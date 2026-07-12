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Moto2, diretta LIVE Gp Germania al Sachsenring

Il racconto in diretta del GP di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito del Sachsenring. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 12 luglio 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 12:15

Cronaca in diretta

  1. Questa la classifica alla vigilia della gara: 1. Manu Gonzalez 185.5 punti, 2. Izan Guevara 128, 3. Senna Agius 122, 4. David Alonso 116, 5. Celestino Vietti 109, 6. Daniel Holgado 95, 7. Ivan Ortola 88.5.

    11:44

  2. Ortola scatta dalla pole position dopo aver fermato il cronometro sull'1:21.493 in qualifica. Con lui, in prima fila, ci sono anche Gonzalez e Guevara. Seconda fila per Holgado, Agius e Escrig. Lunetta parte dalla 13esima casella, Arbolino dalla 16esima.

    11:43

  4. Si corre sul circuito del Sachsenring, dove la temperatura è salita a 25°C, ma si resta sempre in condizioni ottimali per il degrado della gomma.

    11:42

  5. Benvenuti alla diretta scritta della gara di Moto 2 del GP di Germania, 11esimo appuntamento del Mondiale 2026.

    11:41

La Moto2 torna in pista per il GP di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (185.5 pt.)
  2. Izan Guevara (128 pt.)
  3. Senna Agius (123 pt.)
  4. David Alonso (116 pt.)
  5. Celestino Vietti (109 pt.)

Prima pole in Moto2 per il pilota valenciano Ivan Ortolà che realizza anche il giro record della pista al Sachsenring. In prima fila anche Gonzalez e Guevara, primo e secondo nella classifica del Mondiale. Più indietro gli italiani: 12° Lunetta, 16° Arbolino, 22° Vietti. Il Gran Premio di Germania si disputa sul Circuito del Sachsenring. Sono previsti 25 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 12 luglio 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 Ivan Ortolà Kalex 1:21.493
2 Manuel Gonzalez Kalex +0.038
3 Izan Guevara Boscoscuro +0.178
4 Daniel Holgado Kalex +0.227
5 Senna Agius Kalex +0.355
6 Alex Escrig Forward +0.356
7 Taiyo Furusato Kalex +0.359
8 David Alonso Kalex +0.358
9 Collin Veijer Kalex +0.410
10 Mario Aji Kalex +0.436
11 José Antonio Rueda Kalex +0.456
12 Luca Lunetta Boscoscuro +0.634
13 Joe Roberts Kalex +0.638
14 Deniz Öncü Boscoscuro +0.792
15 Filip Salac Kalex +0.864
16 Tony Arbolino Kalex +0.922
17 Alberto Fernandez Boscoscuro +1.149
18 Sergio Garcia Kalex no time

Moto2, diretta LIVE Gp Germania al Sachsenring Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
    Array
  2. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  3. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  4. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  5. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  6. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
    Array
  7. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  8. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  9. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  10. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  11. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  12. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
    Array
  13. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  14. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  15. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  16. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
    Array
  17. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  18. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  19. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
    Array
  20. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
    Array
  21. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  22. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
    Array
  23. Angel Piqueras
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
    Array
  24. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
    Array
  25. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
    Array
  26. Jorge Navarro
    REDS Fantic Racing
    Array
  27. Milan Pawelec
    Italjet Gresini Moto2
    Array
German GP - Sachsenring 12/07/2026
Sachsenring

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Sachsenring
  • Città: Hohenstein-ernstthal
  • Nazione: Germania
  • Numero di giri: 25
  • Lunghezza giro: 3.67 KM
  • Lunghezza gara: 91.78 KM

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