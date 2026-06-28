La Moto3 torna in pista per il GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (165.5 pt.)
- Izan Guevara (115 pt.)
- Celestino Vietti (109 pt.)
- Senna Agius (107 pt.)
- David Alonso (91 pt.)
Seconda pole consecutiva e record del colombiano David Alonso sulla pista di Assen. In prima fila anche Ferrandez e Guevara, 6° Vietti. Più indietro il leader del campionato Gonzalez (8°) e gli altri due piloti italiani: 18° Arbolino, 23° Lunetta. Munoz scatterà ultimo: penalizzato per carene non omologate. Il Gran Premio d’Olanda si disputa sul Circuito di Assen. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 28 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|1
|David Alonso
|Kalex
|1:35.236
|2
|Alberto Fernandez
|Boscoscuro
|+0.171
|3
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.190
|4
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+0.193
|5
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.209
|6
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.256
|7
|Senna Agius
|Kalex
|+0.261
|8
|Manuel Gonzalez
|Kalex
|+0.295
|9
|Alex Escrig
|Forward
|+0.335
|10
|Joe Roberts
|Kalex
|+0.382
|11
|Filip Salac
|Kalex
|+0.400
|12
|Taiyo Furusato
|Kalex
|+0.434
|13
|Adrian Huertas
|Kalex
|+0.447
|14
|Zonta van der Goorbergh
|Kalex
|+0.522
|15
|Collin Veijer
|Kalex
|+0.595
|16
|Ivan Ortolà
|Kalex
|+0.624
|17
|Aron Canet
|Boscoscuro
|+0.826
|18
|Tony Arbolino
|Kalex
|+0.841