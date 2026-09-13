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MOTO MOTO2 LIVE

Moto2 diretta LIVE GP di San Marino a Misano

Il racconto in diretta del GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. Si corre sull'omonimo circuito. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 13 settembre 2026

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GIRO - di 22

Gara in corso

  1. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
  2. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  3. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo

Cronaca in diretta

  1. GIRO 2. In testa Veijer, secondo Gonzalez, terzo Ortola che partiva decimo.

    12:19

  2. GIRO 1. Piqueras ha provato ad inserirsi nella prima curva ma perde la moto e stende i primi due. gara completamente rivoluzionata.

    12:19

  4. PARTITI! CADUTA TRIPLICE ALLA PARTENZA! Piqueras stende Agius e Holgado!

    12:18

  5. Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa Moto 2!

    12:15

  6. Pole position per l'australiano, che si posiziona davanti a Holgado e Piqueras, quinto Gonzalez. Molte le penalizzazioni in questa gara, come le nove posizioni date ad Arbolino. Vietti solo quattordicesimo: anche per lui una gara di rimonta.

    11:56

  7. Dopo lo spettacolo delle Moto 3, a Misano vanno in scena le Moto 2: nel circuito dedicato a Marco Simoncelli pole position per Agius.

    11:54

La Moto2 torna in pista per il GP di San Marino, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2026. La classifica piloti è attualmente così composta:

  1. Manu Gonzalez (207.5 pt.)
  2. Izan Guevara (175 pt.)
  3. Senna Agius (149 pt.)
  4. Ivan Ortola (144.5 pt.)
  5. Danny Holgado (137 pt.)

Pole e record della pista di Misano per Senna Agius che partirà davanti a tutti nel Gp di San Marino della Moto2. In prima fila con l’australiano anche Holgado e Piqueras. Quinto Gonzalez, leader del Mondiale. ‘Pioggia’ di penalità in griglia: 6 posizioni a Guevara, 9 per Arbolino e Huertas, 3 a Ferrandez. Vietti partirà 14°. Il Gran Premio di San Marino si disputa sul Circuito di Misano Adriatica. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.15 di domenica 13 settembre 2026. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

  1. Agius
  2. Holgado
  3. Piqueras
  4. Munoz
  5. Gonzalez
  6. Veijer
  7. Arbolino
Moto2 diretta LIVE GP di San Marino a Misano Fonte: ANSA

Posizioni

  1. Daniel Munoz
    Italtrans Racing Team
  2. Manuel Gonzalez
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  3. Collin Veijer
    Red Bull KTM Ajo
  4. Barry Baltus
    REDS Fantic Racing
  5. Filip Salac
    OnlyFans American Racing Team
  6. Alonso Lopez
    Italjet Gresini Moto2
  7. Ivan Ortola
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
  8. Joe Roberts
    OnlyFans American Racing Team
  9. Alex Escrig
    KLINT Racing Team
  10. Celestino Vietti
    SpeedRS Team
  11. Izan Guevara
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  12. David Alonso
    CFMOTO Aspar Team
  13. Tony Arbolino
    REDS Fantic Racing
  14. Sergio Garcia
    Italjet Gresini Moto2
  15. Marcos Ramirez
    KLINT Racing Team
  16. Aron Canet
    Elf Marc VDS Racing Team
  17. Mario Suryo Aji
    Idemitsu Honda Team Asia
  18. Alberto Ferrandez
    BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
  19. Adrian Huertas
    Italtrans Racing Team
  20. Deniz Oncu
    Elf Marc VDS Racing Team
  21. Zonta Van Den Goorbergh
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
  22. Xabi Zurutuza
    KLINT Racing Team
  23. Jose Antonio Rueda
    Red Bull KTM Ajo
  24. Taiyo Furusato
    Idemitsu Honda Team Asia
  25. Luca Lunetta
    SpeedRS Team
  26. Senna Agius
    Liqui Moly Dynavolt Intact GP
  27. Daniel Holgado
    CFMOTO Aspar Team
  28. Angel Piqueras
    QJ MOTOR - GALFER - MSI
  29. Ayumu Sasaki
    Momoven Idrofoglia RW Racing Team
San Marino GP - Misano World Circuit Marco Simoncelli 13/09/2026
Misano World Circuit Marco Simoncelli

Altri dati:

  • Ora inizio: 12:15
  • Circuito: Misano World Circuit Marco Simoncelli
  • Città: Misano Adriatico
  • Nazione: Italia
  • Numero di giri: 22
  • Lunghezza giro: 4.23 KM
  • Lunghezza gara: 92.97 KM

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