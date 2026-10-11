Manu Gonzalez che sembrava abbastanza sicuro di involarsi verso il titolo iridato grazie al successo di Misano. E, tutto sommato, anche il 4° posto in Austria era stato piuttosto convincente. Il problema, successivamente, è il 22° in Giappone, col pilota della Liqui Moly Dynavolt Intact che non è andato proprio punti, mentre Guevara ha preso - di nuovo - l'intera posta in palio.

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