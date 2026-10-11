La Moto2 torna in pista per il GP d’Indonesia, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (245.5 pt.)
- Izan Guevara (235 pt.)
- Ivan Ortola (181.5 pt.)
- David Alonso (166 pt.)
- Danny Holgado (154 pt.)
Pole e record della pista di Mandalika per lo spagnolo. In prima fila anche Escrig e Alonso. Solo decimo Gonzalez, leader del Mondiale con 10,5 punti di vantaggio sullo stesso Guevara. Gli italiani in griglia: 9° Arbolino, 19° Lunetta, 24° Vietti. Il Gran Premio d’Indonesia si disputa sul Circuito di Mandalika. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 7.15 di domenica 11 ottobre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: