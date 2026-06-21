Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP di Cechia, nono appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

Manu Gonzalez (145.5 pt.) Izan Guevara (105 pt.) Celestino Vietti (102 pt.) Senna Agius (94 pt.) Daniel Holgado (76 pt.)

Prima pole in Moto2 per David Alonso a Brno: il colombiano partirà davanti a Salac e Holgado nel GP di Repubblica Ceca. Gonzalez, leader del Mondiale e quarto in qualifica, è stato però penalizzato di 9 posizioni in griglia per guida troppo lenta in Q2: scatterà 13°. Gli italiani: Vietti 8°, Lunetta 17°, Arbolino 21°. Baltus salterà la gara dopo la caduta di venerdì. Il Gran Premio di Cechia si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 21 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

David Alonso Kalex 1:57.718 2 Filip Salac Kalex +0.205 3 Daniel Holgado Kalex +0.389 4 Senna Agius Kalex +0.419 5 Manuel Gonzalez* Kalex +0.483 6 Ivan Ortolà Kalex +0.488 7 Izan Guevara Boscoscuro +0.634 8 Celestino Vietti Boscoscuro +0.737 9 Alex Escrig Forward +0.754 10 Zonta van der Goorbergh Kalex +0.917 11 Collin Veijer Kalex +1.053 12 Taiyo Furusato Kalex +1.111 13 Daniel Muñoz Kalex +1.118 14 José Antonio Rueda Kalex +1.240 15 Joe Roberts Kalex +1.487 16 Ayumu Sasaki Kalex +1.511 17 Luca Lunetta Boscoscuro +1.548 18 Sergio Garcia Kalex +12.097