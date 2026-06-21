La Moto2 torna in pista per il GP di Cechia, nono appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:
- Manu Gonzalez (145.5 pt.)
- Izan Guevara (105 pt.)
- Celestino Vietti (102 pt.)
- Senna Agius (94 pt.)
- Daniel Holgado (76 pt.)
Prima pole in Moto2 per David Alonso a Brno: il colombiano partirà davanti a Salac e Holgado nel GP di Repubblica Ceca. Gonzalez, leader del Mondiale e quarto in qualifica, è stato però penalizzato di 9 posizioni in griglia per guida troppo lenta in Q2: scatterà 13°. Gli italiani: Vietti 8°, Lunetta 17°, Arbolino 21°. Baltus salterà la gara dopo la caduta di venerdì. Il Gran Premio di Cechia si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 21 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:
|David Alonso
|Kalex
|1:57.718
|2
|Filip Salac
|Kalex
|+0.205
|3
|Daniel Holgado
|Kalex
|+0.389
|4
|Senna Agius
|Kalex
|+0.419
|5
|Manuel Gonzalez*
|Kalex
|+0.483
|6
|Ivan Ortolà
|Kalex
|+0.488
|7
|Izan Guevara
|Boscoscuro
|+0.634
|8
|Celestino Vietti
|Boscoscuro
|+0.737
|9
|Alex Escrig
|Forward
|+0.754
|10
|Zonta van der Goorbergh
|Kalex
|+0.917
|11
|Collin Veijer
|Kalex
|+1.053
|12
|Taiyo Furusato
|Kalex
|+1.111
|13
|Daniel Muñoz
|Kalex
|+1.118
|14
|José Antonio Rueda
|Kalex
|+1.240
|15
|Joe Roberts
|Kalex
|+1.487
|16
|Ayumu Sasaki
|Kalex
|+1.511
|17
|Luca Lunetta
|Boscoscuro
|+1.548
|18
|Sergio Garcia
|Kalex
|+12.097