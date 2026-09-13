Cronaca in diretta

GIRO 1. Piqueras ha provato ad inserirsi nella prima curva ma perde la moto e stende i primi due. gara completamente rivoluzionata.

La Moto2 torna in pista per il GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

Manu Gonzalez (207.5 pt.) Izan Guevara (175 pt.) Senna Agius (149 pt.) Ivan Ortola (144.5 pt.) Danny Holgado (137 pt.)

Pole e record della pista di Misano per Senna Agius che partirà davanti a tutti nel Gp di San Marino della Moto2. In prima fila con l’australiano anche Holgado e Piqueras. Quinto Gonzalez, leader del Mondiale. ‘Pioggia’ di penalità in griglia: 6 posizioni a Guevara, 9 per Arbolino e Huertas, 3 a Ferrandez. Vietti partirà 14°. Il Gran Premio di San Marino si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 13 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Agius Holgado Piqueras Munoz Gonzalez Veijer Arbolino