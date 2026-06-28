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MOTO MOTO2 LIVE

Moto2, diretta live GP Olanda ad Assen

Il racconto in diretta del GP d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Assen. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 28 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 12:15

Cronaca in diretta

  1. In classifica guida Manu Gonzalez con 165,5 punti, 50,5 di vantaggio su Guevara, 56,5 su Vietti e 58,5 su Agius. Quinto posto per il poleman di oggi David Alonso, staccato di 74,5 lunghezze.

    11:55

  2. Pole position per David Alonso, perfetto nel bruciare Ferrandez e Guevara nelle qualifiche di ieri. In seconda fila ci sono Holgado, Vietti e Agius, poi Manu Gonzalez, Escrig e Roberts.

    11:53

  4. Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta del GP d'Olanda della classe Moto2. Si corre sullo storico tracciato di Assen.

    11:50

La Moto3 torna in pista per il GP d’Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (165.5 pt.)
  2. Izan Guevara (115 pt.)
  3. Celestino Vietti (109 pt.)
  4. Senna Agius (107 pt.)
  5. David Alonso (91 pt.)

Seconda pole consecutiva e record del colombiano David Alonso sulla pista di Assen. In prima fila anche Ferrandez e Guevara, 6° Vietti. Più indietro il leader del campionato Gonzalez (8°) e gli altri due piloti italiani: 18° Arbolino, 23° Lunetta. Munoz scatterà ultimo: penalizzato per carene non omologate. Il Gran Premio d’Olanda si disputa sul Circuito di Assen. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 28 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1 David Alonso Kalex 1:35.236
2 Alberto Fernandez Boscoscuro +0.171
3 Izan Guevara Boscoscuro +0.190
4 Daniel Muñoz Kalex +0.193
5 Daniel Holgado Kalex +0.209
6 Celestino Vietti Boscoscuro +0.256
7 Senna Agius Kalex +0.261
8 Manuel Gonzalez Kalex +0.295
9 Alex Escrig Forward +0.335
10 Joe Roberts Kalex +0.382
11 Filip Salac Kalex +0.400
12 Taiyo Furusato Kalex +0.434
13 Adrian Huertas Kalex +0.447
14 Zonta van der Goorbergh Kalex +0.522
15 Collin Veijer Kalex +0.595
16 Ivan Ortolà Kalex +0.624
17 Aron Canet Boscoscuro +0.826
18 Tony Arbolino Kalex +0.841

Moto2, diretta live GP Olanda ad Assen Fonte: ANSA

Posizioni

  1. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  2. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  3. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  4. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  5. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
    Array
  6. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  7. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  8. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
    Array
  9. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  10. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  11. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  12. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
    Array
  13. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
    Array
  14. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  15. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
    Array
  16. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  17. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
    Array
  18. Angel Piqueras
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
    Array
  19. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  20. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  21. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
    Array
  22. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
    Array
  23. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
    Array
  24. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  25. Jacob Roulstone
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  26. Milan Pawelec
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  27. Jorge Navarro
    REDS Fantic Racing
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  28. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
    SQUALIFICATO
Dutch GP - TT Circuit Assen 28/06/2026
TT Circuit Assen

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: TT Circuit Assen
  • Città: Assen
  • Nazione: Olanda
  • Numero di giri: 22
  • Lunghezza giro: 4.54 KM
  • Lunghezza gara: 99.92 KM

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