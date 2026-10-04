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MOTO MOTO2 LIVE

Moto2, diretta live GP del Giappone a Motegi

Il racconto in diretta del GP del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Si corre sul Circuito di Motegi. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 5.15 di domenica 4 ottobre 2026

Aggiornamento:

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Inizio alle ore 05:15

Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP di Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (245.5)
  2. Izan Guevara (210 pt.)
  3. Ivan Ortola (168.5 pt.)
  4. David Alonso (155 pt.)
  5. Senna Agius (149 pt.)

Pole e record della pista di Motegi per Guevara. In prima fila anche Salac e Gonzalez, leader del Mondiale. Gli italiani in griglia: 5° Arbolino, 9° Vietti, 25° Lunetta. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 5.15 di domenica 4 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Guevara
  2. Salac
  3. Gonzalez
  4. Holgado
  5. Arbolino
  6. Alonso
  7. Ortola
  8. Huertas
  9. Vietti
Moto2, diretta live GP del Giappone a Motegi Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  2. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
  3. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  4. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  5. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
  6. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  7. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
  8. Adrian Huertas
    Italtrans Racing Team
  9. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
  10. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  11. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
  12. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  13. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  14. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
  15. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  16. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
  17. Unai Orradre
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
  18. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
  19. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  20. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
  21. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
  22. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
  23. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
  24. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
  25. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
  26. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
  27. Milan Pawelec
    Red Bull KTM Ajo
Japanese GP - Mobility Resort Motegi 04/10/2026
Mobility Resort Motegi

Altri dati:

  • Ora inizio: 05:15
  • Circuito: Mobility Resort Motegi
  • Città: Motegi
  • Nazione: Giappone
  • Numero di giri: 19
  • Lunghezza giro: 4.8 KM
  • Lunghezza gara: 91.22 KM

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