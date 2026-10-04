Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP di Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

Manu Gonzalez (245.5) Izan Guevara (210 pt.) Ivan Ortola (168.5 pt.) David Alonso (155 pt.) Senna Agius (149 pt.)

Pole e record della pista di Motegi per Guevara. In prima fila anche Salac e Gonzalez, leader del Mondiale. Gli italiani in griglia: 5° Arbolino, 9° Vietti, 25° Lunetta. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 5.15 di domenica 4 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Guevara Salac Gonzalez Holgado Arbolino Alonso Ortola Huertas Vietti