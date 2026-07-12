La Moto2 torna in pista per il GP di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (185.5 pt.)
- Izan Guevara (128 pt.)
- Senna Agius (123 pt.)
- David Alonso (116 pt.)
- Celestino Vietti (109 pt.)
Prima pole in Moto2 per il pilota valenciano Ivan Ortolà che realizza anche il giro record della pista al Sachsenring. In prima fila anche Gonzalez e Guevara, primo e secondo nella classifica del Mondiale. Più indietro gli italiani: 12° Lunetta, 16° Arbolino, 22° Vietti. Il Gran Premio di Germania si disputa sul Circuito del Sachsenring. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 12 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|Ivan Ortolà
|Kalex
|1:21.493
|2
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.038
|3
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.178
|4
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.227
|5
|Senna Agius
|Kalex
|+0.355
|6
|Alex Escrig
|Forward
|+0.356
|7
|Taiyo Furusato
|Kalex
|+0.359
|8
|David Alonso
|Kalex
|+0.358
|9
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.410
|10
|Mario Aji
|Kalex
|+0.436
|11
|José Antonio Rueda
|Kalex
|+0.456
|12
|Luca Lunetta
|Boscoscuro
|+0.634
|13
|Joe Roberts
|Kalex
|+0.638
|14
|Deniz Öncü
|Boscoscuro
|+0.792
|15
|Filip Salac
|Kalex
|+0.864
|16
|Tony Arbolino
|Kalex
|+0.922
|17
|Alberto Fernandez
|Boscoscuro
|+1.149
|18
|Sergio Garcia
|Kalex
|no time