a vedere la generale prima di questo week end. 1. Manuel González 232,5 punti; 2. Izan Guevara 185; 3. Iván Ortolá 157,5; 4. Senna Agius 149; 5. David Alonso 139; 6. Daniel Holgado 137; 7. Celestino Vietti 123; 8. Filip Salac 108; 9. Alonso López 100,5; 10. Collin Veijer 75,5.

    12:00

  17. LA GRIGLIA - Prima fila: Filip Salac, Manuel González e Álex Escrig. Seconda fila: Iván Ortolá, Izan Guevara e David Alonso. Terza fila: Alonso López, Barry Baltus e José Antonio Rueda. Quarta fila: Daniel Holgado, Tony Arbolino e Deniz Öncü.

    11:58

  18. ITALIANI DIETRO - Niente top 10 per i piloti italiani. Il primo è Tony Arbolino che porta la sua REDS Fantic Racing all'11° posto a oltre 6 decimi di ritardo. Celestino Vietti partirà 13°, Luca Lunetta 14°.

    11:56

  19. SALAC IN POLE - Col tempo di 1'32''381, è Filip Salac a piazzare la pole al Red Bull Ring con 121 millesimi di vantaggio su Manu Gonzalez e 146 su Escrig. Il pilota della OnlyFans American Racing Team ha realizzato il record della pista, ovviamente per la categoria Moto 2.

    11:55

  20. Buongiorno a tutti gli appassionati di MotoGP e benvenuti al GP d'Austria di Moto 2, appuntamento n° 15 del Mondiale 2026.

    11:52

La Moto2 torna in pista per il GP di Austria, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (232.5 pt.)
  2. Izan Guevara (185 pt.)
  3. Ivan Ortola (157.5 pt.)
  4. Senna Agius (149 pt.)
  5. David Alonso (139 pt.)

Pole e record della pista di Spielberg per Salac. In prima fila anche Gonzalez, leader del Mondiale, ed Escrig. Gli italiani in griglia: 11° Arbolino, 13° Vietti, 14° Lunetta. Il del Gran Premio di Austria si disputa sul Circuito di Spielberg. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 20 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Filip Salac Kalex 1:32.381
2 Manuel Gonzalez Kalex +0.121
3 Alex Escrig Forward +0.146
4 Ivan Ortolà Kalex +0.213
5 Izan Guevara Boscoscuro +0.288
6 David Alonso Kalex +0.373
7 Alonso Lopez Kalex +0.461
8 Barry Baltus Kalex +0.462
9 José Antonio Rueda Kalex +0.504
10 Daniel Holgado Kalex +0.511
11 Tony Arbolino Kalex +0.673
12 Deniz Öncü Boscoscuro +0.725
13 Celestino Vietti Boscoscuro +0.738
14 Luca Lunetta Boscoscuro +0.823
15 Senna Agius Kalex +0.928
16 Zonta van der Goorbergh Kalex +0.932
17 Daniel Muñoz Kalex +1.046
18 Mario Aji Kalex +1.058

Moto2 diretta LIVE GP di Austria Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  2. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
  3. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
  4. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  5. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  6. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
  7. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  8. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
  9. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
  10. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
  11. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
  12. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
  13. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  14. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
  15. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
  16. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
  17. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  18. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  19. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
  20. Adrian Huertas
    Italtrans Racing Team
  21. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
  22. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  23. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
  24. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
  25. Marcos Ramirez
    KLINT Racing Team
  26. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
Austrian GP - Red Bull Ring 20/09/2026
Red Bull Ring

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Red Bull Ring
  • Città: Spielberg
  • Nazione: Austria
  • Numero di giri: 23
  • Lunghezza giro: 4.35 KM
  • Lunghezza gara: 100 KM

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