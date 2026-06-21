Virgilio Sport
MOTO MOTO2 LIVE

Moto2 diretta live GP Repubblica Ceca a Brno

Il racconto in diretta del GP di Cechia, nono appuntamento del Mondiale 2026 della Moto2. Si corre sul Circuito di Brno. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 21 giugno 2026

Ultimo aggiornamento:

Aggiorna

Inizio alle ore 12:15

Cronaca in diretta

La Moto2 torna in pista per il GP di Cechia, nono appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (145.5 pt.)
  2. Izan Guevara (105 pt.)
  3. Celestino Vietti (102 pt.)
  4. Senna Agius (94 pt.)
  5. Daniel Holgado (76 pt.)

Prima pole in Moto2 per David Alonso a Brno: il colombiano partirà davanti a Salac e Holgado nel GP di Repubblica Ceca. Gonzalez, leader del Mondiale e quarto in qualifica, è stato però penalizzato di 9 posizioni in griglia per guida troppo lenta in Q2: scatterà 13°. Gli italiani: Vietti 8°, Lunetta 17°, Arbolino 21°. Baltus salterà la gara dopo la caduta di venerdì. Il Gran Premio di Cechia si disputa sul Circuito di Brno. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 21 giugno 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

David Alonso Kalex 1:57.718
2 Filip Salac Kalex +0.205
3 Daniel Holgado Kalex +0.389
4 Senna Agius Kalex +0.419
5 Manuel Gonzalez* Kalex +0.483
6 Ivan Ortolà Kalex +0.488
7 Izan Guevara Boscoscuro +0.634
8 Celestino Vietti Boscoscuro +0.737
9 Alex Escrig Forward +0.754
10 Zonta van der Goorbergh Kalex +0.917
11 Collin Veijer Kalex +1.053
12 Taiyo Furusato Kalex +1.111
13 Daniel Muñoz Kalex +1.118
14 José Antonio Rueda Kalex +1.240
15 Joe Roberts Kalex +1.487
16 Ayumu Sasaki Kalex +1.511
17 Luca Lunetta Boscoscuro +1.548
18 Sergio Garcia Kalex +12.097

Moto2 diretta live GP Repubblica Ceca a Brno Fonte: ANSA

Posizioni

  1. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  2. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  3. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
    Array
  4. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  5. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
    Array
  6. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
    Array
  7. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  8. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
    Array
  9. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
    Array
  10. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
    Array
  11. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
    Array
  12. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  13. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  14. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
    Array
  15. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
    Array
  16. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
    Array
  17. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
    Array
  18. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  19. Adrián Huertas
    Italtrans Racing Team
    Array
  20. Angel Piqueras
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
    Array
  21. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
    Array
  22. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  23. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
    Array
  24. Milan Pawelec
    Italjet Gresini Moto2
    Array
  25. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
    Array
  26. Jacob Roulstone
    Idemitsu Honda Team Asia
    Array
  27. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
    Array
Czech GP - Automotodrom Brno 21/06/2026
Automotodrom Brno

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Automotodrom Brno
  • Città: Brno
  • Nazione: Czech Republic
  • Numero di giri: 18
  • Lunghezza giro: 5.4 KM
  • Lunghezza gara: 97.25 KM

Ferrara Summer Festival

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

So. Co. Ecologica

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio