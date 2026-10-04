La Moto2 torna in pista per il GP di Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (245.5)
- Izan Guevara (210 pt.)
- Ivan Ortola (168.5 pt.)
- David Alonso (155 pt.)
- Senna Agius (149 pt.)
Pole e record della pista di Motegi per Guevara. In prima fila anche Salac e Gonzalez, leader del Mondiale. Gli italiani in griglia: 5° Arbolino, 9° Vietti, 25° Lunetta. Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Motegi. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma alle 5.15 di domenica 4 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
- Guevara
- Salac
- Gonzalez
- Holgado
- Arbolino
- Alonso
- Ortola
- Huertas
- Vietti