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MOTO MOTO2 LIVE

Moto2, diretta live GP Indonesia a Mandalika

Il racconto in diretta del GP d'Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Si corre sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 11 ottobre 2026

Aggiornamento:

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Inizio alle ore 07:15

Cronaca in diretta

  1. Manu Gonzalez che sembrava abbastanza sicuro di involarsi verso il titolo iridato grazie al successo di Misano. E, tutto sommato, anche il 4° posto in Austria era stato piuttosto convincente. Il problema, successivamente, è il 22° in Giappone, col pilota della Liqui Moly Dynavolt Intact che non è andato proprio punti, mentre Guevara ha preso - di nuovo - l'intera posta in palio.

    05:47

  2. LA CLASSIFICA - E diamo un'occhiata alla classifica dopo i primi 16 round. 1. Manuel González; 2. Izan Guevara; 3. Iván Ortolá; 4. David Alonso; 5. Daniel Holgado; 6. Senna Agius; 7. Filip Salac; 8. Celestino Vietti; 9. Alonso López; 10. Collin Veijer.

    05:44

  4. LA GRIGLIA - Prima fila: Izan Guevara, Álex Escrig e David Alonso. Seconda fila: Daniel Holgado, David Munoz e Iván Ortolá. Terza fila: Joe Roberts, Collin Veijer e Tony Arbolino. Quarta fila: Manuel González, Alonso López e Filip Salac.

    05:43

  5. GUEVARA IN POLE - Izan Guevara è caldissimo e, dopo i successi di Motegi e Spielberg, si mette davanti a tutti in qualifica, fermando il crono in 1'31''963. Lo spagnolo della Blu Cru Pramac Yamaha la spunta per 98 millesimi su Escrig e 210 millesimi su David Alonso. Parte lontanissimo Manu Gonzalez che paga la bellezza di 413 millesimi e si troverà alla piazzola n° 10.

    05:40

  6. Buongiorno a tutti gli appassionati di motori e benvenuti al GP dell'Indonesia. Siamo sul circuito di Mandalika, pronti per seguire la corsa di Moto 2, 17esimo appuntamento del Mondiale 2026.

    05:37

La Moto2 torna in pista per il GP d’Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (245.5 pt.)
  2. Izan Guevara (235 pt.)
  3. Ivan Ortola (181.5 pt.)
  4. David Alonso (166 pt.)
  5. Danny Holgado (154 pt.)

Pole e record della pista di Mandalika per lo spagnolo. In prima fila anche Escrig e Alonso. Solo decimo Gonzalez, leader del Mondiale con 10,5 punti di vantaggio sullo stesso Guevara. Gli italiani in griglia: 9° Arbolino, 19° Lunetta, 24° Vietti. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 11 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Moto2, diretta live GP Indonesia a Mandalika Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  2. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
  3. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  4. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  5. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
  6. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - JP Financial - MSI
  7. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  8. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
  9. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
  10. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  11. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
  12. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
  13. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  14. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  15. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  16. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
  17. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
  18. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  19. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
  20. Adrian Huertas
    Italtrans Racing Team
  21. Angel Piqueras
    QJ MOTOR - JP Financial - MSI
  22. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
  23. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
  24. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
  25. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
  26. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  27. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
  28. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
Indonesian GP - Pertamina Mandalika International Circuit 11/10/2026
Pertamina Mandalika International Circuit

Altri dati:

  • Ora inizio: 07:15
  • Circuito: Pertamina Mandalika International Circuit
  • Città: Central Lombok Regency
  • Nazione: Indonesia
  • Numero di giri: 22
  • Lunghezza giro: 4.3 KM
  • Lunghezza gara: 94.62 KM

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